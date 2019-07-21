Главная » Наука, Невероятное в мире, Политика

Почему американцы не могут вернуться на Луну

01:00. 21 июля 2019 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:
Почему американцы не могут вернуться на Луну | Русская весна

Соединенные Штаты могут не вернуться на Луну из-за проблем с финансированием, пишет The Washington Post.

Ранее NASA обнародовало название новой программы высадки астронавтов на Луну — «Артемида». Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

В статье утверждается, что за возвращение американцев на Луну ратует президент Дональд Трамп.

Однако NASA ссылается на недостаточное финансирование и на возможные проблемы с доставкой астронавтов на спутник Земли.

Дело в том, что проект, подобный «Аполлону», пытались создать в течение четырех десятилетий, но так и не смогли. И проект «Артемида» может стать еще одним в череде амбициозных целей, которые никогда не увенчаются успехом, говорится в статье.

Издание отмечает, что создаваемая американскими специалистами тяжелая ракета Space Launch System для отправки космического корабля на Луну еще не прошла наземных испытаний, работа над ней выбилась из графика.

У NASA нет не то что посадочного модуля, но даже скафандров для нахождения и перемещения по лунной поверхности. Проект требует порядка 30 миллиардов долларов, при этом на 2020 год на его разработку и реализацию выделено из бюджета всего 1,3 миллиарда.

Автор статьи утверждает, что проект больше интересен Трампу, но не стране, раздираемой политическими, расовыми и классовыми противоречиями.

После заявлений о новой попытке американцев высадиться на Луну вновь стала обсуждаться версия фейковой посадки астронавтов на спутник Земли.

Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта Теория заявляет, что теория «лунного заговора» коммерчески выгодна и потому живуча. Хотя в научной среде такие темы вообще не принято поднимать — это считается неприличным для серьезных ученых и говорит о недостаточном образовании, считает Слюта, которого цитирует РИА Новости.

В 1969–1972 годах в рамках американской программы «Аполлон» были выполнены шесть высадок на Луну, на ее поверхности побывали 12 американских астронавтов.

Первым ступил на лунную поверхность командир корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг, сказав после первых шагов по планете заранее заготовленную фразу: «Это — маленький шаг для человека, но огромный — для всего человечества».

Читайте также: Донбасс: Снайпер уничтожил военных из бригады короля Даниила — подробности (ВИДЕО)

Источник: https://rusvesna.su/news/1563643050

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бумажный космос НАСА. Полёт на Луну.
... живых чайко/космо/астронавтов вокруг Луны и вернуть их на Землю живыми... космонавты, совершив орбитальный полёт, могут приземлиться не на территории СССР... Вот присутствует такая «кольцевая» логика. Почему американцы смогли решить технические проблемы с...
Всё тайное становится явным: американцы на Луне не были!
... их американский космический корабль до Луны и вернуть его обратно на Землю... Борис Каторгин объясняет, почему американцы до сих пор не могут повторить наших достижений... время, когда астронавты должны были «вернуться» с Луны. Семь пассажиров — японцев также...
"Голливуд летит на Луну". И снова о лунной афере!
... советские корабли радиоэлектронного слежения могут помешать успешному полёту американских ...космонавтами на борту к Луне и потом вернуться обратно, и как...американское космическое агенство НАСА, "почему американцы не возвращаются с строительству своих...
Об американских первопроходимцах на Луне
..., а эти криворукие инженеры не могут мощного ракетного двигателя сделать.И... на каких же двигателях американцы на Луну «летали»? Почему они не пытаются их... космическое пространство и тут же вернуться обратно.Требования к кораблям для...
Ю.И. Мухин. Общие сведения об американской лунной легенде
... человека на поверхности Луны и благополучно вернуть его на Землю ...тонн груза? Почему не строятся на Луне лунные станции?Американцы уже начали... миру, что могут высаживаться на Луну?!ФотографииА теперь я...так не освещает, так могут осветить только прожектора.И...
Лунная афёра США. С такой стороны тему не рассматривали
...". Но вернемся к программе «Аполлон». Последний полет на Луну – это...лет эти двигатели США могут производить, а свои домашние... F-1 не могут, забыли как… Однако ... Почему не проводились у американцев предварительные полеты с животными в сторону Луны...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)