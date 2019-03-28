От Нью-Йорка до Китая всего за 2 часа! Пневматические поезда и туннели прошлого

Самым верным и надёжным доказательством использования пневмотранспорта для перемещений предметов и людей во времена ушедшей цивилизации стала попытка возврата к этим технологиям сразу после Великой катастрофы. Но увы, эта попытка была пресечена банкирами, заинтересованными в сохранении своей власти над человечеством. В наше время мы , фактически, не изобретаем ничего нового, а возвращаемся назад, к технологиям не такого уж далёкого прошлого…

Мы были на правильном пути во второй половине 19-го века, когда пытались возродить ИЗВЕСТНЫЕ людям тех времён способы перемещения.

Пневмотранспорт для предметов и людей использовался ещё 150 лет назад, но эта идея не нашла длительного практического применения.

Пневматическая пассажирская железная дорога, 14-ая улица, Нью-Йорк 1867

550-метровая ж/д была продемонстрирована в Хрустальном Дворце в 1864 г с 27 августа по 31 октября , это был прототип для предложенной ж/д , которую планировали проложить под рекой Темза в Лондоне для соединения Ватерлоо и Чаринг Кросса. Туннель начали прокладывать в 1865, но остановили в 1868 из-за финансовых проблем.

В 1870 году Альфред Элай Бич, изобретатель и издатель, представил публике первое метро города, пневматический туннель, проходящий от от Уоррен-стрит до Мюррей-Стрит.

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Схема линий метро с пневмопоездами в Нью-Йорке

В течение трех лет в этом пневматическим метро совершили поездки тысячи пассажиров с медленной скоростью 10 миль в час в элегантной капсуле, богато украшенной с мягкой обивкой , освещенной циркониевым светом , плата за проезд составляла 25 центов. Tуннель был закрыт в 1873 году.

В конце 19-го века все пневмотранспорт был окончательно забыт, туннели заброшены, все технические патенты спрятаны под сукно. запретили также беспроводную энергию Тесла. Использовать прогрессивные технологии невыгодно банкирам, т.к. они рисковали потерять власть.

Если бы в то время соединить беспроводную электрическую энергию Тесла и проекты пневмотранспорта, то сегодня мы бы жили в совершенно в другом мире.

Банкиры заставили человечество сделать огромный шаг назад!

Мир пошёл по пути использования топливной энергии, которую надо было добывать из угля, торфа, нефти, газа. Атомная энергия тоже является топливной! При использовании дорогой топливной энергии все проекты строительства пневмотранспорта будут убыточными, ни один инвестор не станет их финансировать. И только при использовании свободной, практически бесплатной энергии, проекты пневмотранспорта принесут выгоду и поездки в нём превратятся в доступный повседневный вид транпортации.

Через 27 лет после закрытия пневмометро в Лондоне открыли первую линию обычного в нашем понимании метро, оно не было пневматическим. Пустили вагоны, работающие на электроэнергии (возможно, в те времена пока ещё полученной из атмосферного электричества, но уже в начале 20-го века вся электроэнергия стала иметь топливное происхождение).

“Лондонский метрополитен — старейший в мире. Его первая линия, которая называлась «Метрополитен рейлуэй», открылась в 1863 году. Она связывала два крупных железнодорожных вокзала с Сити]. В 1890 году лондонский метрополитен стал одной из первых железнодорожных систем, где начали эксплуатироваться поезда на электротяге “.(Википедия)

Та же история случилась в Нью-Й орке: пневмометро благополучно забыли, и стали использовать обычное в нашем понимании метро. В настоящее время 40% линий надземные:

“Нью-Йо́ркский метрополите́н (англ. New York City Subway) — крупнейшая система метрополитена в мире по количеству станций, седьмая в мире по годовому пассажиропотоку. Система появилась в 1868 году, когда в Нью-Йорке была открыта надземная (на металлических эстакадах) городская железнодорожная линия с канатной тягой, заменённая в 1871 году на паровую, а в 1890 году — на электрическую”.

Обратите внимание, как перевозили людей: вагонов ещё построить не успели, использовали низкие тележки, присоединённые к дрезинам.

Примечательно, что Википедия это пневмометро не упоминает и никак не объясняет перерыв в использовании важнейшего вида городского транспорта-метро.

Известно, что проект строительства метро в Москве существовал ещё в 1890-ом году. Планировалось, что линии проложат в тоннелях по эстакадам, а на Красной Площади будет построен метровокзал. Постройке помешали духовенство и извозчики. Строительство метрополитена в Москве началось в 1932-ом году. К этому времени метро уже существовало в Токио, Буэнос-Айресе, в странах Европы и Америки. В общей сложности в городах мира действовало двадцать метро.Первым рабочим днём столичного метро стало пятнадцатое мая 1935-го года.

Метро в его традиционном виде преподнесли народу как самый современный , быстрый и удобный вид транспорта, но это было не так. Конечно, в больших городах метро спасает от пробок, это удобно, но по сравнению с пневмометро середины 19-го века-это был гораздо былее низкий технический уровень.

А что же стало с идеей пневмометро, неужели такую удачную идею невсегда забыли? Вовсе нет!

Пневмотранспорт ушёл из нашего обихода, но им на регулярной основе пользуется военное ведомство США, а может быть, и других стран тоже.

В настоящее время на террирории США находятся более 130 подземных военных баз, соединённых между собой тоннелями, по которым движутся пневмопоезда на магнитной подушке со скоростью более 2500 км/ч в час:

Подземные военные базы и туннели правительства США:

Для прокладки тоннелей используются различные виды тоннелепрокладочные машины.

Землеройная машина (Tunnel Boring Machine-TBM):

Землеройная машина стоимостью 13 миллионов долларов для прокладки туннелей в штате Невада:

Много других типов землеройных машин используются разными агентствами правительства США, включая ядерную землеройную машину Nuclear Tunnel Boring Machine-NTBM, которые расплавляют твёрдые скальные породы и оставляют стены гладкими, как стекло.

За 1 день такая машина может пройти 2 мили( более 3 км), если грунт очень твёрдый, но если грунт более податливый, скорость резко увеличивается.

Поезд в пневмотоннеле.

Tunnel boring machine. Тоннелепроходческая машина Машины монстры

Смотрим с 5-ой по 7-ую минуты:

Мегастройки. Инновационный Туннель в Малайзии. Дискавери документальные фильмы

Проходческий щит в тоннелировании и микротоннелировании. Принцип действия (анимация)

Учитывая суперсложность тоннелепроходческой машины, можно предположить, что это не современное изобретение и проект, а были использованы технологии ушедшей цивилизации-той самой, которая построила Санкт Петербург.

Остаётся догадываться о том, что пневмотранспорт в подземных туннелях был обычным способом передвижения во времена ушедшей цивилизации, туннели прокладывались повсеместно: от материка до материка, от острова до острова, от одного города до другого, эти старые туннели до сих пор находят по всему миру.

“Исследования, которые были проведены специалистами из NASA вместе с французскими учеными, подтвердили существование подземных городов, а также разветвленную сеть галерей и тоннелей, которая простирается на тысячи километров Алтае, в Пермской области, на Урале, на Тянь-Шане, в Южной Америке и Сахаре. При этом это вовсе не те древние наземные города, которые были разрушены, а с течением времени покрылись лесами и землей. Нет, это именно подземные сооружения и даже города, которые были воздвигнуты неизвестным нам — человечеству — способом прямо в скальных породах.”

Если та цивилизация была настолько продвинутой, что могла прорезать в скальных породах туннели, почему бы не предположить, что она пользовалась в этих туннелях именно пневмотранспортом, а не тем, что мы называем современным метро, где используются рельсы и вагоны?

Когда же мы сможем достичь уровня ушедшей цивилизации, продвигаясь по пути технического прогресса?

Правильнее было бы спросить, когда мы сможем вернуться НАЗАД и использовать уже готовые наработки, чтобы иметь суперскоростной транспорт, который бы позволил нам по доступной цене путешествовать в любую точку планеты за считанные минуты и часы?

Надо вспомнить, что в конце 19-го века именно банкиры запретили прогрессивные технологии, когда пытались вернуться к уровню ушедшей цивилизации, они же заставили человечество перейти от бестопливной энергии к топливной.

Поэтому надо вернуться от назад: от топливной энергетики к бестопливной, поменять финансовую систему, и только потом нам будут доступны технологии, которые уже применяются военными ведомствами, и находятся в разработке для гражданского использования .

MAG-LEV (Magnetic Levitation)-пневмотранспорт, позволяющий перемещаться со скоростью до 6500 км/ч, при этом затраты энергии гораздо меньше. Пассажиры внутри капсулы не будут испытывать абсолютно никакого дискомфорта.

Строимость строительства пневмотранспорта – 10% от стоимости высокоскоростных железных дорог или 25% стоимости от скоростных автомобильных дорог.

Есть проекты пневмотранспорта , работающего на солнечных батареях.

ET3 Worldwide tube transportation project

Пневмотранспорт позволяет перемещаться от Нью-Йорка до Лос-Анжелеса за 45 минут, а от

Нью-Йорка до Китая всего за 2 часа!

Самое главное, в нашем распоряжении есть технологии прокладки тоннелей и пневмотранспорта, остаётся только поменять современную финансовую систему, основанную на нефтедолларе ,и экономику, основанную на топливной энергетике, и тогда путешествия по всей планете станут такими же обычными, быстрыми, удобными и доступными, как сегодня поездки на автобусе или в метро.