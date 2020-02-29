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«Военная приемка. След в истории» «Суворов. Штурм Измаила»

11:50. 29 февраля 2020 47 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Этот фильм из цикла «Военная приемка. След в истории» расскажет о самом масштабном штурме крепости за всю историю человечества – взятии турецкой цитадели Измаил в 1790-м году. Немногие сегодня знают подробности этой незаслуженно забытой победы русской армии под руководством Александра Суворова. В грандиозной битве участвовало около 70 тысяч человек с обеих сторон. Армия Суворова насчитывала меньше солдат, чем гарнизон противника. Тогда как по законам военной науки войска, атакующие крепость, должны минимум втрое превосходить числом обороняющихся. У Суворова этого превосходства не было, более того – ему досталась уставшая, голодная, замерзающая армия. И несмотря на это он решается на штурм.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6d-0PjbNMqo

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