Как русский царь Николай I в 1941 году фашистам помешал

Оказывается, мудрые шаги могут приносить пользу даже в будущем, а что касается правителей, то подобная дальновидность нередко спасала их народ спустя много лет и даже через столетия.

Именно так произошло, например, с императором России Николаем Первым, который жил во время становления железных дорог, а потому при строительстве первой Петербурго-Московской железнодорожной ветки не поленился самолично вникнуть в этот процесс и потребовать от инженеров изменить размер колеи с европейской в 1435 миллиметра на американскую в 1524 миллиметра.

Рассуждал при этом российский император вполне здраво: в случае войны европейский неприятель вполне может вторгнуться в Россию на паровозе. А вот американская мерка никак не скажется на этом – из Америки на паровозе до России не доедешь. Поэтому и была принята американская колея в пять футов, которую в самой Америке предложил Джордж Вашингтон Уистлер, и которая стала меркой для построения всей железнодорожной сети России.

Прошел целый век, Николая Первого уже давно не было в живых, однако его железная дорога в середине двадцатого века здорово помогла советской России в борьбе с фашисткой Германией. Когда нацистские захватчики вторглись в СССР, они столкнулись с тем, что у них нет железнодорожного подвижного состава под российские колеи. Например, в критический момент наступления на Москву фашистские войска группы «Центр» только по этой причине смогли получить лишь треть военных грузов от необходимых, дабы успешно развивать продвижение на столицу Советского государства. И такие трудности у Германии были на протяжении всей захватнической кампании, пока она воевала на территории России.

Вот так дальновидный правитель помог своему народу даже через сто лет!

Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=31-01-2017-173705.html&dat=combo