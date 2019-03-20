Недостроенный древний Египет
10:32. 20 марта 2019 Просмотров - 220 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Все знают по истории, что в Древнем Египте существовала развитая на то время культура и цивилизация. А некоторые исследователи альтернативной истории, уверены, что цивилизация была высокоразвитой, обладающая высоким уровнем технологий, в частности технология обработки камня, которая местами недоступна даже сейчас. Следы этой обработки можно проследить в отчетах группы ЛАИ и других исследователей.
Не смотря на это, мало кто обращает внимание, что в Гизе есть объекты, которые явно не достроены и имеют необработанные поверхности. С чем это связано? Если за тысячи лет существования этой культуры так и не довели до конца стройку! Или все строительство происходило в гораздо более сжатые интервалы времени, нежели нам говорят египтологи? Одни вопросы.
Предлагаю ознакомиться с примерами недостроенных (не до обработанных) элементов в строениях Древнего Египта.
1. Колонны Карнакского храма. Либо блоки в их конструкции не обтесали, либо замаскировали этой “рваной” облицовкой что-то более древнее. Это могли сделать и во времена последних фараонов
2. Пирамида Мекерина, Гиза. Часть блоков обработана, выведена в одну плоскость.Все остальные блоки остались как полигональная кладка в Перу. Прослеживаются единые технологии работы с камнем.
3. Гранитные блоки уложили (или залили, заформовали), оставив лицевую сторону «рваной». Об этой гипотезе было рассказано в предыдущих статьях.
4. Как и чем строители обрабатывали этот гранит, придавая ровную плоскость всей поверхности? Кто или что прервало их работу, почему не доделали?
1. Второе место в этой кладке облицовки пирамиды с обработанной поверхностью. Работало две бригады на разных участках облицовки?
2. Я не представляю, как можно вручную выводить плоскость в этой гранитной кладке… И главное – чем?
3. Рабочие еще успевали и иероглифы наносить…
4. Пирамида Хуфу. В верхней части блоков остались необработанные участки гранитного блока. Чем его выравнивали?
На фотографиях облицовки пирамиды видны «соски» и выступы на блоках, как, например, в кладке Куско в Южной Америке.
1. Саккара. Недоделанный кварцитовый саркофаг.
2. Во дворе Каирского музея есть несколько необработанных саркофагов. Сначала вынимали породу внутри и обрабатывали внутренние грани
3. Саркофаг, найденный при раскопках
1. Еще один недоделанный саркофаг в Каирском музее. Такое ощущение, что каменную породу соскребали, а не отбивали инструментом. Размягчали камень и соскребали.
2. Недообработанный фасад храма Мединет Абу или это такая реконструкция? Официальная информация: работы прекратили когда фараона Рамсеса III убили заговорщики.
1. Так же необработанные блоки в кладке строения около пирамид. Часть блоков обработаны и выведена общая поверхность.
2. Cвятилище ладьи Филиппа Арридея.
1. На стене не стесали левых верхний блок. Не успели? Интересно, что на самом деле прервало работы строителей?
2. Колонны и блоки над ними. Строительство во времена Аменхотепа III с незавершенными рельефами. Намечены иероглифы и барельеф, но не доделаны эти работы.
1. Пилон фараона Нектанебо I
2. Рельеф на стене храма Мандулиса на о.Калабша. Да и сами стены – не обработаны
1. Самый известный пример брошенных работ в Гизе – Асуанский обелиск. Официальная история говорит, что это делали диоритовыми камнями – истирали гранит. Но тогда бы не получилось таких полос с выраженными выборками породы. И как этими камнями можно было подлезть под обелиск?
2. Карнакский храм. Не до обработанная стена.
1. Храм фараона Сети II во дворе Карнакского храма. Западная стена
2. Недоделанный фасад и колонны. Интересно, как строители добивались такой правильной геометрии колонн?
Возможно, что многое из этого недостроя делали в поздние царства, когда уже были утрачены некоторые секреты обработки, в том числе и литья. И строили уже из гранитных вытесанных в карьерах блоков с последующей их обработкой в кладке. Строили и обрабатывали долго, часто прекращая работы. Но как именно обрабатывали каменные породы – не знают ни историки, ни альтернативщики. Пока одни догадки и версии. Альтернативная версия – строителям помешали или помешал катаклизм, который привел к опустыниванию севера Африки.
***
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Не смотря на это, мало кто обращает внимание, что в Гизе есть объекты, которые явно не достроены и имеют необработанные поверхности. С чем это связано? Если за тысячи лет существования этой культуры так и не довели до конца стройку! Или все строительство происходило в гораздо более сжатые интервалы времени, нежели нам говорят египтологи? Одни вопросы.
Предлагаю ознакомиться с примерами недостроенных (не до обработанных) элементов в строениях Древнего Египта.
1. Колонны Карнакского храма. Либо блоки в их конструкции не обтесали, либо замаскировали этой “рваной” облицовкой что-то более древнее. Это могли сделать и во времена последних фараонов
2. Пирамида Мекерина, Гиза. Часть блоков обработана, выведена в одну плоскость.Все остальные блоки остались как полигональная кладка в Перу. Прослеживаются единые технологии работы с камнем.
3. Гранитные блоки уложили (или залили, заформовали), оставив лицевую сторону «рваной». Об этой гипотезе было рассказано в предыдущих статьях.
4. Как и чем строители обрабатывали этот гранит, придавая ровную плоскость всей поверхности? Кто или что прервало их работу, почему не доделали?
1. Второе место в этой кладке облицовки пирамиды с обработанной поверхностью. Работало две бригады на разных участках облицовки?
2. Я не представляю, как можно вручную выводить плоскость в этой гранитной кладке… И главное – чем?
3. Рабочие еще успевали и иероглифы наносить…
4. Пирамида Хуфу. В верхней части блоков остались необработанные участки гранитного блока. Чем его выравнивали?
На фотографиях облицовки пирамиды видны «соски» и выступы на блоках, как, например, в кладке Куско в Южной Америке.
1. Саккара. Недоделанный кварцитовый саркофаг.
2. Во дворе Каирского музея есть несколько необработанных саркофагов. Сначала вынимали породу внутри и обрабатывали внутренние грани
3. Саркофаг, найденный при раскопках
1. Еще один недоделанный саркофаг в Каирском музее. Такое ощущение, что каменную породу соскребали, а не отбивали инструментом. Размягчали камень и соскребали.
2. Недообработанный фасад храма Мединет Абу или это такая реконструкция? Официальная информация: работы прекратили когда фараона Рамсеса III убили заговорщики.
1. Так же необработанные блоки в кладке строения около пирамид. Часть блоков обработаны и выведена общая поверхность.
2. Cвятилище ладьи Филиппа Арридея.
1. На стене не стесали левых верхний блок. Не успели? Интересно, что на самом деле прервало работы строителей?
2. Колонны и блоки над ними. Строительство во времена Аменхотепа III с незавершенными рельефами. Намечены иероглифы и барельеф, но не доделаны эти работы.
1. Пилон фараона Нектанебо I
2. Рельеф на стене храма Мандулиса на о.Калабша. Да и сами стены – не обработаны
1. Самый известный пример брошенных работ в Гизе – Асуанский обелиск. Официальная история говорит, что это делали диоритовыми камнями – истирали гранит. Но тогда бы не получилось таких полос с выраженными выборками породы. И как этими камнями можно было подлезть под обелиск?
2. Карнакский храм. Не до обработанная стена.
1. Храм фараона Сети II во дворе Карнакского храма. Западная стена
2. Недоделанный фасад и колонны. Интересно, как строители добивались такой правильной геометрии колонн?
Возможно, что многое из этого недостроя делали в поздние царства, когда уже были утрачены некоторые секреты обработки, в том числе и литья. И строили уже из гранитных вытесанных в карьерах блоков с последующей их обработкой в кладке. Строили и обрабатывали долго, часто прекращая работы. Но как именно обрабатывали каменные породы – не знают ни историки, ни альтернативщики. Пока одни догадки и версии. Альтернативная версия – строителям помешали или помешал катаклизм, который привел к опустыниванию севера Африки.
***
Что бы поддержать журнал, перейдите по ссылке на эту статью на Яндекс.Дзен. Можете прочесть там комментарии и оставить свой.
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
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ВК-sibved
ФБ-sibved
Яндекс-Дзен.
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“А некоторые исследователи альтернативной истории, уверены, что цивилизация была высокоразвитой”- а какой она было? или кто считает, что всё это построено с помощью деревянных мотыг и бронзового инструмента? Не говоря про знания в Геометрии, большинство граждан РФ не обладают такими знаниями, не смотря на школу и ВУЗы. Никто не знает кто и как и для чего это было построено. Кроме злоключений, при чём ничем неподтверждённых ничего нет. В 70гг было предложено за очень большие деньги построить аналог пирамиды Хеопса желающих выполнить проект не нашлось.