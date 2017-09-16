«Военная приемка. След в истории». Ушаков. Адмирал Божьей милостью

Новый документальный фильм из цикла «Военная приемка. След в истории» посвящен 200-летию памяти великого русского флотоводца Федора Федоровича Ушакова.



Мы представим реконструкцию новаторских идей, разработанных и внедренных в боевую практику легендарным и непобедимым адмиралом: вместе с яхтсменами воссоздадим хитрости тактического маневрирования на море, а с историками артиллерии проведем военную приемку пушки времен Ушакова, установив ее на знаменитые «ушаковские качели». Для знакомства со стихией адмирала отправимся в морской поход на историческом паруснике 18 века, покажем зрителям эксклюзивные подводные съемки турецкого корабля, потопленного эскадрой Ушакова в Керченском проливе.



Мы расскажем не только о военном таланте адмирала, но и о его праведной жизни, ведь Федор Ушаков – единственный в мире флотоводец, канонизированный церковью. В 2016 году, к 15-летию причисления Федора Ушакова к лику святых и 320-летию российского флота, мощи адмирала впервые пронесли по российским городам, с которыми была связана его жизнь. И самые яркие моменты этой духовной акции – в нашем документальном фильме.



Подробности на http://tvzvezda.ru





Источник: www.youtube.com