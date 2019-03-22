Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
15:46. 22 марта 2019 Просмотров - 158 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
Олимпийская чемпионка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме, передает РИА Новости.
По итогам короткой и произвольной программ она набрала 237,50 балла.
Второй стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана — 224,76.
Третье место заняла россиянка Евгения Медведева — 223,80.
Еще одна представительница России Софья Самодурова расположилась на восьмой строчке — 208,58.
“У меня только позитивные впечатления! Очень рад! Получилась борьба, была сохранена интрига. Наши девчонки – и Алина Загитова и Женя Медведева – большие умницы. Поздравляю их! То, что они сегодня продемонстрировали – это большой праздник для любителей и профессионалов фигурного катания. Обе проявили бойцовские качества – представляю, какое там было напряжение. В первую очередь – психологическое”, – прокомментировал успех россиянок олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов РИА Новости по телефону.
Таким образом, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 16-летняя Алина Загитова стала самой молодой чемпионкой мира и Олимпийских игр за последние 20 лет. В 1997 году американка Тара Липински в возрасте 15 лет стала чемпионкой мира, а годом позже выиграла золото Олимпиады в Нагано.
По итогам турнира Россия сохранила три квоты в женском фигурном катании на следующий чемпионат мира, который пройдет в марте 2020 года в Монреале.
Источник: http://voicesevas.ru/news/43536-zagitova-stala-chempionkoy-mira-po-figurnomu-kataniyu.html
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Алина молодец! Особенно радует, что это уже похоже на стабильность: два года подряд она – лучшая. А то у нас в последнее время наметилась нехорошая тенденция: появится звёздочка, просияет – и уйдёт в небытие.