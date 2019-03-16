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Европейские аналитики учат не верить правде

19:59. 16 марта 2019 Просмотров - 67 Один комментарий Опубликовал:

Аналитики евро-средиземноморской комиссии (EuroMeSCo) подготовили свои рекомендации по борьбе с «российской дезинформацией». Концепция проста: правду, которую российские СМИ доносят до европейцев, надо отрицать и обвинять Кремль в распространении пропаганды.

В докладе EuroMeSCo в качестве примера приводится информационная война по ситуации в Сирии. Аналитики призывают рассматривать позицию России, как одну из точек зрения, которую нужно подвергать сомнению.

Например, утверждают авторы доклада, можно обвинить Кремль во лжи в случае с применением химического оружия в сирийской Думе.

«Сюжеты, транслировавшиеся по телевидению и распространявшиеся посредством социальных сетей, варьировались от категорического отрицания произошедшего (утверждалось, что не было никаких химических атак и пациентов в больницах, а фотографии и свидетельства очевидцев оказались фальшивыми) до теорий заговора (что таким образом «Белые каски» или западные силы пытались отвлечь внимание от покушения на Скрипалей)», — утверждают аналитики из  EuroMeSCo.

И здесь якобы можно уличить «кремлевскую пропаганду» во лжи. В то время как Россия утверждала, что сирийские власти не располагают химическим оружием, Дамаск  очевидно его использовал, - учат европейцев авторы доклада.

На возникающий вопрос как быть с документальным подтверждением ОЗХО, что химоружие уничтожено, аналитики  молчат.

Как быть с признанием продюсера BBC о том, что сцена с жертвами в госпитале сфабрикована? С признанием сирийского мальчика, которого снимали «Белые каски» в фальшивом ролике о химатаке?

Все эти доказательства аналитики предлагают замалчивать, а напирать на бездоказательные обвинения.

«Евросоюзу следует более решительно обличать полное пренебрежение Москвы гуманитарными последствиями её действий в Сирии», — рекомендуют авторы доклада.

Но тогда придется замалчивать многочисленные авиаудары коалиции во главе с США. Например, бомбардировку сирийского города Ракки в ходе которой погибли тысячи мирных жителей.  Погибшим  уже не объяснить «гуманитарные последствия действий США», а тем, кто сидит в теплых домах в Европе можно рассказать что «русские все врут».

Стоит отметить, что комиссия EuroMeSCo не одинока в информационной войне против России. После публикаций хакерами документов британского правительственного проекта Integrity Initiative созданного для борьбы с «русской правдой», выяснились, что  они действуют схожими методами: бездоказательно обвиняют во лжи российские СМИ.

 

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Один комментарий»

  • 30788 15392
    Степаныч 16 марта 2019 в 22:27 Ссылка
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    Что далеко ходить,здесь на сайте такая же куча пропагандистов учат не верить всему тому что в России происходит позитивного.Скривятся брезгливо при виде посаженных коррумпированных чиновников,или тому что китайцам завод на Байкале по розливу воды прикрыли,дескать все это показуха,мол с каждым днем все равно все хуже и хуже,скоро мол ежей есть будем с голодухи,или уже едим.)))И на эту дурь которой даже покемоны не верят тратятся миллионы соросовских тугриков,ну надо же чем то всяких славиков или смитов занять.)Вот эту бы энергию да в позитивное русло пиндосам направить,давно к марсу улетели,чем миллионы дурачков содержать что кроме как пустые методички постить ничего творческого не производят.)

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