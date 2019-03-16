«Военная приемка. След в истории»: «Суворов. Штурм Измаила»

Этот фильм из цикла «Военная приемка. След в истории» расскажет о самом масштабном штурме крепости за всю историю человечества – взятии турецкой цитадели Измаил в 1790 году. Немногие сегодня знают подробности этой незаслуженно забытой победы русской армии под руководством Александра Суворова. В грандиозной битве участвовало около 70 тысяч человек с обеих сторон. Армия Суворова насчитывала меньше солдат, чем гарнизон противника. Тогда как по законам военной науки войска, атакующие крепость, должны минимум втрое превосходить числом обороняющихся. У Суворова этого превосходства не было, более того, ему досталась уставшая, голодная, замерзающая армия. И несмотря на это, он решается на штурм.



По задумке автора фильма Алексея Егорова, в реконструкции будут участвовать не профессиональные актеры, а самые обычные военнослужащие российской армии. Переодевшись в форму русских солдат и офицеров екатерининской эпохи, с оружием того времени, они проверят на себе все суворовские приемы и возьмут штурмом крепость XVIII века, максимально похожую на Измаил.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k6t1S0_kI4o