Бабушка, а расскажи, как вы жили до революции?
С этим вопросом обратилась я, юная советская школьница к своей бабуле в 1975 году. Это было школьное задание: расспросить своих родственников об их тяжелой жизни при царе и составить рассказ. В те годы еще у многих были живы дедушки и бабушки, помнившие дореволюционную жизнь. Мои бабушка и дед 1903 и 1905 года рождения — простые крестьяне из сибирской деревни. Поэтому я приготовилась записать яркий рассказ-иллюстрацию к школьному учебнику из первых уст.
То, что мне рассказали, было удивительно и ново тогда для меня, поэтому я так ярко, почти дословно запомнила ту беседу, вот она:
— Жили мы, ты знаешь в деревне под Новосибирском (Новониколаевском), — начала воспоминания бабушка, — наш отец-кормилец рано погиб от несчастного случая: на него упало бревно, когда он помогал строить избу своему брату. Вот и осталась наша мама, твоя прабабка молодою вдовой в 28 лет. А при ней 7 ребятишек мал-мала-меньше. Младший в люльке еще лежал, а старшему едва минуло 11 лет.
Поэтому наша осиротевшая семья была самая бедная в деревне. И было у нас в хозяйстве 3 лошади, 7 коров, а кур и гусей никогда и не считали. Но работать за плугом в семье было считай что некому, много ли одна баба земли вспашет? А это значит, что хлеба в семье не хватало, до весны дотянуть не могли. А ведь хлеб для нас был всему голова.Помню, на Пасху мама нам щей жирных наварит, в печке гуся целиком запечет, картошки с грибами в сметане в большом чугуне натомит, яичек накрасит, сливки, творог на столе стоят, а мы, маленькие плачем и просим: «Мамушка, нам бы хлебушка, нам бы блинка». Вот так было.
Это уж потом, когда через три года старшие братовья подросли и пахать смогли хорошо — вот тогда мы снова как все зажили. Я уж в 10 лет погонычем была на пахоте — моя обязанность была отгонять от лошади слепней и оводов, чтоб они ей работать не мешали. Помню, собирает нас мать на пахоту с утра, напечет свежих калачей и один огромный калач мне на шею как хомут вещает. А я в поле от лошади веткой оводов отгоняю, да калач тот на шее своей ем. Да еще от себя-то оводов отгонять не успеваю, ох и накусают они меня за день! Вечером же с поля сразу шли в баню. Напаримся, распаримся, и сразу силы как будто заново берутся и бежим на улицу — хороводы водить, песни петь, весело было, хорошо.
— Подожди, бабуля, ведь везде пишут, что крестьяне совсем плохо жили, голодали. А ты другое рассказываешь.
— Для крестьянина, милая, земля — кормилица. Где земли мало, там и голодали. А в Сибири у нас тут земли для пахоты вволю было, так что зачем голодать? Тут разве может только какие-нибудь лентяи или пьяницы голодать могли. Но у нас в деревне, ты же понимаешь, что пьяниц вовсе не было. (Конечно понимаю, деревня то у них была староверческая. Люди все истово верующие. Какое уж тут пьянство. — Марита).
Тут и луга заливные с травой по пояс — значит кормов для коров и лошадей хватает. Поздней осенью, когда скотину забивают, пельмени впрок на зиму готовили всей семьей. Лепим их, морозим и в большие самотканые мешки складываем, и на лёдник спускаем. (Лёдником бабуля называла глубокий погреб со льдом, в котором температура всегда была минусовой — Марита). А пока лепим их, — наварим и уж так объедимся! Едим их едим, до того, что уже последний пельмень в горле встанет. Тогда мы, ребятишки, хлоп на пол в избе и по полу катаемся, играемся. Пельмени умнутся — так мы еще добавки поедим.
В лесу и ягоды, и орехи собирали. А за грибами даже и в лес ходить не надо было. Вот у нас за край огорода только выйдешь, да и не сходя с места ведро грибов наберешь. На реке опять же рыбы полно. Ночью летом пойдешь, а щурята маленькие спят прямо уткнувшись носом в берег, их надергать можно было много петелькой. Помню, раз сестрица Варвара и зимой нечаянно щуку «поймала» — пошла на прорубь белье полоскать, а щука ей в руку вцепилась. Варвара ну орать, а сама руку вместе с вцепившейся щукой под мышку — и бежит, мамку зовет. Уха была потом жирная.
Бабуля улыбается мне своей тихой ласковой улыбкой. Ах, бабушка, много бы отдала, чтоб только снова эту улыбку увидать, да поговорить с тобою. Бережно храню в памяти неспешные простые твои рассказы. И еще храню память о той любви, которой ты одарила и детей своих, и внуков и правнуков.
(на фото — реальная крестьянская изба в деревне Мартьяново, запечатленная 100 лет тому назад фотографом Прокудиным-Горским)
А это фотография сельского сенокоса от того же фотографа. 1909 год. Обратите внимание: сенокос в дореволюционной сельской общине был делом общим, общинным.
Источник: https://salik.biz/articles/54471-babushka-a-rasskazhi-kak-vy-zhili-do-revolyucii.html
loading...
Подача материала какая-то с подколом, как будто сказку рассказывают. Про хлеб и калачи вообще ст-ё-б.
А были сведения, что сильно голодало население царской России, что хлеб вывозили за границу, а сами мёрли от голода. Так лучше было до революции жить, или хуже?
loading...
Ну точно, что во время революции и ещё лет 30 было жить очень плохо, но тем кто с револьверами жилось хорошо, как браткам в 90-х прошлого века.
loading...
Но рассказ то о жизни именно до революции, а с пистолем и в наши 90 жилось неплохо, только недолго.
loading...
Стёб или не стёб это на совести автора. Я же опубликовал статью потому что она напомнила мне что рассказывала бабушка про свою жизнь, так вот большая часть совпала. А про грибы за огородом, и про сенокос всем миром, правда. А домик на фото один в один обычный дом нашего времени в которых ещё немалая часть населения РФ живёт.
loading...
То есть, однозначно, до революции было лучше жить. Зачем же тогда сделали революцию?)
loading...
Кто работал тот и жил. Насчёт однозначности Ваш вопрос некорректен, нужно было спросить кому до революции жить было лучше, и я по категориям все разложил бы. А революцию крестьянство в большинстве своем не поддерживало.
loading...
Господа которые печалятся о “России которую мы потеряли” никак не уймутся. Вольно все им сказки рассказывать. Уж если Ключевской вам недоступен и непостижим, почитайте что ли наше все Толстова. “Три дня в деревне”, да целый цикл рассказов как деревня “благоденствовала”.Туды его в качель! “Гуся запекли” целиком, а они сердешные блинков просят! Откуда же вы ********* беретесь то в таком количестве?
loading...
Да никто не печется о России которую мы потеряли, мы и СССР так же потеряли. Революции делает не народ, революции делает лишь его малая часть которая проживает в столице. В чем многие уже убедились.
loading...
И да, господа рассказывающие как до революции жить клево было, че то скромно умалчивают о том, что большевики это была кучка персоналий, которые без поддержки простого народу никто были и звать никак. Равно как и попов не ” большевики” злые преследовали, а простые мужички деревенские, которых эти самые попы грабили почем зря в свое время.
loading...
“Хруст булочки французской” желаете? А вам кто дурачкам сказал то, что именно вы ей хрустеть будете? Что бы кто то булочкой хрустел, у кого то хрустели кости! И почему вы ребятки решили, что это не ваши кости будут?
loading...
Мне непонятно почему Вы перевирайте статью, где в ней про хруст французской булки? А то что описано правдиво я в этом уверен. Потому как и сенокос всем миром был, и грибы за огородом и это не в агитках на подобии нынешних, а по рассказам старших.
loading...
Историю таки знать надо. Иначе сожрет она вас. И то убожище гайдаро-чубайсовское что подобными статейками че то пропагандировать пытается, вам совет ребята – у вас все через ж.. пу всегда получалось, вы больше то людей не злите. Вам же хитрожопым кажется что все по вашему плану идет. Так же как в свое время думали генералы царские, которых как котят слепых купили, так же как княжеские ворюги думали. Да только 70 лет вам хреном в глотку вышло. И даст бог еще выйдет. Ибо заповеди его никто не отменял. И спросится с каждого по делам его.