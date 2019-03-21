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Грудинин и КПРФ получили отказ: с иностранными счетами в Госдуму нельзя

16:11. 21 марта 2019 Просмотров - 199 5 коммент. Опубликовал:

Сегодня ЦИК РФ отказал КПРФ в передаче мандата депутата Госдумы Жореса Алферова, скончавшемуся в начале марта, другому представителю коммунистов - Павлу Грудинину. По решению Центризбиркома мандат нобелевского лауреата передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву. Причиной отказа стало наличие у Грудинина иностранных счетов и оффшорных компаний.

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Члены Центризбиркома обратили внимание на тот факт, что Павел Грудинин еще в 2016 году пытался обмануть ЦИК РФ. При регистрации кандидатом в депутаты Госдумы директор подмосковного совхоза имени Ленина указал, что у него нет счетов за рубежом. Но при проверке налоговая инспекция выявила, что у Грудинина было открыто 13 счетов в Швейцарии. Он пытался заверить всех, что они уже закрыты. Но, как позже выяснилось, в декабре 2017 года шесть счетов еще оставались открытыми. В 2018 году Грудинин вновь попытался обмануть Центризбирком. В начале января КПРФ представила в ЦИК уведомление о закрытии Грудининым иностранных счетов.  Очередная ложь.  В конце февраля 2019 года Павел Грудинин лишился мандата депутата городского совета подмосковного Видного. Причина все также - прокуратура обнаружила у него незадекларированный оффшор Bontro LTD в Белизе и указала на нарушения антикоррупционного законодательства. Депутаты, недолго думая, сместили Грудинина с должности спикера и лишили депутатского звания.

Сейчас, несмотря на обещание Грудинина предоставить Центризбиркому все доказательства «сегодня-завтра», никаких документов в ФНС о передаче оффшора в траст, по словам членов ЦИК, он так и не предоставил.

 

Метки: Грудинин, ЦИК

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5 коммент.»

  • 243 179
    суржик 21 марта 2019 в 16:40 Ссылка
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    Как то подозрительно.Стоит человеку своим трудом что то сделать и указать на это властям,как власти тут же начинают дескредитировать человека.

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    • 1666 570
      evsol суржик 21 марта 2019 в 18:16 Ссылка
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      Ничего удивительного, эти “власти” своим трудом ничего не сделали, паразитируют на нас!!!

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  • 89 53
    Виктор Нескажу 21 марта 2019 в 17:20 Ссылка
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    Интересно посмотреть на доказательства ЦИКа.

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  • 2456 2042
    sergej 21 марта 2019 в 17:36 Ссылка
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    Какая реклама Грудинину на ровном месте , даже сомнения появляются – может он и действительно честный человек , если его так боятся .Что бы он мог вообще сделать в действующей думе ? Наверное ничего , к тому же скорей всего больше ни у одного депутата нет счета за рубежом или офшора …счет в банке это ужасное преступление , если не ошибаюсь, у некоторых депутатов даже есть двойное гражданства и никому это не мешает .

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  • 1923 1683
    Лариса Петрова 21 марта 2019 в 19:24 Ссылка
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    Это похоже на демонстрацию того, как власть будет уничтожать всякого, кто посмеет посягнуть на её место.

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