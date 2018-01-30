Раскол в КПРФ: рядовые коммунисты выступили против олигарха Павла Грудинина

Скандал вокруг миллиардера от КПРФ Павла Грудинина продолжает набирать обороты. Причина все та же – явное несоответствие олигарха идеалам коммунизма. Вслед за расколом в региональных отделениях партии в дело вступили рядовые коммунисты из Подмосковья, которые обратились к Геннадию Зюганову с призывом отказаться от поддержки Грудинина. По их мнению, бизнесмен с многомиллиардными счетами за границей не может отражать интересы народа, на эксплуатации которого он наживается.

Накануне в Сети появились два письма от членов КПРФ Александра Сухорукова и Татьяна Хвастионовой. Оба коммуниста возмущены, что КПРФ выдвинула олигарха, а для обоснования своего протеста они привели веские доводы против его кандидатуры.

Прежде всего, они развеяли миф об «островке социализма», якобы сохранившемся на клубничных полях агрохолдинга Грудинина. По словам Сухорукова, Грудинин возглавил знаменитое предприятие в результате мошенничества с земельными паями рядовых сотрудников, сконцентрировав в своих руках 42% акций. Аграрная рентабельность хозяйства также является ширмой для прикрытия аренды «золотой земли» на пересечении КАД и Каширского шоссе, которой семья Грудинина занимается через специально учрежденное ООО «ТТ Девелопмент».

Основной доход предприятию приносит земельная рента от гигантских торговых центров «Вегас», «Твой дом» и др., а вовсе не клубника и молоко, как утверждает Грудинин. Тем не менее, сетует Татьяна Хвастионова, олигарх строит кампанию на достижениях сельского хозяйства, «козыряя своим игрушечным колхозом». В действительности, за лубочной картинкой социалистического благополучия скрываются «варварские капиталистические замашки этого латифундиста», как эксплуатация бесправного труда мигрантов или мошенничество со стоимостью земли.

Александр Сухоруков обратил внимание на десятикратную разницу между официальной стоимостью аренды земли под коммерческую недвижимость и её реальной ценой. Вместо 730 млн рублей она должна составлять 7 млрд рублей, однако эти гигантские прибыли не были зарегистрированы. Это во многом проливает свет на происхождение 7,5 млрд рублей, хранящихся на зарубежных счетах Павла Грудинина, которые он хотел скрыть при подаче документов в ЦИК.

Татьяна Хвастионова отметила также ещё одну финансовую махинацию в хозяйстве Грудинина с начислением средней заработной платы. По её словам, 76 тыс. рублей получается лишь из-за большого разрыва между реальными доходами рядовых сотрудников в 16 тыс. рублей и полумилионными гонорарами самого руководства, включая Павла Грудинина с его зарплатой в 2 млн рублей. Отсюда, по словам главы ветеранской организации, и «свинское отношение» Грудинина к людям.

Чего только стоит история с выселением семьи Филькиных, произошедшая в сентябре прошлого года. Судебная травля закончилась тем, что 60-летняя мать семейства чуть не покончила собой и оказалась в больнице с 15% ожогов тела. Причина конфликта банально упирается в вопрос с собственностью на жилплощадь, которую Грудинин мошенническим способом отобрал у бывших сотрудников агрохолдинга, переоформив задним числом договор собственности на договор аренды жилья. В конце концов, заработанная тяжелым трудом квартира оказалась проданной без ведома владельцев.

Все это сводит на нет громкие обещания Павла Грудинина провести в стране широкую национализацию промышленности и банков и дискредитирует самую КПРФ. По мнению рядовых коммунистов, чтобы сохранить имидж, Компартия должна отказаться от выдвижения этого нечистого на руку олигарха. Очевидно, «вынести сор из избы», разместив письма в открытом доступе, рядовых партийцев побудила неприступная позиция Геннадия Зюганова, который предпочитает не замечать назревающий в партии раскол.