Алина Загитова, браво! Но и Евгения Медведева – тоже браво!

Алина Загитова впервые в истории российского женского одиночного фигурного катания выиграла все возможные титулы — она и олимпийская чемпионка, и чемпионка Европы, и чемпионка мира



Чемпионат мира превратился в бенефис двух лучших российских фигуристок.



Победа Алины Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме приятна вдвойне. И всё потому, что перед стартом не было никаких гарантий успеха. Зато наверняка после нескольких подряд сорванных стартов присутствовала колоссальная нервозность. У самой Загитовой, у тренера Этери Тутберидзе и всей ее команды.

Ещё Загитову замучили допинг-тестами.

По информации «Спорт-Экспресса», допинг-офицеры (WADA), прибывшие к олимпийской чемпионке Пхенчхана сразу после ее выступления в короткой программе мирового первенства, задержали спортсменку до поздней ночи. Как отмечает источник, — 16-летняя фигуристка в общей сложности провела на процедуре сдачи допинг-пробы около пяти часов, а покинула ледовый дворец в Сайтаме только в три часа ночи по местному времени.



Справиться с такой нагрузкой могла только настоящая Железная леди от фигурного катания. Алина справилась. Не допустив не единой ошибки. И завоевав «золото»!



Но не менее важна и «бронза» Евгении Медведевой. Та, в которую почти никто уже не верил, собралась и откатала не просто хорошо, а на пять с плюсом. По сути, сделала невозможное!

И сама Медведева, и все, кто находился на стадионе и у экранов телевизоров, понимали что она одержала большую победу. И не только над многочисленными «хейтерами», но и над собой. Доказала, что способна кататься чисто даже в сложнейших обстоятельствах, под колоссальным психологическим давлением. Кататься, несмотря на травму бедра, полученную еще на разминке перед короткой программой.



Чемпионат мира



Сайтама, Япония



Женщины



Итоговое положение



1. Алина Загитова (Россия) – 237,50



2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 224,76



3. Евгения Медведева (Россия) – 223,80

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Вручение медалей российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой







Источник: http://2planeta.ru/news/alina_zagitova_bravo_no_i_evgenija_medvedeva_tozhe_bravo/2019-03-23-73455