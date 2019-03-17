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Как русский царь Николай I в 1941 году фашистам помешал

19:18. 17 марта 2019 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал:

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Оказывается, мудрые шаги могут приносить пользу даже в будущем, а что касается правителей, то подобная дальновидность нередко спасала их народ спустя много лет и даже через столетия.

Именно так произошло, например, с императором России Николаем Первым, который жил во время становления железных дорог, а потому при строительстве первой Петербурго-Московской железнодорожной ветки не поленился самолично вникнуть в этот процесс и потребовать от инженеров изменить размер колеи с европейской в 1435 миллиметра на американскую в 1524 миллиметра.

Рассуждал при этом российский император вполне здраво: в случае войны европейский неприятель вполне может  вторгнуться в Россию на паровозе. А вот американская мерка никак не скажется на этом – из Америки на паровозе до России не доедешь. Поэтому и была принята американская колея в пять футов, которую в самой Америке предложил Джордж Вашингтон Уистлер, и которая стала меркой для построения всей железнодорожной сети России.

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Прошел целый век, Николая Первого уже давно не было в живых, однако его железная дорога в середине двадцатого века здорово помогла советской России в борьбе с фашисткой Германией. Когда нацистские захватчики вторглись в СССР, они столкнулись с тем, что у них нет железнодорожного подвижного состава под российские колеи. Например, в критический момент наступления на Москву фашистские войска группы «Центр» только по этой причине смогли получить лишь треть военных грузов от необходимых, дабы успешно развивать продвижение на столицу Советского государства. И такие трудности у Германии были на протяжении всей захватнической кампании, пока она воевала на территории России.

Вот так дальновидный правитель помог своему народу даже через сто лет!

Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=31-01-2017-173705.html&dat=combo

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