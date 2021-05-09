8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты по европейскому времени и, соответственно, в 00 часов 43 минуты по московскому времени в предместье Берлина Карлсхорсте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Несмотря на то, что участниками подписания Акта были не только СССР и Германия, но также и США, Великобритания и Франция, этот документ, в первую очередь, ознаменовал победу советского народа в его Великой Отечественной войне.

Исторические факты свидетельствуют, что союзники СССР в борьбе с нацизмом признавали это, несмотря на то, что сегодня, когда со времени подписания исторического документа прошло уже 76 лет, они пытаются оспорить роль Советского Союза в той победе.

Попытки «перетянуть одеяло Победы на себя», были, конечно, и тогда. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Акта о капитуляции было два. Днем ранее – 7 мая 1945 года – в Реймсе его подписали начальник оперативного штаба Верховного командования вооруженными силами Германии генерал-полковник Альфред Йодль, начальник Главного штаба Союзных экспедиционных сил генерал-лейтенант армии США Уолтер Беделл Смит и представитель Ставки Верховного Главнокомандования при командовании союзников генерал-майор Иван Суслопаров.

Известно, что к моменту заключения того договора Суслопаров не успел получить инструкций от командования, поэтому в условиях документа была оговорена возможность заключения еще одного Акта. Сталин, узнав о подписании этого документа, был недоволен: «Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, – в Берлине». Понимая, что именно Советский Союз внес основной вклад в дело Победы, союзники без возражений согласились заключить новый Акт, который и был подписан на следующий день – ссориться с Москвой на тот момент никому не хотелось.

В исторических архивах сохранились записи переговоров союзников – стенограмма, которая велась на протяжении почти всей церемонии. Ее фрагменты свидетельствуют, что представители Вашингтона, Лондона и Парижа не пытались навязывать Москве своих условий, признавая ее полное право действовать так, как здесь считали нужным. К примеру, несмотря на то, что предварительный текст документа был согласован, по настоянию советской стороны в него внесли изменения как в части формулировок, так и в части выдвигаемых Германии требований. Так, были заменены неверные, по мнению СССР, названия – вместо первоначального «Советского Верховного Командования» должно было звучать «Верховное Главнокомандование Красной Армии», а требования войскам вермахта прекратить военные действия и оставаться на своих места были дополнены требованиями полного разоружения и передачи всего оружия союзникам. Также изначально в преамбуле к договору была фраза о том, что данный текст считается действительным только на английском языке. По настоянию Москвы эта строка была изменена на следующую: «Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и английский тексты являются аутентичными».