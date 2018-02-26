«Пусть американка попробует выступить на Играх с такой программой», — интервью с 15-летней олимпийской чемпионкой Загитовой (ФОТО, ВИДЕО)

Олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что в Южной Корее ей удалось справиться с эмоциями. По словам спортсменки, большие надежды, которые на неё возлагали, не помешали ей триумфально выступить на Играх.

В интервью RT 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе также рассказала о дружбе с вице-чемпионкой Пхёнчхана Евгенией Медведевой, прокомментировала слова раскритиковавшей её американки Эшли Вагнер и пообещала выступить на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.



Reuters

— Вы стали олимпийской чемпионкой в 15 лет. Давайте начистоту, что у вас в голове сейчас творится?

— Честно? Думаю о предстоящих стартах и программах на следующий сезон.

— Серьёзно?

— Абсолютно. Пытаюсь понять, что необходимо поменять. Хочется кататься ещё лучше.

— То есть вы думаете исключительно о фигурном катании?

— Пока что у меня не получается ни о чём другом.



Reuters

— Вам наверняка нравится, когда люди говорят о вашем возрасте. Это не может остаться незаметным, когда речь заходит о ваших успехах. Но на тренировках ведь не смотрят в паспорт, вы трудитесь наравне с остальными…

— Да, так и есть, мы вкалываем так же, как и другие. То есть поблажек никому не дают. При этом тренеры уделяют каждому из подопечных столько же внимания, сколько Жене (вице-чемпионке Игр в Пхёнчхане Евгении Медведевой — прим. ред.) и мне.

— И как вы к этому относитесь? Вам нравится, когда о вас говорят: «Ей всего 15 лет»?

— Наверное, да. Но в целом я не обращаю на это внимания.

— Как в столь юном возрасте можно быть настолько собранным и уверенным в себе? История знает массу примеров, когда более возрастные спортсмены, дебютировавшие на Играх, перегорали ещё до начала соревнований.

— Сложно ответить. Наверное, должен быть внутренний стержень.

Я уверена, что не хочу стать одной из тех, кто свернул с пути. Поэтому после Игр в Пхёнчхане буду стараться делать всё, чтобы избежать неприятностей и продолжать развиваться. Надеюсь задержаться в фигурном катании надолго.

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— А как вам удалось избежать неприятностей на олимпийском льду во время соревнований?

— Старалась абстрагироваться от всего, избегать повышенного внимания к своей персоне со стороны прессы и болельщиков, не задумываться о том, что нахожусь на Олимпийских играх. Внушила себе, что это обычные соревнования, ничем не отличающиеся от других. С таким настроем и приехала сюда.

— Кто вас этому научил?

— Несмотря на то что у меня не слишком богатый жизненный опыт, определённые выводы я способна делать сама.

— У Евгении Медведевой произошёл эмоциональный всплеск после окончания выступления, и она расплакалась прямо на льду. Вы на её фоне были само спокойствие. Одна слезинка скатилась, да и ту толком никто не заметил…

— А по-моему, я не плакала, даже от счастья.

— Значит, всем показалось?

— Если только чуть-чуть прослезилась. Намокли глаза.

Но у меня такой характер, держу всё в себе. Эмоции позволяю себе выплёскивать, только когда приезжаю домой. Вот тогда рассказываю родителям, делюсь с ними сокровенным.

— И в чём это будет выражаться на сей раз?

— Не знаю, пока что я ещё не приехала. Надеюсь, когда вернусь, пойму. Очевидно, буду скакать по дому и прыгать от радости.

— Хотите сказать, что пока ещё не делали этого?

— Только во время произвольной программы, на льду.

— Неужели даже после соревнований, вернувшись к себе в комнату в Олимпийской деревне, вы не разошлись — не потрясли победно кулаками, не записали и не отправили кому-нибудь весёлое аудио- или видеосообщение?

— Конечно, я нашла для этого время. Общалась с мамой, папой, бабушкой и сестрой. Что касается эмоций, я не проявляю их слишком бурно, потому что ещё многое впереди.

— Большинство экспертов были уверены, что золото в женском фигурном катании станет первым для страны на Олимпиаде. Этот факт оказывал на вас давление?

— Могу только повторить, что не обращала на это никакого внимания. Перед соревнованиями обычно полностью отдаляюсь от окружающего мира и ничего не смотрю. Только если какие-нибудь сериалы.

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— За другими соревнованиями следили?

— Только по телевизору в автобусе, который нас возил на каток и обратно. Разумеется, болела за наших ребят, переживала сильно. Но сама при этом не чувствовала груза ответственности. Может, мне это и помогло чуть-чуть.

— О чём вы говорили с Медведевой после того, как судьи вынесли вердикт?

— Все подробности я вам не могу пересказать.

— Даже фрагмента?

— Мы обменялись поздравлениями, сказали друг другу несколько тёплых слов. А всё остальное было слишком личным, не стану выносить на суд общественности.



Reuters

— Кто первый к кому подошёл? Как вообще это происходило?

— Я ждала, так как после выступления Жени должно было состояться награждение. Она находилась в зоне kiss and cry. После того как озвучили оценки, Женя встала и побежала ко мне. Я встретила её с распростёртыми объятьями.

— Многих интересуют ваши отношения с Медведевой. Вы обе всегда отвечаете, что на льду являетесь соперницами, а в жизни — подругами.

— Так и есть. Мне даже нечего добавить.

— Что вы делаете с Женей в свободное время, когда не обременены тренировками?

— Например, ходим в Starbucks кофе попить. Общаемся в соцсетях, когда обе находимся в сети. Женя любит листать Instagram, я тоже — за компанию — смотреть какие-нибудь смешные ролики.

— Вы делитесь друг с другом приколами?

— Естественно. И смеёмся над ними. Спокойно общаемся.

— Несмотря на то что вы старались не обращать внимания на публикации в СМИ, наверняка слышали, что про вашу постановку в произвольной программе сказала Эшли Вагнер?

— Да, разумеется, увидела где-то в социальных сетях. Могу сказать, что меня её слова только подстегнули. Ещё больше захотелось доказать, что она не права. Но таким людям, конечно же, не докажешь. Пусть она попробует выступить на Олимпийских играх с идентичной программой.

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— Вы не считаете, что нынешняя система начисления оценок даёт преимущество более молодым спортсменам ввиду их физического превосходства?

— Да, в наши дни фигурное катание развивается очень быстро. Не успела я завершить свои выступления на юниорском уровне, как за мной выстроилась очередь из желающих.

Пройдёт ещё несколько лет, и им на смену придёт следующее поколение, потом ещё одно. Придёт день и час, когда я начну думать, как Вагнер и другие критики. О чём говорить, если в нашей группе уже есть девочки, которые исполняют четверные прыжки.

Но я буду прилагать все усилия, чтобы как можно дольше оставаться на плаву.

— Многие бывшие российские фигуристы в ответ на эскападу американки посоветовали ей прежде чем осуждать, попробовать для начала отобраться на Олимпиаду. Согласны с такой позицией?

— Я считаю, человек вправе высказывать своё мнение, но при этом он должен соблюдать такт и оставаться в рамках приличия.

— То есть правила менять не стоит?

— Думаю, необязательно.

— Вы упомянули о молодых девчонках, которые уже крутят на тренировках четверные прыжки и наступают вам на пятки. Это заочное соперничество вас не пугает?

— Нет. Я собираюсь выступать достаточно долго и бороться за место под солнцем.

— Иными словами, принять участие в пекинской Олимпиаде в 2022-м — задача-минимум?

— Да. Хочу оказаться там.

— Помните день, когда МОК объявил, что не допустит российских спортсменов к Играм?

— В начале декабря 2017-го? Когда Женя полетела в Лозанну выступать перед Исполкомом?

— Да!

— Честно говоря, уже не помню, что делала. Наверное, была на тренировке.

— А как узнали о том, что там происходило?

— Рассказали. Подумала, очень хорошо, что Женя защищает нашу страну, а её слушает сам глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

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— Многие хотели, чтобы вы вместе с Медведевой несли российский флаг на церемонии закрытия, если бы МОК принял соответствующее решение. Согласились бы?

— Конечно. Это огромная ответственность, но в то же время и большая радость.

— Болельщики признали вас одной из главных героинь Игр…

— Хочу сказать им огромное спасибо за поддержку и теплоту, которые меня окружали. Меня это действительно вдохновляло на новые свершения. Буду стараться радовать их хорошими прокатами и чаще удивлять.

Илья Петренко, Лев Савари