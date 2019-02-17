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Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки (ФОТО)

02:30. 17 февраля 2019 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал:
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки (ФОТО) | Русская весна

Подводные лодки задумывались как тихие и скрытные охотники за крупными надводными кораблями.

Сама возможность противостояния невидимой угрозе из-под воды тогда казалась фантастикой, но со временем моряки-надводники получили оружие и технологии, позволяющие сражаться с субмаринами на равных. О том, как это делают сегодня, — в материале РИА Новости.

Увидеть «невидимку»

Противолодочная оборона предусматривает защиту мест базирования флота, соединений боевых кораблей, конвоев, десантных сил. Организационно все мероприятия можно разделить на три условных этапа: обнаружение, слежение и уничтожение.

Прибытие нового патрульного самолета ИЛ-38Н в Ейский центр боевого применения
Прибытие нового патрульного самолета ИЛ-38Н в Ейский центр боевого применения
© РИА Новости / Георгий Зимарев

Приоритетная цель для «загонщиков» — определение местонахождения подлодки. Обнаружение сразу лишает ее главного тактического преимущества — скрытности. Первыми на охоту вылетают противолодочные самолеты, например российские Ил-38. Они расходятся по районам патрулирования, а экипажи внимательно наблюдают не только за приборами, но и за водной гладью. В солнечный день силуэт лодки на малой глубине прекрасно виден с высоты. Если нет, самолеты ПЛО задействуют поисковую аппаратуру — в основном гидроакустические буи.

Алгоритм действий достаточно прост. Сбросив буи в своем районе, борт ходит кругами, снимая показания аппаратуры. Как только маячок срабатывает, экипаж передает данные о местонахождении неопознанной подводной лодки на противолодочный корабль или свою субмарину.

Собственные средства обнаружения подводных целей есть и у кораблей, задействованных в противолодочной обороне. В основе здесь тот же активный гидроакустический способ, позволяющий определять как пеленг, так и дистанцию до цели.

Как правило, корабль тянет за собой гидролокатор на длинном тросе — чтобы не мешали собственные шумы. Кроме того, экипаж может задействовать для поиска подводной лодки противолодочные вертолеты корабельного авиакрыла. Российский-Ка-27 несет на борту опускаемую гидроакустическую станцию ВГС-3 «Рось-В» в задней части фюзеляжа, а также 36 гидроакустических буев. А штатная РЛС позволяет обнаружить подлодку противника в надводном положении.

Корвет Бойкий и корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 в Балтийске
Корвет «Бойкий» и корабельный многоцелевой вертолет-Ка-27 в Балтийске
© РИА Новости / Игорь Зарембо

Существуют и другие способы выявления цели. Противолодочная авиация может активировать в районе поиска датчики магнитных аномалий, которые реагируют на присутствие больших масс ферромагнетиков. Самолеты и вертолеты могут нести газоанализаторы для выявления выхлопов дизельных субмарин. Но такой способ не позволяет обнаружить атомную подводную лодку. Зато с выявлением АПЛ по тепловому следу неплохо справляются спутники. Для охлаждения внешнего контура реактора атомоходы используют забортную воду.

Когда она нагревается до предельной температуры, ее сбрасывают обратно. В итоге за лодкой тянется длинный тепловой след, хорошо заметный из космоса в инфракрасном спектре. Но сохраняется он недолго — всего около получаса.

Контрольный выстрел

Чтобы сблизиться с обнаруженной субмариной и успешно ее атаковать, противолодочным силам необходимо поддерживать с ней постоянный контакт, то есть отслеживать все передвижения. Субмарина не будет послушно ждать преследователей, а постарается скрыться, маневрируя по курсу и глубине. Главные действующие лица на этом этапе — противолодочные вертолеты, засеивающие район местонахождения субмарины гидроакустическими буями. По очередности их срабатывания можно вычислить примерный курс. Это напоминает игру «Морской бой»: если удалось ранить противника, то дальше уже примерно понятно, куда стрелять, чтобы его добить.

Современные надводные боевые корабли обладают широкой номенклатурой средств для поражения подводной цели. В годы Второй мировой советские противолодочные катера и эсминцы сбрасывали по курсу движения субмарины глубинные бомбы — экипажи, как правило, скатывали их в воду по специальному пандусу на корме. Сегодня эту нишу занимают реактивные бомбометы, отстреливающие боеприпасы на дальность до шести километров. Некоторые из них, как, например, РБУ-12000, установленные на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий» и больших противолодочных кораблях проекта 1155, способны уничтожать вражеские торпеды.

Атомный крейсер Петр Великий прибыл в Кронштадт, чтобы принять участие в параде в честь Дня ВМФ. 26 июля 2017
Атомный крейсер «Петр Великий» прибыл в Кронштадт, чтобы принять участие в параде в честь Дня ВМФ. 26 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев

Впрочем, самым грозным средством борьбы с подводными лодками в арсенале надводного корабля остаются противолодочные ракетные комплексы. Первое поколение отечественных ПЛРК создавалось с учетом активного внедрения во все виды Вооруженных сил ядерного оружия. В качестве боевой части предусматривался только спецбоеприпас — ядерная боевая часть малой мощности. Позже ракеты стали оснащать малогабаритными противолодочными торпедами.

Фрегат Адмирал Макаров в Севастополе
Фрегат «Адмирал Макаров» в Севастополе
© РИА Новости / Андрей Станавов

Самым передовым ПЛРК в арсенале российских надводных кораблей считается комплекс «Калибр-НК» с ракето-торпедами, интегрированными в вертикальную пусковую установку. Такими пусковыми оснащены все современные «вымпелы» ВМФ: фрегаты проектов 22350 и 11356, корветы проекта 20385, ракетные корабли проекта 11661, а также малые ракетные корабли проектов 21631 и 22800.

Ракето-торпеда на первом участке полета идет по баллистической траектории в сторону цели. При достижении заданной точки торпеда отделяется от носителя, приводняется на парашюте и ищет подводную лодку с помощью собственной головки самонаведения.

Главное достоинство этих ПЛРК — большая дальность стрельбы, около 50 километров, что с лихвой перекрывает запас хода любой обычной торпеды. Таким образом, кораблю не нужно выходить с вражеской субмариной на дуэльную дистанцию. Однако вблизи эта дальность может оказаться избыточной. Для боя с подводными лодками и торпедами накоротке в российском флоте используются, в частности, малогабаритные противолодочные комплексы «Пакет-НК» с двумя типами боеприпасов: тепловыми торпедами МТТ и реактивными противоторпедами М-15.

Первая способна уничтожать субмарины на глубинах до 600 метров при удалении до 20 километров. Вторая — перехватывать атакующие корабль торпеды на дальности до 1400 метров и глубине до 800 метров. «Пакет-НК» максимально автоматизирован, самостоятельно обнаруживает и классифицирует цель, определяет параметры ее движения и выдает торпеде или противоторпеде точное целеуказание. Оба боеприпаса достаточно быстроходны, развивают скорость до 50 узлов (92 километра в час).

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Андрей Коц

Источник: http://rusvesna.su/news/1550347189

Метки: Новости
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