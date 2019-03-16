Во Франции прошел "Акт №18". Как обычно протестовали против Макрона, его правительства и его политики. На сей раз наиболее активно выступил Париж, хотя сторонники Макрона втайне надеялись, что уж в столице протестное движение совсем выдохлось. Но нет.Спустя 4,5 месяца после начала активной фазы протестов, парижане активно толкались с полицией, кидали булыжнкии, громили магазины и банки, поджигали мусорки и т.д. и т.п. Как обычно – десятки пострадавших и арестованных.Как пишут протестующие – часть погромов организовыми сотрудниками полиции в штатском, которые под шумок тоже крушили банкоматы и магазины, указывая на наличие у титушек молотков.Акт №19 традиционно намечен на следующую субботу.Макрон в это время катался на лыжах в Пиренеях.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4848783.html