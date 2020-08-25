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Нью-Йорк на пороге голодных бунтов (ФОТО)

14:05. 25 августа 2020 196 просмотров 9 коммент. Опубликовал:
Нью-Йорк на пороге голодных бунтов (ФОТО) | Русская весна

Безработные в Нью-Йорке выстроились в полукилометровую очередь за бесплатной едой. Как сообщают местные СМИ, эти люди остались без работы и средств к существованию из-за пандемии коронавируса.

Очереди нуждающихся в Квинсе (Квинс (Queens, один из районов Нью-Йорка — прим. РВ) журналисты сравнили с картинами времён Великой депрессии.

«Это напоминает мне картину из Великой депрессии, где мужчина в костюме и галстуке даёт другому мужчине в костюме яблоко. Это всё, что у него было», — описал происходящее журналист и волонтёр Педро Родригес.

Нуждающиеся выстроились в очередь возле продовольственного пункта La Jornada ещё до рассвета. Это место работало и до пандемии, оказывая помощь продуктами примерно 1 000 семей в неделю. Сейчас на попечении у волонтёров около 10 000 семей.

Food Bank of New York подсчитал, что всего в пяти районах города несколько десятков тысяч голодающих.

«Люди в возрасте, мамы и дети, одинокие люди — многие иммигранты из Китая и Мексики — ждут часами. Они собираются толпами везде и всякий раз, когда появляется наш грузовик с едой. Мы чувствуем, что находимся под водой, тонем в цунами людей», — описал ситуацию волонтёр Родригес.

Мужчина рассказал, что раньше все нуждающиеся получали продукты в порядке очереди, по мере обращения в продуктовый банк. Однако в последние месяцы голодные стали занимать очередь за продуктовыми наборами ещё до рассвета, так как они боятся, что в La Jornada не хватит еды для всех нищих.

«Я не могу гордиться, я должен приезжать сюда. Я должен кормить свою семью. Это тяжело. Но что делать?», — пожаловался один из безработных по имени Монкайо.

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Нью-Йорк на пороге голодных бунтов (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1598343389

Метки: Новости

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