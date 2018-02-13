«Американка критикует Загитову, потому что не может такое сделать», — Ягудин поставил на место фигуристку из США (ФОТО, ВИДЕО)

Олимпийский чемпион 2002 года, заслуженный мастер спорта Алексей Ягудин заступился за 15-летнюю российскую фигуристку Алину Загитову после того, как американская спортсменка Эшли Вагнер, не попавшая на Игры в Пхенчхан, раскритиковала её произвольную программу.

Напомним, что блестящее выступление Загитовой с произвольной программой на композицию «Дон Кихот» (см. видео ниже) обеспечило сборной России по фигурному катанию серебряную медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде-2018. Соотечественники Вагнер довольствовались третьим местом.

Сама 26-летняя Вагнер, которая была бронзовым призером в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Сочи, в Олимпиаде-2018 не участвует, потому что не прошла отбор в сборную США.



Эшли Вагнер

Тем не менее, сидя дома, Вагнер сочла уместным оценивать программу Загитовой, причем делая это весьма нелицеприятно.

«Ок. Я уважаю соревновательный момент. Но так делать не может никто. Это не программа.

В начале она убивала время, а во второй половине только прыгала. Не назвала бы это „выступлением“. Понимаю — судейство это не воспрещает, но подобное далеко от фигурного катания», — написала Вагнер на своей странице в соцсети.

Разумеется, промолчать в такой ситуации прославленный российский фигурист, известный своей принципиальной позицией, не смог.

«Что касается Алины Загитовой. Это колоссальный труд, что она имеет в себе силы и возможность оставить все прыжки на вторую половину выступления. Даже есть бонусы за прыжки, когда они выполнены во второй половине программы.

Может быть, в Эшли говорит обида за то, что она не может такое сделать.

Я никогда никого не критиковал за высказывания. Но Эшли Вагнер сейчас находится дома в США, а Алина выступает на Олимпийских играх и с гордо поднятой головой представляет там нашу великую страну», — цитирует Ягудина «Чемпионат.com».

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