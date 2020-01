Болгары в Индии или правда о настоящих ариях.

Самый важный арийский принцип – добрая мысль, доброе дело, доброе слово.

Мысли людей сравнительно легко подаются манипуляциям. Те, кто знает как работает наша психика в состояние нам внушить всё что угодно. Иногда верим не в самое логичное, а тому, что слышим чаще всего. При нехватке альтернативной информацией услышанное становится единственная истина для нас. Многократно повторяемая лож, через некоторого времени, начинает звучат как правда. Одна из них касается и происхождения Ариев.

В начале 20 века появились персонажи, которые присвоили себе достижения арийцев и их приписывали как достижения своих народов. Так как на тот момент немногие были знакомые с языком и культуры древних завоевателей Индии, то созданная в то время легенда имеет сегодня множество последователей. Всё ещё используется термин индо - германский, хота для этого нет никакой научной базы. Назвать себя арийцем и без устали это повторять конечно можно, но доказать это, не одно и тоже. Немецкие народы не имеют ничего общего со старыми арийцами, ни как язык, ни как культура, ни как гены. Не существуют древние исторические источники, связывающие немцами с народом, почитающие Агни(огонь), Сурия (рассвет), Сварог (Светлое небо).

Нужно сначала разобраться кто такие арийцы, что для них типично и где искать их Прародина. Этот народ был одним из самых могучих в древности. Он покорил многих других народов и передал свой язык и культура. Большинство людей связывают арийцев только с Индией, но прародина древних поклонников Агни (Огня) находится в Европе, в просторных черноморских степях. Священное животное арийцев – лошадь приручена В Восточной Европе до Р.Хр. Арийское слово ашва / лошадь / есва (тракийский) и означает быстрый. Ашва связанна с «оясвам се» (болгарский диалект) / спешу, бегу. Также в Восточной Европе впервые появляются и первые курганы (могильные захоронения), за 1 200 лет до возникновения такого ритуала в Индии.

Арийское слово раджа/верховный владетель происходит с тракийского слова реза/царь, что документировано на плите с линеарном письмом (HT13 - XVIII век до Р.Хр.). Рез/рега также звание которое использовали владетели Мусокий и Пребънд, чьи племена являются основной компонент населения Дунайской Болгарии.

Как важный арийский символ можно указать свастику. Появляется впервые у тракийцев, еще в энеолите. Смысл слово свастика легко объясняется на болгарском языке - свасти, шаишта / щастие (болг) / счастье на индо и ирано - арийский, а умалительная частица "ка" , встречается также и в санскритских и в болгарских слов, такие как девойка / девушка, стопанка / хозяйка и т.д. Изначально свастика была символом благодатного воздействия Солнца - первое божество для людей. Именно на территории Болгарии найдена свастика, как солнечный символ и орнаменты возрастом более 6 000 лет.

Очень важны ДНК исследования Скула, Шарда и Сонина, показывающие что индийская аристократия, генетически ближе к Восточно - европейцам, чем к своим соседям индийцам. Речь идёт о маркере R1a1. Он типичный для курганской культуре (культура создатели могильных захоронении), которые принадлежат древним арийцам. Самый древний вариант арийского маркера R1a1 найден на Балканах(13 500 лет):

There is no justification in the results of a"Ukrainian refuge" for the R1a1 ancient populationallegedly 15,000 years ago; instead, evidence has beenobtained that the oldest R1a1 lived circa 20,000 yearsbefore the present (ybp) in South Siberia. There are twosets of data and these provide ages of 21,000±3,000 ybpand 19,625±2,800 ybp, calculated by two differentmethods, and 11,650±1,550 years ago appeared in theBalkans (Serbia, Kosovo, Bosnia, Macedonia) DNA Genealogy, Mutation Rates, and Some Historical Evidence Written in the Y-Chromosome, Part II: Walking the Map. (PDF Download Available). Available from: https://www.researchgate.net/p... [accessed Jan 24 2018]. https://www.researchgate.net/p...

Логично предположит, что Прародина древних арийцев Тракия. Из Тракии воинственные тракийские племена направились на восток и покорили много народов. Десяток древних летописцев это подтверждают. Они сообщают о походе Бога Диониса в Индию, задолго до Троянских войн. Нужно отметит, что и самые древние топонимии и гидронимы легко объяснить на болгарском языке. Тоже самое действительно для тракийских этнонимов и антропонимов.

Кто является потомками древних арийцев и где Прародина этих людей?

Мы получим ответ, если подробно рассмотрим наследников древних ариев в Индии, а именно браминов, т.е. жрецов - высшая каста арийского общества. Среди этих людей присутствует не только генетический маркер R1a1, но и два других. Об этом много не говорят, так как эта правда очень неудобна манипуляторам истории.

Проблема в том, что индийские брамины, помимо так названного "арийского маркера", также являются носителями маркеров J2 и E.Эти маркеры чужие для населения Средней Азии, но типичны для населения Балкан и Малой Азии – дом тракийских племен фриги, тевкри, дардани, мейони, меони, витини, халиби, мариандини и мизи/болгары.

«Коктейль» генов R1a1, J2 и E, типичнен как для индийских браминов, так и для болгар. Около 55% населения Болгарии является носителями этих маркеров. Ни сербы, ни поляки, ни украинцы, ни датчане не могут этим похвастаться.

Макс Мюлер считает, что упомянутые Гомером ФЛЕГИИ(φλεγύες) – греческое представление БРГУ, БАРГАВА: "Few scholars would deny that Phlegyеs is the correct representative of Bhrgu in Greek". Всем знающим понятно, что греки передали звука "Bh" как "Ph". А это означает, что имя ФЛЕГИИ на самом деле БЛЕГИИ или БЛЬГИИ. Это одни и те же люди, имя которых передано, фонетически по разному, индусами и греками (эфиопами).

R.J.Buck (A History of Boeotia, The University of Alberta Press, Alberta, 1979) утверждает, что ФЕГИИ/БЛЕГИИ/БЛЬГИИ, т.е. болгары относятся к тракийской общности. Иными словами они те же траки, которые фригийский царь Дионис привел в Индию, южнее Гималаев. Луций Ариан утверждает, что Дионис (обожествленный царь тракийского племя Бриги/Фриги) основатель индийской цивилизации. Предводителем этих болгар был их царь Форба/Борба. Именно эти БРГУ/БАРГАВА приносят там уникальную комбинацию генов (J2, G2, E, R1a), которая типична как для современных болгар так и для браминов – потомки ариев. Индусы считали ариев полубогами, что отражено и в их имени(Бел/Бал/(Б,В)аал одно из имен бога). Древнее имя болгар имеет значение "светлые, сияйные". Аналогии находим в латв. balgans-светлый, ст.келт. bolgscio-сияние, блеск, лат. fulgor-молния, гр.φλέγω-гореть, φλεγῠρος-горящий, платящий (от слово пламя, современное болг. личное имя Пламен), санскр. bhalga/bharga-сияние, и конечно болг. благ, с изначальным смыслом светлый, лучезарный.

Теофан и Никифор локализуют Старая Великая Болгария в Приазовья. Лингвисты Олег Трубачев, Александр Шапочников и др. связывают ороним ск.Балготур, Болгатур (Гурз.) (Крым. КУГК 1985, 84). (адаптация balga-tūr ) с арийским словом балга/барга со значением «блеск». индоар.*balga-‘блеск’, ср. др.-инд. bhárga, bhálga”. Александър Макбейн связывает лат. fulgeo-светится, излучать сияние и др.: “ boillsg -gleam; *bolg-s-cio-; Latin fulgeo,shine, English effulgent, Lithuanian blizgù, glance, shine, English blink, Indo-European bhleg, *fulgeo.

Маркер Е в сочетании с R1a1 встречается в Великобритании, но его присутствие объясняется английскими учеными с прибытием тракийцев. Уже давно установлено, что благодаря своей необычайной силе и доблести наши предки были самыми желанными кандидатами в римские легионы. В написанный в IV веке «Totus Orbis Descriptio» утверждается, что Тракия - неисчерпаемый источник способных солдат. Предки болгар/траки были размещены в разных местах Британии, один из которых был Камулодунум. Название этой крепости и стало вдохновением для замка Артура Камелот.

Благодаря Стефану Византийскому мы знаем, что Ария – древнее название Тракии.

Луций Ариан, рассказывает о походе Диониса в Индию. Ему приписывается создание индийской цивилизации. Прибытие балканского населения в землях к югу от Гималаев объясняет, как появились типичные для ариев и браминов маркеры J2 и E.

Three distinct lineages were revealed based upon 13 haplogroups. The first was a Central Asian lineage harbouring haplogroups R1 and R2. The second lineage was of Middle-Eastern origin represented by haplogroups J2*, Shia-specific E1b1b1Presence of three different paternal lineages among North Indians: A study of 560 Y chromosomes

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2755252/

После того, как уяснили где Прародина завоевателей Индии, нужно дать определение слову АРИЙ. Арий / Государь / Знать, владетель, верховный (санскрит). В эту группу входили жрецы / брамины и военные / кшатрия. Многие пытались токовать понятие «арий», но самый логичный вариант упущен. Ария связанно с ведическими словами арка / яркость, сияние, луч, солнце ; арошана / яркость, сияние; аркин / яркий, сияющий; и аркатвис / яркий свет, солнечный свет. Отсюда ария / яркий, светлый, сиятельство(титул), светлейшество (титул жрецов, какие были брамины). Болгарское слово ярък / яркий / арз, арг (тракийский) однокоренное с ведическими ария, арка и аркатвис. Тракийское слово арг, арз означает серебро, но первое значение означает яркое, белое, как цвет молока. На арийском аржуна означает серебро, белое, свет, цвет молока, рассвет.

Брамин связанна с древнелатинское (пеласгийское / пелгарское) слово фламин/жрец и болгарское лично именем Пламен (этимология выводится из плам/пламък/пламя). Арийские жрецы были поклонники огня/пламъка/пламени. Один из верховных арийских богов Агни / Огонь. Арийский теоним встречается как личное имя у болгар – Огни, Огнян, Огнен, Огньо, Огненин, Огнена, Огняна. Наши предки усматривали в огне света - один из аспектов своего Бога. В пуранах упоминается, что арийское племя бргу / блгава преклонялось огня. Бог Дионис (обожествлённый тракийский цар, покоривший Индию), выходец из тракийского племени бриги / фриги / бригус, обитающих изначально на территориях сегодняшних Болгарии и Македонии. Многие летописцы свидетельствуют об его походе. Древное арийское божество Браман на самом деле одно из имён Бога Диониса/Бромий.

Кшатрия связано с тракийским этнонимом сатри, пеласгийское слово сатир/сатър (болг), что и на современном болгарском звучит понятно. Кшатрия означает представитель (воинской) касты, что в точности отвечает на сатри/сатири. Рата (воен. терминология кшатрия) / воин на колеснице и связано с староболгарском ратъ / война. Сена(арий.) / санъ (староболгарский) / войска, военный (профессия). Уржас (арий.) / уръжие (бол.)/ оружие (рус). Картака / кортик. Тапар / топор, боевой топор. Астри / остро (болг) / острие / меч. Болгарское слово чета / группа бойцов, отряд отвечает арийскому слову чета / группа бойцов, отряд.

Самые важные качества арийских воинов были смелость, отвага, решительность, сила, а также благородство и умение прощать.

Арийское общество знало кастовое деление. Чатур-варнас / четыре цвета, т.е четыре касты. Чатур / четири(болг) / четыре не нуждается комментариев, а варнас связано со староболгарским глаголом варити / варит, придавать цвет(ткани).

Можно с уверенности утверждать, что каста аристократов были европеоиды со светлыми волосами и светлая кожа. В санскрите есть термин хари кеса/русокосый/харна коса(болг)/правильные волосы а противники ариев называли кали / черные (имеющие цвета кал (болг.) / грязь(земля). Патанджали утверждает, что важное качество для браминов быть русокосыми.

Кроме браминов и кшатрия известны еще две низшие касты. Это ваишия и ксудра. Ваишия были реместлениками, торговками, жители деревни, т.е простые люди. Ваишия связано с васа, виша(арий) / вьсъ(староболгарском) / вас(словен) / вес(чешское) / село, деревня.

Ксудра / мелкие, незначительные – низшая каста. Эти люди выполняли тяжелую работу – вспахивать землю, стирать, чистит рыбу. Ксудра связано с словами кутра (перс.)/кутре(болг.)/малый.

Браман / Бог Творец / Бръмчащият / Громовержец во фригийской шапочке

Брамин / Пламин / жрец / арий - высший аристократ, священнослужитель, почитающий Солнца и его земной аспект – Огонь (флама / плам / пламя латинизированные пеласгийские глоссы. Плам, паля(гл.болг.) греки переводят как флегра / пылающий, горящий. Так как в санскрите есть взаимная замена «п» на «б» и «р» на «л» (как и в староболгарском), то брамин / пламин / пламен (Пламен - болг. имя) / пламък / пламя).

Всего 500 лет назад многие наименования животных звучали отлично от сейчас. Сегодняшнее слово кон(болг)/конь(рус) - кинуин(арий). Жребче(болг)/ жребен/жеребёнок; осле(болг)/ослен/ослёнок; козле(болг)/козлен/козлёнок. Староболгарская наставка «ен» отвечает на арийскую «ин» и тракопеласгийскую «инт» вол(болг)/волинт/бык

Видно, что слова Ария, брамин, кшатрия, ваишия, ксудра и кастовое разделение легко объяснить на болгарском языке.

Древние арийцы не записывали свою историю. Подвиги своих героев, законы и обычаи они передавали устно, с поколение на поколение. Эта традиция называлась срути, слути (вед.) / слути (ст.болг.), т.е. то что услышано. Исторические события отражены в пурана(х) / древност(и).Корень пурана – пурва / първо / первое (то что было первое в прошлом). Более известные и более древные арийские предания это веды. Их четыре: Риг Веда, Сама Веда, Ауюр Веда и Атарва Веда. Веда (арий.) / ведъ (ст.болг.) / вид (трак.) / знание. Веда происходит из арийского глагола видати / видето (трак.)/ видя, видетъ (ст.болг), виждам (болг.) / вижу, т.е. знание это то, что люди увидели.

Риг Веда считается самой древней и предполагается, что создана во втором тысячелетии до Р.Хр. В переводе Риг Веда / знание о славе (о славных событиях). На ведическом санскрите рг, рч / речь, слава. Первый стих начинается с именем бога Агни/Огън/Огонь. В остальных 10 гимнов упоминаются Ваю, Бага, Сурия, Паржания, Варуна, Яма, Индра, Пртиви, Рудра. Эти имена легко объяснить на болгарском:

Агни / Огън (болг.) / Огонь

Ваю / Вата (Авеста / веещ (болг.) / развевающиеся

Бага / Бог

Сурия / Зора / Зория (ст.слав.) / Рассвет

Паржания / Перкун, Перун (трак.) / Бог Неба

Варуна / от варъ (ст.болг.) / Жара / один из аспектов Солнца.

Яма / яма(болг) / яма, гроб / Бог Смерти

Индра / Е(н)дър, Едър (болг.) / крупный, сильный / Бог Силы, почитаемый хеттами.

Пртиви / пръст(болг.), почва / Зем (Авеста) / Земя / Земля

Рудра / рудати(вед.санскр. гл.) / ридати (ст.болг.) / ридая, плача (болг.) / рыдать, плакать

В Атарва Веда Бог Чистого неба / Сварга / Сварог (трак.). Считается, что Сварга находится на вершине Меру, которая священное место для паломников Бога Диониса. Хранитель и хозяин Сварга / Сварог – Индра / крупный, сильный.

Рта (арий.) / ред (болг.) / порядок / редно, добро.

Пужита / почит (болг.) / почтение, уважение к богам и людям

Живита / живот (болг) / жизнь

Мая / омая (болг. гл.) / обман, иллюзия, заблуждение

Сатва / същина(сущность), същество(существо), истина(правда) / иттха. Аштат(Авеста) / один из высших Ангелов.

Марати / мра, умирам(болг) / умирать. С одного корня слова: марана / мране, смърт(болг) / смерть и мара / мор (болг)

Падана / падане, падение(болг) / прегрешение, низост (болг) / как физическое падение, так и духовное.

Тамас / глупост, невежество, заблуда (болг)/ заблуждение (рус). Происходит от слово тъма, тъмнина / тьма, темнота т.е. непросвещенные находятся во вечной тьме и поэтому не находят правильный (истинный) путь к спасению.

Жапата/молитва(болг)/шепот(болг)/шёпот - так как молитвы шептали.

Бута/битие/битье со ст.болг быти/бъда, съм / быть, есть

Прия сатия/приятна същност(болг) / приятная сущность т.е. то, что доброе, положительное.

Жвара/жарта, жарава(болг) / тлеющие угли, на которой осуществлялись жертвоприношения.

Праста/пращам(болг) / отправляю(послание, мудрость)

Буда/Будда / будя, пробуждам, събуждам(болг) / будить, пробуждать, разбудить

Чит / чист(болг) / чистый

Видно, что за 3 500 лет религиозные термины не сильно изменились. Схожесть, настолько велика, что можно утверждать, что болгарская речь и есть речь арийцев, покорившие многие народы в Центральной Азии.

Конечно только лингвистические доказательства недостаточны. Необходимо обязательно ссылки на исторические источники, артефакты и т.д. Описывая арийцев Геродот объясняет, что в его время они известны под именем МЕДИ. Плиний говорить, что сарматы потомки МЕДИев, а Прокопий определяет сарматы, как часть большой семьи гетов.

Этот славный тракийский народ имел множество разветвлении. ТираГеты жили в черноморских степях. ТисаГети жили у истоках Дона и Донецка, на восток от них. В Центральная Азия земли МасаГетов. Такой разброс не случайный.

О походе Бога Диониса в Индию, т.е описание ранней миграции палео-балканских народов свидетельствуют Филострат, Еврипид, Хигинис, Цицерон, Сенека, Аполодор, Овидий, Нонус, Плиний, Страбон… При наличие такого количество исторических источников, можно утверждать, что отражено реальное событие глубокой древности. Ведическое имя бргу / бриги(тракийское племя) / фриги. Другое тракийское племя КИКОНИ, также локализовано в Индии. Плиний Старый рассказывает, что примитивное индусское племя «касири» имело контакт с киконами. Киконы обитали Южная Тракия во II тысячелетием до Р.Хр. Слово Киконы связано со старобългарском словом кыка / кика / кичур. Старые мизи, названны позже болгары брили головы и оставляли хвост волос - кика. Омир не случайно называет тракийцев акрокоми / имеющие волосы на макушке.

Не случайно индусы практикуют ритуал САТИ, при котором женщина должна последовать умершего супруга в небытие. Этот обычай описан Геродотом, как типичный для тракийцев, населяющих Балканы. Само название САТИ, вариант слово СУТИ, означает ПРАВДА и объясняется, со ст.болг. словом СУТЬ - ИСТИНА.

Церемония САТИ. Ясно видны хвосты волос(кика) ариев Церемония САТИ. Ясно видны хвосты волос(кика) ариев

Некоторые исследователи утверждают, что скити потомки кшатрия/сатри (тракийцы, сопровождавшие Диониса) – воинственная каста древних арийцев. Сатар/Сатър - нож/меч/характерное оружие.

Сами индийцы считают, что саки потомки кшатрия – войнская класса арийцев/тракийцев. Проживали саки как и тохари на север Индии в Ариа Варта - государство ариев в Индии. Тот факт, что часть предков болгар мигрировали в Средней Азии в глубокой древности, объясняет как там появилось древнейшее имя Тракии - АРИА. Частица ВАРТА означает буквально ограда/забор/огражденная собственность. Этимологию выводим из арийского слова ВАРТАТЕ - въртя(болг.)/крутит, т.е. ограждаю/обхожу и роднится с ст.болг. врьтъ -двор/ограда/градина(сад).

Факт, что именно траки и есть те арии, которые повлияли персам и индусам объясняет почему в болгарском языке есть слова, сродные со санскритскими и авестийскими. Точнее все ровно наоборот, так как искра знания впервые заблестела на Балканах - родина так названных "древними греками" - тракийцы/арии, а на самом деле болгары.

Имя священной горы Меру показывает близость с балканскими горами МЕРит и ГигаМЕР. Ст.болгарское слово МЕРЪ переводится как "великий". Эпитет тракийского всадника Херос - ПурМЕРул. Рядом с Индии находится и гора Имеус/Имеон, а Хемус/Хемон – древние имена горы БалКан. Они документированы за более чем 500 лет до написания Махабхарата.

Но и это еще не все. Страбон определяет саков как восточные скити. Веками до него Аристофан указывает, что саки тракийцы. Плиний локализует саков, МасаГетов (племенной союз Мизи и Гети) и едонов севернее Персии – «Ultra sunt Scytharum populi. Persae illos Sacasuniversos appellavere a proxima gente, antiqui Aramios, Scythae ipsi Persas Chorsaros et Caucasum montem Croucasim, hoc est nive candidum. multitudo populorum innumera et quae cum Parthis ex aequo degat. celeberrimi eorum Sacae, Massagetae, Dahae, Essedones, Astacae, Rumnici, Pestici, Homodoti, Histi, Edones. » Plin.VI.xix.50. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/6*.html

Плиний Старый также пишет о тракийском племени сарапари, проживающее рядом с бактрийцами – «Saraparae, Bactri, quorum oppidum Zariastes, quod postea Bactru a flumine appellatum est. » - Plin.VI.xviii-48.

Кроме этого в соведстве с саками и бактрийцами Плиний Старший располагает племя сарапари, которые согласно Страбона траки по происхождению. В Средней Азии Плиний располагает и этносы ТУНИ, КИКОНИ, БРИСАРИ... а в Тракии локализованы ТЮНИ, КИКОНИ и БРИСЕИ. Эти сведения подтверждает и археология, указывающая, что арии пришли из Тракии.

Тракийская керамика идентичная Андроновской, но старше на 1500-2000 лет Тракийская керамика идентичная Андроновской, но старше на 1500-2000 лет

Позже саки стали именовать согдийцы. О них имеются сведения, что они многочисленные, могучие и доставляли много хлопот китайцам. Они также обитали территорию современной Монголии, другие соседние земли и оказали сильнейшее влияние на тюрках.

Нужно также уточнит, что никто из древних летописцев не упоминает о походах германов, "древних руссов", праславян, венетов, ... в Индию. Также нет сведения, что германы высокоразвитый народ. Более того Цезарь и Тацит описывают герман как примитивные люди, незнакомыми с городами и высокой культурой. Также не находим никаких топонимов и гидронимов их присутствия в Центральной Азии. Мы бы встретили водные бассейны с именем бах(источник, речка), флюс(река), баден (купание), или если горная местность имена содержащие хох(высокий), лагерь (стан). Но таких нет. В полностью отсутствуют. Но зато есть очень много других, показывающие связь с тракийскими топонимами и гидронимами. Речь идет о ведические Имеус, Саряю, Кубха, Бара, Раса. Не будем забывать и священный скальный массив Бага Стана.

Индийская гора Имеус названа по имени тракийской Хемус / Стара планина(Старая гора) / Балкан. Иметос – пеласнийская гора, а самое древное название Македонии – Ематия. Древний корень «хим», переходит в арийские слова хима, зима / зима, студ(холод), сняг(снег). В переводе Хемус / заснеженный, белый, покрытый снегом.

В Риг Веда упомянута река Кубха, что показывает связь с реки Кубань(старое имя Хупанис), и с мизийское Хупанис. Другие гидронимы пеласгийские Кефенос и Копаис. Корень «хуп» и «куп» связан с къпане/къпя се(болг)/купание/купаться. В прошлом река была естественное место для купания.

Сараю/Ахерон - азерон(пеласгийская)/езеро(болг)/озеро

В реке Бара арийцы поили своих лошадей. Бара / пара, бара(трак.) / бара(ст. болг., серб., словен.) / речка

В древних индийских писаниях упомянута река Раса. Есть связь с тракийским городком Русион и сегодняшняя болгарская речка Росица. РосА/РусА (болг. диал.) со значением ВОДА.

Бага Стана/Божий Стан. Бага(арии) / Бага[йос] (трак.)/Бог. В словенском диалекте встречается как Бага, а Стана(арий)/стан(болг).

Кроме топонимов есть и другие свидетельства о тракийском присутствие в Индии. Самые древние виды оружия и инструментов найденных и древней Индии имеют прототип в Тракии. Свидетельство о тракийском влиянием находим при сравнение письменности из Мохенджо Даро и намного более старой письменности из Градешница, Караново, Винча, Вълчи Дол и т.д. Речь идет о 20 знаков, что в полностью исключает случайного совпадения.

Луций Ариан рассказывает, что до прихода Диониса в Индии, местное население было номадское, незнакомое с городами. Они одевались шкурами ели кору деревья и сырое мясо. Тракийский Бог им дал огонь, научил их пахать и сеять, делать вино, строит, ковать оружие, дал им также законы и религия, поставив себя во главе нового пантеона. Иными словами в соответствие с Ариана, Бог Дионис был основателем древней индийской цивилизации.

И так у нас появляется законченная картина. Есть исторические источники, локализующие тракийцев в Индию и их определяющие как доминантный фактор. Есть также множество арийских топонимов и гидронимов, показывающие связь с тракийцами. Археологические данные также показывают, что палео-балканские народы побывали в Индию. Арийские боги Агни, Сурия, Паржания и многие другие почитались нашими предками вплоть до Средневековья. Генетические исследования Скул, Шарда и Сонина, показывают, что определённые индийцы генетически ближе к восточно-европейцам, чем к своим ближайшим соседям. Это ясно указывает, что Прародина арийцев - Тракия, которая и Родина богоравных тракопеласгов.

Возможно некоторые читатели сочтут за слишком утверждение, что тракийцы/болгары повлияли индийцам, персам, римлянам, грекам, кельтам, германцам и многим другим народам. Вполне естественно сомневаться в роли наших предков как доминантный народ в древности. Но, если ознакомимся с некоторыми слабо известными фактами, поймём, что тракийское влияние в Европе и Азии вполне логично.

Для начало уясним себе, что необходимо, чтобы некая этническая группа стала доминантной. Одним из наиболее важных факторов является количество населения. Численное превосходство вносит значительный вклад в захвате новых земель и сохранения завоеванных. Известно, что тракийцы были крупнейшим этносом и наиболее могущественной страной Европы. Геродот, Тукидид, Страбон, Павзаний, Плиний и т.д.. свидетельствуют об этом. Если предки болгар были определены как наиболее многочисленного народа в древности, то это без сомнении серозный потенциал, чтобы стать хозяевами Старого Мира.

Другое важное условие быть доминантным – возможность быстро передвигаться и заселять новых территориях. При переселение В Каменной Эпохе, люди носили на спине все свои пожитки, и соответственно их походы были на короткие расстояния. Некоторое время потом, после приручения быка и лошади, создания телеги и фургона, стали возможны и более дельные переезды. В 4 тысячелетием до Р.Хр. в черноморских степях была приручена лошадь, а позже создана лёгкая телега и колесница и стали возможны и более дальние переезды. Приручение быка и коня случилось на территории Тракии. Наши предки знали организованное скотоводство тысячелетиями до остальных европейцев. Тракийцы обрабатывали землю передовым на то время способом. Известно, что они использовали боевые колесницы и вероятно были первые наездники.

Третий фактор – это уровень культурного развития. Знание сила как в буквальном, так и в переносном смысле. Новые технологии позволяли создавать более эффективные орудия труда и конечно оружия. Не случайно тракийцев называли потомками Бога войны Арес. С самой глубокой древности наши предки были хозяевами поле боя. Тракийцы создали уникальные и страшные за своего времени оружия – ромфея, сика, кописа, кривой далекобойный пеонский лук и смертельные стрелы геттов. Если посмотреть без предубеждении – Тракия источник знаний о Мире и жизни в древности, а соответственно тракийцы - носители силы и умения.

Сочетание всех этих факторов превратило предков болгар - тракийцев в доминантной, в отношение остальных этносов/группой.

Некоторые факты:

1. Организованное сельское хозяйство впервые появляется во Тракии. Другие европейские народы начнут культивировать землю тысячелетиями позже.

2. Организованное скотоводство, появляется и усовершенствуется впервые в Тракии.

3. Первые каменные сосуды (ритоны) и искусная, в том числе и позолоченная, керамика наблюдается в Тракии.

4. Обработка меди. Месторождение Ай Бунар считается самым древним.

5. Первое обработанное золото –Варненский Некропол.

6. Тракийские халиби первые кузнецы железа в Европе.

7. Первая письменность появляется в Тракии. Древние жители Градешница, Караново, Вълчи Дол и др. создали письменность задолго до шумеров, египтян и хеттов.

8. Первая организованная религия появляется в Тракии, керамические альтары из Неолита тому доказательство.

9. Первые царские похороны – Варненский Некропол. Там же и первая похоронная золотая маска.

10. Первые массивные здания появляются в Тракия.

Культура Варна, Варненский Некрополь, энеолит V тыс. до н.э. Культура Варна, Варненский Некрополь, энеолит V тыс. до н.э.

Тысячелетиями тракийцы жили в благоденствие. Рабство, как форма организация общество у тракийцев, было неприемлемо.Именно такой жизненный уклад и использование естественных ресурсов создали из тракийцев огромный этнос. Но чем больше людей тем больше нужна пища. Хороший климат, таланты и умения наших предков в каком-то моменте становятся недостаточными. Часть тракийцев начала мигрировать на близкие и отдалённые расстояния, занимая новые жизненные пространства, выталкивая или ассимилируя и передавая свои навыки и умения проживающим там племенам. Это объясняет почему есть мизи на Севере от Стара Планина и мизи в Малой Азии, синти на Лемносе и на востоке от Чёрного моря, геты на юге от Дуная и геты в Центральной Азии, киконы в Южной Тракии и киконы в Индии…

Миграции тракийцев и передача систем знаний и культуры сравнимы с деяниями Прометея. Б.Хрозни, предполагает, что в образе Прометея идеализирован древний народ передающий знания слаборазвитым народам. Хрозни добавляет, что библейский Яфет и есть титан Япет – отец Прометея. Так как титаны названы тракийскими именами: Котус, Ретус, Терис, Кибела, Веста… можно предположить, что за титанов принимали древние тракийцы. Для них известно, что были очень крупного роста и божественное телосложение на фоне греков, индийцев и римлян. Страбон сообщает, что тракийское племя пеоны, назвают ещё пелагоны. Пелагоны называют и титанов. Веками позже Страбона, Йоан Цеца скажет:

"А пеоны и есть болгары. Не верь глупцам,

считая, что пеоны отличаются от них.

Они (глупцы) считают, что Аксиос отличается от Вардар."

Йоан Цеца - „Хилиади”. "Гръцки източници за българската история" т. Х, Изд-во на БАН, София, 1980, с. 105

Совершенно понятно, что потомки титана Япет (библейский Яфет) не могут быть предками всех сегодняшних европейских народов. Но в древности под Европа понимали совсем иное, а точнее земли между Дуная и Белого/Тракийского/Эгейского моря, т.е Тракия. В далёком прошлом понятие европейцы было действительно только для тракийцев. Миф о Кадъме и Европе долгое время считали восточного происхождения, но недавние исследования показали, что это традиция палеобалканская. У Отца Европы - Агенор тракийское имя. Сыновья Европы, Минос, Сарпедон и Радамант, также несут тракийские имена.

С территории Тракии в разных периодах и в разных направления мигрируют родственные тракийские племена и занимают огромную территорию европейского континента. Ген R1a1, для которого можно сказать основным для украинцев, поляков, россиян, словенов, так названных «славян» и многих др. имеет балканское происхождение. Так как R1a1 встречается и в Азии следует заключить, что тракийцы перемешались с племенами обитающими между Урала и Гималаев. Это подтверждает и археологические памятники. Во времена Медно-Каменной эпохе, тракийцы производили невероятно красивой керамикой. С тем же орнаментом она появляется в III тысячелетием до Р.Хр. и в Центральной Азии. Если на Балканах можно ясно отследить её эволюцию от грубой к совершенной, то в Азии она появляется уже развитой. Это ясно указывает, что продукт "завезён", а не местного открытия. Схожесть находим и в вооружением. Копья, боевые топоры и пр. созданы и развиты на Балканах, находим уже до - усовершенствованны в Центральной Азии. Тоже самое наблюдается и похоронных ритуалах – могильные захоронения.

Сооружение курганов над гроба знатного аристократа, захоронение вместе с ним супругу и ближайших помощников, жертва коня и др. особенности встречаются изначально в Тракии. Пройдут очень многие века, прежде чем эти ритуалы появятся в Азии.

Не будем забывать и о многочисленных исторических сведении, таких как похода обожествлённого тракийского царя Диониса в Индию. Немногие знают, что Дионис кроме бога вина и плодородия прославился и как великого завоевателя. Со своими вакханки и сатири он дошёл до Индии, подчинил местного населения и основал священного города Ниса.

Священная, для всех паломников Диониса, вершина Меру. Мер/великий, большой и встречается во тракийском топониме Маронея и Вис-марос и теониме ПирМЕРул. Частица МЕР встречается староболгарский личных именах – ВладиМЕР, БезМЕР, ЕздиМЕР, МЕРил.

В арийской религии Брама/Бромий основатель Мира. Дионис связан и с ведическим Диус Питар/Отец всех богов. Его изображали как быка (в древних религиях символ первичная сила и плодородия), точно также как и Дионисий – Загрей. Изначально Дионис был тракийским царём, обожествлен после смерти. После него другие тракийские арии(знать) с тем же именем распространяли его культуру по трём континентам. В «Сущности богов» Цицерон упоминает, что римлянам известны четыре божества с именем Дионисий. Один Дионисий покорил Индию, второй сходил в Египет и назван Осирис, третий дошёл до Иберии.

В индийском пантеоне богиня Земела / Семела названа Мата пртиви / Матъ пръст(болг)/ земя / земля. В пантеоне ирано-ариевПртиви названа Зам(земя / земля). Есть и другие боги общие для тракийцев и индийцев: Перкун / Паржания, Керсул / Кршна, Балин / Балей / Баларама.

Объединенные Дионисом бриги, скиты и киконы сравнительно легко подчинили местные индийские племена. Облаченные в сияющих доспехах тракийские войны на колесницах представляли ужасающее зрелище. Не говоря о вооруженные вакханки и облаченные в козьих кожах сатиры. Конечно, первоначальный шок сменился с облегчением, когда прибывшие с Балкан тракийцы начали обучать дравидов, как улучшить свою жизнь. Организованного земледелия и скотоводство были неизвестны чернокожим жителям Индии. Ремесла и торговля еще не существовали для них, но мало-помалу тракийцев превратили местное население в процветающим народом и передали им инструменты и знания, как ими пользоваться. Самые древние типы оружия и инструментов найденных в Индии имеют прототип в Тракии. Названия также показывают связь:

Картака(вед) / кортик

тапар / топор,

сулака / сулица / копие,

чашка / чашка,

коша / кош.

Кава(вед.) / кова(болг) - заниматся кузнечным делом, ковач(болг) / кузнец . ков(чешский) / ковина (словенс.) / металл. Жалика / калаяся(вед.) /желязо(болг) / железо (серб, чешском, русском, литовском, польском, украинском…), шавака(древ. инд.) /шавам(болг. гл.) / двигаюсь / живак(болг) / ртуть

Свастика используемая в Индии встречается более 1000 лет раньше в Неолитной цивилизацией из Варны.

Верховный Бог-Творец индусов Брама, а Бромий один из эпитетов Диониса. Дионис был царём и богом бригов /фригов, а в индийских пураны(сказания) упоминается о приходе бригус, войны на колесницах, которые местное население Индии воспринимает как боги. Потомки бригус названы баргава/балгава, что в переводе означает сияйные, светлые.

Стефан Византийский говорит, что Ария самое старое название Тракии. Тракийские и индийские похоронные ритуалы практически идентичные. Например ритуал "сати"(ритуальное самоубийство индейки, после смерти своего супруга) и такое же у тракийцев. С тракийским походом объясняется и то как свастика, которая впервые наблюдается во Тракии в V – ом тысячелетием до Р.Хр., появляется в Индия. Генетические исследования Дж. Скул, Дж. Шарда и С. Сонина подтверждают недвусмысленно связь между населения северной Индии и Восточной Европы.

В старых преданиях Будда представлен как синеокий мужчина (S.Shaw, Buddhist Meditation: An Anthology of Texts from the Pali Canon), т.е отец Великого мыслителя не индус, а с племени саки – потомки кшатрия(арийская каста войнов), чья Прародина Тракия. Саки / восточные скифы. Страбон утверждает, они тот же народ, что обитает в Добруджа(Дунайская Болгария) и что в глубокой древности тракийцы называли скифами. Дион Касий считает также, а в работе Аристофана читаем:

Его имя Сака, т.е. тракиец,

так как саки и есть тракийцы.

Будда означает будный (болг) / проснувшийся, пробуден(болг) / разбуженный. Будиати(арий) / будити(ст. болг.) / будя, пробуждам (болг) / будить . Диалектная форма буда / будя. Настоящее имя Будды / Сакия Сину (син на саките[болг] / сын саков). Родился Будда в Капала Васту, а васту - градище (тракопеласгийски) / вьсъ(ст. болг.). Частица Капала однокоренная с тракийским словом капа / копа / купчина, възвишение / возвышенность. Аналогию находим и в Капи стурия, Капи дава и Капа.

Учение Будды / Сакия Сину на самом деле вариант древней арийской религии, принесена тракийцами. Оно не слишком отличается от учение Орфея и Залмоксиса. Ариан утверждает, что создатель индийской религии - Дионис. Тракийцы разбирались в человеческой душе намного лучше, чем греки и римлян. Платон об этом рассказывает, передавая слова тракийского врача, ученика Залмоксиса:

«Лечение многим болезням неизвестно эллинам, так как они не понимают суть вещей… Потому что всё Добро или Зло, что в нашем теле или характером, происходит от Души и влияет на всё там. Чтобы голова и тело были в порядке, лечение нужно начинать с Души. А лечение это добрые слова, которые учат Душе умеренности и благоразумия…»

О высоких моральных качеств предков болгар рассказывает Страбон, поясняя, что мизи, известные как болгары, считали прегрешением убивать живых существ. Они пытались главным образом молоком, брынзы, мёдом и т.д. Иностранцы знали их как праведные, богобоязненные и миролюбивые люди. Страбон добавляет, что среди них были «монахи», названы ктисти / чисти (болг.) / чистые. Они отрекались от материального мира и даже не женились. Гети известны своей высокой духовности и скромности. Владетель гетов, хотя обладал большой властью, был умеренным и благородным. Когда Лизимах (македонский полководец) напал на гетов, войны царя гетов Дромихет взяли его в плен. Вместо того, чтобы его унижать и истязать, Дромихет относится с ним по человечески хорошо, показал в какой свободе и скромности живут тракийцы и попросил его никогда больше с ним не воевать.Мир был достигнут не устрашением и вымогательством, а человечности и умеренности. Есть чему поучиться у тракийского владетеля и нынешние политики.

Главное в учение Будды то, что человек рождается счастливым, но через некоторое время становится рабом своих желании и таким образом создаётся порочный круг страдании. Отречение от поиска счастья в материальном и воспитание умеренности и есть истинные границы счастья. Ещё в глубокой древности наши предки знали это и жили в гармонии. Не случайно Гомер их называет самыми праведными и благородными из людей. Некоторые группы тракийцев вели простой образ жизни не потому что были неспособные накопить «богатства», а потому что осознали, что оно имеет два лица. Человек легко к нему привязывается и попавшийся в его капкане остаётся его пленником (рабом) на всю жизнь. Требуется сила веры и воли, чтобы устоять искушениям «богатства». Нужно знать меру и понимать разницу между умеренности и излишества.

Учение Будды - отражение доктрина Орфея. Точно также и кельтские друиды базируют свою веру на философию тракийца Залмоксиса, последователя Орфея. Духовность тракийцев оказывает сильнейшее влияние и на грекам. Культ к Бендиде (Вендис) в Атине, а также элевсинские мистерии (таинства) введены тракийцами. Етруские почитают Земла и Сетлан, а это тракийские Земела / Семела / Земя (болг) / Земля и Свитолен (Тракийский всадник). Римляне принимают культа к Атиса и Кибела. В пантеоне хеттов есть Хепта и Яриш, что отвечает на Ептаи Арес.

Ещё раз перечислим некоторые факты:

1. Происхождение Будды из саков – арийцев.

2. Арийские саки названы тракийцы.

3. Древнее имя Тракии Ария.

4. Существуют множество свидетельств о тракийском походе в Индию.

5. Есть существенное сходство между тракийской и индийской религиях, язык, обычаи, материальная культура.

6. Прозвище Будды / Будният (болг) / Пробуждённый легко объяснить на болгарском языке.

7. Балга, багра на ведическом санскрите переводится как свет, сияние. На языке арийцев имя българи имеет значение светлые, сияйные люди.

8. Брамины были русокосыми или рыжеватыми. В санскрите есть слово для русокосым / harikeza / fair headed RV. Хари / харен(болг)/ добър, хубав, светъл / хороший, добрый, золотистый, светлый, а кеса / коса(болг) / волосы.

9. Индийские пураны рассказывают о народе балгава, баргава – войны на колесницах (как и тракийцы). Они дали огня людям и принимались местным населением как богами.

Другие тракийские племена – киммерийцы, известные ещё как гунны, заселяют Северо-Западный Китай. Для них Съ Ма Цзиян говорит, что они потомки Шуна-Вея, создателя первой династии Ксия (III тысячелетия до Р.Хр.). Присутствие тракийцев в Китае объясняет почему древняя китайская армия одевалась в тракийской одеждой, использовала тракийское оружие, а знать хоронили с колесницами и жертвовали конями, что типично для тракийцев.

Эти факты умалчивались и были известны пока только специалистам. Поэтому обычному человеку сложно сделать связь между походах тракийцев и наличие древнего балканского гена R1a1 в Азии. Чешский ученый Бедржих Хрозни первый связал распространение неолитной линеарной керамикой с тракийскими миграциями. Болгарские учёные в это время молчали, а многие из них активно цитировали "авторитетов", которые после многочисленных «виртуозных» манипуляциях сделали предки болгар азиатами. Всё, что связывало болгар и тракийцев было спрятано. Никто не говорил о свидетельство Хезихия, что философия гетского Залмоскиса стала основой для друизма кельтов. Также не упомяналось заявление Плутарха, что тракийцы основали Рим. Царские имена , такие как Укромир, Радагаст, Свинтила, Рецимир толковались как германские. И как итог, так случилось, что древние гети / готи превратились в германы, а славЕни/болгары превратились в славяни и словени, которые всякие русские беллетристы превратили в несуществующие "праславяни", "древние русы" и даже "древние русские". Совсем заврались. Просто позорище какое-то

Список заблуждений и манипуляции просто поражает. Вот так и совершается культурный геноцид. Все знают, что достаточно уничтожит народу корни (память о прошлом) и он обречён гибели. Дальше из получившееся стадо баранов можно слепить некая новая, но обязательно великая и крайне шовинистическая нация.

Но все эти теневые манипуляторы истории, сбившиеся с Пути и "нечистые на Духу" мошенники забыли, что болгары потомки Света и истинные Арии. Они просто заново переродятся, очистятся и пойдут дальше в Будущем, а Вечное Презрение и Забвение покроет этих предателей и негодяев.

