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Алина Загитова, браво! Но и Евгения Медведева – тоже браво!

11:17. 23 марта 2019 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал:
 

 

Алина Загитова впервые в истории российского женского одиночного фигурного катания выиграла все возможные титулы — она и олимпийская чемпионка, и чемпионка Европы, и чемпионка мира

Чемпионат мира превратился в бенефис двух лучших российских фигуристок.

Победа Алины Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме приятна вдвойне. И всё потому, что перед стартом не было никаких гарантий успеха. Зато наверняка после нескольких подряд сорванных стартов присутствовала колоссальная нервозность. У самой Загитовой, у тренера Этери Тутберидзе и всей ее команды.
Ещё Загитову замучили допинг-тестами.
По информации «Спорт-Экспресса», допинг-офицеры (WADA), прибывшие к олимпийской чемпионке Пхенчхана сразу после ее выступления в короткой программе мирового первенства, задержали спортсменку до поздней ночи. Как отмечает источник, — 16-летняя фигуристка в общей сложности провела на процедуре сдачи допинг-пробы около пяти часов, а покинула ледовый дворец в Сайтаме только в три часа ночи по местному времени.

Справиться с такой нагрузкой могла только настоящая Железная леди от фигурного катания. Алина справилась. Не допустив не единой ошибки. И завоевав «золото»!

Но не менее важна и «бронза» Евгении Медведевой. Та, в которую почти никто уже не верил, собралась и откатала не просто хорошо, а на пять с плюсом. По сути, сделала невозможное!
И сама Медведева, и все, кто находился на стадионе и у экранов телевизоров, понимали что она одержала большую победу. И не только над многочисленными «хейтерами», но и над собой. Доказала, что способна кататься чисто даже в сложнейших обстоятельствах, под колоссальным психологическим давлением. Кататься, несмотря на травму бедра, полученную еще на разминке перед короткой программой.

Чемпионат мира

Сайтама, Япония

Женщины

Итоговое положение

1. Алина Загитова (Россия) – 237,50

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 224,76

3. Евгения Медведева (Россия) – 223,80





*****

Вручение медалей российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой
 


 

Источник: http://2planeta.ru/news/alina_zagitova_bravo_no_i_evgenija_medvedeva_tozhe_bravo/2019-03-23-73455

Метки: мировые новости

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