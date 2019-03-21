Грудинин и КПРФ получили отказ: с иностранными счетами в Госдуму нельзя

Сегодня ЦИК РФ отказал КПРФ в передаче мандата депутата Госдумы Жореса Алферова, скончавшемуся в начале марта, другому представителю коммунистов - Павлу Грудинину. По решению Центризбиркома мандат нобелевского лауреата передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву. Причиной отказа стало наличие у Грудинина иностранных счетов и оффшорных компаний.

Члены Центризбиркома обратили внимание на тот факт, что Павел Грудинин еще в 2016 году пытался обмануть ЦИК РФ. При регистрации кандидатом в депутаты Госдумы директор подмосковного совхоза имени Ленина указал, что у него нет счетов за рубежом. Но при проверке налоговая инспекция выявила, что у Грудинина было открыто 13 счетов в Швейцарии. Он пытался заверить всех, что они уже закрыты. Но, как позже выяснилось, в декабре 2017 года шесть счетов еще оставались открытыми. В 2018 году Грудинин вновь попытался обмануть Центризбирком. В начале января КПРФ представила в ЦИК уведомление о закрытии Грудининым иностранных счетов. Очередная ложь. В конце февраля 2019 года Павел Грудинин лишился мандата депутата городского совета подмосковного Видного. Причина все также - прокуратура обнаружила у него незадекларированный оффшор Bontro LTD в Белизе и указала на нарушения антикоррупционного законодательства. Депутаты, недолго думая, сместили Грудинина с должности спикера и лишили депутатского звания.

Сейчас, несмотря на обещание Грудинина предоставить Центризбиркому все доказательства «сегодня-завтра», никаких документов в ФНС о передаче оффшора в траст, по словам членов ЦИК, он так и не предоставил.