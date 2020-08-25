Нью-Йорк на пороге голодных бунтов (ФОТО)
Безработные в Нью-Йорке выстроились в полукилометровую очередь за бесплатной едой. Как сообщают местные СМИ, эти люди остались без работы и средств к существованию из-за пандемии коронавируса.
Очереди нуждающихся в Квинсе (Квинс (Queens, один из районов Нью-Йорка — прим. РВ) журналисты сравнили с картинами времён Великой депрессии.
«Это напоминает мне картину из Великой депрессии, где мужчина в костюме и галстуке даёт другому мужчине в костюме яблоко. Это всё, что у него было», — описал происходящее журналист и волонтёр Педро Родригес.
Нуждающиеся выстроились в очередь возле продовольственного пункта La Jornada ещё до рассвета. Это место работало и до пандемии, оказывая помощь продуктами примерно 1 000 семей в неделю. Сейчас на попечении у волонтёров около 10 000 семей.
Food Bank of New York подсчитал, что всего в пяти районах города несколько десятков тысяч голодающих.
«Люди в возрасте, мамы и дети, одинокие люди — многие иммигранты из Китая и Мексики — ждут часами. Они собираются толпами везде и всякий раз, когда появляется наш грузовик с едой. Мы чувствуем, что находимся под водой, тонем в цунами людей», — описал ситуацию волонтёр Родригес.
Мужчина рассказал, что раньше все нуждающиеся получали продукты в порядке очереди, по мере обращения в продуктовый банк. Однако в последние месяцы голодные стали занимать очередь за продуктовыми наборами ещё до рассвета, так как они боятся, что в La Jornada не хватит еды для всех нищих.
«Я не могу гордиться, я должен приезжать сюда. Я должен кормить свою семью. Это тяжело. Но что делать?», — пожаловался один из безработных по имени Монкайо.
Читайте также: Большая угроза нависла над Белоруссией: сценарий уже реализуется (ВИДЕО)
Источник: https://rusvesna.su/news/1598343389
То ли ещё будет… А с теми, кто на иждивении у пиндосов, будет ещё круче…
В первый раз что ли. Во время Великой Депрессии в США от голода умерло, по разным оценкам, от 8 до 12 миллионов человек. И ничё. И про Голодомор никто не кричит (ибо не плачено).
Там тоже не покричишь против власти.
Кричать можно, только если власть позволяет. Как это сейчас там происходит.
Америка страна парадоксов )))))
Там все гуманно я бы сказал где у нас еду выдают бесплатно тысяче человек за раз? Не надо никому? А пробовали выдавать? Пусть попробуют и посмотрим на наши очереди ещё драться в них будут за еду как во время войны. Некоторые за кусок хлеба работают день а тут пошел и взял найдутся люди.
Ага, на “Лексусах” и “Инфинити” подъезжать будут и в багажник грузить, а если еще раздавальщикам мзды дадут, то и грузовиком вывезут за раз.
Поверьте, везде хорошо, где нас нет. Или, как говорит моя теща, в чужих руках х.р всегда кажется толще
” Хорошо там , где вас нет! – Нас! Да, вас.” (анекдот)
Вы не понимаете, тут другое…
https://m.youtube.com/watch?v=tdsLsQ6PJKk