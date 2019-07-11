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Подарочная финка НКВД к празднику

22:36. 11 июля 2019 Просмотров - 163 Один комментарий Опубликовал:


Сообщают, что "Росгвардия" в Красноярском Крае централизовано закупает для ведомственных подарков финки с логотипами НКВД.
Либеральная общественность по понятным причинам недовольна – все что связано с НКВД должно быть оплевано и вытоптано, а тут понимаешь ли закупает продукцию с логотипами "Кровавой Гэбни" для подарков товарищам офицерам.
Новость появилась аккурат к 85-й годовщине https://vm.ru/news/676062.html образования НКВД как структуры, куда в числе прочих вошло и ОГПУ. В результате родился всеми любимый (ну почти) орган государственной безопасности, от службы которого на благо государству у некоторых до сих глаз дергается.
В этом году это уже не первая такая история – весной ростовские полицейские участвовали в костюмированной реконструкции в форме войск НКВД.


Истерия тогда на эту тему была знатная https://colonelcassad.livejournal.com/4963327.html

PS. О такой финки я бы тоже не отказался.

PS2. Еще из истерик стоит отметить опус Караганова (который ныне рулит СПЧ), где тот требует от властей запретить ставить памятники Сталину на государственной земле http://president-sovet.ru/members/blogs/post/3852/, так как в последнее время в этом вопросе кучно пошло, даже несмотря на сопротивление отдельных чиновников.
Стоит помнить, что вещающий об "уважении к истории" Караганов в свое время пытался протащить программу "дестализинизации", "декоммунизации" и "модернизации сознания", в духе своего украинского коллеги Вятровича, претендуя на право уродовать сознание граждан в духе своих извращенных фантазий об отечественной истории, требуя объявить Россию "Одной большой Катынью" с понятной целью навязать населению чувство вины, за которым безусловно должны последовать покаяние и выплата компенсаций всем заинтересованым сторонам. Как это бывает, смотрите на печальную судьбу Украины, где тайные и явные пожелания Караганова реализовались в полной объеме. Но счастья и просветления почему-то не наступило, а "модернизация сознания" обернулась тотальной общественной и социальной деградацией.


Установка памятника Сталину в Новосибирске.

В начале "десятых" это ему не удалось, и в будущем вряд ли получится – популярность Сталина с тех пор выросла еще больше (воинствующие антисталинисты ныне маргинальное меньшинство по всем государственным и негосударственным соц.опросам) и власти вряд ли заинтересованы обострять эту тему новыми запретами, которые будут раздражать и без того разогретое общество, выступая на стороне явного меньшинства. На деле, если бы не запреты плакатов и бюстов, то эта тема не вызывала бы особого бурления, будучи вполне рутинной, так как кол-во памятников в масштабах страны в целом незначительно. А так получается, что "чиновники запрещают, ах так – поставим и мы у себя бюст вождя, будут знать". На чью мельницу будут лить воду такие запреты, думаю объяснять не нужно. Сами же в итоге провоцируют интенсификацию процесса, который базируется именно что на росте позитивных оценок времен правления Сталина в российской обществе (в этом году перевалил за 60%).
Вырезать Сталина из истории России и тем более из истории ВОВ вряд ли получится, так что он и далее будет мелькать тут и там, раздражая Карагановых и им подобных. Ну и финки НКВД тоже напомнят о славных сталинских деньках.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5127589.html

Метки: десталинизация, караганов, кровавая гэбня, нквд, общество, памятники, росгвардия, сталин

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