Главная » Невероятное в мире, Политика, Творчество

Трамп требует отправить американцев на Луну «любыми средствами» за 5 лет

08:43. 27 марта 2019 Просмотров - 45 Один комментарий Опубликовал:
Трамп требует отправить американцев на Луну «любыми средствами» за 5 лет | Русская весна

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы NASA до 2024 года отправила американцев на Луну.

Об этом сообщил американский вице-президент Майк Пенс в своем Twitter.

«Президент США приказал, чтобы NASA и ее директор Джим Брайденстайн достигли цели по отправлению американских астронавтов обратно на Луну любыми возможными средствами», — говорится в сообщении.

Пенс отмечает, что, согласно заявленной политике администрации Трампа, США отправят на Луну своих астронавтов в течение ближайших 5 лет. Следующими первыми женщиной и мужчиной на Луне будут американские астронавты, уверен он.

Напомним, 21 февраля 2019 г. глава NASA Джим Брайденстайн объявил о реализации США стратегии по освоению Луны, которая предполагает участие международных и коммерческих партнеров.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал директиву, которая обязывает NASA начать подготовку к пилотируемому полету на Луну.

Читайте также: Стали известны подробности задержания экс-министра Абызова

Источник: https://rusvesna.su/news/1553665389

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Проект "Утилизация России" вступил в завершающую стадию. Так думают враги. Обломаются?
.... От остатков российского населения требуются только квалифицированные трудяги на ресурсодобывающих..., и может действительно отправить американцев из пушки на Луну тиги-тиги-ду! ...армией крайне опасался таких раскладов. Трамп похоже не опасается. Великий ...
Кризис эпохи демонтажа социального государства
...вышел в космос и отправился на Луну; была открыта ДНК...одного процента самых богатых американцев в национальном благосостоянии ...началом налоговых реформ Дональда Трампа). В России аналогичный... таких полномочий. Аристократы требовали созыва Генеральных штатов, ...
Кризис эпохи демонтажа социального государства
...вышел в космос и отправился на Луну; была открыта ДНК...одного процента самых богатых американцев в национальном благосостоянии ...началом налоговых реформ Дональда Трампа). В России аналогичный... таких полномочий. Аристократы требовали созыва Генеральных штатов, ...
По новостям и событиям от 22 июня 2015
... «Бронзовых коней Гитлера отправили на реставрацию»). «Синайский...артефактов, подтверждающих посещение американцами Луны. У такой страны...Финансовые кланы выдвинули Дональда Трампа – средненький вариант,...управление Русской цивилизацией требуется написать на “...
От Байконура до Восточного: конец космической романтики
... последующие успехи и американцев, и россиян обусловлены... Тут, конечно, Трамп сотоварищи проявили осторожность —...космических проектов, конечно, требуется многое, но главное, ...как и колонизация Луны. Помимо упомянутых ..., долго еще отправиться. Ведь провести на...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 августа 2017
...руководству Грузии. Памперсы требуют замены после недружественного высказывания...президента США Дональда Трампа убьют или отправят в отставку. ...в США произойдет лунное затмение. Луна отбросит на ... сухопутного коридора, пока американцы будут сидеть в "...

Один комментарий»

  • 2679 711
    Satana666 27 марта 2019 в 11:24 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Теперь снимут нормальное кино, не с чёрным небом, а со звёздами на нём. А потом бюджет НАСА попилят.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>