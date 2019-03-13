В Новосибирске поставят памятник Сталину
18:00. 13 марта 2019 Просмотров - 93 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Новосибирске местные органы власти согласовали установку памятника Сталину.
Власти Новосибирска дали добро на появление в городе памятника Иосифу Сталину. 13 марта художественный совет мэрии Новосибирска согласовал эскиз скульптурной композиции с бюстом советского диктатора, которая будет установлена на улице Большевистской возле здания, занимаемого областным комитетом КПРФ. Компартия в лице инициаторов установки памятника обещает завершить все необходимые работы уже к предстоящему Дню Победы.
«Одиннадцать человек проголосовало за, три против, один воздержался», — приводит портал НГС слова Алексея Денисюка, руководителя инициативной группы по установке скульптуры.
По его словам, «вопрос решен», дело осталось только за строительными работами, которые будут проведены в ближайшие два месяца.
Судя по эскизному проекту, бюст вождя всех времен и народов будет установлен на пьедестале, по бокам которого предполагается повесить таблички с прославлением диктатора в стихах и цитатой самого Иосифа Сталина. Впрочем, по словам Алексея Денисюка, содержание табличек еще обсуждается.
Отмечается, что разрешения на установку памятника Сталину инициативная группа добивалась в течение нескольких лет. КПРФ готова не только профинансировать работы по его созданию и дальнейшему содержанию, но и обеспечить памятник видеонаблюдением и, при необходимости, круглосуточной охраной.
https://www.znak.com/2019-03-13/v_merii_novosibirska_razreshili_ustanovku_pamyatnika_stalinu – цинк
Товарищи из Новосибирска пишут, что планируется успеть открыть памятник к 9 мая.
Молодежь несет деньги на памятник "кровавому тирану", Куда смотрит Познер и "Радио Свобода"?
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4840200.html
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Хорошая новость. Молодцы, сибиряки.
Памятник Сталину- это достойный подарок к Дню Победы.