Трамп требует отправить американцев на Луну «любыми средствами» за 5 лет

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы NASA до 2024 года отправила американцев на Луну.

Об этом сообщил американский вице-президент Майк Пенс в своем Twitter.

«Президент США приказал, чтобы NASA и ее директор Джим Брайденстайн достигли цели по отправлению американских астронавтов обратно на Луну любыми возможными средствами», — говорится в сообщении.

Пенс отмечает, что, согласно заявленной политике администрации Трампа, США отправят на Луну своих астронавтов в течение ближайших 5 лет. Следующими первыми женщиной и мужчиной на Луне будут американские астронавты, уверен он.

Напомним, 21 февраля 2019 г. глава NASA Джим Брайденстайн объявил о реализации США стратегии по освоению Луны, которая предполагает участие международных и коммерческих партнеров.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал директиву, которая обязывает NASA начать подготовку к пилотируемому полету на Луну.

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