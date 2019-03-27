Трамп требует отправить американцев на Луну «любыми средствами» за 5 лет
Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы NASA до 2024 года отправила американцев на Луну.
Об этом сообщил американский вице-президент Майк Пенс в своем Twitter.
«Президент США приказал, чтобы NASA и ее директор Джим Брайденстайн достигли цели по отправлению американских астронавтов обратно на Луну любыми возможными средствами», — говорится в сообщении.
Пенс отмечает, что, согласно заявленной политике администрации Трампа, США отправят на Луну своих астронавтов в течение ближайших 5 лет. Следующими первыми женщиной и мужчиной на Луне будут американские астронавты, уверен он.
Напомним, 21 февраля 2019 г. глава NASA Джим Брайденстайн объявил о реализации США стратегии по освоению Луны, которая предполагает участие международных и коммерческих партнеров.
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал директиву, которая обязывает NASA начать подготовку к пилотируемому полету на Луну.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1553665389
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Теперь снимут нормальное кино, не с чёрным небом, а со звёздами на нём. А потом бюджет НАСА попилят.