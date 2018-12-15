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Некоторые итоги “Акта №5″

19:06. 15 декабря 2018 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал:


Акт 5 https://colonelcassad.livejournal.com/4642396.html получился достаточно вялым. Без огонька (в прямом и переносном смысле) как в прошлый раз.
Арестовано около 150 человек (из них около 100 в Париже – вдогонку к нескольким тысячам, которые уже были задержаны на прошлых мероприятиях).
1 человек погиб (случайная авария), несколько десятков (включая корреспондента RT) получили ранения в результате столкновений с полицией, применявшей щиты с дубинками, водометы и слезоточивый газ.

Полиция Франции заявляет, что по сравнению с "Актом №4" в "Акте №5" приняло участие в 2 раза меньше людей. Официальные цифры – 33500 против 77 000. Протестующие заявляют, что полиция врет и их больше, но в Париже действительно людей было существенно меньше, чем в прошлый раз. С другой стороны, явный прирост показали Нант, Лилль и ряд других городов, где полиция действовала менее активно.
Вероятно сказалась и отвратительная погода с низкой температурой и дождем. Плюс можно отметить организованные действия полиции, которые в течение дня всячески дробили толпу протестующих в Париже на мелкие группы. Плюс когда протестующие начали расходится с Елисейских полей, полиция пыталась отбирать у них желтые жилеты.

Особых погромов на этот раз не наблюдалось, во всяком случае пока, так как в "Акте №4" основные погромы в Париже, Тулузе и Бордо прошли после наступления темноты.
Но само движение "Желтых жилетов" сегодня показало как минимум некоторую стагнацию протеста. Является ли это переломом тренда или же временной флуктуацией, увидим на "Акте №6".
Основная проблема Макрона, что протесты идут по всей стране – в Лионе, Тулузе, Бресте, Бордо, Нанте, Лилле и т.д. И пока предпосылок к их окончанию нет. Даже не получив разрешение в Париже, конфликт может институциализироваться и приводить к системному ослаблению Макрона и его правительства.
Стоит отметить, что акции протеста "Желтых жилетов" сегодня прошли также в Бельгии и Голландии.



























































































Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: желтые жилеты, макрон, Митинги, Париж, протесты, Франция
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