…Что меня поразило, то это вывод, сделанный Мариной Николаевной в этой книге, что будущее за Законом Кооперации, что частная собственность и конкуренция – главные источники войн в истории человечества, и которые, как она показывает и аргументирует в своей логике рассуждений, должны быть выброшены «за борт корабля будущей истории человечества».

…Знакомство с логикой, понятийным строем концепции М.Н. Хохловой позволило мне увидеть много «параллелизмов» между Ноосферизмом, как я раскрываю его содержание уже 30 лет, и концептуально-мировоззренческой системой Марины Николаевны. Свободная и смелая рефлексия, которую демонстрирует выстроенная ею теоретическая система, позволяет мне отнести эту книгу к жанру научно-философского эссе…

Только что ознакомился с книгой Марины Николаевны Хохловой с необычным названием «Сетевые мир и война . Новый мировой порядок или новое мировое устройство. Идеология будущего. Управление развитием. Гармогенез» . Книга написана в свободной манере философского размышления над поставленной самим же автором, причем поставленной системно , проблемой…



В первой монографии по ноосферному «Ноосферизм», изданной в 2001 году, я писал:

«В контексте биосферного бытия человечества «Закон кооперации» является ведущим законом аграрного базиса человечества.



Кооперированность Биосферы как суперорганизма требует кооперированного бытия человечества, в первую очередь проявившегося в аграрном секторе жизни, в сельском хозяйстве, в котором человечество осуществляет непосредственное природопользование и использование солнечной энергии благодаря фотосинтезу, происходящему в зеленом листе».

Мною в системе Ноосферизма была разработана теоретическая система – ноосферная парадигма универсального эволюционизма, объединяющая дарвиновскую, кропоткинскую и берговскую парадигмы, в соответствии с которой любая прогрессивная эволюция.



Т.е. эволюция, сопровождающаяся растущей сложностью (кооперированностью) эволюционирующих систем, подчиняется действию метазаконов – Метазакону Сдвига от доминирования закона конкуренции и механизма отбора – к доминированию закона кооперации и механизма интеллекта и Метазакону (как следствию из действия первого Метазакона) «Оразумления», или Интеллектуализации, этой прогрессивной эволюции.



И наступившая Эпоха Великого Эволюционного Перелома, «старт» которой дала первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ-го века, есть Эпоха перехода от доминирования Закона Конкуренции – к доминированию Закона Кооперации.



Что означает одновременно переход от Стихийной истории (и Мира Войн и Насилия) – к Управляемой истории, да еще как Научно Управляемой Социо-Биосферной Эволюции (и, соответственно, – Миру без Войн и Насилия, где доминирует Кооперация и на её базе – Ноосферная Гармония).

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Марина Николаевна формулирует жесткое положение (с. 43):

«Конкуренция – это убийство и уничтожение себе подобных… это и есть война».

И далее она поясняет (с. 43):

«Но что же такое конкуренция?

Конкуренция – это убийство и уничтожение себе подобных и/или их подавление (поглощение), это борьба за существование любыми средствами. Конкуренция – это эгоизм, алчность, зависть, ненависть, беспринципность, это и есть война.

В конкурентные войны втащили человека и семьи, регионы и государства, науку, здравоохранение и образование.

Человек человеку – конкурентный враг, что убивает в каждом человеке основу социальной жизни – доверие.

Идеологически нам всем предложено рождаться, жить и умирать среди врагов и быть обреченным на войну всех против всех (моё замечание: этот принцип «человек человеку – волк» и «война всех против всех» сформулировал английский адепт капитализма, и на его основе – «гражданского общества», около 300 лет назад Гоббс; а Дж. Сорос в книге «Кризис мирового капитализма», 1998, подтвердил, что этот принцип в системе мирового капитализма и «открытого общества» действует), прагматично, на время, выбирая мобильных союзников для достижения личных эгоистических интересов и бенефициарных целей» (конец цитаты).

Запрет на конкурентную форму социально-экономического развития, как я неоднократно указывал, в том числе – и более 30 лет назад в монографии «Опережающее развитие человека, качества общественных педагогических систем и качества общественного человека – социалистический императив» (Москва, 1990), поставила Природа, вернее – Биосфера и планета Земля как суперорганизмы, в форме процессов первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.

У М.Н. Хохловой этот запрет формулируется так (с. 43):

«НИКОГДА не станут «экономически выгодными» и «конкурентоспособными»: экология и бережное отношение к природе; полезные продукты; достойные условия труда (технологии, время, оплата…); здоровье; помощь умирающим от голода и катастроф; забота о детях, стариках и инвалидах; честность, доброта, любовь и справедливость» (конец цитаты).

Причем косвенно она признает, что действует мною сформулированный закон фальсификации качества, как закон рынка (и конкуренции соответственно).

Марина Николаевна пишет о «фальсификации ингредиентов и обворовывании работников». «Тут уж не до качества и надежности, а цену назначает сговор монополистов» (с. 43)…

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…

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…Она пишет в разделе «Гибель глобальной империи «ПРИБЫЛЬ» (с. 174):

«Сегодня незатухающий МИРОВОЙ КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА (не стоит надеяться на цикличность и нет смысла искать закономерность «волн») безысходно констатирует о прогрессирующем процессе заката империи другого типа – наидревнейшей ГЛОБАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ под названием «ПРИБЫЛЬ».

Многими тысячелетиями складывалась эта слишком простая и унифицированная монетарная мера «успеха» человеческой деятельности в социуме – способность извлекать прибыль (красть чужое, тобой не созданное, и не сидеть в тюрьме), обеспечивать её непременный рост и рост роста.

Но именно сегодня ПРИБЫЛЬ, – замечает Марина Николаевна Хохлова, – её производные приближаются к своему тоталитарно предельному состоянию – все научились её друг на друге получать. Это уже не просто экономика, жажда прибыли стала всеобщим, индивидуальным и групповым мировоззрением, смыслом жизни – а СЧАСТЬЯ НЕТ.

Само понятие ПРИБЫЛЬ в пределе содержит основы самоуничтожения» (конец цитаты).

А это и есть подтверждение моего теоретического положения, сформулированного в «Манифесте ноосферного социализма» (2011), что рыночно-капиталистическая система, или система глобального империализма мировой финансовой капиталократии, превратилась в систему экологического самоуничтожения.

Замечу только, что «экономика Сталина», или другими словами, – система «советского социализма Эпохи Сталина», функционировала и развивалась на бесприбыльной основе.



В 1939 году И.В. Сталин на торжественном приеме героев-папанинцев подчеркнул эту особенность экономики социализма в СССР – её функционирование на основе плана и понижения технологической себестоимости продукции, и что «прибыль», этот критерий капитализма, остался за «бортом» социализма в СССР. «Экономическое чудо» в лице «экономики Сталина» впервые великолепно теоретически раскрыл и показал российский политэконом, выдающийся современный мыслитель Валентин Юрьевич Катасонов в книге «Экономика Сталина» (2014).

Важно, что «история социализма» за прошедшие 105 лет имеет в своём опыте этот прорыв к новой советской цивилизации, в экономике которой главным был функционал качества жизни человека и общества, а «прибыль» как неотъемлемый атрибут «рыночной экономики» и конкурентных отношений была убрана с политэкономии социализма вместе с упразднением капиталистической частной собственности.

Именно эта плановая бесприбыльная «экономика Сталина» (как её назвал В.Ю. Катасонов) позволила во время послевоенной пятилетки осуществить трижды понижение цен на потребительские товары в СССР, которое стало единственным прецедентом в экономической истории человечества.

Конец «Империи Прибыли» – это и есть наступившая Эпоха экологического упразднения частной собственности и соответственно капитализма, именно в соответствии с императивами Большой Логики Социоприродной Эволюции (концепция Большой Логики Социоприродной Эволюции входит в теоретический базис Ноосферизма), со стороны Природы.

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Здесь уместно вспомнить определение коммунизма, которое очень редко вспоминается современными коммунистами и учеными-обществоведами, и которое дал Карл Маркс в «Философско-экономическая рукописях» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 42, с. 116):

«Коммунизм как положительное упразднение частной собственности… в силу этого как подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека… есть действительное разрешение противоречия между человеком и природой».

Сто лет спустя, де-факто и косвенно, американский ученый-экономист-эколог Барри Коммонер в книге «Замыкающийся Круг» показал глубинную связь капиталистической частной собственности с идущими процессами глобального экологического кризиса, начиная с рубежа 50-х/60-х годов (на русском языке книга была издана в СССР в 1974 году).

Он вынес в этой книге такой вердикт: технологии на базе частной собственности уничтожают главное богатство человечества – экосферу, а я добавлю – и, значит, витальный базис, т.е. базис воспроизводства жизни человека на Земле. А это в свою очередь означает, что капиталистическая частная собственность – это один из главных механизмов идущих, уже более полувека, процессов экологической гибели рыночно-капиталистической системы хозяйствования.

Можно утверждать, что за дело «упразднения частной собственности», т.е. за «дело коммунизма», взялась Природа Земли – Биосфера, встав на сторону Социализма, на сторону того потенциального человечества в Будущем, которое станет её Разумом и возглавит ход дальнейшей социоприродной эволюции, сберегая все разнообразие Жизни на Земле.



Потому что Биосфера Земли и есть витальный базис воспроизводства жизни человечества.



А это и означает переход Биосферы в Ноосферу, который предсказал В.И. Вернадский, 160-летие которого мы отметим 12 марта 2023 года, т.е. переход к Ноосферизму как новому пути развития, становится формой дальнейшего развития (и бытия) человечества на Земле.

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Капиталократия превращает в частную собственность всё, над чем Капитал властвует и из чего извлекает прибыль для собственного роста. А это означает рост капиталовластия над миром.



Империализм мировой финансовой капиталократии стремится к господству над миром, т.е. превращает весь мир в частную собственность, с одновременной ликвидацией (в соответствии с фермонтской моделью «20% : 80%», сформулированной на совещании представителей мировой финансовой капиталократии в Отеле «Фермонт» в Сан-Франциско в США в 1995 году) 80% населения Земли, в том числе и населения России, которые были объявлены «лишними».

По этому поводу Марина Николаевна Хохлова замечает (де-факто подтверждая положение моей теории капиталократии, что в «мире господства Капитала», «государство» и «демократия» только механизмы в «руках» капиталократии):

«ВЛАСТЬ (право на насилие) наднациональная, государственная, корпоративная, религиозная, семейная и т.п. всегда и везде приватизирована, персонифицирована и находится в «частных руках». Другого не бывает.

ВЛАСТЬ НАРОА как демократия – это абсурд, нонсенс, нелепость, бессмыслица, бред, абракадабра» (с. 185).

Правда, это анархическое утверждение Марины Николаевны спорно. Она этим утверждением воспроизводит главное кредо анархизма, которое, как теоретическое течение, в борьбе с капитализмом было оппонентом марксизма и стояло за быструю отмену государства как механизма насилия.

Социализм – это общество, которое на базе общественной собственности на средства производства, становится строем Власти Труда над Капиталом, который он создал и начинает управлять, на основе планирования развития народного хозяйства, своим развитием, т.е. управлять ходом истории, достигая желаемых состояний, роста общественного блага и качества жизни людей.

Марина Николаевна так определяет глобализацию частной собственности, что на моем языке – означает оформление «пирамиды капиталовластия», на вершине которой «уселась» мировая финансовая капиталократия или «хозяева денег» по В.Ю.Катасонову (с. 185, 186):

«1. Идет, тоталитарное оформление ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ на ВСЕЛЕННУЮ: экосферу, техносферу, социосферу – всех людей, их знания, культуру и ВРЕМЯ всей жизни био-массы (не только периоды труда/ потребления).

Например, растет частная собственность на тюрьмы с заключенными (аресты на заказ), на вооруженные силы (ЧВК) и полицию (включая ЧОП), на пожарных (без денег – гори всё ясный пламенем), на больницы с врачами (убивающими по протоколу ВОЗ), школы, персонифицированные большие данные.

Не надо путать с пропагандой «индивидуальной метавселенной» (она изначально вам не принадлежит, но вас туда загоняют обменять свою ЖИЗНЬ на старую потертую игроманию забытья – продвинутую наркотическую иллюзию).

2. Далее идёт заключительная схватка властных вертикалей за эту узаконенную «СОБСТВЕННОСТЬ» и ГЛОБАЛЬНУЮ ВЛАСТЬ. При этом, умирая каждая вертикаль готова увлечь за собой миллиарды жизней «своих и чужих зон влияния».

3. И, наконец, устранение ВСЕХ ограничений ГЛОБАЛЬНОЙ ВЛАСТИ (законов, конституций, суверенитетов, прав, культуры, нравственности, морали…)» (конец цитаты).

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Фактически эта длинная цитаты из книги М.Н. Хохловой, на мой взгляд, – хорошая иллюстрация к моей теории капиталократии, представленной в книгах «Капиталократия» (2000) и «Капиталократия и глобальный империализм» (2009). Еще в 2000 году в «Капиталократии» я отмечал2:

«Капиталократия в своей эволюции подчиняет себя государство. Капиталовласть надстраивается над государственной властью. Государство и право становятся одним из важнейших механизмов реализации капиталовласти.

С позиции теории капиталократии демократия предстаёт как «фиговой листок» для прикрытия «срамных мест» капиталократии (мое замечание: которое разоблачает в своей книге М.Н. Хохлова).



Так называемая представительская или парламентская демократия есть на самом деле форма реализации капиталократии.



Вместе с приходом на арену истории класса буржуазии была «изобретена» демократия только и только для реализации капиталократии.

Вот почему демократия в «обществе Капитала» никогда не была народовластием, а была формой реализации капиталократии» (конец цитаты).

Я еще тогда, в 2000 году, 23 года назад, обращаясь к проблеме «Шенгенского соглашения» и организации тотальной электронной слежки за передвижением людей по поверхности планеты, по крайней мере в то время – в Европе и англо-американском мире, целую главу в этой книге посвятил раскрытию утверждения «Шенгенское соглашение – модель будущей электронно-монетарной организации капиталократии».

В ней я писал (с. 31):

«Модель «Строя Денег» уже стало базовой стратегией мировой капиталократии по установлению Нового Мирового Порядка (мое добавление: Новый Мировой Порядок – это и есть механизм господства мировой финансовой капиталократии, т.е. глобальный империализм, превращающий в частную собственность планету Земля и человечество, и в потенции – осваиваемые космические пространства, как это делает Илон Маск).

… за этим замыслом оказалась другая, антидемократическая, тоталитарно-фашистская сторона проекта, замаскированная для обычного обывателя…

На практике речь идёт о создании гигантского банка данных, в котором будет храниться информация о всех гражданах…

Финансовые рынки как инструмент финансовой капиталократии через «цифровые рыночные ценности», ориентированные на «людей-игроков», десоциализируют «общества» стран, куда они приходят, разрушают их.



Формируется «абстрактная империя» (понятие Сороса) финансовой капиталократии, которая отчуждается от национальных обществ и государств и «манипулирует» ими, управляя крупными «переливами» больших объемов капитала, наказывая «непокорных» через «обескровливание» их экономических систем с помощью «оттока» финансового капитала через мировые финансовые рынки (биржи) (мое замечание: санкционная война США и стран НАТО против России с 2014 года и арест (замораживание) финансовых активов России, хранившихся в банках США, Англии, Швейцарии, Франции, Германии – яркая демонстрация и развитие этого моего положения)» (конец цитаты).

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Фактически вся книга Марины Николаевны Хохловой – это демонстрация того Тупика – Экономического, Экологического, Финансового, Социального, Гуманистического, в целом – Исторического, – в который завели человечество строй мировой финансовой капиталократии и сопровождающая этот строй – система глобального империализма и соответственно экономического колониализма.



Которая любые системы жизнеобеспечения превращает в механизмы своей экспансии в своем устремлении к установлению своего господства над миром.

Марина Николаевна «Новому Мировому Порядку» противопоставляет как долгосрочную стратегию развития человечества «Новое мироустройство», за обеспечение которого должны взяться «народы мира», противостоящие небольшой кучке, но языке Хохловой, «ультра-глобалистов», т.е., на языке моей теории капиталократии, мировой финансовой капиталократии.

Чтобы «новое мироустройство» стало долгосрочной, возможно постоянно обновляемой, целью развития, а за этим стоит решение «взаимосвязанных и динамичных проблем управления» (с.239), необходимы: установление «НОВОГО коллективного мышления – нового явления и соответствующей новой теории» (с. 233), возрождение на новой основе ключевой роли «Культуры», как важнейшего механизма развития человечества.

По Хохловой планетарная победа над «ультра-глобалистами», их попытками установить «Новый Мировой Порядок», как систему своей власти, уже произошла – произошла просто в форме начавшегося краха этой системы.



Здесь этот же вывод Марины Николаевны мною сформулирован в научно-мировоззренческой системе Ноосферизма в форме утверждения, что наступившая Эпоха Великого Эволюционного Перелома одновременно предстает и как «Эпоха Краха рынка, капитализма и либерализма» (я даже в 2010 году опубликовал отдельной книгой работу «Эпоха Краха рынка, капитализма и либерализма: ноосферно-социалистический прорыв, или экологическая гибель человечества?»).

Марина Николаевна красочно так описывает этот процесс распада системы власти ультра-глобалистов, уже на моём языке – системы власти мировой финансовой капиталократии) (с. 258):

«Народы же в замешательстве никак не поймут алогичные иррациональные шизофренические действия национальных олигархов, госвласти, наднациональных структур, пока те «тайно», суетливо договариваются между собой снова и снова, деля мир новыми «красными линиями».



Правда, очень кратковременно, до следующих «ножей друг другу в спину». То есть идёт обычная, тысячелетиями исторически знакомая, турбулентная игра власти в «царя горы» на горе людских трупов.

Ультра-глобалиста сами для себе стёрли границы всего мира и, сидя по «глубинным» норкам (страшась покушений), тщетно пытаются свести глобальный баланс своих захватов, аудировать лоскутные отчеты и «красивые» цифирки интегральных показателей своей собственности, нарисованные наёмными «послушными манагерами с золотыми парашютами».

А баланс расползается по швам, рвёт и врёт в каждой цифре, ускоряя темпы безальтернативного коллапса валютной экономической системы» (конец цитаты).

И далее Марина Николаевна оптимистично заключает (с. 259, 260):

«Проблема несводимости «глобальных балансов» захвата мира тревожит всех пирамидо-строителей.

На самом деле система МИРОПОРЯДКА (узаконенное неравенство, эксплуатация, кража…) схватилась со всепроникающим в народы запросом гармонии развития, поиском природных основ МИРОУСТРОЙСТВА (закономерным падением примитивов культуры силы власти и пожизненного ошейника экономического рабства).

СИСТЕМЫ Миропорядка и Мироустройства воюют за ЧЕЛОВЕКА!

Бьются смертным боем за его разум, душу, дух и тело.

А цивилизации необходимо лишь самосознание и вразумление на путь.

От МИРОПОРЯДКА → к →МИРОУСТРЙОСТВУ.

…это путь открытия природных законов развития Мироздания, их осознанного применения в новых усложняющихся культурным ростом человечества социальных отношениях» (конец цитаты).

И далее следует раздел, раскрывающий нравственный императив М.Н.Хохловой (с. 260):

«Нужен рубикон!

Им будет грядущий планетарный НАРОДНЫЙ трибунал – МИРОВОЙ ТРИБУНАЛ агрессивной системе миропорядка и его апологетам»…

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…

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…Ноосферный Коммунизм как будущую историю человеческой цивилизации не только на Земле, но и в Космосе, – хорошо раскрыл в фантастическом романе «Час быка» Иван Антонович Ефремов, не только известный писатель-фантаст с мировым именем, но и не менее известный ученый-геолог, палеонтолог, сторонник учения о ноосфере В.И. Вернадского.



В «Прологе» к этому роману, в котором описывается урок в школе в той отдаленной эпохе бытия человечества на Земле, когда «Эра Разобщенного Мира» (ЭРМ), в конце которой происходило «уничтожение культуры и избиение лучших» (а ЭРМ по Ефремову и есть вся история эксплуататорских обществ с войнами, насилием и конкуренцией), сменилась «Эрой Встретившихся Рук» (ЭВР), т.е. Эрой, в которой ведущим законом стала Кооперация, Учитель описывает планеты, открытые космическими экспедициями землян, на которых разумные цивилизации, не сумев перейти к ЭВР, погибли.

Происходит такой диалог учителя с учениками на этом уроке:

«– Правильно ли сказать, что весь исторический опыт утверждает неизбежную победу высших форм над низшими как в развитии природы, так и в смене (мое замечание: имеется в виду смена социальных форм человеческого бытия)? – начал юноша.

– Правильно, Ларк, если исключить особенные стечения обстоятельств, которые очень редки, как всё то, что выходит за границу великого диалектического процесса усреднения, – ответил учитель.

– Например, случай с Зирдой, чьи мёртвые развалины поросли черными маками? – спросила Пуна, вытягиваясь во весь невысокий рост.

– Или другие, открытые позже планеты, – добавил учитель, – где есть всё для жизни: голубой свод могучей атмосферы, прозрачное море и чистые реки, тёплое светило.



Но ветра перевивают мертвые пески и их шум вместе с шумом моря или грозы – единственные звуки, нарушающие безмолвие громадных пустынь. Мыслящая жизнь в диком заблуждении убила себя и всё живое, едва прикоснувшись к мощи атома и космоса» (конец цитаты).

Иван Антонович Ефремов более 50 лет назад, незадолго до своего ухода из жизни, предупредил нас, что эта картина может стать реальностью на Земле, если мировая финансовая капиталократия, и все служащие ей люди, управляемые корыстью, стремлением к наживе, полным отсутствием ответственности за семьи, детей, свое общество, будущее всего человечества, в процессе уже начавшейся агонии этой системы власти транснационального Капитала над глобальной рыночной системой, развяжет 3-ю «горячую» мировую войну (а риск такой войны растёт) и убьет в «ядерной топке» себя и все человечество. Н.А.Бердяев в 1918 году высказал пророческую мысль: «в корыстных интересе таится безумие».



Мир господства корыстного интереса или «Империя При были», как его назвала Марина Николаевна Хохлова, превратился в экологически-безумный мир, движущийся с ускоряющимися темпами к экологической гибели в XXI веке. И спасет мир от этого «экологического, корыстного по источникам, безумия» только Ноосферный Прорыв человечества из России, т.е. новая научная идеология – Ноосферизм.

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В целом я научно-философское эссе Марины Николаевны Хохловой оцениваю высоко, даже очень высоко.



Это эссе есть своеобразный гуманистический манифест нашего времени, манифест борьбы против развивающейся человеконенавистнической глобальной политики мировой финансовой капиталократии, в том числе направленной против семьи и репродуктивного здоровья народов, обществ, в целом человечества (за которой скрывается фашистская по сути, капиталорасистская стратегия по сокращению численности человечества в 5 раз по модели «20% : 80%», на которую указал Г.-П.Мартин и Х.Шуманн в книге «Западня глобализации», на русском языке издана в 2001 году).

Она пишет (с. 105, 106):

«Семья – это первая природная инициация рождения нравственности, морали и этики, социальной ответственности и жертвенности, когда человек сам готов отдать свою жизнь за другого человека (ребёнка, мужа, матери, отца…).

Именно СЕМЬЯ сегодня находится в эпицентре битвы ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФРОНТА, так как ЛЮБОВЬ, ДОБРОТА и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ настоящей семьи может нарушить все планы ультра-глобалистов на Новый Миропорядок.

Природа создала человека только 2-х полов: мужчину и женщину.

У природы бывают различные ошибки и сбои…

…Ультра-глобалисты решили искусственно культивировать и преступно приумножать единичные ошибка природы, навязать новые противоестественные стереотипы жизни, сокращающие рождаемость» (конец цитаты).

Марина Николаевна разоблачает «антигуманную и безнравственную дерационализацию сознания» (с. 107), которая является частью, уже в моей оценке, стратегии в форме фермонтской модели «20% : 80%», когда 80% работающих людей на Земле объявлены мировой финансовой капиталократией «лишними».

И это осуществляется через такие стратегемы (с. 106):

«Семья как коммерческий проект: контрактная экономизация личностных отношений…

Унижение роли мужчины: его держат в постоянном психофизическом стрессе…

Атомизация3, внушение необходимости единственно взаимной любви – к себе.

Уменьшение роли женщины: ей мешают реализоваться – как дочери, жены, матери, бабушки, ЖЕНЩИНЫ, настаивая на однобоком карьерном росте…» (конец цитаты).

Марина Николаевна Хохлова бьет тревогу, что «Человека оставили один на один с разлагающимся трупом капитализма, на основных театрах военных действий тотального персонального геноцида» (с. 109).



И поэтому необходимо то, о чем писал в свое время русский космист Н.Ф.Федоров еще в конце XIX века, – ОБЩЕЕ ДЕЛО. Оно в устах Марины Николаевны звучит так: «Во имя жизни пришло время каждому персонально начинать системную (стратегическую и оперативную) реализацию Нового Мироустройства» (с. 112).

Работа М.Н. Хохловой сложна по построению, системно организована, концептуально целостна.

«Война» трактуется широко. Мир капитализма – это «война» против человека и человечества.

Назову наименование главных частей: «Актуализация глобальных проблем», «Мир и Война», «Похороны капитализма», «Новый Миропорядок vs Новое Мироустройство», «Новый Мировой Порядок», «Мировая гибридная война» (подразделы этой части – наименования «фронтов»: «Госсуверенный фронт», «Идеологический фронт», «Зеленый климатический фронт», «Научно-образовательный фронт», «Социально-экономический фронт», «Цифровой фронт»), «Мировой Трибунал».

Эта книга – Набат! Набат, который призван разбудить спящее самосознание людей, вызвать в них потребность совершить духовный подвиг – стать человеком, выйти на уровень жизни в гармонии с Природой, подняться в своём самосознании на уровень Ответственности за всё, что мы творим на такой красивой планете, которая стала нашим «домом», и которую мы называем «Земля»!

Де-факто вся «логика» книги М.Н.Хохловой, как бы, с другой стороны, подводит к тому же выводу, что и моя мировоззренческая система – Ноосферизм, развивающая учение о переходе Биосферы в Ноосферу В.И. Вернадского.



Будущее Человечество – это научно управляемая социоприродная (Социо-Биосферная) эволюция, в свою очередь означающая «Новое Мироустройство» как «Ноосферное Мироустройство», которое базируется на Законе Кооперации., общественном интеллекте или Коллективном Разуме, становящимся «Разумом Биосферы», на научно-образовательном обществе (в котором образование служит «базисом базиса» духовного и материального воспроизводства, а наука выполняет функцию не только производительной силы, но «силы управления», т.е. обеспечивает научный базис управления таким сложным объектом, каким является «ноосфера» (органичный и гармоничный синтез бытия человечества на Земле и Биосферы)).

Марина Николаевна так формулирует свое кредо (с. 167):

«НО всепроникающую ГИБЕЛЬ капитализма и ультра-глобалистов НЕ ОСТАНОВИТЬ.

Что делать?

Очень просто.

Надо остаться ЧЕЛОВЕКОМ и учиться ЖИТЬ вместе в НОВОМ МИРОУСТРОЙСТВЕ!

Прямо сейчас».

И далее она делает такой оптимистический вывод, которые я решил взять в качестве заглавия для моего этого очерка – размышления над этой замечательной книгой Марины Николаевны Хохловой (с. 199):

«Коллективно выживут работающие, умнейшие, добрейшие и сильнейшие ДУХОМ, помогая друг другу».

Замечательные слова!

Научно-философское эссе Марины Николаевны – многоплановая, концептуально-сложная работа. Я только затронул некоторые проблемы, связанные с содержанием эпохи (или исторического времени), которую мы – и Россия, и человечество, и каждый человек и каждая семья в отдельности, и народы мира, в том числе и русский народ и все народы России, – переживаем.



Я её определил как Эпоху Великого Эволюционного Перелома и, одновременно, как Эпоху «Родов» Действительного – Ноосферного – Разума.

Появление в «интеллектуальном пространстве» России этой книги (которую я отнес к жанру научно-философского эссе) Марины Николаевны Хохловой является одним из моментов того крупномасштабного и сложного процесса «Родов» Ноосферного Разума в России, который уже происходит и набирает силу!

«Каждый человек может стать творцом истории, не функцией, не жертвой, не роботом» (с. 239) – восклицает автор этого замечательного труда Марина Николаевна Хохлова.



Это и есть настоящий гуманизм в действии. Это и есть манифест той духовной, внутренней красоты, которая возвышает человека до понимания Гармонии как закона той Целостности, в которой мы живем и разумом, которой становимся!

1 Из книги: Хохлова М.Н. Сетевые мир и война. Новый миропорядок или новое мироустройство. Идеология будущего Управление развитием. Гармогенз. – М.: Книжный мир, 2023. – 302с.; с. 199

2 Субетто А.И. Капиталократия (философско-экономические очерки). Избранные статьи и интервью. – СПб.: ПАНИ, КГУ им. Н.А.Некрасова, 2000. – 214с.; с. 21

3 Пояснение М.Н.Хохловой: «Атомизация – распад связей в обществе, социальное разобщение, социальная изоляция индивидов друг от друга…»

А.И. Субетто



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