«Нормандия-Неман». Русский след французской авиации»



В этом выпуске проекта «Военная приемка. След в истории» мы расскажем о легендарном полке «Нормандия-Неман». Его создали в 1942 году из французских летчиков по приказу генерала Шарля де Голля для борьбы с фашистами. Но сражался этот полк не в Западной Европе, а на самом опасном советско-германском фронте вместе с советскими бойцами, на советских самолетах. В основу фильма легли воспоминания одного из пилотов «Нормандии-Неман», барона Мориса де Жоффра. Мы расскажем, почему французским асам пришлось переучиваться у советских летчиков.



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Источник: www.youtube.com