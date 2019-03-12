ЛОГИКА ВЛАСТИ: ЭВОЛЮЦИЯ.

Внутриполитические процессы 2018 года дезориентировали большую часть общества. Сегодня многие не понимают, в какую сторону развивается страна и что ждать в будущем. С началом реализации пенсионной реформы опросы показали, что страна разделилась поровну на тех, кто против нынешнего курса, и тех, кто продолжает поддерживать власть. Позиция последних сильно пошатнулась за последний год, и большинство продолжает доверять руководству страны только на интуитивном уровне, не имея полноценного объяснения тому, что делает власть. В этой статье мы постараемся ответить на вопрос, почему в этот момент всему обществу надо сплотиться вокруг руководства страны и помочь ему.

Умолчание патриотов

Прежде чем прочесть эту статью, важно сначала ознакомиться со статьёй марксистского журнала «Прорыв», которая называется «О Путинском прорыве».

Её основная мысль заключается в том, что президент России является представителем страновой олигархии. Государственность, которую он возглавляет, решает задачу поддержания устойчивого угнетения народных масс в России, и он сам работает на эту задачу.

Эта статья заставляет задуматься о том, в чём заключается различие позиции марксистов из «Прорыва» и той патриотической части общества, которая никак не ассоциирует себя с марксизмом, но при этом негативно отреагировала на запуск государством пенсионной реформы.

Публицист Эдуард Биров, известный как «Русский мальчик», перед Новым годом написал статью «2018 - год упущенных возможностей», в которой выразил мысли значительной части патриотической общественности:

«Выросло разочарование и уныние -— причём среди самых преданных государственников, среди того самого молчаливого большинства, которое в самые трудные времена поддерживало Путина. Хуже того, в народе произошёл какой-то психологический слом -— от огромных ожиданий накануне выборов президента и последующими шагами».

События с повышением пенсионного возраста подняли небывалый информационный шум, большая часть которого содержит откровенную дезинформацию, вбрасываемую в общество отодвинутыми в своё время от власти «патриотами». Некоторые люди, которые интуитивно доверяют президенту, но не могут объяснить логику действий государства, примкнули сегодня к подкинутой идее про то, что либералы из правительства заставили Путина поднять пенсионный возраст. Ни эта версия, ни версия левых, обвиняющих президента в служении классу буржуазии, не имеют никакой связи с реальностью, при этом обе они стоят на единой идеологической базе.

Многие из тех, кто критикует сегодня власть за пенсионную реформу, негативно относятся к марксизму и заявляют об этом публично. Однако фактически, по умолчанию, на бессознательном уровне они придерживаются идей, изложенных в статье журнала «Прорыв». Ведь в чём принципиальная разница? Одни раздувают вселенскую угрозу в лице класса буржуазии, подмявшего под себя государство, а другие — в лице чиновничьего корпуса, приправленного званиями «либеральный» и «подпиндосный». Разница отсутствует: и те, и другие прочно стоят на марксистском классовом подходе, только первые это делают осознанно, а вторые — нет.

Предлагаем обратить особое внимание на этот феномен тем, кто осваивает Концепцию Общественной Безопасности.

КОБ и Маркс

Авторский коллектив ВП СССР, сформулировавший Концепцию Общественной Безопасности, исчерпывающе разобрал исторически сложившуюся марксистскую идеологию, выявив и показав причины её разрушительного воздействия на общество. Однако, ошибкой создателей КОБ стало то, что они не размежевали исторически сложившуюся идеологию, имеющую название «марксизм» и изначальный смысл и суть идей Карла Маркса.

Маркс не был злодеем, желающим дискредитировать идею справедливости. Исторически сложилось так, что именно он одним из первых начал высказывать свои идеи о том, как устойчиво сделать субъектом несознательное большинство разрозненных людей в обществе, и обосновал, почему это неизбежно произойдёт в будущем. Делал он это в 19-м веке. Его идеи и формулировки подхватили, и они зажили своей жизнью. Обвинение Карла Маркса в бедах, причинённых идеологией марксизма, по сути равнозначны обвинению Иисуса Христа в бедах, причинённых христианством. Оба не могут быть ответственными за деятельность многих миллионов людей разных поколений, не желающих думать своей головой и прикрывающихся их именами. В КОБ есть обоснование размежеванию личности Христа и исторически сложившегося христианства, но по личности Маркса такого размежевания нет, и это несправедливо.

В результате этой несправедливости:

- средний человек, интересующийся Концепцией Общественной Безопасности, который ничего не знает про Маркса и никогда не читал его работ, считает нормальным обвинить его в одержимости, в троцкизме, в антикоммунизме и т.п.;

- фактически закрыт доступ подавляющей части аудитории ВП СССР к информации в работах Маркса и в работах других лидеров коммунистического движения, из-за этого люди просто упустили важные знания, которых или совсем нет в КОБ, или они там недостаточно раскрыты;

- в том числе поэтому, сегодня многие, кто осваивает Концепцию Общественной Безопасности, или не могут объяснить логику действий руководства страны, скатившись в умолчаниях к классовому подходу, или вообще в открытую ушли в оппозицию власти;

- закрыт доступ к информации КОБ многочисленному левому движению, которое варится в соку догм мёртвой идеологии, не имея возможности выработать новое знание.

Концепция Общественной Безопасности во многих аспектах является наследницей теории Карла Маркса. ВП СССР, имея перед глазами его опыт и опыт других лидеров коммунистического движения, учёл многие моменты, которые были неизвестны и не осознаны прошлыми поколениями, но даже это сейчас не даёт стопроцентной защиты от попыток низведения КОБ до уровня идеологии. Желающих создать для себя новое идеологическое болото хоть отбавляй. Не допустить этого можно, только стремясь к объективному видению исторического развития человечества, желая преодолеть догматизм и стереотипы в понимании окружающего мира.

Создатели КОБ ошиблись. Карл Маркс никогда бы не схватился за голову от ужаса, если бы узнал, что человечество будущего продвинулось в совершенствовании теоретических знаний. Это навет из книги «Последний Гамбит» на мыслителя, который по праву является одним из лучших представителей человечества, который желал ему только добра.

Желая указать на неправоту изложенного в «Последнем гамбите», мы написали в статье о трагедии в Магнитогорске, что Маркс схватился бы за голову, увидев то, как потомки исказили его идеи и в какую яму завели жизнь общества. Наш намёк получил матричный ответ. После публикации нашей статьи СМИ сообщили о найденном живом младенце под завалами обрушившегося дома. Напомним, что младенец изображён рядом с Марксом на рисунке из газеты «Час-пик», описание которого дано в книге «Последний Гамбит».

Ещё хотелось бы процитировать фрагмент из всё той же книги. В контексте сегодняшнего дня и данной статьи слово «либерал» здесь смело можно заменить на «патриот».

«Самый распространенный ответ — слишком много голодных и рабов. Социальное неравенство на Земле вопиет, и классовый подход торжествует. И не только в головах левых. В головах уважаемых либералов он тоже занимает достойное место. Кажется, что человек умный, даже либерал, более того, западник, а приглядишься — перед тобой всего лишь марксист. На вопрос о Чечне ответит, что там народ борется за свою национальную независимость. На вопрос о терроризме скажет, что это следствие социального неравенства в мире».

— Да, Ватсон, это действительно интересный вывод о сущности современного либерализма в России, который совпадает с выводами Внутреннего Предиктора СССР: и либералы, стоящие сегодня у власти, и оппозиционные им марксисты по сути своей — скрытые или потенциальные троцкисты, хотя автор статьи и не захотел называть вещи своими именами.»

Те, кто изучал Концепцию Общественной Безопасности, должны знать и понимать, что объемлющим явлением по отношению к классовому разделению является толпо- «элитаризм». Незнание кем-то этого, при опоре только на классовый подход, автоматически означает, что у такого человека нет понимания массы значимых явлений, описанных в КОБ: концептуальная власть, полная функция управления, социальная психодинамика и т.д.. Но таких людей можно понять — они этого просто не знают. Больше вопросов возникает к тем, кто знал, но всё равно остался на классовых позициях, даже по умолчанию.

Логика власти

Ключевым в понимании логики действий государственного управления при реализации пенсионной реформы является вопрос собственности. Президент многократно, на протяжении многих лет говорил о том, что вопрос передела собственности после девяностых годов подниматься не будет. Президент зафиксировал это положение не потому, что он один так захотел. Это объективный выбор всех членов общества, по сути — общественный договор. Народ не стал народом-собственником, упустив Советский Союз. Это означает, что социальное обеспечение, оставшееся от социализма, не может быть прежним, так как структура экономики теперь совершенно иная. Общество в естественном режиме существования не может одновременно быть капиталистическим и обладать эффективностью социализма, дающего социальные блага большинству населения.

Простые люди в отличие от президента не осознают объективного выбора общества и его реального состояния и требуют действовать вопреки. По умолчанию это означает, что президент сейчас ради поддержания прежнего уровня социального обеспечения, должен национализировать частный сектор, чтобы замкнуть его на общественные фонды. Но возникают вопросы:

Почему он это должен делать, когда общество само к этому не готово?

Как можно национализировать огромное множество разрозненных предприятий без ущерба для экономики?

К чему приведёт нарушение легитимности права собственности?

Какие кадры будут обеспечивать национализацию?

Ответы на них дадут понимание, почему Путин об этом даже не думает.

Президент и правительство в России являются единым субъектом управления. Этот субъект реализует стратегию развития, учитывающую реальное состояние общества и экономики. Стратегия нацелена не на угнетение народа, а на его естественное развитие. Не понимают этого как многие патриоты, так и левые. И те, и другие проспали тот факт, что в высшем государственном управлении страны больше нет так называемых «либералов», о которых следует беспокоиться и трубить.

Вал информационного негатива, запущенный обиженными отстранением от власти «патриотами» в сторону Председателя Правительства Д.А Медведева и других высших чиновников, лишает сегодня большинство людей, и так не сильно понимающих вопросы управления, возможности осознать и оценить реальный масштаб и качество работы, проделанной за последние годы властью.

Мало кто понимает, что запуск пенсионной реформы — это всего лишь один из шагов к созданию новой финансовой системы страны, замысел которой появился не вчера. Она должна стать альтернативой западным финансам. Цель, дословно: «формирование нового глобального экономического порядка».

Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), возрождаемая система облигаций федерального займа (ОФЗ) — это всё элементы большой инвестиционной машины экономики будущего. Те из патриотов, кто критикует ИПК и ОФЗ, пусть зададутся вопросом: это совпадение, что при Сталине, когда СССР творил экономические чудеса, каждый работающий гражданин подписывался на облигации в среднем на каждую двенадцатую зарплату? Ещё им следует задаться вопросом о том, как под крики о душащем страну ЦБ в России начала функционировать двухконтурная экономика. Спросить, почему незамеченной прошла национализация ссудного процента? И вообще, очень многими вопросами стоило бы задаться патриотам, если бы они не были так заняты критикой власти.

Если же говорить о левых, то первая их ошибка заключается в том, что они в упор не видят во Владимире Путине явного представителя народа во власти. Они не учитывают того, что он знает учение Маркса лучше кого бы то ни было. Не учитывают они и того, что всё высшее руководство в стране, отобранное Путиным, тоже училось по Марксу.

«Стипендиатка Карла Маркса, любившая марксистско-ленинскую политэкономию, свято верившая в идеалы коммунизма, один из первых студентов, принятых в партию у нас на курсе, — в общем, образцово-показательный советский человек. Думаю, она никогда не собиралась делать такую государственную карьеру. Сейчас взгляды, конечно, изменились: на жизнь смотрит трезво, понимает, как она устроена». (Однокурсник Эльвиры Набиуллиной о ней. Википедия)

Вторая ошибка левых заключается в том, что они не признают такого объективного явления, как Закон Времени, хотя Маркс писал о нём, только другими словами. Но даже Маркс не мог предположить насколько существенными будут изменения в обществе. Информатизация и цифровизация сделали мир принципиально иным, и в этих условиях у Путина вообще нет никаких оснований форсировать события.

Известно из истории, что большевики после передела собственности вынуждены были делать откат к НЭП, чтобы стабилизировать экономическую систему. Сегодня Путину не нужно делать этот манёвр. Россия уже сейчас находится в условиях аналогичных НЭП. Практически такое же состояние экономики сейчас в Китае.

Наши левые понимают, что современный Китай не является капиталистической страной. Определяющим в условиях смешанной экономики является тот, кто держит в руках управление всей системой. В Китае это Коммунистическая Партия. Но эти же левые в упор не видят того, что положение в России ничем не отличается от положения в Китае. Такие же олигархи и корпорации, та же политика экономической открытости. Нет только явно выраженной структуры с названием «коммунистическая». Несмотря на это, по факту субъект, держащий в руках управление государством, реализует постепенное замыкание экономики на государственность и интересы большинства.

Повышение пенсионного возраста также работает на интересы большинства. Государство перенаправляет средства, которые могли быть потрачены на социальное обеспечение общества, которое само от него отказалось, на повышение его производительности. Помимо этого, реализация пенсионной реформы решает задачу повышения качества управления, через завышение планки требований общества к управленческому корпусу. Культурная реэволюция на марше — нарастающий запрос общества к компетентности управления и усиление контроля в совокупности с информатизацией общества и нарастающей цифровизацией государственных процессов — уже сейчас ведёт к тому, что должности народных избранников и госслужащих будут занимать только те, кто реально может им соответствовать. Это неизбежно сведёт к минимуму ошибочность управления, и это уже реальность сегодняшнего дня.

В России на текущий момент реально обеспечена предельно возможная, относительно объективного состояния общества, свобода каждому гражданину страны. Свобода во всём, начиная от свободы слова и заканчивая свободой выбора пути по жизни. В этих условиях каждый человек получит ровно то, что он заслужил и согласно тому, что он из себя реально представляет. Свобода развития общества в условиях снижения ошибки управления и роста производительности, при объективном воздействии Закона Времени, неизбежно в течение некоторого времени приведёт к тому, что предвосхищал Карл Маркс, причём произойдёт это эволюционнымобразом. Естественное развитие толпо-«элитаризма» обрекает его на разрушение.

Единственное, что сейчас может помешать этому процессу — попытка поторопиться, поскорее обогнать естественный ход развития общества. В настоящий момент это будет являться только шагом назад, так как не позволит обществу обрести достаточную устойчивость.

«Да, Россия получила почти 20 лет того самого спокойствия, о котором просил Столыпин, но продолжение такого же спокойствия породит только пресловутый застой -— бессмысленный, безвольный и обессиливающий. Мотыжить свой участок без общего видения и великой цели -— противно русскому человеку. Пора бы это понять…» (Эдуард Биров)

Подобные мысли являются наглядным проявлением троцкизма в психике человека. Только троцкизму противен и тягостен естественный ход развития. Для истинно Русского мировоззрения такой подход неприемлем. Только системная методичная работа по полной функции способна дать устойчивый результат с заделом на поколения вперёд. Таков Русский подход, и только так можно совершить реальный, а не показной Прорыв.

Вождь и роль мировоззрения

Обращаем внимание на то, что в статье ни разу не упомянуто слово «марксизм» в положительном смысле. Марксизм есть устойчиво управляемая идеологическая конструкция, нацеленная на поддержание человечества в рабстве. Идеи Карла Маркса, их смысл и суть являются противостоящим рабству явлением. Любые попытки сегодня заигрывать с идеологиями приведут только к бедам. Где есть идеология, там нет работы разума. Где нет работы разума, там могут быть не замечены явления, находящиеся перед самым носом человека и являющиеся стратегически значимыми для него.

Поэтому для общества сегодня самым важным является вопрос мировоззрения. Именно оно, а не идеологические установки, является первичным в жизнедеятельности человека. Мотивация, нацеленность на истину важнее, чем набор знаний и взглядов, так как стремящийся к истине человек готов будет менять себя и пересматривать свои даже самые фундаментальные убеждения, не соответствующие объективной реальности. Искренняянацеленность на правду сегодня — самое востребованное качество, только оно позволит человеку соответствовать времени. Эпоха идеологий прошла, наступила эпоха, требующая всеобщей сознательности. Именно поэтому президент не устаёт говорить о Патриотизме и объединении.

Россия всегда была сильна БЕЗструктурно. Способность из неорганизованной массы людей в кратчайшее время собрать работоспособную структуру под конкретную задачу — неотъемлемое свойство нашего народа.

Сегодня понятна логика призывов наших левых к созданию организованной партии, структурно представляющей и защищающей интересы трудового большинства. Но надо понимать, что устойчивое существование такой структуры возможно только при достаточной концентрации носителей определённого мировоззрения в обществе.

Троцкизм, распределённый безстуктурно по всей планете, запрограммирован на проникновение в высшие уровни любой общественно значимой структуры. Ради этой цели он готов мимикрировать под любые идеологии, маскируя свои истинные задачи на длительных промежутках времени, что затрудняет его выявление.

Существование такой структуры, как Коммунистическая партия, в истинном её воплощении, неизбежно даст цель мировому троцкизму. Перехват управления в такой партии, во второй раз в истории, может стать критически значимым для существования человечества на планете. Вот почему легкомысленно относиться к этому нельзя. Предшествовать созданию такой структуры должно формирование условий в обществе для роста реальной всесторонней грамотности населения и роста количества людей, реально ориентирующихся на правду. Этот процесс должен быть первичен. Без него противостояние троцкизму бесперспективно. Рост концентрации в обществе людей с правильным мировоззрением неизбежно приведёт к его естественному перестроению, к возможности создания устойчивой «партии». Выше мы изложили, что Закон Времени сегодня объективно работает на эту задачу и торопить события нет смысла. А пока в России идёт планомерная безструктурная работа, выявить и возглавить которую троцкистам не представляется возможным, они заняты сами собой.

Сейчас есть беспокойство за судьбу Китайской Народной Республики. Коммунистическая Партия там структурно замкнула всю полноту власти на одно лицо.

«Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном Комитете Политбюро ЦК КПК — руководящем органе Китая». (Википедия)

Напомним про такое явление, как «Парадокс Вождя» — пребывание лидера в объективном статусе одновременно как самого сильного элемента управленческой иерархии, так и самого слабого.

Схема розыгрыша «Парадокса Вождя» заключается в замыкании всей полноты власти на одно лицо — с целью последующего замещения его другим. Это идеальная троцкистская методика, позволяющая быстро и с минимальными трудозатратами перехватить управление всей системой. Наверняка у китайского руководства есть основания к тому, чтобы концентрировать управление в одних руках, но оно должно понимать и учитывать риски этого шага.

В России фактор Вождя тоже необходимо учесть. Не допустить развода страны на Вожде можно только через формирование среды для роста творческого потенциала населения и увеличение его свободы. Эти условия в России созданы уже сейчас, и они будут только улучшаться. Каждый сегодня вправе брать ответственность на себя и принимать участие в управлении на абсолютно любом уровне. Сейчас в этом процессе любого человека ограничивают только его воля и реальная компетентность. А некомпетентность в наше время всеобщей информатизации — это осознанный выбор. Иными словами, среда и время сами создают условия к тому, чтобы кадровая база управленческого корпуса была максимально широкой для обеспечения устойчивой преемственности лидерства на всех уровнях государственного управления. Руководство страны этому только способствует, поэтому и нам всем следует его поддержать и помочь ему.

Вывод

Отношение к роли власти сегодня является практически значимым вопросом для каждого человека и общества в целом. Ведь по сути дело в выборе одного из двух воззрений:

1. Россия — это страна олигархов и буржуазии.

2. Россия — это страна моя и моего народа.

Оба взгляда подразумевают две принципиально разные модели поведения в повседневности:

1. Наёмник в своей стране.

2. Собственник своей страны.

В условиях, когда общество разделено на собственников и наёмников, процесс Прорыва будет затянут до предела, так как наёмник всегда будет недодавать результатов своей деятельности в общий котёл, а, возможно, и вредить. В этих условиях собственнику, помимо решения задачи исправления уже имеющейся ошибочности общества, придётся отвлекать ресурсы на устранение результатов «труда» наёмника.

Поэтому практически значимым является ответ каждого человека самому себе на вопрос:

В каком статусе я лично пребываю сегодня: собственник страны или наёмник?

ЗА КОГО ВЛАСТЬ В РОССИИ?

Ещё одно железное подтверждение того, что российская власть работает на интересы большинства.

В то время, как толпа по чёрному ругает В.В. Путина, Д.А. Медведева, Э.С. Набиуллину и других, они в это время строят устойчивое в десятилетиях экономическое устройство, благодаря которому можно будет реализовать справедливый жизнестрой во всём мире.

«новый глобальный экономический порядок» , в котором «неприемлем рост, достигнутый ценой ускорения инфляции и наращивания пирамиды долгов» . Иными словами: Необеспеченное ничем бабло печатать не будем, деньги будут отражением товаров, в экономике будет главенствовать реальный сектор и так должен жить весь мир. Председатель Правительства в стратегии " Россия 2024 " однозначно объяснил, что наша страна строит, в котором. Иными словами:

Бессмысленные критиканы настроенные сегодня против власти, против финансовой политики государства даже не понимают что они ругают Сталинские принципы построения экономики и общества. Очнитесь товарищи!

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http://zakonvremeni.ru/publications/26-money/38767-za-kogo-vlast-v-rossii.html

Источник: http://zakonvremeni.ru/publications/25-factological/38197-logika-vlasti-evolyutsiya.html