Вся Швеция 17-го века говорила по-русски

Стокгольм, Сток Холма 1868 года.



«Placzewnaja recz na pogrebenie togho prez segho welemozneiszago i wysokorozdennagho knjazja i ghossudarja Karolusa odinatsetogho swidskich, gothskich i wandalskich korola, slavnagho, blaghogowennagho i milostiwagho naszego ghossudaja, nynjeze u bogha spasennagho.

Kogda jegho korolewskogo weliczestwa ot duszi ostawlennoe tjelo, s podobajuszczjusae korolewskoju scestju, i serserdecznym wsich poddannych rydaniem byst pogrebenno w Stokolnje dwatset-scetwertago nowemrja ljeta ot woploszczenia bogha slowa 1697?





Прочитали? Кто не прочел, прочитаю сам:



«Плачевная речь на погребение того преж сего вельможнейшаго и высокорожденнаго князя и государя Каролуса одиннадцатого шведских, готских и вандальских (и прочая) короля, славнаго, благословеннаго и милостиваго нашего государя (здесь опечатка: вместо буквы R написали J ), ныне же у бога спасеннаго. Когда его королевского величества от души оставленное тело, с подобающей королевской честью, и сердечным всех подданных рыданием бысть погребено в Стекольне (так, оказывается, именовали Стокгольм в XVII веке; там в то время было развито стекольное производство ) двадцать-четвертого ноября лета от воплощения бога слова 1697?.



Зато есть корень стог – обобщённое значение собирать, укладывать, место сбора. Это к версии, что могло быть стог_холм – холм сбора.



Есть ещё "Речной сток — перемещение воды в виде потока по речному руслу". Исходя из значения корня сток как места стекания чего-либо, можем предположить, что сток_холм это холм опять-таки сбора, стекания чего-либо.



Взгляните на панораму Стокгольма, Сток Холма 1868 года:



Город, его центр стоит на холме в устье реки, где собраны много проток.



Но…. А как трактуют слово сток, stock англичане? Получается очень интересно....



Вот ряд значений:



1) главный ствол (дерева)

2) опора, подпора

3) рукоятка, ручка; ружейная ложа

4) obs. пень; бревно

5) род, семья; of good stock из хорошей семьи

6) biol. порода, племя

7) раса

8) группа родственных языков



Итак, мы имеем такие значения как:



род, семья, порода, племя, раса.



Молодцы, англичане, какие смыслы сберегли!



Теперь, учтём то, что в латинице нет мягкого знака – полугласной буковы ЕРЬ,



которая произносится как краткая [ о ] , например в слове ЛОНО.



Получаем, что Stokolnje – это родовое, семейное ЛОНО.



СтоколЬние – это СтоколОние.



Сопоставьте с нашими: родителЬ - роди_телО,



правилЬно – прави_лЬно - лОно Прави,



или свадЬба – сва_дОба – добыча СВА.



ХодЬба – Хо_дОба – добывание ХО.



Если очень кратко, то ХО это буква – принцип очищения, оздоравливания.



Подведём итог. Считаю, что слово Stokolnje – означает родовое лоно,



усыпальницу, склеп, место сбора и упокоения тел рода, племени.



В английском языке есть ещё одно сопутствующее слово "root".



Оно означает 1) корень;



root of a mountain подножие горы;



to take (или to strike) root пускать корни, укореняться;



Оно восходит от русского "РОД", исток, корень.



В операционных системах так именуют главную, исходную папку.



И если root ( род ) это истоки, корни рода, то сток это ствол, сток, то, куда стекают, сходятся корни ( и у дерева это ствол ).



Поэтому название столицы: Сток холм ( Стокгольм ) означает место стока, сбора, холм сбора родов, семей.



Ну и как вам древняя Европа (старый свет), говорившая на русском языке до 1697 года?



Учитывая, что письменность в Швеции до 17 века была кирилической.... СВЕНСКМОЛ (или ШВЕДСКИЙ ЯЗЫК или ЯЗЫК СВЕОНОВ) в те времена, о которых пойдёт речь ниже, ещё назывался СВЕЙСКА МОЛА (СВОЙСКА РЕЧЬ), имел свой, северный исконный диалект (НОРС или НОРРЕНТМОЛ), весьма отличавшийся от языка придворной знати (официального государственного языка), или языка Империи. В нём даже, как и в прочих северных языках, по сю пору сохранились такие чисто русские суффиксы как -SK- , например, RUSSISK, или SVENSK, или NORSK. А понять окраинных жителей Империи в те времена, о которых здесь будет идти речь, даже без переводчика, мог любой её подданный. Скажем, русские войска периода так называемой Северной Войны высадившиеся на острове Готланд, общались с местными по-русски. И это — общеизвестный факт. Произнесённая на НОРС фраза: «Jak tvart jesmo videmn (vidur)» переводится как «Я створен тем, что видимо» или «Я есьм то, что вижу». Словом, «вполе себе понятная северная говоря»… А в старонорвежском языке так до сих пор сохранилось очень и очень много слов с чисто русским корнем.

Например: норвежское СТРЁМ (ПОТОК, РУЧЕЙ, СТРЕМНИНА), именно слово СТРЁМ ближе к ШТРОМу а не как сейчас говорят — ШТРАУМЕН.



Или вот другое слово — ГАТЭ (улица). Дело в том, что в северных странах улицы прибрежных городов мостили досками и брёвнами — наподобие болотных ГАТЕЙ. Отсюда и этимологическая связь. Так же, это слово сохранилось и в датском — GATA, и в латышском — GATVE, и в эстонском — KATU.



Старонорвежское BATTE® — буква «R» не читается — ОТЕЦ ( БАТЯ ), а не FADER и не FAR, как говорят сейчас. В старом норвежском языке МАТЬ — это МЁТРЕ (в Воронежской губернии России например и сейчас обращение к матери — МАТРЯ), ему соответствует современное норвежское MOR (читается – МУРЬ).... Кстати, как и испанское MADRE или немецкое MUTTER они происходят от древнерусской богини МУДРЫ, матери всех славянских богов).



Занимаясь самостоятельно изучением северных языков, я уловил одну характерную закономерность, которая ускользает от любого, кто находится ещё в самом начале пути изучения северных языков: от редакции к редакции из всех словарей постепенно изымаются слова с русской корневой основой.... и замещаются словами с латинской корневой основой… Официальная лингвистика упирает на то, что, дескать, жившие в Скандинавии венеты составившие в глубокой древности со славянами некую единую культурно-языковую общность, по языку ближе к латинянам. Отчасти это может быть и справедливо, не берусь спорить с корифеями лингвистики. Но то, что в современном новоязе норвежского языка (нюно(р)шк), составленном из сотни местных диалектов, тщательно убираются «русские» слова — это факт....

А если этого сделать по какой-либо причине не удаётся: аргумент один — эти слова имеют не «русскую» корневую основу, а… «индоевропейскую». Либо — что уж совсем из ряда вон — они (слова) этими ста диалектами были каким-то образом заимствованы из русского… Любопытно, каким-таким образом? С помощью сарафанного радио? Если принимать во внимание очень сложную геофизическое расположение этой страны и особенности ланшафта, значит можно предполоджить, что населявшие её жители уже тысячу лет назад были безспорными новаторами по части средств массовой коммуникации и.... пускали в оборот русские слова....

Ну как это делается посредством того же телевидения, интернета или радио, наконец.



В норвежском языке прилагательное MEKTIGE (МОГУЧИЙ) происходит от существительного MEKT, а это ни что иное как наше МОГУТА (корень один — МКТ=МГТ … только в русском — с озвончением согласного звука в середине слова; поскольку гласные же звуки в лингвистике вообще не имеют никакого значения). Нет же — премудрые борзописцы от академической науки будут приводить довод в пользу какого-нибудь мифического (пра)индоевропейского языка. Если в качестве такового ими будет предъявлен САНСКРИТ — то это будет просто несерьёзно, поскольку последний — с его множеством диалектов — в Индии никогда не являлся языком общения, но сословным, бывшим в употреблении исключительно жреческой касты древних ариев, наших предков, и имел опять-таки русскую основу. Самый полный словарь нюноршк — словарь Беркова — насчитывающий почти 300.000 слов и словарных статей, уже мало содержит в себе исконной староскандинавской молы.... Между тем, ещё каких-то сто лет назад житель Лофотен или какой-нибудь глухой г орной долины на востоке страны прекрасно понимал по-русски....



Вопрос, поставленный в заголовке, на первый взгляд вызывает недоумение. Вроде бы — ясно дело. Написали и произнесли речь ПО-ШВЕДСКИ. А как же иначе!? Ведь в столице Швеции торжественно хоронят шведского короля. Но не будем спешить с выводами. Давайте обратимся к официальным документам. Нас ждёт много интересного.



В 1697 году умирает шведский король Карл XI. Его торжественно отпевают и хоронят в Стокгольме, столице Швеции. Естественно, что для погребальной церемонии была написана специальная надгробная речь. Она была зачитана при стечении всего шведского двора. Причём, официальным придворным церемониймейстером. Нам сообщается следующее: «Автором (речи) был шведский языковед и собиратель книг Юхан Габриэль Спарвенфельд (1655-1727), три года проживавший в Москве. Спарвенфельд держал свою «Placzewnuju recz» в связи с похоронами Карла XI.... В то время Спарвенфельд был ПРИДВОРНЫМ ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕРОМ». А теперь дадим ответ на заданный нами вопрос. ПОРАЗИТЕЛЬНО, НО НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ БЫЛА НАПИСАНА И ПРОЧИТАНА ПО-РУССКИ. Сегодня этот факт, в рамках скалигеровской версии истории, выглядит абсолютно дико. Иначе не скажешь. Ведь нас уверяют, будто «ничего русского», в заметных масштабах, за пределами романовской России в XVII веке не было. А уж тем более в Швеции, с которой Россия часто воевала. Отношения со Швецией были в ту эпоху сложными, иногда враждебными. Дескать, Швеция — чуждое государство, далекая от нас культура и история, совсем иной «древний» язык и т.п. «Ничего русского», а тем более НА ВЫСШЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ. Однако, как неожиданно выясняется, подлинная картина XVII века была другой. Причем СУЩЕСТВЕННО ДРУГОЙ. Шокирующий — но лишь с современной точки зрения — факт произнесения ПО-РУССКИ надгробной речи на официальной торжественной церемонии похорон ШВЕДСКОГО короля в ШВЕДСКОЙ столице, в присутствии ШВЕДСКОГО двора, сегодня нуждается в немедленном объяснении. Современные историки, конечно, это прекрасно понимают.



Именно поэтому, надо полагать, они стараются не привлекать внимания к этому удивительному обстоятельству. Ясное дело, что в комментариях к этой шведской надгробной речи, написанной по-русски, но латинскими буквами, историки тут же предлагают своё «объяснение». Выглядит это так:



«Причина, по которой речь была написана по-русски, вероятно, заключается в желании СДЕЛАТЬ ЕЁ ПОНЯТНОЙ ДЛЯ РУССКИХ ПОДДАННЫХ ШВЕДСКОГО КОРОЛЯ».



Замечательное «научное» «объяснение»! Даже не знаешь, плакать или смеяться? То ли авторы сего чуда своих читателей за идиотов держат, то ли не понимают они, что сами предстают в виде таковых… Прямо скажем, данное толкование вызывает массу вопросов. Выходит, что в XVII веке русских подданных в Швеции было НАСТОЛЬКО МНОГО, что ради них правящая верхушка была вынуждена произносить надгробную речь в память шведского короля ПО-РУССКИ! Так может быть, и сама эта верхушка шведского общества, знать, королевский двор, состояли в то время ещё в значительной мере из потомков славян, живших и правивших не так давно на территории всей Великой = «Мо(н)гольской» Империи XIV-XVI веков. Об этой Империи, которая была старательно стёрта со страниц отредактированных источников, но следы которой, тем не менее, обнаруживаются повсюду — в том числе и на территории современной Швеции — постараюсь скоро выложить отдельный пост. Называлась эта Империя в ту пору ещё Гранд-Тартария (Grand Tartarie) или Монголо-Татария или Великая-Тартария от искажённых греческих — МЕГАЛИОН, что означает ГРОМАДНЫЙ, и ТАРТАР… чем и видилось утончённо-изнеженной эллинско-римской цивилизации Средиземноморья всё наше постгиперборейское наследье на столь невыразимо огромном пространстве. В рамках нашей реконструкции картина становится простой и понятной. Вплоть до конца XVII века на территории Швеции ещё сохранялись многие традиции Великой, читай «Мо(н)гольской» Империи. Оставалось ещё очень много людей, говоривших по-русски. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СРЕДИ ПРАВЯЩЕЙ В ШВЕЦИИ РУССКО-ОРДЫНСКОЙ ЗНАТИ.



Скорее всего, таких людей было много и в самом шведском дворе, в непосредственном, ближайшем окружении шведских королей XVII века. Может быть, некоторые из шведских правителей той эпохи сами ещё продолжали говорить по-русски. Но в XVII веке по странам отделившейся Западной Европы прокатился мятеж Реформации. Новые правители-реформаторы стали переучивать население отколовшихся земель со славянского языка на новые языки, только что изобретенные самими реформаторами. В том числе, быстро придумали и шведский язык. Ясное дело, демагогически объявив его «очень-очень древним», чтобы было авторитетнее. Языки придумали и для других подданных «Монгольской» Империи, проживавших в то время на территории Скандинавии. Изобрели на основе местных диалектов и прежнего славянского языка Империи XIV-XVI веков. Ввели новый язык в школы и начали учить молодое подрастающее поколение. В частности, вместо прежней кириллицы стали внедрять недавно изобретённую латиницу. Поэтому официальную шведскую надгробную речь памяти шведского короля написали ВСЁ ЕЩЁ ПО-РУССКИ, НО УЖЕ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ. Здесь мы сталкиваемся с процессом активного вытеснения славянского языка, в том числе и с территории Скандинавии, ново-придуманными языками эпохи Реформации. Славянский язык объявили в Западной и Северной Европе XVII века «языком оккупантов». Для полноты картины приведём полное название надгробной речи на смерть шведского короля, и комментарии историков. Длинное название речи написано по-русски, но латинскими буквами. Текст читается легко.



ТОРЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ ПО СЛУЧАЮ СМЕРТИ КАРЛА XI НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 1697. 36,2 x 25,5. Библиотека Уппсальского университета. Собрание Palmkiold, 15. Печатный ТЕКСТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, однако транскрибированный ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ, сохранился в составе кодекса из Библиотеки Уппсальского университета, начинается со страницы 833 этого кодекса и занимает ВОСЕМЬ страниц. Известен ещё один экземпляр, хранящийся в Королевской библиотеке Стокгольма. Текст представляет собой плачевную речь по Карлу XI на русском языке. Затем следуют шесть страниц собственно речи — тоже по-русски. А завершается речь хвалебным стихотворением об умершем короле. ТОЖЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Имя автора не обозначено, но на последней строке собственно речи написано: «Jstinnym Gorkogo Serdsa Finikom» — первые буквы слов напечатаны прописными буквами, которые являются инициалами автора. Автором был шведский языковед и собиратель книг Юхан Габриэль Спарвенфельд».



На титульном листе ЧИТАЕМ: Placzewnaja recz na pogrebenie togho prez segho welemozneiszago i wysokorozdennagho knjazja i ghossudarja Karolusa odinatsetogho swidskich, gothskich i wandalskich (i proczaja) korola, slavnagho, blaghogowennagho i milostiwagho naszego ghossudaja (!), nynjeze u bogha spasennagho. Kogda jegho korolewskogo weliczestwa ot duszi ostawlennoe tjelo, s podobajuszczjusae korolewskoju scestju, i serserdecznym wsich poddannych rydaniem byst pogrebenno w Stokolnje (!) dwatset-scetwertago nowemrja ljeta ot woploszczenia bogha slowa 1697?.



Поднимите руки те, кто не смог прочитать этот текст? Нет таких? Поздравляю, вы все только что сдали экзамен на знание шведского языка!



Приведем теперь название шведской речи, написанной по-русски, заменив в её оригинальном тексте латинские буквы русскими. «Плачевная речь на погребение того преж сего вельможнейшаго и высокорожденнаго князя и государя Каролуса одиннадцатого шведских, готских и вандальских (и прочая) короля, славнаго, благословеннаго и милостиваго нашего государя (здесь опечатка: вместо буквы R написали J), ныне же у бога спасеннаго. Когда его королевского величества от души оставленное тело, с подобающей королевской честью, и сердечным всех подданных рыданием бысть погребено в СТЕКОЛЬНЕ (так, оказывается, именовали Стокгольм в XVII веке; вероятно, там в то время было развито СТЕКОЛЬНОЕ производство) двадцать-четвертого ноября лета от воплощения бога слова 1697?.



Скорее всего, на первых порах люди в Западной и Северной Европе испытывали большое неудобство, вынужденно записывая русские слова новыми латинскими буквами. Чего стоит, например, записать русское -Щ- латиницей. Получалось нелепое -SZCZ-. Однако, заставляли. Люди морщились, но писали. Потом постепенно привыкли. Дети вообще не испытывали трудностей, будучи обучаемы с малолетства. Вскоре всех убедили, будто «так было всегда, испокон веков». Что было полной неправдой. ТАК стало лишь в XVII веке. А до этого и говорили по-русски, и писали кириллицей. Не морщась. Вот оно — реальное происхождение европейских языков! Ещё в XVI веке на всём огромном пространстве Евразии разговорным был именно русский язык (и даже в некоторых признаваемых наидостовернейшими источниках об этом фактически прямо написано). А потом в Европах решили, что им срочно нужны свои национальные языки, и создали их в два этапа.



Сначала ввели латиницу для записи всё ещё русских слов, а потом изменили правила чтения/произношения — в результате через пару-тройку поколений получилось то, что мы имеем сегодня, когда одно и то же слово на разных европейских языках порой читается совершенно по-разному. Но в основе, повторюсь, был именно русский язык.



Послесловие Привожу здесь фотокопию текста одной из шведскоязычных книг, написанной на одном из диалектов, издания 1526 года (как выдвигаемое одним из противников русской версии истории опровержение того, что язык шведский был чем-то не имеющим или почти не имеющим отличий от прежнего славянского языка Империи).



В принципе, язык данного документа выглядит вполне по-современному шведским....

Во всяком случае, отдельные обрывки различимых мною отсюда слов весьма к нему близки....

Однако, стоит обратить внимание, что надпись Trettonde Capitel или Тринннадцатая глава — есть словосочетание на латыне.... как и слово Apofila.... И эти заимствования из латыни не случайность. Это даже не просто заимствования.... В современном шведском языке, кроме слов латинского происхождения (об этом языке разговор особый, был ли он на самом деле вообще языком живым или был создан лишь как язык религиозного культа, то есть — искусственно), вообще куча таких вот слов итальянских или латинских (как например, aventyr (сказка).... или в норвежском — eventyr (эвэнтюр, ventyr с прилепленным артиклем «e»), что как ни крути -есть «авантюра» , «приключение» ), так что там очень даже чувствуется рука реформаторов-Иезуитов.



В этом отношении очень интересной представляется похожая история и судьба румынского языка. Его современная грамматика составлена иезуитами из Трансильвании. Заменили 50% слов славянского и тюркского происхождения на латинские и итальянские.



К примеру, то же слово КУСТУЛ ( ЗАМОК )- от романских КАСТИЛЛЬЯ или CASTILLO ( так же вошедшее и в другие языки, в тот же английский, как CASTLE ) вытеснило собственное ЗАМЕК....



А выражение EU NU CRED (Я НЕ ВЕРЮ ) оно и в испанском I NO CREO и в итальянском I NОN CREDO (Специально написал без ошибок) Но даже сейчас 30% слов в румынском — славянского происхождения (официально). В действительности же — гораздо больше. Масса слов причудливо изменена и трансформирована, некоторые ещё не «переварились». В испанском, например, сейчас используется неологизм BISABUELO (прадедушка) и BISABUELA (прабабушка), оба они образованы из латинского BIS (ДВАЖДЫ) плюс Abuelo/а (дедушка / бабушка), настоящие же испанские названия — TATARABUELO и TATARABUELА. И что по-хохляцки ЦИБУЛЯ, что по-итальянски ЧИППОЛЛО — одинаково будет ЛУК, только на разных диалектах (Все видели, надеюсь карту Гранд — Та(р)тарии? Испания, Италия, Турция, Северный Индостан, Северный Китай, часть Северной Америки, Скандинавия и вся Восточная Европа — всё это в неё когда-то — не так уж и давно — входило…) И тут уж добавить, как говорится, нечего. Вот так, меняя язык, можно переписать Историю....



Как говорится, hlopzi сhyi VI budete?... точнее – budjete....



Только наверное называть шведов «шведами» остальным русским подданным Империи было бы в ту пору не совсем правильно. Свеи – наверное, так правильней. Так их тогда называли. То есть – свои. Cвои ребята вроде....

У нас одинаково плохие отношения были с Данией, хоть и были некоторые споры приграничные, в частности, по размежеванию земель по границе Карелии со Швецией. (Самоназвание же шведов – свеоны. Страна же – Sverige, в честь победившего клана Сверке(р’ов)). Ну а СВЕИ — это просто удачно совпавшее созвучие, вот и прикрепилось....



Ну, как и с цыганами, якобы имевшими отношение к народу ЦЫ, проживавшему на берегу Ганга, и с прилепившимся к ним названием оккультной секты ATSINGANI, действовавшей тогда в Ромее (в Византии).



*** Примечание Пинчукова Евгения: ***



Цыгане действительно выходцы с Ганга. Когда-то, около 4 тысяч лет назад, их славный предок по имени Цой пользуясь АСТРОВИДИЕЙ уничтожил параsитов напавших на людей.

За эти заслуги люди стали почитать и оказывать уважение его потомкам. Но.... В реальной жизни не допустимо паразитировать на прошлых успехах и достижениях, нужно восходить. Иначе следует деградация, падение. Что мы и видим среди потомков Цоя с Ганга - цыган.

Напомню, что наша Букова "Ы" может произноситься как [ оi ], [ краткое-о i ]. Считаю, что достойные потомки Цоя присутствует в среде элиты Индии, а кто-то из них возможно вернулся на Русь.

Какая-то часть потомков смешалась с негроидами, вот и получился sлип.

Такие, с заниженной нравственностью, и стали выпячивать своё родство и паразитировать на имени предка. Что-то на подобие многочисленных "детей лейтенанта Шмидта". Кто-то из них ещё сохранил остатки выдающихся способностей своего славного предка, но пользует их чаще во вред людям, для обмана, гипноза, чёрной магии, паразитирования на других....



Если бы не Пётр-подменыш, этот иезуитский прихвостень разваливший Империю, как на него и возлагалось, была бы и Швеция сейчас наша (с Норвегией вместе взятой). Вся Северная Война и началась-то против царя-самозванца. Когда сын настоящего Петра, уговорил Карла (друга настоящего царя) походом на самозванца двинуть...



Интересно, для чего по возвращении из Великого Посольства, никем не узнаваемый Лже-Пётр сразу же избавился от окружения? Жену, даже не повидав, в монастыре запер; детей настоящего Петра казнил. Казнил Алексея, обвинив в связях с теми самыми иезуитами , чтоб от себя, пса иезуитского, подозрения в связях с их орденом поганым отвести; дочку настоящего Петра на городских воротах в одной сорочке перед толпой повесил; расправу над стрельцами устроил.... Да потому что только они могли бы легко подтвердить, близко знавшие его с детских лет, что царь — НЕ НАСТОЯЩИЙ! Его просто подменили во время того посольства. Либо — что совсем уж покажется неправдоподобным — зомбировали. Но это если бы не некоторые внешние перемены, произошедшие с Петром по возвращении, которые версию с зомбированием делают мало правдоподобной. Настоящий Пётр не был русофобом. Любил всё славянское. Был ниже ростом. И никогда не ходил до того в море в открытое. В лоциях ничего не понимал, в морской науке не шарил. Любил без памяти свою первую жену...



*** Примечание Пинчукова Евгения ***



Настоящий Пётр был сыном раввина. Сделано было по одной методичке, как в Пер_сее с Эсфирью при царе Артексерксе. Того тоже заставили прогнать его жену и подсунули ему iуддейку Эсфирь.

Царя Алексея Михайловича тоже сначала "охмурили", сделали его "тишайшим", напели ему и заставили его прогнать жену, а зетем подсунули ему Нарышкину, перед этим её "подложили" под раввина.

Из неё и выполз ентот Пётр, которого при жизни прозывали лишь в насмешку "великим". Был он как глиста тонким. И звал его народ: "Глиста в корсете".



А вернулся — настоящим «корсаром»… с заметно более тёмным оттенком кожи, смуглым каким-то, без присущего ему всегда румянца… с родимым пятном (!), которого у него отродясь никогда не было, злобным и неуравновешенным психопатом с дурацкими причудами (вроде того что спать в шкафу). Да к тому же — с такой хронической болезнью, наподобие тропической лихорадки или малярии, которую можно подцепить лишь в жарких тропиках, куда северное его Посольство и не думало направляться! Да и само Посольство вместо двух предполагаемых месяцев задержалось почти на два года.... Участи же настоящего Петра можно было бы только посочувствовать....

Он, по всей видимости, был переправлен во французскую Бастилию.... где и был впоследствии замучен и убит, сразу же по окончании Северной Войны.... после отторжения огромных территорий от Империи: той же Швециии, Турции, Северного Индостана и Средней Азии.... Что-то такое знал настоящий Пётр, что из него пытались вырвать силой в виде признания под допросами с пристрастием...



По поводу «Плачевной речи»... Таких документов как из Уппсальской университетской библиотеки полно и в других закрытых библиотеках. Есть и в России. В Санкт-Петербурге. Любому студенту, не то что профессору, достаточно прийти в свой деканат, взять сравку-отношение со своей кафедры (скандинавистики) и отправиться затем в Публичную библиотеку Санкт-Петербурга. Сделать запрос со ссылочкой на любой официальный протокол, составленный какой-нибудь стокгольмской коллегией адвокатов (того времени).... и тебе дадут на руки (без права выноса, конечно) кучу самой разной макулатуры: экземпляры нотариальных ведомостей, бракоразводных процессов, похорон, решений арбитражных комиссий и т.д. и т.п. — всё на русском и всё оттуда, с той поры. Так что не в одной только Швеции всё есть, как говаривал персонаж известной кинокомедии.... Ну и ещё конечно можно в универах Польши и в универах стран Балтии поискать. На них тоже распространялось скандинавское влияние долгое время. Хотя… если и не уничтожены следы, то и близко не подпустят... Эстония уже 20 лет как не желает говорить по-русски, а Польша — и того больше...



Лет эдак через 100 с небольшим никто уже и не будет знать, что государственным языком в этих странах был тоже русский.... Русскими же подданными шведского королевства — на территории Швеции — и были сами шведы. В те времена все, кто проживал на территории Империи (не Московии), считались русскими подданными (не московитами)... А такой неологизм как «российские» (подданные) — в отношении подданных — появился уже после. Противники же РУССКОЙ версии истории (или противники ПАНСЛАВЯНСКОЙ версии истории) апеллируют к тому, что приводимая в «Погребальной речи» фраза «НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ» сразу-де бросается в глаза. По их мнению – цитирую: «само присутствие в названии документа уточнения: «…НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ» — свидетельство того, что речь была провозглашена на ином языке — свейском в данном случае!» что, в общем-то, больше походит не на логический вывод, а на обычное цыганское забалтывание. Швеции же тогда принадлежали Финляндия, Восточная Померания, Ливония, в которых проживали иноязычные народы: поляки, немцы, литвины… и крупная русская диаспора.



Действительно, в прибалтийских странах испокон веков всегда проживало славянское, русское, население (Сами литовцы и их предки — славянизированные летто-литовцы ) И вот по мнению этих-то противников РУССКОЙ версии истории и выходит, что — как уже писалось в статье — будто бы Плачевная речь была специально написана для этой самой русской диаспоры… проживавшей за тридевять земель от места отпевания покойника. Довод железный, ничего не скажешь! Да ещё находятся и такие, кто, даже не будучи в состоянии подтвердить сей бред документально, берётся заверять, что Плачевная речь была также написана и на всех других языках, имевших хождение среди подданных королевств.



Вот примерно их слова: «Вполне естественно со стороны шведского правительства распространение и доведение текста речи в пропагандистских целях до всех подданных Шведского королевства, в том числе и до русских!... Вероятнее всего, подобные переводы, но с уточнениями: «…НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ», «…НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ», «…НА ЛИТОВСКОМ ЯЗЫКЕ» и др., также распространялись на окраинах королевства…»



Тогда почему (и это, странным образом, даже не приходило им в голову) оглашена-то РЕЧЬ была всё же на РУССКОМ??? Не странно ли? Официальная версия это даже не опровергает и даёт своё объяснение: якобы, в то время наблюдался большой наплыв русских гостей с окраин в столицу шведского королевства. Спрашивается, какая сила их туда тянула … и чем так дорог им был шведский король русским людям, что они валом валили на церемонию прощания? И для чего, в каких таких пропагандистских целях, нужно было знакомить всех подданных с текстом прощальной речи на похоронах? Зачитанная же по прошествии уже какого-то количества времени (учитывая, что скорость передачи сообщений в то время была несравнима с сегодняшними возможностями) она уже просто теряла свою актуальность...



Подданным достаточно бы было узнать – на каком-нибудь торжище или площади — что «король умер, да здравствует король».



Никаких копий «Плачевной Речи» ни на каких других языках не существует, и существовать не могло. А Речь оглашалась либо на «шведском», либо на русском.

Источник: http://2planeta.ru/news/vsja_shvecija_17_go_veka_govorila_po_russki/2019-03-26-73847