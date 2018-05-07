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«Военная приемка. След в истории»

21:40. 7 мая 2018 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:

«Нормандия-Неман». Русский след французской авиации»

В этом выпуске проекта «Военная приемка. След в истории» мы расскажем о легендарном полке «Нормандия-Неман». Его создали в 1942 году из французских летчиков по приказу генерала Шарля де Голля для борьбы с фашистами. Но сражался этот полк не в Западной Европе, а на самом опасном советско-германском фронте вместе с советскими бойцами, на советских самолетах. В основу фильма легли воспоминания одного из пилотов «Нормандии-Неман», барона Мориса де Жоффра. Мы расскажем, почему французским асам пришлось переучиваться у советских летчиков.

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Источник: www.youtube.com

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