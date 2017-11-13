Екатеринбург. Виды с небоскрёба
14:34. 13 ноября 2017 Просмотров - 266 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у varandej
В 2010-м году у меня уже был пост о видах Екатеринбурга с небоскрёба. Но к 2016-му здесь много изменилось, и в том числе построили небоскрёб со смотровой площадкой в два с половиной раза выше. Так что познакомившись в прошлой части с Екатеринбургом у его огромного вокзала, теперь полюбуемся этим компактным мегаполисом с высоты 186 метров. Все фотографии – лето-2016.
Я уже не раз писал сильном впечатлении, которое Екатеринбург произвёл на меня в 2004 году, когда я побывал здесь впервые. Я тогда гостил у бабушки в Перми, и ночным поездом мы решили съездить "в Свердловск", о котором я с детства знал, что он – в противоположной Москве стороне. Месяцем ранее я был в мрачном Петербурге с его облезлыми арками и старыми газетами в окнах квартир, да и скорбные пейзажи провинции, ещё не оправившейся от разрухи 1990-х, уже представлял неплохо. Поэтому Екатеринбург-2004 меня потряс – чистотой своих улиц, яркостью огней, высотой новостроек, обилием машин и хороших кафе. Тёмным зимним утром у вокзала светилась высотка нового здания Свердловской железной дороги; морозным рассветом струился тонкий дымок над башней "Антей" – это были первые высотки Екатеринбурга, не считая ещё советского Белого дома, но по меркам 2004 года они смотрелись так, как сейчас не смотрятся ни Москва-Сити, ни Астана. А мы росли на американских мультфильмах, потом на голливудских боевиках, и с детства мечтали видеть в своих городах небоскрёбы…
2.
"Антей" на кадре выше – слева, и в нём всего 76 метров. Сейчас на такую высоту жилые дома в не самых богатых областных центрах строят, но просто мысленно уберите с кадра выше все остальные вертикали – над тогдашним Екатеринбургом он довлел, как Эмпайр-Стейт-Билдинг. Вернувшись в Екатеринбург 5 лет спустя, я увидел в центре высоченную стеклянную башню отчётливо фаллических очертаний, но в оценках был уже куда сдержаннее – за первой мыслью "о, круто, небоскрёб!" пришло ощущение, что из плоского города он торчит довольно уродливо. Тогда эта 50-этажная башня высотой 188 метров называлась "Антей-3", и стала первым русским небоскрёбом за МКАДом и самым северным небоскрёбом мира. В 2009-м ещё не закончилась её облицовка, а в 2010-м "Антей-3" стоял над городом монотонным и стерильным – он был полностью готов снаружи, но внутри ещё шла отделка. Заложенный в 2006 году, он был сдан в ноябре 2011-го, и приняв в свои стеклянные стены офисный планктон, как бы распался на пиксели, став более всего похожим на "стакан" для тетриса.
3.
Сменилось с тех пор и название – теперь небоскрёб официально называется "Высоцкий", и думаю, чтобы так прозвать не в меру высокое здание, поклонником Владимира Семёныча быть не только не обязательно, но даже и противопоказано. Тем не менее название было выбрано по конкурсу, потомки Высоцкого дали официальное согласие, у входа появился памятник Высоцкому с Мариной Влади, а на одном из этажей открылся музей Высоцкого из купленных на различных аукционах личных вещей поэта. Название "Антей" – тоже в ходу, но относится не к конкретно этой башне, а ко всему бизнес-центру, несостоявшемуся Екатеринбург-Сити – в 2010-х высотное строительство переместилось на другой берег Городского пруда.
4.
"Высоцкий" стоит на улице Малышева, параллельно проспекту Ленина пересекающей центр с запада на восток. У подножья – деревянный дом, построенный в начале ХХ века как особняк и частная клиника доктора Сяно. Деревянный дом у небоскрёба – не знаю, где ещё такие сочетания возможны, кроме как в России. Да и где, кроме постсоветских стран, небоскрёбы выткают прямо в малоэтажные исторические центры – тоже не знаю, но именно поэтому "Высоцкий" представляет собой тонкую башню шириной всего 40 метров – почти впятеро меньше высоты.
5.
У небоскрёба оживлённое фойе, переполненное ухоженным офисным людом. На стойке администратора можно купить билет на смотровую площадку… но если на 76 метров "Антея" в 2010 поднимали за 40 рублей, то на 186 метров "Высоцкого" в 2016-м поднимают за 300.
6.
Скоростной лифт идёт довольно мягко, и интереснее всего в нём смотреть на счётчик этажей:
7.
Однако, думается, наверху не один фотограф пожалел о потраченных деньгах – стены площадки окружены стеклянным ограждением. Оно и понятно – тут ветер гуляет, и будь вместо стекла решётка – посещение площадки было бы забавой не для семей с детьми и прогуливающихся парочек, коих в мире явно куда больше, чем обладателей пяти килограмм объективов. Само стекло чистое и даже ещё не оплывшее, но всё равно стекло, причём довольно толстое – кадры сквозь него хоть и обходятся без аберраций, но приобретают неприятный синеватый оттенок. Особенно против солнца, так что ходить сюда лучше в первой половине дня: самые интересные виды с "Высоцкого" – в западном направлении.
8.
Дети рисуют "Высоцкого". Пилон посреди смотровой площадки – это вертолётная площадка, и после двух путешествий на вертолётах (Новый Уренгой – Красноселькуп и остров Вайгач – Нарьян-Мар) могу сказать, что с вертолёта Екатеринбург смотрелся бы примерно так же, как с небоскрёба. Полюбуемся городом по часовой стрелке – каждый послеющий вид будет правее предыдущего.
9.
Вот как на ладони самый центр Екатеринбурга, через который, как два рельса, тянутся улица Малышева (слева) и проспект Ленина (справа), проходящий прямо по гребню Плотинки, в створе которой и рос. Между ними – зелёный Исторический сквер с фонтанами на Исети. Здесь же хорошо видно традиционное для Урала устройство – Исеть представляет собой целое ожереье прудов у 300-летних заводов, и в кадре – Городской и Верхне-Исетский пруды. Между ними – вертикали Екатеринбург-Сити, о котором я подробнее расскажу позже, пока же упомяну лишь белый ЖК "Февральская Революция" (140м, 42 этажа, закончен в 2010-м – третье здание Екатеринбурга по высоте крыши), который не попадёт на другие кадры. А внизу справа – площадь Труда с комплексом городской администрации 1930-х годов и часовней на месте разрушенного Екатерининского собора.
10.
С небоскрёба очень занятно смотрятся дома прямо у подножья – вот например особняк ротмистра Переяславцева (1884), обстроенный Уральским финансово-юридическим институтом. Кажется, что он прямо у основания башни – но нет, между ними пол-квартала и улица Розы Люксембург:
11.
Улица Малышева – одна из самых интересных в Екатеринбурге, и более всего примечательна памятниками конструктивизма, которые мы осмотрим в следующей части. Внизу – Исторический сквер, разбитый в 1970-х годах на месте Екатеринбургского завода, последнее производство на площадке которого было свёрнуто в 1946 году. Ближе под зелёной крышей – цеха Монетного двора 1840-х годов, дальше – заводской госпиталь чуть ли не 1730-х годов постройки. Ныне он занят художественным музеем, и его атриум скрывет здание в здании – потрясающе красивый и вычурный Каслинский чугунный павильон (о нём я рассказывал здесь). Выше, за конструктивистским кварталом – Максимиллиановская церковь, более известная как Большой Златоуст (1847-76) редкой в свою эпохи композиции "иже под колоколы". Высотой (77м) она превосходит на метр первый "Антей", но в прошлый мой приезд была с него не очень-то видна – это реплика, возведённая с нуля в 2009-13 годах. Так же новодел и Мытный двор 1870-х годов за церковью – но только это не воссоздание разрушенного коммунистами, а капиталистическая реконструкция со сносом. Ну а справа – башня "Палладиум" (2008) высотой 98 метров: практически в любом российском городе такая была бы доминантой пейзажа, а в Екатеринбурге теряется в прочих бетонных джунглях. Тем не менее она первой в городе превзошла высотой советский Белый дом, ставший основой будущего Сити.
12.
Посмотрим правее. Длинный дом над Историческим сквером построен в 1963 году, и в нём, на одном из этапов своей партийной лестнцы, жил Борис Ельцин. Выше – похожая на Адмиралтейство администрация Екатеринбурга, в 1930-40-х годах в два приёма перестроенная из Нового Гостиного двора и вобравшая другие постройки – например, длинный серый корпус Делового дома 1920-х годов. Фасад "адмиралтейства" смотрит на главную в Екатеринбурге Площадь 1905 года, на которой некогда стоял крупнейший на Урале Богоявленский собор 18 века – его, в отличие от Большого Златоуста, теперь и воссоздавать-то негде. Под высоткой, что левее шпиля – комплекс УВД-ФСБ, здания которого, изначально банки да гостиницы, помнили на своём веку немало: в 1918 году в них содержались под арестом Великие князья, позже расстрелянные в Алапаевске, в 1960 сюда привезли на допрос сбитого над Сысертью американского лётчика Фрэснсиса Пауэрса, а в 1993 году здание УБОПа обстреляли из "Мухи" грозные бандиты с Уралмаша.
13.
На переднем плане – другие здания на площади да местный Ильич (1957), но согласитесь, куда больше взгляд притягивает водяной простор, столь ценный в каменном тесном городе. Это Верх-Исетский пруд, а справа видны и сами цеха и градирни ВИЗа, основанного в 1725-26 годах. С 1736 года Верх-Исетский завод поставлял чугун Екатеринбургскому заводу, и в отличие от последнего, пережил все последующие перепетии – ныне это действующее металлургическое предприятие в самом пафосном городе Урала. Сам по себе Виз – довольно интересный район, где я гулял в 2010-м году, но лучше конечно было бы съездить туда снова. А за просторанством его пруда видны и сами Уральские горы – невысокие, но вполне чёткие хребты, тянущиеся с юга на север, разделяя Европу и Азию. С улиц Екатеринбурга горы не видны, а с "Антея" смотрелись лучше, чем с "Высоцкого" – последний сам сравним с ними высотой, а потому отсюда горы сливаются с фоном.
14.
Между площадью 1905 года и Плотинкой на проспекте Ленина – большое здание гимназии (1853). В конце 19 века при ней сформировалось Уральское общество любителей естествознания, которому мы теперь обязаны одним из лучших в России краеведческим музеем и сохранением могих исторических памятников вроде того же Каслинского павильона. "Высотку" правее в шутку называют "первым небоскрёбом Свердловска" – это 11-этажный Второй дом Советов, или Дом чекиста (1931), шедевр местного конструктивизма. Причастен он и к современности – в его малоэтажном корпусе жил Ельцин на последней ступени уральской карьеры перед прыжком в Москву. Правее, с парой длинных балконов – ещё один памятник конструктивизма, Дом старых большевиков (1933). А прямо за башней – заброшенный ДК имени Горького, где в 1980-х годах собирался Свердловский рок-клуб.
15.
Сама Плотинка, то есть плотина Екатеринбургского завода, пущенная 18 ноября 1723 года – эта дата считается днём рождения города, а саму Плотинку называют не иначе как сердцем Екатеринбурга. Нынешний облик странной набережной не вдоль, а поперёк реки она приняла при реконструкции 1970-х годов. А вот по людям с флагом можно безошибочно вычислить дату съёмки этих фотографий:
16.
Пожалуй, самый насыщенный вид этих панорам – Городской пруд от края до края, в "каменном мешке" Екатеринбурга выглядящей спасительным оконцем. Слева – большая часть Екатеринбург-Сити, над которым довлеет тёмная циллиндрическая башня "Исеть", в 2015-м впервые за МКАДом взявшая отметку 200 метров (211, если точнее) и ставшая новым "самым северным небоскрёбом" – мы на пару километров южнее. Левее неё, за не столь высокими гостиницей "Хайятт" и Заксобранием Свердловской области – настоящий "первый небоскрёб Екатеринбурга", Белый дом (89м), так же известный как Зуб Мудрости и, извиняюсь, Член КПСС – построил его не кто-нибудь, а Ельцин в 1975-82 годах, когда руководил Свердловской областью. В честь Ельцина названа и широкая улица у их подножья, с другой стороны которой – цилиндрические башни "Демидов" (124м) и "Президент", решётчкая коробка Свердловского театра драмы (1990, и он всё ещё называется так!) и стеклянный амфитеатр "Ельцин-Центра", где президенту смутных лет посвящены музей, библиотека, концеренц-зал и многое другое. О екатеринбургской Ельциниаде у меня будет ещё отдельный пост, пока скажу лишь, что сами екатеринбуржцы без восторгов относятся к попыткам вылепить из Бориса Николаевича, даже несмотря на то, что это их земляк. Улица Ельцина в Екатеринбурге – место скорее анекдотическое, и с самим её открытием связан пяток различных конфузов.
Ниже на том же берегу – памятники расцвета Горнозаводского Урала: дома Главного начальника горных заводов (1818, выше) и Главного лесничьего (1830-е, ниже), отвечавшего по сути дела за топливо. Напротив них, в самом низу – самый красивый в дореволюционном Екатеринбурге дом чиновника Севастьянова (1860-е годы), за ним по проспекту здание Горной аптеки, а по пруду – включённая в резиденцию губернатора (там жил бы Ельцин, если бы его карьера случилась на полвека позже) усадьба заводчиков Тарасовых.
Выше, спускаясь к стрелке Исети и незаметной теперь Мельковки – большое белое здание управления Свердловской железной дороги (1925-29, треть осталась за кадром), циркоподобный Дворец спорта "Уралочка" (2003, судя по цвету крыши это скорее "Красная Шапочка") и Дом-корабль спортклуба "Динамо" (1931-34). Епархия обещает к 300-летию города построить перед стрелкой, на искусственном островке, Екатерининский собор наподобие Василия Блаженного, и скорее всего правда построит: одно из свойств Екатеринбурга, для России весьма необычное – если тут что-то решили сделать, то как правило действительно делают.
17.
Ещё на кадре выше виден дом, похожий на элеватор, а за ним и настоящий элеватор стоял ещё в 2010-м. Теперь его снесли, сохранив лишь историческую мельницу Симановых-Макаровых (1883), а с прошлого года и пустырь близ неё успел стать стройплощадкой. У мельницы – Макаровский мост через пруд (1954-59), в дереве существовавший с 19 века.
18.
И в общем с запада мы потихонечу развернулись на север вдоль улиц Розы Люксембург и Тургенева:
19.
На кадре выше хорошо виден конструктивистский фасад проспекта Ленина, весь начала 1930-х годов – слева направо Почтамт, или Дом-трактор, "Уралторгснаб", за перекрёстком театр музыкальной комендии (вот не вяжется содержание с конструктивистским обликом!) и длинный-длинный Дом Печати, он же типография газеты "Уральский рабочий". На крыше дома напротив него – надпись "Спасибо, Юра, космос наш!", которую крупным планом снять я не сподобился ни с "Антея", ни с "Высоцкого" – а её, судя по всему, любовно поновляют все эти годы.
20.
Выше – Храм-на-Крови (2000-2003), и кровь эта – конечно же, Царской семьи, расстрелянной в 1918 году в стоявшем на этом же месте Ипатьевском доме. За храмом целый пучок едва ли не самых симпатичных в Екатеринбурге новостроек ЖК "Де Геннин", группирующийся вокруг высотки "Газпром-Трансгаза" (2008), заложенной ещё в 1976 году в качестве гостиницы "Турист" и ставшей на много лет долгостроем. За ней – показанная в прошлой части улица Свердлова с той самой фабрикой-кухней 1930-х годов (ныне хлебзавод), которую я вблизи не приметил, и остроконечной жилой башней над ДК Железнодорожников.
21.
Вид чуть правее и шире. Над зелёной Вознесенской горкой – Вознесенская церковь (1789), единственная из четырёх центральных храмов Екатеринбурга пережившая 1930-й год. В зелени парка – огромная усадьба Расторгуевых-Харитоновых рубежа 18-19 веков, но интереснее всего тут всё же зданий план. Над тремя серыми многоэтажками можно различить проглядывающий в щель между домов фасад вокзала, а за ним грандиозная промзона примерно 3-километровой ширины – ближе всяческие прижелезнодорожные предприятия, дальше с обилием труб "Уралмаш", или УЗТМ – советский "завод, где делают заводы", созданный на заре индустриализации в 1928-33 годах. За промзоной – жилой район Уралмаш, а за лесом уже другой город – Верхняя Пышма.
22.
Недостроенная "Призма" (со шпилем – 151м) у вокзала. Ей почему-то не повезло – заложенная раньше и "Исети", и "Высоцкого", и "Февральской Революции" она еле-еле строится до сих пор. На заднем плане – трубы ГРЭС в другом городе-спутнике Среднеуральске, а правее "Призмы", кажется, Белая Башня (1928-31) – конструктивистская водонапорка на Уралмаше, на момент постройки крупнейшая в мире по объёму бака.
23.
За лесом екатеринбургских труб виднеются церкви. Храм Рождества Христова (1996-99), что поближе и с синим шатром, в первые годы своего существования был известен как Бандитская церковь – там отпевали авториетов, на деньгих которых и был построен первый храм рабочей окраины. На уралмашевском кладбище есть целая Аллея бандитской славы из роскошнейших могил – я слышал о ней многократно, но туда пока что не сподобился дойти.
24.
Хотя, конечно, интересен Уралмаш не только бандитским прошлым: центр этого района – шедевр конструктивизма с элементами немецкого Баухауза, архитекторы которого охотно строили в промышленных городах СССР. И если половине народа скучно читать про историю с архитектурой, а другая половина брезгует читать про бандитов, то я стараюсь написать и о том, и о другом.
За мачтами то ли ретрансляторов, то ли глушилок на выезде из Екатеринбурга – Верхняя Пышма почти что от края до края, видны даже Успенская церковь (1908, реплика) и мечеть аль-Бухари. Название последней не случайно – родом из Бухары один из владельцев Уральской горно-металлургической компании, чья штаб-квартира находится в Пышме. Ну а сама Верхняя Пышма – один из самых необычных городов России, да и достопримечательность там своя имеется – едва ли не лучший в стране и постоянно пополняющийся технический музей под открытым небом.
25.
Общий вид на северо-восток. У подножья – смешной и маленький "Антей", крыша которого не выше иных колоколен. На проспекте Ленина – одесского вида Оперный театр (1912) и главный корпус Уральского университета, строившегося в 1950-х годах как что-то административное. По числу выпускников, выбившихся в академики, бывший УрГУ (ныне УрФУ, объединившись с другими вузами) уступает лишь МГУ, СПбГУ и МФТИ, а заканчивали его и поэты (Илья Кормильцев, Александр Башлачёв), и писатели (Владислав Крапивин, Алексей Иванов). Справа, у подножья "Антея" – полузаброшенная конструктивистская гостиница "Большой Урал" и комплекс зданий с весьма интересной историей. Длинный прямоугольник со множеством окон – это Дом Промышленности, начатый в 1930-х и законченный в 1960-х годах, а вот 12-этажка левее него, над "теремком" Кукольного театра – это несостоявшийся Первый небоскрёб Свердловска, да и всего СССР: по изначальному проекту там должна была вырасти башня высотой 140 метров с вышкой для причаливания дирижаблей, и в отличие от московского Дворца Советов или ленинградской Башни Татлина, её даже успели поднять выше фундамента. Но Дворец Советов погубила вода, а здесь постарался огонь - доведённую до 5 этажей годах стройку бросили после пожара, а в 1970-х заброшенное здание достроили до 12 этажей и отдали "Уралсвязьинформу".
26.
Работы на крыше "Антея". Так и не понял, будет ли ещё действовать его смотровая площадка – виды с неё, на мой взгляд, не хуже, чем с "Высоцкого", но просто другие: там – с соразмерной окрестному городу башни, а тут – с отрешённого "птичьего полёта".
27.
За "Уралсвязьинформом" – конструктивистские ДК Строителей (с 1943 года – Свердловская киностудия) и натуральный микрорайон (за несколько десятилетий до появления этого слова!) домов "Госпромурала":
28.
Напротив строителей получили свой квартал чекисты и вояки. В 11-этажной полукруглой гостинице "Исеть" (изначально общежитие курсантов) и белом Дому культуры Чекистов сложно не признать положенные порознь Серп и Молот. В ДК теперь обитает музей, и хранится самый ценный его экспонат – Большой Шигирский идол, древнейшая в мире деревянная скульптура, вокруг которой шаманы плясали 10 000 лет назад. Хорошо виден и сам Городок – замкнутый квартал с домами-стенами, изначально задуманный как единая система с централизованными прачечной, баней, столовой, фабрикой-кухней и внутренней радиосетью. Левее Городка Чекистов, со шпилем – Дом Офицеров (конец 1930-х), справа мрачное коричневое здание штаба Приволжско-Уральского военного округа. На заднем плане – бетонная Радиобашня (1962, 124м), такие попадаются у главных шоссе в Подмосковье, а в Свердловске её воздвигли прямо посреди города. Поодаль – ещё пара тоненьких радиовышек (262 и 211м) на Шарташе.
29.
Зауральские дали с городком Берёзовский, родиной советского панельного домостроения, за холмом. На самом деле в Екатеринбурге впечатляет то, насколько он маленький – то есть, в любой точке его улиц понимаешь, что это огромный, богатый, шумный, амбициозный, прущий ввысь город… но из этой точки, скорее всего, не проблема будет дойти пешком до центра или до окраины. Среди городов-миллионников России Екатеринбург самый компактнй и густонаселённый, и именно поэтому в нём очень мало богом забытых углов.
30.
Транссибирская магистраль по виадуку пересекает проспект Ленина. Газелька с надписью "Реж хлеб" – не выпендрёж, есть в Свердловской области город Реж как раз где-то в той стороне, и там не только выплавляют никель, но и хлебушек пекут.
31.
За Транссибом проспект Ленина упирается в главный корпус (1929-40) Уральского политехнического университета, одного из крупнейших в бывшем СССР в своём профиле. В 2008 году его сделали имени Ельцина, а в 2010 включили в Уральский федеральный университет, что, по словам местных, не пошло ему на пользу. Рядом с бывшим УПИ – ещё пара учебных заведений и конструктивистский комплекс общежитий, в совокупности – Втузгородок, один из колоритных районов не екатеринбургских, а именно что свердловских окраин. Поодаль – простор уже не очередного заводского пруда, а вполне естественного озера Шарташ, в парке на берегу которого есть живописные скалы:
32.
Между тем, мы обошли площадку уже на 180 градусов – это снова улица Малышева, и дом у подножья конечно же известен как Китайская стена:
33.
Вдали она уходит в Западную Сибирь – скоро рябь последних предгорий угаснет, сменившись до самого Енисея плоской равниной:
34.
Небольшая промзона у Транссиба, а чья труба вдали – по карте не рискну предполагать. В целом, лучше всего освещённый в часы моей прогулки юго-восточный сектор – и самый неинтересный:
35.
Хоть чем-то примечательна в той стороне разве что Метеогорка, на которой в 1836 году была основана обсерватория, а ныне стоит увенчанный характерным "мячиком" Уралгидрометцентр. За лесом – кажется, Кольцово, город-спутник при аэропорте. Аэропорт в Екатеринбурге, как водится, тоже крупнейший в России за пределами столиц… или вернее с недавних пор второй после Симферополя. В том же 2016 году я летел через него в Душанбе, и от самих таджиков узнал, что в Екатеринбург они на заработки ездят чуть ли не больше, чем в Москву.
36.
Следующий вид – строго на юг, вдоль улиц Красноармейской, Белинского и Розы Люксембург, да с парой телебашен поодаль – слева действующая типовая сетчатая, справа – недостроенная железобетонная:
37.
Здесь больше всего привлекают взгляд такие вот "китаеватые" новостройки, и в этом ракурсе Екатеринбург вполне потянет на какой-нибудь среднепровинциальный город Поднебесной.
38.
По старой городской легенде, когда-то одного местного купца за попытку позолотить крышу своего особняка суд обязал ходить в церковь в свинцовых калошах. В современном городе золотые шпили высоток заметнее, чем золотые купола церквей. Но приглядевшись, к югу от "Высоцкого" можно различить Крестовоздвиженский собор (1878):
39.
И церковь-школу Симеона Верхотурского, которую я сходу принял за мечеть. На самом деле крупной мечети в Екатеринбурге нет до сих пор (хотя и без таджиков 4% населения составляю татары), равно как и храмов других религий, кроме армянской церкви Сурб Карапет и староверческой часовни, стоящих рядышком у берега Исети.
40.
А эта церковь была построена в 1900-05 годах, и школа православного братства Симеона Верхотурского входила в комплекс здания изначально. При Советах её закрыли и вскоре полностью перестроили, ну а после передачи РПЦ в 2007 году зданию вернулись первоначальные функции – но только теперь в советском облике.
40а.
Характерные многоэтажки в тёмных тонах с позапрошлого кадра ещё в 2009 определяли облик большой части Екатеринбурга. Но кто вспомнит момент, когда новостройки в пейзажах окраин российских городов стали преобладать над зданиями советской эпохи? На этом кадре, за буйством новостроек – подпирающие город с юга Уктусские горы, под которым ещё в 1706 году был основан первый завод в будущем Екатерибурге. Ныне там находятся заводские районы Химмаш и Нижне-Исетск, о которых я ещё расскажу отдельно.
41.
Теперь смотрим на юго-восток, возвращаясь в полосу контрового света. Здесь хорошо виден похожий на творения Оскара Нимейера (архитектор Бразилиа) Екатеринбургский цирк (1980) под сетчатым куполом и самая впечатляющая доминанта города – Недостроенная телебашня. Для Свердловска её закладка в 1982 году была большой честью – капитальные телебашни вместо лёгких вышек СССР построил лишь в Москве, Ленинграде и некоторых столицах Союзных республик – Таллине, Риге, Вильнюсе, Киеве, Тбилиси, Ереване, Баку, Ташкенте и Алма-Ате. Из городов статусом ниже подобным мог похвастаться разве что Харьков, крупнейший промышленный центр всего Союза. Свердловская телебашня высотой 361 метр, строилась по тому же проекту, что башни в Вильнюсе и Таллине. Но стройку остановили в 1991 году (причём, что интересно, в тех же 1990-х успели соорудить железнобетонную телебашню в Новороссийске), превратив то, что осталось, в своеобразный памятник Несбывшихся Надежд, пожалуй самый зрелищный образец жанра "долгострой" в бывшем Советском Союзе. Более того, даже после вовзведения "Исети" и "Высоцкого" Недостроенная телебашня остаётся высочайшим сооружением Екатеринбурга (219 метров), и есть в этом что-то очень философское – недаром в жёлтом доме правее основания башни жил поэт "Наутилуса" Илья Кормильцев! Сверху видны ещё и паучьи "ножки" основания, с которыми башня похожа и вовсе на чудовищ-"ангелов" из культового аниме "Евангелион". Некоторое время назад обсуждался фантастический проект превратить её в самый высокий храм мира – но об этом разговоры как-то заглохли…
42.
Ещё правее, в бликах – обширный Ново-Тихвинский монастырь, раскинувшийся на несколько кварталов. Выросшая в начале 19 века при поддержке Фёдора Ушакова, к которому в Петербург пошли жаловаться ограбленные сёстры, эта обитель была крупнейшей на Урале, а в 1918 году, например, её сестры готовили еду для арестованной Царской семьи. При Советах огромный ансамбль как бы вновь растворили в городе, а к РПЦ монастырь с 1994 года возвращается постпенно, вновь собираясь воедино. Справа – крупнейший в городе собор Александра Невского (1830-48), левее пара Скорбященской (1817-22, правее) и Введенской (1835-60, левее) церквей, за ними тёмная церковь Всех Святых (1902), а перед ними, снаружи ограды – епархиальное училище с Екатерининской церковью (1902). Введенский храм, возвращённый обители в 2009 году, до восстановления выглядел куда интереснее – в 1930-е годы его как часть военного госпиталя зачем-то перестроили в подобие средневекового замка. Впрочем, это ещё не худшая из метаморфоз, произошедших с монастырём после возвращения законным владельцам – в 2015 церковники умудрились снести Святые ворота начала 19 века, а недавно взялись реконструировать со сносом Успенскую церковь (1778) – старейшую в Екатеринбурге из доживших до распада СССР. Уже исторические фотографии монастыря – в моём посте 2010 года. Норовистая, даже агрессивная Епархия с рекламными билбордами своих храмов на видных местах для меня давно уже стала одной из черт екатеринбургского колорита.
43.
Ближе Исеть подходит к Историческому скверу. За речкой – барочный дворец, на самом деле новодел резиденции Полпреда в Уральском федеральном округе. Сидит там небзызвестный Игорь Рюрикович Холманских, "простой работяга" (на самом деле директор цеха), вдруг скакнувший во власть после удачного звонка президенту. Мне нравится эта история, потому что если бы города были людьми – тот же самый путь проделал бы в постсоветское время и сам Екатеринбург. И в 1990-х вчерашний работяга неистовствовал и сводил с кем-то счёты, в 2000-х – сорил деньгами, ну а в 2010-х наконец остепенился, так как его богатство и власть по прошествии лет превратились в привычную данность.
44.
Ещё небольшой поворот головы – и круг замкнётся уходящей на запад улицей Малышева. Напоследок – несколько кадров почти вертикально вниз. Прямо у подножья небоскрёба сохранилось немало деревянных домов:
45.
Гостиница "Центральная" 1930-х годов практически напротив основания башни:
46.
С такой высоты ухоженая улица выглядит макетом:
47.
Екатеринбург был самым высоким городом за МКАДом до 2016 года, "Высоцким" и "Исетью" опережая не только всю русскую провинцию, но и все столицы постсоветских стран, кроме Астаны. Потом над Финским заливом вырос петербургский Газоскрёб, теперь превосходящий уральские башни более чем вдвое. Но показательно, что Питер нагоняет Ебург, а не наоборот. Между парой столиц и десятком миллионников в России/СССР всегда был ещё один слой городов – как советские Киев, Харьков или Ташкент, царские Одесса, Варшава или Рига. С распадом Союза все до единого города этой "второй лиги" отошли молодым странам Ближнего зарубежья, но свято место не бывает пусто, и в оставшейся России их ряд формируется заново. Кто входит в него? Екатеринбург, Казань, может быть Красноярск или Владивосток? Как бы то ни было, по сравнению с русскими областными центрами Екатеринбург перешёл на следующий уровень.
48.
В следующей части пройдёмся по улице Малышева, где я подробнее расскажу о главной архитектурной фишке Екатеринбурга – свердловском конструктивизме.
В 2010-м году у меня уже был пост о видах Екатеринбурга с небоскрёба. Но к 2016-му здесь много изменилось, и в том числе построили небоскрёб со смотровой площадкой в два с половиной раза выше. Так что познакомившись в прошлой части с Екатеринбургом у его огромного вокзала, теперь полюбуемся этим компактным мегаполисом с высоты 186 метров. Все фотографии – лето-2016.
Я уже не раз писал сильном впечатлении, которое Екатеринбург произвёл на меня в 2004 году, когда я побывал здесь впервые. Я тогда гостил у бабушки в Перми, и ночным поездом мы решили съездить "в Свердловск", о котором я с детства знал, что он – в противоположной Москве стороне. Месяцем ранее я был в мрачном Петербурге с его облезлыми арками и старыми газетами в окнах квартир, да и скорбные пейзажи провинции, ещё не оправившейся от разрухи 1990-х, уже представлял неплохо. Поэтому Екатеринбург-2004 меня потряс – чистотой своих улиц, яркостью огней, высотой новостроек, обилием машин и хороших кафе. Тёмным зимним утром у вокзала светилась высотка нового здания Свердловской железной дороги; морозным рассветом струился тонкий дымок над башней "Антей" – это были первые высотки Екатеринбурга, не считая ещё советского Белого дома, но по меркам 2004 года они смотрелись так, как сейчас не смотрятся ни Москва-Сити, ни Астана. А мы росли на американских мультфильмах, потом на голливудских боевиках, и с детства мечтали видеть в своих городах небоскрёбы…
2.
"Антей" на кадре выше – слева, и в нём всего 76 метров. Сейчас на такую высоту жилые дома в не самых богатых областных центрах строят, но просто мысленно уберите с кадра выше все остальные вертикали – над тогдашним Екатеринбургом он довлел, как Эмпайр-Стейт-Билдинг. Вернувшись в Екатеринбург 5 лет спустя, я увидел в центре высоченную стеклянную башню отчётливо фаллических очертаний, но в оценках был уже куда сдержаннее – за первой мыслью "о, круто, небоскрёб!" пришло ощущение, что из плоского города он торчит довольно уродливо. Тогда эта 50-этажная башня высотой 188 метров называлась "Антей-3", и стала первым русским небоскрёбом за МКАДом и самым северным небоскрёбом мира. В 2009-м ещё не закончилась её облицовка, а в 2010-м "Антей-3" стоял над городом монотонным и стерильным – он был полностью готов снаружи, но внутри ещё шла отделка. Заложенный в 2006 году, он был сдан в ноябре 2011-го, и приняв в свои стеклянные стены офисный планктон, как бы распался на пиксели, став более всего похожим на "стакан" для тетриса.
3.
Сменилось с тех пор и название – теперь небоскрёб официально называется "Высоцкий", и думаю, чтобы так прозвать не в меру высокое здание, поклонником Владимира Семёныча быть не только не обязательно, но даже и противопоказано. Тем не менее название было выбрано по конкурсу, потомки Высоцкого дали официальное согласие, у входа появился памятник Высоцкому с Мариной Влади, а на одном из этажей открылся музей Высоцкого из купленных на различных аукционах личных вещей поэта. Название "Антей" – тоже в ходу, но относится не к конкретно этой башне, а ко всему бизнес-центру, несостоявшемуся Екатеринбург-Сити – в 2010-х высотное строительство переместилось на другой берег Городского пруда.
4.
"Высоцкий" стоит на улице Малышева, параллельно проспекту Ленина пересекающей центр с запада на восток. У подножья – деревянный дом, построенный в начале ХХ века как особняк и частная клиника доктора Сяно. Деревянный дом у небоскрёба – не знаю, где ещё такие сочетания возможны, кроме как в России. Да и где, кроме постсоветских стран, небоскрёбы выткают прямо в малоэтажные исторические центры – тоже не знаю, но именно поэтому "Высоцкий" представляет собой тонкую башню шириной всего 40 метров – почти впятеро меньше высоты.
5.
У небоскрёба оживлённое фойе, переполненное ухоженным офисным людом. На стойке администратора можно купить билет на смотровую площадку… но если на 76 метров "Антея" в 2010 поднимали за 40 рублей, то на 186 метров "Высоцкого" в 2016-м поднимают за 300.
6.
Скоростной лифт идёт довольно мягко, и интереснее всего в нём смотреть на счётчик этажей:
7.
Однако, думается, наверху не один фотограф пожалел о потраченных деньгах – стены площадки окружены стеклянным ограждением. Оно и понятно – тут ветер гуляет, и будь вместо стекла решётка – посещение площадки было бы забавой не для семей с детьми и прогуливающихся парочек, коих в мире явно куда больше, чем обладателей пяти килограмм объективов. Само стекло чистое и даже ещё не оплывшее, но всё равно стекло, причём довольно толстое – кадры сквозь него хоть и обходятся без аберраций, но приобретают неприятный синеватый оттенок. Особенно против солнца, так что ходить сюда лучше в первой половине дня: самые интересные виды с "Высоцкого" – в западном направлении.
8.
Дети рисуют "Высоцкого". Пилон посреди смотровой площадки – это вертолётная площадка, и после двух путешествий на вертолётах (Новый Уренгой – Красноселькуп и остров Вайгач – Нарьян-Мар) могу сказать, что с вертолёта Екатеринбург смотрелся бы примерно так же, как с небоскрёба. Полюбуемся городом по часовой стрелке – каждый послеющий вид будет правее предыдущего.
9.
Вот как на ладони самый центр Екатеринбурга, через который, как два рельса, тянутся улица Малышева (слева) и проспект Ленина (справа), проходящий прямо по гребню Плотинки, в створе которой и рос. Между ними – зелёный Исторический сквер с фонтанами на Исети. Здесь же хорошо видно традиционное для Урала устройство – Исеть представляет собой целое ожереье прудов у 300-летних заводов, и в кадре – Городской и Верхне-Исетский пруды. Между ними – вертикали Екатеринбург-Сити, о котором я подробнее расскажу позже, пока же упомяну лишь белый ЖК "Февральская Революция" (140м, 42 этажа, закончен в 2010-м – третье здание Екатеринбурга по высоте крыши), который не попадёт на другие кадры. А внизу справа – площадь Труда с комплексом городской администрации 1930-х годов и часовней на месте разрушенного Екатерининского собора.
10.
С небоскрёба очень занятно смотрятся дома прямо у подножья – вот например особняк ротмистра Переяславцева (1884), обстроенный Уральским финансово-юридическим институтом. Кажется, что он прямо у основания башни – но нет, между ними пол-квартала и улица Розы Люксембург:
11.
Улица Малышева – одна из самых интересных в Екатеринбурге, и более всего примечательна памятниками конструктивизма, которые мы осмотрим в следующей части. Внизу – Исторический сквер, разбитый в 1970-х годах на месте Екатеринбургского завода, последнее производство на площадке которого было свёрнуто в 1946 году. Ближе под зелёной крышей – цеха Монетного двора 1840-х годов, дальше – заводской госпиталь чуть ли не 1730-х годов постройки. Ныне он занят художественным музеем, и его атриум скрывет здание в здании – потрясающе красивый и вычурный Каслинский чугунный павильон (о нём я рассказывал здесь). Выше, за конструктивистским кварталом – Максимиллиановская церковь, более известная как Большой Златоуст (1847-76) редкой в свою эпохи композиции "иже под колоколы". Высотой (77м) она превосходит на метр первый "Антей", но в прошлый мой приезд была с него не очень-то видна – это реплика, возведённая с нуля в 2009-13 годах. Так же новодел и Мытный двор 1870-х годов за церковью – но только это не воссоздание разрушенного коммунистами, а капиталистическая реконструкция со сносом. Ну а справа – башня "Палладиум" (2008) высотой 98 метров: практически в любом российском городе такая была бы доминантой пейзажа, а в Екатеринбурге теряется в прочих бетонных джунглях. Тем не менее она первой в городе превзошла высотой советский Белый дом, ставший основой будущего Сити.
12.
Посмотрим правее. Длинный дом над Историческим сквером построен в 1963 году, и в нём, на одном из этапов своей партийной лестнцы, жил Борис Ельцин. Выше – похожая на Адмиралтейство администрация Екатеринбурга, в 1930-40-х годах в два приёма перестроенная из Нового Гостиного двора и вобравшая другие постройки – например, длинный серый корпус Делового дома 1920-х годов. Фасад "адмиралтейства" смотрит на главную в Екатеринбурге Площадь 1905 года, на которой некогда стоял крупнейший на Урале Богоявленский собор 18 века – его, в отличие от Большого Златоуста, теперь и воссоздавать-то негде. Под высоткой, что левее шпиля – комплекс УВД-ФСБ, здания которого, изначально банки да гостиницы, помнили на своём веку немало: в 1918 году в них содержались под арестом Великие князья, позже расстрелянные в Алапаевске, в 1960 сюда привезли на допрос сбитого над Сысертью американского лётчика Фрэснсиса Пауэрса, а в 1993 году здание УБОПа обстреляли из "Мухи" грозные бандиты с Уралмаша.
13.
На переднем плане – другие здания на площади да местный Ильич (1957), но согласитесь, куда больше взгляд притягивает водяной простор, столь ценный в каменном тесном городе. Это Верх-Исетский пруд, а справа видны и сами цеха и градирни ВИЗа, основанного в 1725-26 годах. С 1736 года Верх-Исетский завод поставлял чугун Екатеринбургскому заводу, и в отличие от последнего, пережил все последующие перепетии – ныне это действующее металлургическое предприятие в самом пафосном городе Урала. Сам по себе Виз – довольно интересный район, где я гулял в 2010-м году, но лучше конечно было бы съездить туда снова. А за просторанством его пруда видны и сами Уральские горы – невысокие, но вполне чёткие хребты, тянущиеся с юга на север, разделяя Европу и Азию. С улиц Екатеринбурга горы не видны, а с "Антея" смотрелись лучше, чем с "Высоцкого" – последний сам сравним с ними высотой, а потому отсюда горы сливаются с фоном.
14.
Между площадью 1905 года и Плотинкой на проспекте Ленина – большое здание гимназии (1853). В конце 19 века при ней сформировалось Уральское общество любителей естествознания, которому мы теперь обязаны одним из лучших в России краеведческим музеем и сохранением могих исторических памятников вроде того же Каслинского павильона. "Высотку" правее в шутку называют "первым небоскрёбом Свердловска" – это 11-этажный Второй дом Советов, или Дом чекиста (1931), шедевр местного конструктивизма. Причастен он и к современности – в его малоэтажном корпусе жил Ельцин на последней ступени уральской карьеры перед прыжком в Москву. Правее, с парой длинных балконов – ещё один памятник конструктивизма, Дом старых большевиков (1933). А прямо за башней – заброшенный ДК имени Горького, где в 1980-х годах собирался Свердловский рок-клуб.
15.
Сама Плотинка, то есть плотина Екатеринбургского завода, пущенная 18 ноября 1723 года – эта дата считается днём рождения города, а саму Плотинку называют не иначе как сердцем Екатеринбурга. Нынешний облик странной набережной не вдоль, а поперёк реки она приняла при реконструкции 1970-х годов. А вот по людям с флагом можно безошибочно вычислить дату съёмки этих фотографий:
16.
Пожалуй, самый насыщенный вид этих панорам – Городской пруд от края до края, в "каменном мешке" Екатеринбурга выглядящей спасительным оконцем. Слева – большая часть Екатеринбург-Сити, над которым довлеет тёмная циллиндрическая башня "Исеть", в 2015-м впервые за МКАДом взявшая отметку 200 метров (211, если точнее) и ставшая новым "самым северным небоскрёбом" – мы на пару километров южнее. Левее неё, за не столь высокими гостиницей "Хайятт" и Заксобранием Свердловской области – настоящий "первый небоскрёб Екатеринбурга", Белый дом (89м), так же известный как Зуб Мудрости и, извиняюсь, Член КПСС – построил его не кто-нибудь, а Ельцин в 1975-82 годах, когда руководил Свердловской областью. В честь Ельцина названа и широкая улица у их подножья, с другой стороны которой – цилиндрические башни "Демидов" (124м) и "Президент", решётчкая коробка Свердловского театра драмы (1990, и он всё ещё называется так!) и стеклянный амфитеатр "Ельцин-Центра", где президенту смутных лет посвящены музей, библиотека, концеренц-зал и многое другое. О екатеринбургской Ельциниаде у меня будет ещё отдельный пост, пока скажу лишь, что сами екатеринбуржцы без восторгов относятся к попыткам вылепить из Бориса Николаевича, даже несмотря на то, что это их земляк. Улица Ельцина в Екатеринбурге – место скорее анекдотическое, и с самим её открытием связан пяток различных конфузов.
Ниже на том же берегу – памятники расцвета Горнозаводского Урала: дома Главного начальника горных заводов (1818, выше) и Главного лесничьего (1830-е, ниже), отвечавшего по сути дела за топливо. Напротив них, в самом низу – самый красивый в дореволюционном Екатеринбурге дом чиновника Севастьянова (1860-е годы), за ним по проспекту здание Горной аптеки, а по пруду – включённая в резиденцию губернатора (там жил бы Ельцин, если бы его карьера случилась на полвека позже) усадьба заводчиков Тарасовых.
Выше, спускаясь к стрелке Исети и незаметной теперь Мельковки – большое белое здание управления Свердловской железной дороги (1925-29, треть осталась за кадром), циркоподобный Дворец спорта "Уралочка" (2003, судя по цвету крыши это скорее "Красная Шапочка") и Дом-корабль спортклуба "Динамо" (1931-34). Епархия обещает к 300-летию города построить перед стрелкой, на искусственном островке, Екатерининский собор наподобие Василия Блаженного, и скорее всего правда построит: одно из свойств Екатеринбурга, для России весьма необычное – если тут что-то решили сделать, то как правило действительно делают.
17.
Ещё на кадре выше виден дом, похожий на элеватор, а за ним и настоящий элеватор стоял ещё в 2010-м. Теперь его снесли, сохранив лишь историческую мельницу Симановых-Макаровых (1883), а с прошлого года и пустырь близ неё успел стать стройплощадкой. У мельницы – Макаровский мост через пруд (1954-59), в дереве существовавший с 19 века.
18.
И в общем с запада мы потихонечу развернулись на север вдоль улиц Розы Люксембург и Тургенева:
19.
На кадре выше хорошо виден конструктивистский фасад проспекта Ленина, весь начала 1930-х годов – слева направо Почтамт, или Дом-трактор, "Уралторгснаб", за перекрёстком театр музыкальной комендии (вот не вяжется содержание с конструктивистским обликом!) и длинный-длинный Дом Печати, он же типография газеты "Уральский рабочий". На крыше дома напротив него – надпись "Спасибо, Юра, космос наш!", которую крупным планом снять я не сподобился ни с "Антея", ни с "Высоцкого" – а её, судя по всему, любовно поновляют все эти годы.
20.
Выше – Храм-на-Крови (2000-2003), и кровь эта – конечно же, Царской семьи, расстрелянной в 1918 году в стоявшем на этом же месте Ипатьевском доме. За храмом целый пучок едва ли не самых симпатичных в Екатеринбурге новостроек ЖК "Де Геннин", группирующийся вокруг высотки "Газпром-Трансгаза" (2008), заложенной ещё в 1976 году в качестве гостиницы "Турист" и ставшей на много лет долгостроем. За ней – показанная в прошлой части улица Свердлова с той самой фабрикой-кухней 1930-х годов (ныне хлебзавод), которую я вблизи не приметил, и остроконечной жилой башней над ДК Железнодорожников.
21.
Вид чуть правее и шире. Над зелёной Вознесенской горкой – Вознесенская церковь (1789), единственная из четырёх центральных храмов Екатеринбурга пережившая 1930-й год. В зелени парка – огромная усадьба Расторгуевых-Харитоновых рубежа 18-19 веков, но интереснее всего тут всё же зданий план. Над тремя серыми многоэтажками можно различить проглядывающий в щель между домов фасад вокзала, а за ним грандиозная промзона примерно 3-километровой ширины – ближе всяческие прижелезнодорожные предприятия, дальше с обилием труб "Уралмаш", или УЗТМ – советский "завод, где делают заводы", созданный на заре индустриализации в 1928-33 годах. За промзоной – жилой район Уралмаш, а за лесом уже другой город – Верхняя Пышма.
22.
Недостроенная "Призма" (со шпилем – 151м) у вокзала. Ей почему-то не повезло – заложенная раньше и "Исети", и "Высоцкого", и "Февральской Революции" она еле-еле строится до сих пор. На заднем плане – трубы ГРЭС в другом городе-спутнике Среднеуральске, а правее "Призмы", кажется, Белая Башня (1928-31) – конструктивистская водонапорка на Уралмаше, на момент постройки крупнейшая в мире по объёму бака.
23.
За лесом екатеринбургских труб виднеются церкви. Храм Рождества Христова (1996-99), что поближе и с синим шатром, в первые годы своего существования был известен как Бандитская церковь – там отпевали авториетов, на деньгих которых и был построен первый храм рабочей окраины. На уралмашевском кладбище есть целая Аллея бандитской славы из роскошнейших могил – я слышал о ней многократно, но туда пока что не сподобился дойти.
24.
Хотя, конечно, интересен Уралмаш не только бандитским прошлым: центр этого района – шедевр конструктивизма с элементами немецкого Баухауза, архитекторы которого охотно строили в промышленных городах СССР. И если половине народа скучно читать про историю с архитектурой, а другая половина брезгует читать про бандитов, то я стараюсь написать и о том, и о другом.
За мачтами то ли ретрансляторов, то ли глушилок на выезде из Екатеринбурга – Верхняя Пышма почти что от края до края, видны даже Успенская церковь (1908, реплика) и мечеть аль-Бухари. Название последней не случайно – родом из Бухары один из владельцев Уральской горно-металлургической компании, чья штаб-квартира находится в Пышме. Ну а сама Верхняя Пышма – один из самых необычных городов России, да и достопримечательность там своя имеется – едва ли не лучший в стране и постоянно пополняющийся технический музей под открытым небом.
25.
Общий вид на северо-восток. У подножья – смешной и маленький "Антей", крыша которого не выше иных колоколен. На проспекте Ленина – одесского вида Оперный театр (1912) и главный корпус Уральского университета, строившегося в 1950-х годах как что-то административное. По числу выпускников, выбившихся в академики, бывший УрГУ (ныне УрФУ, объединившись с другими вузами) уступает лишь МГУ, СПбГУ и МФТИ, а заканчивали его и поэты (Илья Кормильцев, Александр Башлачёв), и писатели (Владислав Крапивин, Алексей Иванов). Справа, у подножья "Антея" – полузаброшенная конструктивистская гостиница "Большой Урал" и комплекс зданий с весьма интересной историей. Длинный прямоугольник со множеством окон – это Дом Промышленности, начатый в 1930-х и законченный в 1960-х годах, а вот 12-этажка левее него, над "теремком" Кукольного театра – это несостоявшийся Первый небоскрёб Свердловска, да и всего СССР: по изначальному проекту там должна была вырасти башня высотой 140 метров с вышкой для причаливания дирижаблей, и в отличие от московского Дворца Советов или ленинградской Башни Татлина, её даже успели поднять выше фундамента. Но Дворец Советов погубила вода, а здесь постарался огонь - доведённую до 5 этажей годах стройку бросили после пожара, а в 1970-х заброшенное здание достроили до 12 этажей и отдали "Уралсвязьинформу".
26.
Работы на крыше "Антея". Так и не понял, будет ли ещё действовать его смотровая площадка – виды с неё, на мой взгляд, не хуже, чем с "Высоцкого", но просто другие: там – с соразмерной окрестному городу башни, а тут – с отрешённого "птичьего полёта".
27.
За "Уралсвязьинформом" – конструктивистские ДК Строителей (с 1943 года – Свердловская киностудия) и натуральный микрорайон (за несколько десятилетий до появления этого слова!) домов "Госпромурала":
28.
Напротив строителей получили свой квартал чекисты и вояки. В 11-этажной полукруглой гостинице "Исеть" (изначально общежитие курсантов) и белом Дому культуры Чекистов сложно не признать положенные порознь Серп и Молот. В ДК теперь обитает музей, и хранится самый ценный его экспонат – Большой Шигирский идол, древнейшая в мире деревянная скульптура, вокруг которой шаманы плясали 10 000 лет назад. Хорошо виден и сам Городок – замкнутый квартал с домами-стенами, изначально задуманный как единая система с централизованными прачечной, баней, столовой, фабрикой-кухней и внутренней радиосетью. Левее Городка Чекистов, со шпилем – Дом Офицеров (конец 1930-х), справа мрачное коричневое здание штаба Приволжско-Уральского военного округа. На заднем плане – бетонная Радиобашня (1962, 124м), такие попадаются у главных шоссе в Подмосковье, а в Свердловске её воздвигли прямо посреди города. Поодаль – ещё пара тоненьких радиовышек (262 и 211м) на Шарташе.
29.
Зауральские дали с городком Берёзовский, родиной советского панельного домостроения, за холмом. На самом деле в Екатеринбурге впечатляет то, насколько он маленький – то есть, в любой точке его улиц понимаешь, что это огромный, богатый, шумный, амбициозный, прущий ввысь город… но из этой точки, скорее всего, не проблема будет дойти пешком до центра или до окраины. Среди городов-миллионников России Екатеринбург самый компактнй и густонаселённый, и именно поэтому в нём очень мало богом забытых углов.
30.
Транссибирская магистраль по виадуку пересекает проспект Ленина. Газелька с надписью "Реж хлеб" – не выпендрёж, есть в Свердловской области город Реж как раз где-то в той стороне, и там не только выплавляют никель, но и хлебушек пекут.
31.
За Транссибом проспект Ленина упирается в главный корпус (1929-40) Уральского политехнического университета, одного из крупнейших в бывшем СССР в своём профиле. В 2008 году его сделали имени Ельцина, а в 2010 включили в Уральский федеральный университет, что, по словам местных, не пошло ему на пользу. Рядом с бывшим УПИ – ещё пара учебных заведений и конструктивистский комплекс общежитий, в совокупности – Втузгородок, один из колоритных районов не екатеринбургских, а именно что свердловских окраин. Поодаль – простор уже не очередного заводского пруда, а вполне естественного озера Шарташ, в парке на берегу которого есть живописные скалы:
32.
Между тем, мы обошли площадку уже на 180 градусов – это снова улица Малышева, и дом у подножья конечно же известен как Китайская стена:
33.
Вдали она уходит в Западную Сибирь – скоро рябь последних предгорий угаснет, сменившись до самого Енисея плоской равниной:
34.
Небольшая промзона у Транссиба, а чья труба вдали – по карте не рискну предполагать. В целом, лучше всего освещённый в часы моей прогулки юго-восточный сектор – и самый неинтересный:
35.
Хоть чем-то примечательна в той стороне разве что Метеогорка, на которой в 1836 году была основана обсерватория, а ныне стоит увенчанный характерным "мячиком" Уралгидрометцентр. За лесом – кажется, Кольцово, город-спутник при аэропорте. Аэропорт в Екатеринбурге, как водится, тоже крупнейший в России за пределами столиц… или вернее с недавних пор второй после Симферополя. В том же 2016 году я летел через него в Душанбе, и от самих таджиков узнал, что в Екатеринбург они на заработки ездят чуть ли не больше, чем в Москву.
36.
Следующий вид – строго на юг, вдоль улиц Красноармейской, Белинского и Розы Люксембург, да с парой телебашен поодаль – слева действующая типовая сетчатая, справа – недостроенная железобетонная:
37.
Здесь больше всего привлекают взгляд такие вот "китаеватые" новостройки, и в этом ракурсе Екатеринбург вполне потянет на какой-нибудь среднепровинциальный город Поднебесной.
38.
По старой городской легенде, когда-то одного местного купца за попытку позолотить крышу своего особняка суд обязал ходить в церковь в свинцовых калошах. В современном городе золотые шпили высоток заметнее, чем золотые купола церквей. Но приглядевшись, к югу от "Высоцкого" можно различить Крестовоздвиженский собор (1878):
39.
И церковь-школу Симеона Верхотурского, которую я сходу принял за мечеть. На самом деле крупной мечети в Екатеринбурге нет до сих пор (хотя и без таджиков 4% населения составляю татары), равно как и храмов других религий, кроме армянской церкви Сурб Карапет и староверческой часовни, стоящих рядышком у берега Исети.
40.
А эта церковь была построена в 1900-05 годах, и школа православного братства Симеона Верхотурского входила в комплекс здания изначально. При Советах её закрыли и вскоре полностью перестроили, ну а после передачи РПЦ в 2007 году зданию вернулись первоначальные функции – но только теперь в советском облике.
40а.
Характерные многоэтажки в тёмных тонах с позапрошлого кадра ещё в 2009 определяли облик большой части Екатеринбурга. Но кто вспомнит момент, когда новостройки в пейзажах окраин российских городов стали преобладать над зданиями советской эпохи? На этом кадре, за буйством новостроек – подпирающие город с юга Уктусские горы, под которым ещё в 1706 году был основан первый завод в будущем Екатерибурге. Ныне там находятся заводские районы Химмаш и Нижне-Исетск, о которых я ещё расскажу отдельно.
41.
Теперь смотрим на юго-восток, возвращаясь в полосу контрового света. Здесь хорошо виден похожий на творения Оскара Нимейера (архитектор Бразилиа) Екатеринбургский цирк (1980) под сетчатым куполом и самая впечатляющая доминанта города – Недостроенная телебашня. Для Свердловска её закладка в 1982 году была большой честью – капитальные телебашни вместо лёгких вышек СССР построил лишь в Москве, Ленинграде и некоторых столицах Союзных республик – Таллине, Риге, Вильнюсе, Киеве, Тбилиси, Ереване, Баку, Ташкенте и Алма-Ате. Из городов статусом ниже подобным мог похвастаться разве что Харьков, крупнейший промышленный центр всего Союза. Свердловская телебашня высотой 361 метр, строилась по тому же проекту, что башни в Вильнюсе и Таллине. Но стройку остановили в 1991 году (причём, что интересно, в тех же 1990-х успели соорудить железнобетонную телебашню в Новороссийске), превратив то, что осталось, в своеобразный памятник Несбывшихся Надежд, пожалуй самый зрелищный образец жанра "долгострой" в бывшем Советском Союзе. Более того, даже после вовзведения "Исети" и "Высоцкого" Недостроенная телебашня остаётся высочайшим сооружением Екатеринбурга (219 метров), и есть в этом что-то очень философское – недаром в жёлтом доме правее основания башни жил поэт "Наутилуса" Илья Кормильцев! Сверху видны ещё и паучьи "ножки" основания, с которыми башня похожа и вовсе на чудовищ-"ангелов" из культового аниме "Евангелион". Некоторое время назад обсуждался фантастический проект превратить её в самый высокий храм мира – но об этом разговоры как-то заглохли…
42.
Ещё правее, в бликах – обширный Ново-Тихвинский монастырь, раскинувшийся на несколько кварталов. Выросшая в начале 19 века при поддержке Фёдора Ушакова, к которому в Петербург пошли жаловаться ограбленные сёстры, эта обитель была крупнейшей на Урале, а в 1918 году, например, её сестры готовили еду для арестованной Царской семьи. При Советах огромный ансамбль как бы вновь растворили в городе, а к РПЦ монастырь с 1994 года возвращается постпенно, вновь собираясь воедино. Справа – крупнейший в городе собор Александра Невского (1830-48), левее пара Скорбященской (1817-22, правее) и Введенской (1835-60, левее) церквей, за ними тёмная церковь Всех Святых (1902), а перед ними, снаружи ограды – епархиальное училище с Екатерининской церковью (1902). Введенский храм, возвращённый обители в 2009 году, до восстановления выглядел куда интереснее – в 1930-е годы его как часть военного госпиталя зачем-то перестроили в подобие средневекового замка. Впрочем, это ещё не худшая из метаморфоз, произошедших с монастырём после возвращения законным владельцам – в 2015 церковники умудрились снести Святые ворота начала 19 века, а недавно взялись реконструировать со сносом Успенскую церковь (1778) – старейшую в Екатеринбурге из доживших до распада СССР. Уже исторические фотографии монастыря – в моём посте 2010 года. Норовистая, даже агрессивная Епархия с рекламными билбордами своих храмов на видных местах для меня давно уже стала одной из черт екатеринбургского колорита.
43.
Ближе Исеть подходит к Историческому скверу. За речкой – барочный дворец, на самом деле новодел резиденции Полпреда в Уральском федеральном округе. Сидит там небзызвестный Игорь Рюрикович Холманских, "простой работяга" (на самом деле директор цеха), вдруг скакнувший во власть после удачного звонка президенту. Мне нравится эта история, потому что если бы города были людьми – тот же самый путь проделал бы в постсоветское время и сам Екатеринбург. И в 1990-х вчерашний работяга неистовствовал и сводил с кем-то счёты, в 2000-х – сорил деньгами, ну а в 2010-х наконец остепенился, так как его богатство и власть по прошествии лет превратились в привычную данность.
44.
Ещё небольшой поворот головы – и круг замкнётся уходящей на запад улицей Малышева. Напоследок – несколько кадров почти вертикально вниз. Прямо у подножья небоскрёба сохранилось немало деревянных домов:
45.
Гостиница "Центральная" 1930-х годов практически напротив основания башни:
46.
С такой высоты ухоженая улица выглядит макетом:
47.
Екатеринбург был самым высоким городом за МКАДом до 2016 года, "Высоцким" и "Исетью" опережая не только всю русскую провинцию, но и все столицы постсоветских стран, кроме Астаны. Потом над Финским заливом вырос петербургский Газоскрёб, теперь превосходящий уральские башни более чем вдвое. Но показательно, что Питер нагоняет Ебург, а не наоборот. Между парой столиц и десятком миллионников в России/СССР всегда был ещё один слой городов – как советские Киев, Харьков или Ташкент, царские Одесса, Варшава или Рига. С распадом Союза все до единого города этой "второй лиги" отошли молодым странам Ближнего зарубежья, но свято место не бывает пусто, и в оставшейся России их ряд формируется заново. Кто входит в него? Екатеринбург, Казань, может быть Красноярск или Владивосток? Как бы то ни было, по сравнению с русскими областными центрами Екатеринбург перешёл на следующий уровень.
48.
В следующей части пройдёмся по улице Малышева, где я подробнее расскажу о главной архитектурной фишке Екатеринбурга – свердловском конструктивизме.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com