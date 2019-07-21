Почему американцы не могут вернуться на Луну

Соединенные Штаты могут не вернуться на Луну из-за проблем с финансированием, пишет The Washington Post.

Ранее NASA обнародовало название новой программы высадки астронавтов на Луну — «Артемида». Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

В статье утверждается, что за возвращение американцев на Луну ратует президент Дональд Трамп.

Однако NASA ссылается на недостаточное финансирование и на возможные проблемы с доставкой астронавтов на спутник Земли.

Дело в том, что проект, подобный «Аполлону», пытались создать в течение четырех десятилетий, но так и не смогли. И проект «Артемида» может стать еще одним в череде амбициозных целей, которые никогда не увенчаются успехом, говорится в статье.

Издание отмечает, что создаваемая американскими специалистами тяжелая ракета Space Launch System для отправки космического корабля на Луну еще не прошла наземных испытаний, работа над ней выбилась из графика.

У NASA нет не то что посадочного модуля, но даже скафандров для нахождения и перемещения по лунной поверхности. Проект требует порядка 30 миллиардов долларов, при этом на 2020 год на его разработку и реализацию выделено из бюджета всего 1,3 миллиарда.

Автор статьи утверждает, что проект больше интересен Трампу, но не стране, раздираемой политическими, расовыми и классовыми противоречиями.

После заявлений о новой попытке американцев высадиться на Луну вновь стала обсуждаться версия фейковой посадки астронавтов на спутник Земли.

Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта Теория заявляет, что теория «лунного заговора» коммерчески выгодна и потому живуча. Хотя в научной среде такие темы вообще не принято поднимать — это считается неприличным для серьезных ученых и говорит о недостаточном образовании, считает Слюта, которого цитирует РИА Новости.

В 1969–1972 годах в рамках американской программы «Аполлон» были выполнены шесть высадок на Луну, на ее поверхности побывали 12 американских астронавтов.

Первым ступил на лунную поверхность командир корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг, сказав после первых шагов по планете заранее заготовленную фразу: «Это — маленький шаг для человека, но огромный — для всего человечества».

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