Главная » Творчество

Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

15:46. 22 марта 2019 Просмотров - 158 Один комментарий Опубликовал:
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
Олимпийская чемпионка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме, передает РИА Новости.
По итогам короткой и произвольной программ она набрала 237,50 балла.
Второй стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана — 224,76.
Третье место заняла россиянка Евгения Медведева — 223,80.
Еще одна представительница России Софья Самодурова расположилась на восьмой строчке — 208,58.

“У меня только позитивные впечатления! Очень рад! Получилась борьба, была сохранена интрига. Наши девчонки – и Алина Загитова и Женя Медведева – большие умницы. Поздравляю их! То, что они сегодня продемонстрировали – это большой праздник для любителей и профессионалов фигурного катания. Обе проявили бойцовские качества – представляю, какое там было напряжение. В первую очередь – психологическое”, – прокомментировал успех россиянок олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов РИА Новости по телефону.

Таким образом, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 16-летняя Алина Загитова стала самой молодой чемпионкой мира и Олимпийских игр за последние 20 лет. В 1997 году американка Тара Липински в возрасте 15 лет стала чемпионкой мира, а годом позже выиграла золото Олимпиады в Нагано.
По итогам турнира Россия сохранила три квоты в женском фигурном катании на следующий чемпионат мира, который пройдет в марте 2020 года в Монреале.

Источник: http://voicesevas.ru/news/43536-zagitova-stala-chempionkoy-mira-po-figurnomu-kataniyu.html

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Пусть американка попробует выступить на Играх с такой программой», — интервью с 15-летней олимпийской чемпионкой Загитовой (ФОТО, ВИДЕО)
... женском одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что в Южной Корее... в 2022 году. Reuters — Вы стали олимпийской чемпионкой в 15 лет... программой. Читайте также: «Американка критикует Загитову, потому что не может такое...
Фастфуд не в первый раз стал мерилом уровня жизни в стране
... ли не субкультура, - говорит Юлия Загитова, продюсер проекта. - Многие посчитают это...
Сборная России по хоккею впервые за 26 лет выиграла Олимпиаду
...забросил победную шайбу, и россияне стали олимпийскими чемпионами.«Это был мощный...Германии сыграла впервые.Сборная Германии стала открытием этой Олимпиады. На групповом... на Олимпиаде — ранее чемпионкой стала фигуристка Алина Загитова. В общем зачете россияне...
Рейхстаг – наш!
... над Рейхстагом!» Рейхстаг стал символом немецкого нацизма еще...и только спустя неделю стало известно о местонахождении бункера...немного света. От перебежчиков стало известно, что гарнизон Рейхстага...сержантов М. Минина, Г. Загитова, А. Лисименко и сержанта...
Силы мне даёт Родина, стараюсь быть в курсе, чем живёт Россия, — Виктор Бут рассказал о 10 годах, проведённых в тюрьме США (ФОТО, ВИДЕО)
... поменялись. Просто за десять лет стала понятна вся эта геополитическая игра... смотрели. Смотрел выступление наших фигуристок. Загитова молодец! А, к сожалению, церемонии... процессы в обществе. Общество проснулось, стало понимать. Поэтому оно раскололось. И...

Один комментарий»

  • 1949 1709
    Лариса Петрова 22 марта 2019 в 17:52 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Алина молодец! Особенно радует, что это уже похоже на стабильность: два года подряд она – лучшая. А то у нас в последнее время наметилась нехорошая тенденция: появится звёздочка, просияет – и уйдёт в небытие.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>