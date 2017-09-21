Чёрное пятно на белом мундире: как Наталья Поклонская воевала против русских…

Начну этот пост со статьи Андрея Тимескова.





Многие уверены, что украинка по рождению Наталья Поклонская (Наталія Володимирівна Поклонська) с младых ногтей была патриотом России. Придётся их разочаровать.

Будучи прокурором, Наталья Поклонская требовала максимальные сроки наказания противникам "западенцев" в Крыму. То есть, со всей строгостью закона она судила пророссийски настроенных граждан Украины).

До того, как власть в Крыму переменилась, нынешняя горячая поклонница "Русского императорского дома" прилежно прислуживала продолжателям деятельности гетмана Мазепы (В.Ющенко и Ю.Тимошенко).

И, если бы не воля случая, то, вполне возможно, что с не меньшим энтузиазмом она бы сейчас объявляла о мироточении бюста Степана Бандеры.

Впрочем, судите сами: в 2005 году, выступая гособвинителем в суде, она потребовала 7,5 лет тюрьмы для активиста "Русской общины" Виктора Сажина. (Согласно официальной биографии, в это время Наталья Поклонская работала помощником прокурора Красногвардейского района Крыма, который тогда был в составе Украины).

7,5 лет тюрьмы она требовала за то, что после первого Майдана в 2004 году Виктор Сажин и его товарищи не пропустили в Крым автоколонну участников «оранжевой революции» и сторонников Виктора Ющенко, которые ехали «перевоспитывать» Крым!!!







«Оранжевые» ехали «просвещать» крымчан и внушать им должное уважение к новому президенту Украины мистеру В.Ющенко, который проиграл на президентских выборах, но в итоге пришёл к власти в результате майдана. (Напомним, в Крыму на тех выборах 52% населения проголосовало за конкурента Ющенко — Виктора Януковича. Сторонником В.Януковича был тогда и 23-летний член "Русской общины" Крыма, житель города Армянска Виктор Сажин.

17 декабря 2004 года он и ещё 300 местных жителей, узнав, что в Крым движется автопоезд с участниками Майдана из организации «Пора!», вышли на обочину трассы Херсон-Симферополь в районе автовокзала Армянска, чтобы не пустить «оранжевых» в Крым.







Участники автопоезда, среди которых было много выходцев из западной Украины, тоже были настроены решительно. Столкновение было неизбежно — и оно произошло.

«Они были неадекватны, со стеклянными глазами, — вспоминает Сажин. ­— Кидали в людей апельсины, началась словесная перепалка. Я имел неосторожность прокричать «Мы с Россией, америкосов здесь не потерпим!», и меня пытались переехать машиной!».

Крымчане смогли таки организовать отпор и «оранжевые» были вынуждены уехать, проникнуть в Крым им не удалось. А через год — в декабре 2005-го — Виктор Сажин был арестован по обвинению в нарушении общественного порядка.

Арест Сажина







«На момент своего ареста я уже год как работал в Симферополе, — рассказывает Сажин. — Продвинулся по карьерной лестнице, стал директором салона магазина сотовой связи. Снял квартиру, жил с девушкой. В один прекрасный день ко мне на работу пришел следователь и сообщил, что я уже несколько месяцев в розыске».

Активист Русской общины пришёл в крымское Управление МВД Украины, где ему сообщили, что он обвиняется в организации незаконного митинга и хулиганстве. Оказалось, что по его делу уже было несколько судов, при этом самого Сажина никак не могут найти. Активисту дают на роспись подписку о невыезде из Симферополя. А через некоторое время отправляют на суд в Армянск.

«Сдаю паспорт, захожу в суд, — вспоминает Сажин. — Судья, молодой парень, которого я пару раз видел в спортзале, берёт самоотвод, заявив, что он якобы состоит со мной в дружеских отношениях — после чего в силу вступает приговор предыдущего судьи о взятии под стражу».

Оказывается, пока ничего не подозревавший Сажин работал в Симферополе, кто-то подделал его подпись под подпиской о невыезде из Армянска, где подсудимый не бывал уже почти год.

Так в жизни Сажина начался кошмар.

Его закрывают в изоляторе временного содержания Армянска с девятью туберкулезниками в камере, матрасами на полу и ведром для испражнений в углу. Оттуда Сажина в «столыпинском» вагоне несколько раз возили на судебные заседания в Городской суд Армянска, где и появляется Н.В. Поклонская. На фамилию гособвинителя он тогда не обратил внимания.

О том, что это была именно она, он узнал через десять лет — уже при России. Друзья прислали ему копию приговора, в котором чёрным по белому, русским языком написана фамилия и инициалы, полностью совпадающие с ФИО экс-прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы РФ.











Сам Сажин запомнил обвинителя как «рыженькую девочку, в свитерке под горло...».







"Рыженькая девочка" сыграла с ним злую шутку: как государственный обвинитель она могла отпустить Сажина под подписку о невыезде. Но вместо этого, из её уст прозвучало требование назначить подсудимому максимальную меру наказания: 7,5 лет лишения свободы!

Поклонская мотивировала это требование тем, что активисты своими действиями ущемили «право граждан на свободное передвижение» и нарушили общественный порядок, — вспоминает Сажин. Звучали, по его словам, и упрёки в посягательстве на территориальную целостность Украины...

Сажину тогда сильно повезло, что в составе суда были люди, которые, в отличие от Поклонской, относились к России с симпатией, не дожидаясь смены власти в Крыму. В итоге Сажина приговорили к 2,5 месяцам тюрьмы по обвинению в нарушении общественного порядка. Ему засчитали срок пребывания в СИЗО и освободили в зале суда.

Соратники Сажина уверены, что он сидел бы все 7,5 лет как сепаратист, если бы не широкая кампания в его защиту в СМИ Крыма и Украины. Сыграл свою роль, по их мнению, и другой фактор: соратники Ющенко побоялись, что брошенный за решётку активист обретёт в глазах крымчан статус героя. А так он тихо вышел как уголовник-хулиган. Однако с работы Виктора уволили сразу, не дожидаясь суда.

«Я работал в Симферополе в компании UMC, и начальник у нас был из Львова, очень проукраински настроенный, — вспоминает активист. — Сторонник России на работе ему был не нужен». Из-за этой судимости Сажин до сих пор не может стать депутатом, хотя всегда этого хотел...

Ситуация вопиющая и дикая, но в российском Крыму Сажин такой не один. С неотмененной украинской судимостью "за пророссийский сепаратизм" уже третий год не может устроиться на работу по специальности активист народного фронта «Севастополь — Крым — Россия» Валерий Подъячий. Он преподавал математику и работал в университете, но в 2016 году из-за судимости его уволили: таково требование российского законодательства.

На территории Крыма сейчас есть несколько десятков человек таких же жертв Поклонской, которые активно выступали за воссоединение Крыма с Россией ещё до лета 2014 года и были осуждены за «призывы и действия, направленные на воссоединение территории Республики Крым с Российской Федерацией».

Сейчас все они имеют поражение в гражданских правах, но реабилитировать их вряд ли будут.

Когда журналисты дозвонились до Натальи Поклонской и спросили, правда ли, что в 2005 году она выступала государственным обвинителем на процессе активиста "Русской общины" Крыма Виктора Сажина, она ответила: «Вы бы ещё про 95-й вспомнили, — Знаете, сколько у меня подсудимых было?... У меня за год столько подсудимых было, что у вас меньше статей, наверное, было».

Полагаю, что вышеизложенного вполне достаточно, чтобы вдумчивый читатель задумался о глубине пророссийского патриотизма депутата Поклонской. И о том, чьим интересам она в действительности служит!?

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Сегодня же мне довелось прочесть статью моего друга Виталия Чумакова: https://cont.ws/@vita1chuk/719592, в которой он тоже упоминал Наталью Поклонскую.







В настоящее время обрушился шквал публикаций на тему об одиозном, крайне вредном для России фильме "Матильда", поддержанном министром культуры РФ Владимиром Мединским, тем более, что отношение российских властей к этой проблеме, как и отношение к критикующим иудаизм и реакционную секту Хабад, за полгода до президентских выборов, может негативно отразиться на выборах для власть имущих.

Этот фильм не просто невинная развлекуха о романе цесаревича и балерины, это опаснее, чем взрыв ядерной бомбы, поскольку он посеял зубы дракона новой идеологической Гражданской войны в стране.

Общество уже раскололось на приверженцев режиссёра Алексея Учителя и народного депутата Госдумы Натальи Поклонской.







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А тут на беду всем нам кинорежиссёр Алексей Учитель своим фильмом разбудил мало кому известную до возникновения "страстей по Матильде" организацию, существующую с 2010 года, а с 2013 года получившую название "Христианское государство" (ХГ), как бы по аналогии с известной экстремистстской организацией "Исламское государство" (ИГИЛ).

Члены "ХГ" уже начали активно выступать против показа фильма «Матильда» в России.







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Предлог — Николай II канонизирован церковью как мученник, значит, он святой, а потому — от него руки прочь. И выступать начали жёстко и бескомпромиссно.

Именно они, члены "ХГ", рассылают по кинотеатрам письма, в которых предупреждают, что за прокат «Матильды» некие неравнодушные христиане могут заведение сжечь дотла. Причём, не "Христианское государство" угрожает поджогами. "ХГ", напротив, — лишь «заботливо предупреждает», что это могут сделать некие фанатики. К организации никакого отношения не имеющие, разумеется.

И это — очень умная и удобная позиция. Силовики уже наведались к членам "Христианского государства", когда они отдыхали в доме своего лидера: https://cont.ws/@slavikapple/719939

На каких же фанатиков намекали лидеры "Христианского Государства" стало понятно буквально вчера.





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Пресс-секретарь организации «Христианское государство» имел отношение к запрещенной в России националистической украинской группировке «Правый сектор». Об этом говорится в расследовании «Ридуса».

В публикациях о новой организации фигурируют два человека: самопровозглашенный лидер Александр Калинин и пресс-секретарь Мирон Кравченко.

Источник издания в Московской Патриархии заявил, что оба организатора являются «засланными казачками».

О лидере «Христианского государства» Александре Калинине информации не так много. Сам он утверждает, что родом из Липецкой области, а учился в Азовском филиале РГСУ Ростовской области. Местные священники ни одного из указанных регионов о Калинине не слышали.

О пресс-секретаре организации Мироне Кравченко информации больше. В 2006 году его называли участником националистической праворадикальной организации «Российский общенациональный союз». Группировка получила известность после приведения в действие взрывного устройства на Черкизовском рынке. В 2009 году организацию признали экстремистской и запретили в России.

После этого Кравченко подался в казаки. Его атаманом был скандально-известный деятель Павел Трухин, который называл себя «русским православным фашистом». Под его предводительством Мирон Кравченко даже стал есаулом. В 2010 году будущий пресс-секретарь «Христианского государства» уехал в Мурманск, где организовывал националистическое движение и принял участие в организации первого «Русского марша» в регионе. По окончании Евромайдана Кравченко уехал в Киев, где принимал участие в «Учредительной конференции по созданию Антипутинского информационного фронта». Там он фигурировал как «координатор сценария гражданской войны в России». После этой деятельности в сети остались его фотографии «зигующего» на фоне знамени запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».







Издание отмечает, что вероятно Кравченко и является настоящим лидером «Христианского государства», используя Калинина в качестве прикрытия.

Источник тот же.

Любопытно, что корреспонденту издания "Псковская губерния" в своём интервью Мирон Кравченко на вопрос про Поклонскую заявил следующее:

— ... У нас разделение труда. Каждый занимается своим делом.

— Вы с ней связывались? Насколько вы поддерживаете её? Насколько она поддерживает вас?

— Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части. Конечно же, было бы странно, если бы Поклонская взяла бутылку с зажигательной смесью и пошла бросать её в кинотеатр. Да? А вот православные активисты, особенно молодые ребята, помоложе нас… Они готовы действовать радикальными методами…





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Конечно, самое удобное сейчас подумать, что этот Мирон Кравченко, главный борец с фильмом "Матильда", злонамеренно подставляет Наталью Поклонскую, говоря, что у них "разделение труда" на ниве организации в России гражданской войны.

Однако, как бы то ни было, случайное ли это совпадение или нет, но действия их обоих: и Мирона Кравченко, и Натальи Поклонской — это на самом деле разноплановая активная работа про приведению российского общества в пирофорное (самовоспламеняющееся) состояние.

Возможно, что экс-прокурор Н.Поклонская, являющаяся большим фанатом царя Николая II и активно поддерживающая сегодня идею о возвращении в Россию монархии, этого не осознаёт и, как говорится, "не ведает, что творит". Возможно! Тогда она просто опасный человек, облачённый мандатом депутата Государственной Думы России!







Поклонская и Мария Романова (Багратион-Мухранская).

Мало того, что Поклонская создала в российском обществе к 100-летию революции 1917 года огромную социальную напряжённость с фильмом "Матильда", подняв вокруг него небывалую шумиху, так она ещё параллельно создала не меньшую социальную напряжённость своей поддержкой авантюры по возрождению в России монархии в лице неких левых "наследников" дома Романовых — Марии Владимировны Романовой (по матери Багратион-Мухранской) и князя Георгия.







Подробно я рассказал об этом в статье: "Я уважаю Путина как человека, но перед президентскими выборами 2018 года мне хотелось бы спросить его как политика: "ЧТО ЭТО ТАКОЕ?" и "КАК С ЭТИМ БЫТЬ?"

И вот сейчас я хочу спросить уже своих читателей: для одной Натальи Поклонской, совсем недавно поменявшей своё украинское гражданство на российское, не слишком ли много происходит в России связанных с нею политических событий, причём экстра-класса?!

21 сентября 2017 г. Мурманск. Антон Благин