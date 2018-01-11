Миф о “советской оккупации” взорвёт Украину! И почему Украина не может продать “Украину”?

Открытие памятника "Старшинам Армии УНР " в Киеве. Фото: Синдеев Владимир /TASS АВТОР Павленко Дмитрий Чем грозит постмайданной Украине русофобский угар её идеологов?

Провозгласившие себя потомками древних шумеров “идейные борцы за Украину” в очередной раз подложили своей “батькивщине” огромную и жирную свинью. Вслед за изрядно принявшим на грудь в честь своего четвёртого нового года в статусе “гаранта конституции” Порошенко, который в очередной раз “окончательно попрощался” с Россией, особенное усердие в этом деле проявил директор так называемого Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович. Этот персонаж украинского политикума, умудрившийся попасть в польские стоп-листы за бандерофилию головного мозга и оправдание Волынской резни, накануне поделился очередной порцией абсурдных и антирусских по своей сути идей. По мнению Вятровича, Украина должна официально признать себя жертвой “советской оккупации”, а также провозгласить преемственность от существовавшей в 1917-1921 гг. Украинской народной республики (УНР).

По недоразумению называющий себя “историком” Вятрович считает, что рассмотрением соответствующих исторических проволочек должна заняться Верховная рада, которой следует внести в законодательство Украины формулировки “которые бы четко зафиксировали правопреемственность нынешней Украиной традиций Украинской Народной Республики”.

Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать… Она будет формировать представление общества о преемственности между нынешним Украинским государством и УНР, она будет четче очерчивать, чем был советский период,

- уверяет директор “института национальной памяти”.

Заявление Вятровича уже вызвало резонанс как на Украине, так и за её пределами. В частности, в российской Государственной думе уже обратили внимание на то, что Киеву в таком случае следует отказаться от своих юго-восточных территорий, которые были включены в состав Украины именно “советскими оккупантами”.

Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины,

- считает председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Как "оккупированная" Украина стала соосновательницей ООН

Действительно, многие борцы с “советской оккупацией” как на Украине, так и в некоторых других постсоветских республиках зачастую “забывают” о том, что свою политическую субъектность и территориальные очертания (как правило, за счёт Советской России) их государства приобрели благодаря тем самым “проклятым оккупантам”. И тотальная демонизация советского периода, объявление Советского Союза “государством-оккупантом” по факту нивелирует историческую преемственность этих бывших советских республик и ставит под вопрос их территориальную целостность и правосубъектность в том числе в вопросах международных отношений.

Не секрет, что Украина считается одной из стран - соучредительниц Организации Объединённых Наций (ООН). Этим фактом особенно любят гордиться представители действующей киевской власти, которые подчёркивают тем самым исключительность Украины. Вот только они забывают, что этот статус перешёл к современной Украине не от националистической УНР Грушевского и Петлюры и уж тем более не от провозглашённой главарями ОУН Бандерой и Стецько в оккупированном гитлеровцами Львове “Украинской державы”, которым нынешние хозяева Украины поют дифирамбы, а от входившей в состав Советского Союза Украинской советской социалистической республики (УССР) - то есть, могласно Вятровичу, “оккупанта” и “агрессора”. А инициатором включения Украинской и Белорусской ССР в состав стран - учредителей ООН был не кто иной, как “главный палач украинского народа”, “организатор голодомора и массовых репрессий” Иосиф Сталин. В ходе проводившейся в феврале 1945 года Ялтинской конференции глав трёх ведущих государств антигитлеровской коалиции именно он настоял на том, чтобы внёсшие огромный вклад в разгром нацистской Германии и наиболее пострадавшие от немецкой оккупации Украинская и Белорусская ССР стали отдельными учредителями ООН.

В результате, на положившей начало ООН Сан-Францисской конференции, помимо общесоветской делегации, присутствовали отдельные делегации от Киева и Минска. Примечательно, что самую крупную и ключевую из 16 входивших на тот момент в состав СССР республик - РСФСР Сталин не посчитал нужным наделить правом стать соучредительницей ООН, а пытавшиеся добиться повышения статуса РСФСР в рамках закрепленного Конституцией СССР 1936 года “добровольного объединения равноправных Советских Социалистических Республик” партийные деятели в 1949 году стали фигурантами так называемого “Ленинградского дела” и подверглись репрессиям.

Это всего лишь один из примеров того, что представляла собой для Украины пресловутая “советская оккупация”. Стоит добавить, что возглавлявший украинскую делегацию на Сан-Францисской конференции нарком иностранных дел УССР Дмитрий Мануильский, чья подпись стоит под Уставом ООН, включён киевским режимом в список исторических деятелей, подлежащих декоммунизации. А инициатором и главным вдохновителем принятого в 2015 году “Закона о декоммунизации” является тот самый пресловутый “Украинский институт национальной памяти”, который возглавляет г-н Вятрович.

По примеру пана Петлюры: Украину постигнет судьба УНР

Возникает закономерный вопрос: а не пора ли Украине окончательно покончить с мрачным наследием “советского оккупационного режима” и отказаться от членства в ООН? А заодно вернуться в границы УНР, за установление правопреемственности от которой ратует националистическая тусовка. Отметим, что Вятрович - не первый, кто делает подобные заявления. В 2016 году то же самое озвучивал спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Однако, видимо, в силу наличия у этого лица справки из соответствующего медицинского учреждения, на бред в его исполнении мало кто обратил внимание. Совсем другое, когда то же самое повторяет человек с претензией на научность.

Отметим, что государственность УНР за недолгий период своего существования носила весьма аморфный характер. Подавляющее большинство территорий, на которые претендовало это политическое образование, им не контролировалось, а население на них проживавшее в основной своей массе не имело представления об украинстве как таковом. Вместе с тем, представители самопровозглашённой УНР дважды успели непродолжительное время похозяйничать в Киеве, откуда были выбиты большевиками, объявившими о создании советской Украины. Скитания так называемой Директории УНР по небольшому участку территории Волынской и Подольской губерний в 1919 году современники характеризовали шуточной поговоркой: “В вагоне Директория, под вагоном территория”. А в 1920 году бежавший в Польшу Симон Петлюра в обмен на признание его статуса и в надежде на то, что после разгрома большевиков поляки отдадут ему Киев и восточную часть Украины, признал за Варшавой право на Галицию и Западную Волынь, тем самым денонсировав так называемый “Акт злуки” с правительством Западно-Украинской народной республики (ЗУНР), 99-ю годовщину подписания которого в Киеве отметят ровно через две недели под пафосным названием “день соборности Украины”.

Открытие памятника "Старшинам Армии УНР " в Киев. Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Cиндеев

Вот только переданные Польше щедрой рукой главы Директории УНР территории современных Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Ровенской областей воссоединят с Украиной в 1939 году “советские оккупанты”, которые заодно передадут УССР историческую Новороссию, Северную Буковину, Подкарпатскую Русь и Крым. В результате “угнетенная” Украина окажется одной из наиболее экономически и культурно развитых советских республик. Правда, спустя 26 лет “незалежности”, весь этот накопленный “оккупационным режимом” потенциал будет безвозвратно исчерпан, а точнее разграблен предприимчивыми дельцами, объявившими себя “украинскими патриотами”.

Символично, что считающие себя “украинскими патриотами” и “борцами за независимую Украину” люди в приступе русофобского и антирусского угара закладывают под фундамент своего государства столь опасную по своей разрушительной силе мину. Попытка переписать историю в угоду политической конъюнктуре и закрепить этот фарс на законодательном уровне может стать серьезным прецедентом и привести не к самым благоприятным для Украины последствиям - десуверенизации и дефрагментации.

Многие “западные партнеры” Украины, особенно в силу исторических обстоятельств соседствующие с ней, имеют вполне обоснованные территориальные претензии и даже так или иначе реализуют их на практике - будь то раздача гражданства этническим венграм и румынам на Закарпатье и Буковине или польская программа “Реституция кресов”, предусматривающая возврат собственности или компенсации за неё родственникам бывших владельцев на принадлежавшей Польше до 1939 года территории Западной Украины. Фактический отказ Украины от российского и советского наследия и объявление правопреемственности современного государства Украина с эфемерной УНР лишь укрепит исторические доводы и политические позиции тех, кто не теряет надежды воспользоваться усугубляющимся положением Украины, чтобы наконец “вернуть своё”.

Таким образом, ставшая с подачи организаторов госпереворота 2014 года политическим мейнстримом и достигшая своего апогея русофобия попросту приведет к ликвидации украинского политического проекта как такового, что будет весьма символично, учитывая его изначальные цели и задачи по разыву общерусского пространства.

И ещё, почему нежелание Киева продавать ракетный крейсер «Украина» грозит невыплатой многомиллионных задолженностей работникам Николаевского судостроительного завода (НСЗ).

Об этом заявил глава профсоюзного комитета предприятия Николай Головченко. Власти страны неоднократно пытались сбыть недостроенный с советских времён корабль Китаю, России, Индии, однако попытки не увенчались успехом. В декабре 2017 года Киев заявил, что не нуждается в крейсере.

Глава профсоюзного комитета Николаевского судостроительного завода Николай Головченко обвинил власти страны в нежелании прилагать усилия к продаже ракетного крейсера «Украина». Он убеждён, что передача недостроенного корабля могла бы закрыть вопрос с выплатой задолженностей по зарплатам сотрудников.

«В новый год мы, к сожалению, вошли с ещё большими долгами. Задолженность перед уволенными работниками составляет 65 млн грн. (более 131 млн руб.). С ноября 2014 года долги перед теми работниками, кто остался, составляют более 50 млн грн. Некоторым людям должны по 200 тыс. грн. (порядка 400 тыс. руб.)», — сказал Головченко в интервью телеканалу «Николаев».

Председатель профкома сообщил, что кабинет министров и руководство холдинга «Укроборонпром» обещали погасить долги до 25 декабря.

«В итоге полная тишина… С 2015 года по сегодняшний час мы не получили ни копейки», — заявил Головченко.

По его словам, сейчас Николаевский завод работает два дня в неделю и держится на плаву только благодаря «патриотам». При этом на предприятии планируется «оптимизация» численности персонала. В связи с этим Головченко опасается, что власти не выплатят долги уволенным сотрудникам.

Советское наследие

«Украина» — это единственный ракетный крейсер (советский проект 1164 «Атлант»), который достался украинской стороне после раздела Черноморского флота в 1997 году. Корабль был спущен на воду в 1990 году, но уже почти 30 лет остаётся в недостроенном состоянии. В местных СМИ его называют призраком.

В 1993 году крейсер был готов на 75%, в 1998-м — на 95%. Однако Минобороны Украины отказалось от покупки у России противокорабельного комплекса П-500 «Базальт», установка которого позволила бы ввести корабль в строй.

С конца 1990-х представители руководства Украины неоднократно говорили, что флот страны не нуждается в советском крейсере (в 1993 году «Украина» была выведена из состава ВМС). В связи с этим встал вопрос о дальнейшей судьбе корабля.

В 2002 году Киев вёл переговоры с Пекином, предлагая Китаю «Украину» вместе с комплектом вооружения, в том числе с современной системой радиолокационной разведки и зенитным ракетным комплексом «Форт» (ЗРК С-300 морского базирования).

Однако условия контракта так и не были согласованы. В украинских СМИ господствует точка зрения, что сделке помешала Москва. Согласно двусторонним обязательствам, Россия и Украина должны совместно решать вопросы передачи вооружения бывшего Черноморского флота СССР третьим странам.

Российские массмедиа утверждали, что Киев отказался закупить в России комплекс «Базальт» и не смог продать корабль китайцам по причине давления со стороны США. Сообщалось, что Вашингтон не был заинтересован ни в достройке, ни в продаже столь мощного корабля, который мог представлять серьёзную военную силу.

Демилитаризация «Украины»

Во второй половине 2000-х годов Минобороны Украины под руководством Юрия Еханурова пыталось уговорить на покупку крейсера российское военное ведомство. В 2010 году Москва и Киев договорились о достройке «Украины». Однако из-за разногласий по финансовым вопросам до осени 2013 года никаких действий предпринято не было.

В сентябре 2013 года Россия выразила готовность купить крейсер за 1 млрд руб. Однако в 2014 году после госпереворота украинские власти отказались от передачи корабля российской стороне.

Глава Николаевской области Николай Романчук в марте 2014 года заявил о необходимости скорейшей продажи «Украины» без учёта мнения Москвы. Но усилия по поиску покупателей вновь не увенчались успехом.

В марте 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о демилитаризации ракетного крейсера (демонтаже установленного вооружения). Предполагалось, что корабль в скором времени продадут третьей стороне, а вырученные средства будут пущены на выплату долгов работникам НСЗ и на строительство двух катеров.

В декабре 2017 года Минобороны Украины заявило, что ВМС страны не нуждаются в корабле. Как уточнили в «Укроборонпроме», «этим решением министерство фактически сняло вопрос о необходимости содержания крейсера». Окончательное решение о судьбе «Украины» должен принять кабинет министров. При этом в концерне отметили, что если правительство найдёт средства на достройку корабля, то его боеспособность будет восстановлена. «Попросту нет хозяина» В августе 2017 года Николай Головченко в интервью РИА Новости Украина сообщил, что Минобороны страны «открестилось» от крейсера ещё в 2015 году. По его словам, военное ведомство перестало финансировать команду механиков, которая поддерживала «Украину» в нормальном техническом состоянии. «В Минобороны заявили, что это не их объект… Не нужен крейсер и «Укроборонпрому», бросившему дорогостоящий, миллиардный объект на произвол судьбы. Между тем цена только двух его турбин тянет на $2 млн за каждую. Это нонсенс, что у корабля такого уровня сегодня попросту нет хозяина», — констатировал Головченко. Председатель профкома НСЗ утверждал, что кораблём интересовались покупатели из Китая и Индии, но украинские власти не разрешили заключать сделку. Головченко полагает, что продаже «Украины» мешают «западные друзья», которые манипулируют руководством страны. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что «Украина» в нынешнем виде не представляет собой серьёзной силы. Киев не может продать крейсер из-за отсутствия реального интереса к нему со стороны зарубежных государств. «Без вооружения «Украина» с ржавеющим корпусом — это просто корыто, которое никому не нужно. Даже до демилитаризации корабля шансы на сделку были невелики, а сейчас они, наверное, равны нулю. Единственная страна, которая могла бы купить крейсер, — это Россия, хотя эта сделка больше напоминала бы подачку Украине», — отметил в беседе с RT Ищенко.

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https://tsargrad.tv/articles/mif-o-sovetskoj-okkupacii-vzorvjot-ukrainu_104188?

https://russian.rt.com/ussr/article/468179-kreiser-ukraina-prodazha?