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К-3. Первая атомная подводная лодка

12:44. 19 марта 2019 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал:

Главный герой этого выпуска – первая атомная подводная лодка Советского Союза К-3, она же «Ленинский комсомол». Только с её появлением на свет наш подводный флот стал действительно одной из самых грозных сил ядерного сдерживания в мире. К-3 прослужила на флоте треть века – 34 года, это рекорд для подводных лодок первого поколения. Сейчас же К-3 готовится стать музеем. Но пока этот момент не настал, у журналистов «Военной приёмки» появилась уникальная возможность в деталях исследовать сам подводный корабль, ставший легендой, и его историю.


Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gytA7TtLt8w

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