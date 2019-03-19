К-3. Первая атомная подводная лодка

Главный герой этого выпуска – первая атомная подводная лодка Советского Союза К-3, она же «Ленинский комсомол». Только с её появлением на свет наш подводный флот стал действительно одной из самых грозных сил ядерного сдерживания в мире. К-3 прослужила на флоте треть века – 34 года, это рекорд для подводных лодок первого поколения. Сейчас же К-3 готовится стать музеем. Но пока этот момент не настал, у журналистов «Военной приёмки» появилась уникальная возможность в деталях исследовать сам подводный корабль, ставший легендой, и его историю.





Подробности на https://tvzvezda.ru





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gytA7TtLt8w