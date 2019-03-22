Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

“У меня только позитивные впечатления! Очень рад! Получилась борьба, была сохранена интрига. Наши девчонки – и Алина Загитова и Женя Медведева – большие умницы. Поздравляю их! То, что они сегодня продемонстрировали – это большой праздник для любителей и профессионалов фигурного катания. Обе проявили бойцовские качества – представляю, какое там было напряжение. В первую очередь – психологическое”, – прокомментировал успех россиянок олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов РИА Новости по телефону.