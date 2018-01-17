Павел Грудинин: «Ко мне в совхоз приехал Люцифер»

Выдвижение кандидатом на выборы президента России от КПРФ Павла Грудинина стало сенсацией декабря. Не уменьшилось число упоминаний директора «Совхоза имени Ленина» в новостях и в 2018 году, вот только новости эти пошли с четким привкусом черного пиара и недобросовестной предвыборной борьбы. Речь, прежде всего, об истории с заграничными счетами Павла Грудинина и откровенно манипулятивным преумножением в публикациях СМИ заработанных и задекларированных кандидатом денежных средств.

Ярким примером лобовой атаки на Грудинина стала пресс-конференция, прошедшая 16 января в информационном агентстве ТАСС. На ней кандидат от КПРФ, а также председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и известный экономист Юрий Болдырев рассказывали о подготовке к выборам и, в частности, программе Павла Грудинина.

Но получилась пресс-конференция странной. Программа интересовала далеко не всех журналистов, а среди тех, кому предоставлялся микрофон, таковых были единицы. Интересовал СМИ вопрос счетов Грудинина, хотя он и был прояснен сразу после завершения новогодних каникул, и все журналисты, готовившиеся к пресс-конференции, не могли этого не знать. 12 января, когда Центризбирком зарегистрировал кандидата в президенты от КПРФ. Член ЦИК Евгений Шевченко рассказал, что к моменту регистрации у Павла Грудинина иностранных счетов и ценных бумаг не было, они были на момент выдвижения, что разрешено законом. На сайте ЦИК размещено уведомлениеот Грудинина от 8 января 2018 года о том, что он не имеет счетов иностранных банках.

Самое печальное, с точки зрения соблюдения норм законодательства и просто честной предвыборной борьбы, что в новостях многих СМИ, конечно же, «по недосмотру» 25 миллионов рублей на этих уже закрытых счетах Грудинина превратились в 7,5 млрд. рублей. Просто общую стоимость пакета ценных бумаг, по закону указанную на сайте ЦИК, авторы публикаций умножили на их количество. Такой незамысловатый, с точки зрения черного пиара, ход. После чего выдуманные практически из ничего миллиарды Павла Грудинина отправились в свободное соцсетевое плавание, впрочем, и с заходом в федеральный эфир, не говоря уже о новостных сайтах.

Геннадий Зюганов успел даже обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, главе центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элле Памфиловой, а также руководителям Первого канала и ВГТРК с просьбой предотвратить использование телеэфира для «контрпропаганды» против кандидата в президенты от КПРФ, так как, по его мнению, «целые телевизионные программы посвящены дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать».

Перед пресс-конференцией журналисты получили обращение от КПРФ с предложением «съездить в городок совхоза имени Ленина и увидеть своими глазами „грудининские миллиарды“ — современное производство, детские сады и школы». В обращении ситуация сравнивалась с «худшими образцами ельцинского стиля», отмечалось, что до уровня печально известной газеты «Не дай бог» скатывается эфир федеральных средств массовой информации.

Итак, одним из первых на пресс-конференции прозвучал вопрос от журналистки РБК с просьбой к Павлу Грудинину окончательно развеять слухи о своих счетах.

«Я надеюсь, что РБК и вы хорошо знаете российское законодательство. Тот, кто открыл зарубежные счета, должен немедленно уведомить налоговую инспекцию. Налоговая инспекция прекрасно знала, счета были открыты в марте 2017 года. Это связано с личной трагедией в моей семье, мне не очень хочется это обсуждать, к сожалению, некоторые операции у нас, в России, еще не делают. Об этих счетах все знали, никто не забывал, их было три. 28 декабря у меня в кармане лежала бумага, что эти счета закрыты. В партии КПРФ сохранились демократические процедуры, и я до последнего не был уверен, что именно меня выдвинут, это случилось 23 декабря. Но к этому готовились. А когда пришли документы 28 числа, вдруг выяснилось, что в этом банке есть еще два транзитных счета, о которых я даже не знал. Вы знаете, что если деньги просто лежат в заграничных банках, они обесцениваются, поэтому банк предлагает такую услугу, как покупка ценных бумаг.

Все было сделано абсолютно правильно, в соответствии с законом. Но что так сильно всех возбудило? Вместо «ценные бумаги» в документах, поданных в ЦИК, было написано «ценная бумага». Это привело к тому, что люди стали перемножать. Хотя, если вы возьмете закон и приложения, там указывается цена всего пакета. Да, действительно у меня на расчетных счетах было 25 миллионов рублей. Я вам напомню, что мой доход за 6 лет — 157 миллионов. Я неплохо зарабатываю и могу себе позволить ездить, например, на горнолыжные курорты" - ответил Павел Грудинин, добавив, что «если бы что-то было не так, я вам гарантирую, меня бы не зарегистрировал ЦИК».

Казалось бы, Павел Грудинин пояснил все совершенно ясно, и можно было переходить к другим вопросам. Но почему-то взявший слово представитель Life решил, что во второй раз Павел Николаевич интереснее ответит на тот же самый вопрос о своих счетах. Поделитесь, мол, своим опытом возвращения денег в Россию с иностранных счетов.

На этот раз Павел Грудинин решил для начала коснуться темы самого Life: «Ко мне вчера в совхоз приехал дьявол, Люцифер, знаете? Этот Люцифер гонялся за работниками, кричал, что если я с ним не переговорю… в общем, бывают такие люди. И я хотел обратиться к „Лайфу“, вы понимаете, что вы делаете? Вы берете моих детей, снимаете, выкладываете это в интернете, показываете, где я живу. Вы делаете вещи… Вы родителям своим рассказываете, что вы делаете? Понимаю, что бывают продажные журналисты, бывают люди, у которых нет ни чести, ни совести, но передайте своим „сутенерам“, тем, кто за это платит, что это борьба идей, людей, но это борьба. Не нужно, чтобы женщины и дети страдали».

Затем кандидат от КПРФ пояснил, для чего нужны были счета за рубежом. «Да, я сделал операцию своей матери за границей, да, у моей сестры тоже была операция за границей. Да, в ближайшее время будет очень много потрачено денег и не только у моих родственников, но и сотрудников. Мы пролечили людей в Израиле, в США. Мы довели ситуацию в здравоохранении до такой ситуации, что все должны тратить деньги на лечение за границей», — заявил Павел Грудинин.

Наверное, после этих слов условный «журналист Люцифер Дьяволович из информационного портала Death» должен был устыдиться и перейти все же к изложенным в программе Грудинина «шагам», например, к вопросу прогрессивной шкалы налога, инвестициям в российскую экономику, в конце концов, профильному для директора «Совхоза имени Ленина» сельскому хозяйству.

Увы, нет. Дьявол неисправим. Следующий вопрос от того же Life задала молодая девушка, и ей снова хотелось понять, почему у Грудинина заграничные счета.

И на этот раз Павел Грудинин ответил, но пообещал, что это был его последний ответ данному СМИ в эту избирательную кампанию.

«От того, что я стал кандидатом в президенты, мои родственники не вылечились. Поэтому я и не должен ничего возвращать, а должен сделать так, чтобы мои родственники получили медицинское обслуживание. Эти счета были закрыты, но мои родственники все равно получат лечение», — заметил он.

Больше вопросов «Лайфа» действительно не было, но атмосфера продолжала накаляться, почему-то ведущий пресс-конференцию представитель ТАСС то и дело напоминал коммунистам о лимите времени, на что Геннадий Зюганов отвечал, что оплачено 2 часа. На препирательства, совершенно непонятные по своей природе, время и уходило, хотя в итоге его всем хватило (продлилось мероприятие 1,5 часа). В довершение ко всему этому веселью в зале появился еще один кандидат в президенты, Максим Сурайкин из существующей с 2012 года партии «Коммунисты России», и вознамерился задать свой вопрос Грудинину.

Кандидат КПРФ осведомился у ведущего, является ли Сурайкин журналистом. Нет, дескать, просто следующая пресс-конференция будет с ним. И вот ему уже не терпится пообщаться. Грудинин заявил, что с удовольствием сделает это на дебатах и слово лидеру партии «Коммунисты России» не дали.

Пресс-конференция завершилась, журналисты приступили к материалам. Итак, что же написал тот самый Life, так дотошно интересовавшийся счетами Павла Грудинина.

Заголовок: «Павел Грудинин отказался объяснять, когда он закрыл зарубежные счета».

Первый абзац: «В ходе сегодняшней пресс-конференции кандидата в президенты России от КПРФ, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа относительно времени и механизмов возвращения обнаружившихся на зарубежных счетах денежных средств, Грудинин не смог объяснить ни их происхождение, ни когда он их закрыл, отметив лишь, что они были нужны для проведения неких „операций“ его родственникам».

Далее, пишет «Лайф», «следует отметить, что журналисты Лайфа дважды задавали вопросы Павлу Грудинину по поводу его иностранных активов, пытаясь выяснить, когда и при каких обстоятельствах они у него образовались, и вернул ли кандидат в президенты от КПРФ их обратно в Россию. Однако оба раза Грудинин переводил дискуссию в эмоциональное русло, критикуя журналистов за сам факт такого рода вопросов и, по сути, за их профессиональную деятельность по информированию общественности о важных подробностях жизни и прошлого кандидата от ведущей оппозиционной партии страны».

И мощный финальный аккорд о том, что «в ряде СМИ сообщили, что, согласно их подсчётам, сумма на счетах Грудинина эквивалентна 7,5 миллиарда рублей, в то время как представители КПРФ озвучивают цифру 37 миллионов рублей».

Читающий статью с самого начала (с дословными цитатами Павла Грудинина) может сам сделать выводы относительно того, отказался он что-либо объяснять «Лайфу» или нет, включая информацию об операциях, которые милые люди из этого издания взяли в кавычки, и то, когда же появились счета. Можно делать выводы и относительно правильности (или чрезмерной эмоциональности) сравнений, использованных кандидатом от КПРФ. Дело личного выбора.

Нас же интересует вопрос соблюдения закона о выборах президента (ст. 49, «Предвыборная агитация»), в частности, пунктов о запрете «информации в сочетании с позитивными либо негативными комментариями», «информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей» и «публикаций, способствующих формированию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату».

Или, как говорил Пятница Робинзону Крузо, «дьявол сильней»?