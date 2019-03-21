Грудинин и КПРФ получили отказ: с иностранными счетами в Госдуму нельзя
Сегодня ЦИК РФ отказал КПРФ в передаче мандата депутата Госдумы Жореса Алферова, скончавшемуся в начале марта, другому представителю коммунистов - Павлу Грудинину. По решению Центризбиркома мандат нобелевского лауреата передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву. Причиной отказа стало наличие у Грудинина иностранных счетов и оффшорных компаний.
Члены Центризбиркома обратили внимание на тот факт, что Павел Грудинин еще в 2016 году пытался обмануть ЦИК РФ. При регистрации кандидатом в депутаты Госдумы директор подмосковного совхоза имени Ленина указал, что у него нет счетов за рубежом. Но при проверке налоговая инспекция выявила, что у Грудинина было открыто 13 счетов в Швейцарии. Он пытался заверить всех, что они уже закрыты. Но, как позже выяснилось, в декабре 2017 года шесть счетов еще оставались открытыми. В 2018 году Грудинин вновь попытался обмануть Центризбирком. В начале января КПРФ представила в ЦИК уведомление о закрытии Грудининым иностранных счетов. Очередная ложь. В конце февраля 2019 года Павел Грудинин лишился мандата депутата городского совета подмосковного Видного. Причина все также - прокуратура обнаружила у него незадекларированный оффшор Bontro LTD в Белизе и указала на нарушения антикоррупционного законодательства. Депутаты, недолго думая, сместили Грудинина с должности спикера и лишили депутатского звания.
Сейчас, несмотря на обещание Грудинина предоставить Центризбиркому все доказательства «сегодня-завтра», никаких документов в ФНС о передаче оффшора в траст, по словам членов ЦИК, он так и не предоставил.
loading...
Как то подозрительно.Стоит человеку своим трудом что то сделать и указать на это властям,как власти тут же начинают дескредитировать человека.
loading...
Ничего удивительного, эти “власти” своим трудом ничего не сделали, паразитируют на нас!!!
loading...
Интересно посмотреть на доказательства ЦИКа.
loading...
Какая реклама Грудинину на ровном месте , даже сомнения появляются – может он и действительно честный человек , если его так боятся .Что бы он мог вообще сделать в действующей думе ? Наверное ничего , к тому же скорей всего больше ни у одного депутата нет счета за рубежом или офшора …счет в банке это ужасное преступление , если не ошибаюсь, у некоторых депутатов даже есть двойное гражданства и никому это не мешает .
loading...
Это похоже на демонстрацию того, как власть будет уничтожать всякого, кто посмеет посягнуть на её место.