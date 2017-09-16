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«Военная приемка. След в истории». Ушаков. Адмирал Божьей милостью

08:49. 16 сентября 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

Новый документальный фильм из цикла «Военная приемка. След в истории» посвящен 200-летию памяти великого русского флотоводца Федора Федоровича Ушакова.

Мы представим реконструкцию новаторских идей, разработанных и внедренных в боевую практику легендарным и непобедимым адмиралом: вместе с яхтсменами воссоздадим хитрости тактического маневрирования на море, а с историками артиллерии проведем военную приемку пушки времен Ушакова, установив ее на знаменитые «ушаковские качели». Для знакомства со стихией адмирала отправимся в морской поход на историческом паруснике 18 века, покажем зрителям эксклюзивные подводные съемки турецкого корабля, потопленного эскадрой Ушакова в Керченском проливе.

Мы расскажем не только о военном таланте адмирала, но и о его праведной жизни, ведь Федор Ушаков – единственный в мире флотоводец, канонизированный церковью. В 2016 году, к 15-летию причисления Федора Ушакова к лику святых и 320-летию российского флота, мощи адмирала впервые пронесли по российским городам, с которыми была связана его жизнь. И самые яркие моменты этой духовной акции – в нашем документальном фильме.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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