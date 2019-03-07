Он вруном не был.

– Я врать с рождения не мог,

Я – самый ЧЕСТНый!

Я – ЧЕСНок!

– Да-да! –

Кивают все вокруг.

Тут в разговор вступает ЛУК:

– Я не ЛУКавил никогда!

Где справедливость, господа?

(Г. Ильина )



Мир пошел путем неправды. Человечество от того и не понимает свое прошлое, что находясь во власти иллюзий, навязанных обществу небольшой группой лиц, узурпировавших не только власть, но и свободу людей, смирилось с положением вещей, само создало иллюзорный мир, где правят законы, весьма далекие от реалий. Пожалуй, в мире есть всего несколько занятий, которые напрямую связаны с самими возможностями человека, но и они находятся в рамках надуманных законов, без которых не могут существовать. Все это, очень ограничивает наш путь к совершенству и познанию мира и лишь очень немногим, удается подняться над самим собой, что бы с удивлением увидеть, в какой чудовищной лжи мы живем.

Я много думал над этим, стараясь осознать тот момент, когда все это произошло и понять первопричину. Конечно, Абсолютное Зло существует, но ведь и человек создан по образу и подобию Абсолютного Добра, а значит сильнее и умнее Зла, но почему, то, проигрывает ему. Впрочем, все валить на мифических чертей не стоит. Им и не снилось, на какие подлости способен человек, когда сам и добровольно идет путем преступления.

Он даже религии создает под себя. Мне приходилось интересоваться церковью саентологов и ее основателем. Он вообще не скрывает, что цель его церкви – заработать много денег и по примеру масонов встать над миром. Очередной член мирового правительства.

Однако и у Зла не все получается. Иначе бы мир погрузился в хаос, но этого, почему то, не происходит.

И вот, что я думаю – Зла просто не существует, оно нематериально, как не материальны его законы. Если в Добре первым словом есть ДАЙ, то в Зле ОТНИМИ. Вот и изворачивается оно, дабы отобрать у людей данное изначально, придумывает свои законы, отличные от законов самой Природы, но при этом учит, что оно единственно верно.

А ведь достаточно всего лишь отказаться от материальных благ, навязанных человечеству, что бы понять, что мир может быть счастлив.

Вот поэтому, люди открывающие законы природы и анализирующие происходящее, нам всем интересны, а нестандартный взгляд на вещи и правила приводит к открытию и познанию самих себя.

Человеку дано многое от рождения, но он единственное существо в мире, которое не в состоянии себя обслужить без родителей, но это же существо в состоянии убить себе подобного, в том числе и ребенка, требующего помощи. В дикой же природе подобного нет. Там не убиваю ради убийства.

А вот как относиться к сказке? Что это такое? По моему мнению, поучительный рассказ, несущий мудрость поколений. Правда, мы часто путаем ее с анекдотом, но ведь и там есть доля истины. Есть и литературный вымысел, когда автор создает человека не существовавшего ранее, мо могущего иметь прототипа в жизни.

Вот про одного из таких мы и поговорим, тем более, что его приключения связаны с Россией.

Барон титул не великий, и занимает в титулованном дворянстве место, сразу за виконтом. Это не совсем сюзерены, даже скорее всего совсем не сюзерены. Например, Ротшильды просто купили этот титул, потому, как торговля им в средние века велась основательно. Если виконт, был несомненным сыном графа и наследником, то барон и его малая разновидность баронет могли вообще не быть детьми аристократов.

Что же касается нашего барона, который несомненно вызовет улыбку у читателя, то он аристократ природный и род его тянется с 12 века. Мюнхгаузены – это древний аристократический род из Саксонии. Известен он с конца XII века. Его родословное древо насчитывает примерно 1300 имён. В наши дни сохранилось не менее полутора десятков замков, когда-то принадлежавших и принадлежащих сейчас этим почтенным аристократам. В XXI веке здравствуют около 50 представителей этого знатного рода, к которому в разные времена принадлежали и министры, и учёные, и писатели. Но так уж получилось, что лишь один человек из многочисленной когорты незаурядных личностей приобрёл мировую популярность. Его полное имя – Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен. Жил он в 1720-1797 годах и умер в возрасте 76 лет, не дожив около 3 месяцев до своего очередного дня рождения. Скажу сразу, возраст почтенный для того времени. Век 18 хоть и звался просвященным, однако долголетием не отличался

Известность и славу ему принёс немецкий писатель Рудольф Эрих Распе (1736-1794). В 1785 году он издал в Лондоне книгу под названием "Рассказы барона Мюнхгаузена о его приключениях в России". Вот этот факт принудил меня взяться за расследование: странным показалось то, что немецкий писатель, имея возможность издаваться в Германии, неожиданно выбрал английский язык и страну за Ла-Маншем. Поэтому я обратился к своим товарищам, отставным сыщикам виртуальной оперативно-следственной группы, созданной мною в Интернете. Надо сказать, что лето разнежило моих коллег, и мы мало трудились, справедливо полагая, что внуки требуют внимания.

Но налетела осень, пришло время сентябрьских забот и старые полицейские псы принялись за расследование, которое как всегда оказалось очень интересным. Мало того, нашли мы и преступника, но об этом расскажу по порядку. В общем, с радостью сообщаю, что ОСГ, после летних отпусков, принялась за дело и читатель, теперь чаще будет слышать скрип наших старческих суставов в Сети. Надеемся, что вы не забыли нас и потому, новый сезон, мы решили начать с чего то необычайно интересного, а главное неожиданного.

В этом расследовании принимали участие оперативники из Скотланд-Ярда, МВД РФ, комиссариатов Германии и …. Народной милиции Ким Ир Сена.

Ты чего, напрягся читатель? Я же обещал неожиданность? Будет тебе белка, будет и свисток, а еще собака по-корейски, которая зарыта в стране Утренней Свежести.

Жизнь Рудольфа Эриха Распе окутана тайной. Нам стало достоверно известно, что в Англии он оказался по причине мошенничества. В 1775 г. — располагая солидным опытом и пользуясь авторитетом, он предпринимает повторное путешествие по Вестфалии, на сей раз скупая редкие вещи и монеты для ландграфских коллекций. Будучи бедным человеком, он продаёт часть монет из принадлежащего ландграфу собрания, чтобы поправить своё финансовое положение. На его арест был выдан ордер, но Распе удаётся бежать и добраться до Лондона. Считается, что люди, пришедшие его арестовывать, были так поражены его даром рассказчика, что дали профессору возможность скрыться. Возможно и так, но это не единственное достоинство этого автора. Этот человек, был не только мошенник, сиречь формазон, но и тот, который во времена работы в библиотеке воровал рукописи, а затем перепродавал в частные коллекции.

Странное дело, но при первом же рассмотрении этого писателя, мы увидели, что барон не его персонаж. Он его берет из немецкого журнала и просто систематизирует то, что было напечатано другим человеком.

1785 — Распе выпускает первого «книжного» «Мюнхгаузена» (первые опубликованные истории появились в немецком «Путеводителе для весёлых людей», 1781, 1783). Заслуга Распе заключается в обработке материала из «Путеводителя» и превращении его в цельное произведение, объединённое единым рассказчиком и обладающее законченной структурой. В этой книге на первое место выдвигается идея наказания лжи, а сама книга построена как типично английское произведение, где все события связаны с морем. Английский вариант приключений Мюнхгаузена сориентирован на жителей британских островов и содержит ряд эпизодов, интересных и наиболее понятных именно англичанам.

Но не эта книга принесла деньги Распе. Помните торговлю рукописями и монетами? Вот на них и была куплена им шахта в Англии, которая по замыслу писателя, должна была обеспечить ему покой и состояние. Впрочем? тиф, унес в 1794 году его к праотцам. Запомним и мы этот год.

В 1786 году появился перевод этой книги на немецком языке с дополнениями Готфрида Августа Бюргера (1747-1794). Рассказы представляли собой забавные истории о поразительных похождениях отважного и находчивого барона. Они тут же приобрели огромную популярность. Вот только доподлинно неизвестно, как писались рассказы – в полном соответствии со словами героя или писатели сами додумывали и дополняли увлекательные сюжеты.

Ну что же, может кому чего и не известно, а вот от сыскарей, решивших заняться поиском правды скрыться не удастся.

Для начала, прошу обратить внимание на дату смерти Бюргера Августа Готфрида. Все тот же 1794 год.

Сын пастора. Получил юридическое образование. В литературной деятельности вначале подражал поэтам рококо. Опираясь на фольклорные традиции, создал новый для немецкой литературы жанр серьёзной баллады, введя элементы чудесного, таинственного, иррационального. В его балладах действуют мертвецы, привидения, оборотни.

Образцом нового типа баллады стала «Lenore» («Ленора», 1773), известная в многочисленных переводах и подражаниях (русский одноименный перевод В. А. Жуковского, два вольных подражания Жуковского — «Людмила» и знаменитая «Светлана», вольный перевод П. А. Катенина под названием «Ольга», другие переводы), и близкая к ней баллада «Der wilde J;ger» («Дикий охотник», 1786) и другие.

Пока оставим этих людей и вернемся к нашему барону..

Родился Иероним в 1720 году и через 4 года потерял отца. В 1733 году он стал пажом у герцога Фердинанда Альбрехта II, а в 1737 году уехал в Россию к его сыну Антону Ульриху также в качестве пажа. Повзрослев, стал корнетом Брауншвейгского полка, дислоцированного под Ригой. Произошло это в декабре 1738 года, то есть корнету стукнуло 18 лет. И все бы ничего, только знал паж много такого, про что лучше не знать

Вскоре в России происходит смена монархов. Анна Иоанновна умирает, передав незадолго до смерти правление Бирону. Трон наследует 2-месячный Иван Антонович. Он является сыном Анны Леопольдовны и Антона Ульриха. Это его убьют братья Орловы, организовавшие Шлиссельбургскую нелепу поручика Мировича. В истории России, император Иоанн Антонович известен, как Посмертный, то есть коронованный после смерти императором Павлом.

Проходит менее месяца, и Бирон оказывается в камере Шлиссельбургской крепости. Всю власть в свои руки берёт Анна Леопольдовна. При этом Антон Ульрих производится в генералиссимусы, как отец малолетнего императора.

Те, кто читал мои иные работы знают, что Петр и Екатерина Вторая дядя и племянница из Анхальтского рода. Настоящий Петр был подменен во время Великого посольства в Европу и окончил жизнь в Бастилии под именем Железная Маска. Лже-Петр уничтожил весь род Романовых, которые сами в Смутное Время уничтожили Рюриков. Романовы закончились на Иоанне Посмертном, а если быть более конкретным, то на Анне Леопольдовне. Казни времен Анны Иоанновны, это попытка разделаться с теми, кто привел на русский трон самозванца. Последняя попытка Романовых уцелеть. Анна Иоанновна прекрасно знала, кто правил Россией и потому не чествовала память Петра.

Достигший высокого положения патрон не забывает своего бывшего пажа. В начале 1741 года Мюнхгаузена производят в поручики и ставят командиром 1-й роты, дислоцированного в Риге полка, предназначенной для различных парадных мероприятий.

В конце 1741 года в ночь с 24 на 25 ноября происходит дворцовый переворот. Дочь Лже-Петра I Елизавета Петровна при помощи гренадёрской роты захватывает трон. Так называемая Брауншвейгская фамилия – малолетний император, его 2-месячная сестра, Анна Леопольдовна и Антон Ульрих арестовываются и отправляются на многие годы в ссылку.

Что же касается барона Мюнхгаузена, то он удачно избежал опалы, так как служил не в свите патрона, а в действующей армии. За ним сохранилось звание поручика и денежное довольствие. В 1744 году наш герой соединяет себя узами брака с Якобиной фон Дунтен – дочерью судьи. В личной жизни всё нормализовалось, а вот дальнейшая военная карьера забуксовала на месте. Только в 1750 году барону присвоили очередное воинское звание ротмистр. После этого он подал прошение на годовой отпуск для улаживания имущественных дел по вступлению в наследство после смерти матери. Братья поделили имущество, и новоиспечённому ротмистру достался дом в Боденвердере. Вопросы наследства решались очень долго. Поэтому барон вынужден был 2 раза продлевать отпуск. Лишь в 1752 году все юридические формальности были утрясены. Но у нашего героя к этому времени пропало всякое желание возвращаться на военную службу в Россию. Он уютно обосновался с женой в Боденвердере, а жил на проценты с той части капитала, которая отошла к нему. Денег, в принципе, хватало, но за безупречную 10-летнюю службу Российской империи ротмистр мог ещё получить и пенсию. Поэтому он подал в Военную Коллегию рапорт об отставке с присвоением ему звания подполковника, так как, только начиная с этого звания, военные люди могли рассчитывать на пожизненное денежное содержание. Однако из Коллегии пришёл ответ, что подобные прошения необходимо подавать на месте, а не находясь за тридевять земель. Но барон почему-то в Россию так и не поехал, а остался на родине. В результате этого его в 1754 году исключили из армии как самовольно оставившего службу. Пенсию, естественно, никакую не дали и в звании не повысили.

Далее жизнь барона разладилась. Денег не хватало, жена начала изменять. Склонный к литературе он начал публикации в «Путеводителе для веселых людей». Именно он и есть автор рассказов о самом себе, вот только эти рассказы увидеть невозможно. О них слышали все, но ни одного документально подтвержденного не найдено. Есть только работы двух писателей, один из которых точно установленный мошенник.

Однако мы нашли кое, что, в Народной Корее. И помог нам в этом наш коллега из милиции этой страны. Дело все в том, что его пращур был знаком с Мюнхгаузеном. Есть у него и рукописный текст самого барона.

А теперь приготовься услышать невероятное. Иероним не врун! А писал барон о событиях в русской царской семье. К сожалению, у корейца всего 2 странички, из какой то большой работы. Там такая история, что ее изложение требует времени. Поэтому я ее отложу до иного часа. Но немецкие коллеги идентифицировали путем экспертизы, что листы принадлежат барону Мюнхгаузену. Даже компьютерный перевод, дал результат – барону ехать в Россию было нельзя, слишком много он сообщал такого, что ему было известно от Антона Ульриха из Брауншвейгского семейства, от отца Иоанна Посмертного.

Дело принимало иной оборот. Нам стал понятен ротмистр и причины его не возврата в Россию. Все связано с правдой о малолетнем царе и людях узурпировавших трон великой империи. За такое плаха и дыба обеспечены.

Но кто же писал смешные рассказы про самого барона? Ведь эти в путеводители сохранились! Неужели сам Мюнхгаузен?

Поэтому, мы поинтересовались его финансовым положением. Выяснилось, что после первых публикаций, он ни в чем не нуждался. Кто то, очень хорошо расплатился с ним за молчание. Нашли мы и это. Таким спонсором оказался французский король, давший ему средства на безбедную жизнь. А ведь по нашей версии именно в Бастилии содержался Петр Первый..

Впрочем, рассказы успели разойтись и обыватель того времени читал их с удовольствием. Мало того, в России к власти приходит Екатерина Вторая и начинает войну с Емельяном Пугачевым. Это имя выдумано. Тот, кого мы знаем под ним русско-ордынский царь, сидевший на троне в Тобольске. Его просто по примеру Гришки Отрепьева оболгали Романовы-Анхальты. На самом деле это война 2 государств. Екатерина не правила всей Россией, а лишь западной ее частью. Только после победы над Пугачевым она получила доступ в Сибирь.

А в 1764 году в Шлиссельбурге Мирович пытается выкрасть Иоанна Посмертного и посадить его на трон. Императора Иоанна Шестого убивают. Примерно через 2 года после Воцарения Като, которую привели на трон французы испачканные историей с Петром.

Вот в это время и начинает говорить наш барон, публикуя свои работы.

Сейчас известны его публикации 1781 и 1783 годов. Вот их яко бы и систематизировал Рапе.

А вот о публикациях 1761 года полное молчание. Очень редко, где возможно встретить упоминания о них.

Ну, что, догадался, кто заставил замолчать барона? Правильно, русская императрица Екатерина Вторая, принцесса из дома Анхальтов и ее подельник – король Франции. А дабы избежать кривотолков, ради скорейшей потери памяти о тех публикациях были наняты два человека из пишущей братии, которые и распустили слухи о патологическом врале. Я думаю и сам барон, получивший солидный куш, пересказывал эти истории в кабаках и обществе, удовлетворившись славой и деньгами. Ведь этот человек никогда не участвовал ни в одной войне и даже не слышал пушек, потому, что служил в полку для церемониалов, примерно как ныне Кремлевский полк.

Вот так и были поменяны гвардейские парады на звонкую монету и вечное молчание.

А вот авторы, которых направляли из Петербурга, не заработав на этом достаточно денег, решили пойти по пути барона и в 1793 году попытались опубликовать историю Браунгшвейской династии и Иоанна Шестого Посмертного. Прожили они после этого недолго и умерли в разницу всего 3 месяца в 1794 году при странных обстоятельствах. То, что им кто то, успел заплатить, понятно, иначе на какие деньги они бы начали обзаводиться недвижимостью. Похоже, что это были, кто то из врагов Анхальтов-Цербстов. По моему мнению - Гогенцоллеры. Впрочем, это совсем иная история про Ленинское пророчество, напрямую относящегося к России.

Все цари на престоле Рюриков, правившие после Смутного Времени до самой революции умирали не своей смертью. Их травили, убивали иными извращенными способами. Среди них нашелся только один – Александр Первый, который по мнению людей, под именем старца ушел в Сибирь искупать грехи своего рода. Мы скоро займемся и этим сюжетом, по причине наличия интересных архивов в жандармском ведомстве России, попавших к нам в руки.

А пока заканчивая миниатюру про Карла Фридриха Иеронима барона фон Мюнхгаузена, хотим сказать, что он не был лжецом. Служивший России, он продавал единственное, что у него было, это свою шпагу. И когда наступила возможность продать свои знания, он не колеблясь, это сделал. Давайте не будем судить его. Как бы то ни было, а трагические события в жизни России его не касались. Он немец и наши дела ему по боку. А вот цареубийцы Орловы, Потемкин, Пасек и прочие, еще требуют оценки своей службы России. Ведь именно в их время произошло окончательное закрепощение крестьян и многочисленные войны. Можно бесконечно судить о славе русского оружия, но Россия только тогда и была счастлива, когда на ее земле был мир. Все войны после Великой смуты, это результат падения империи славян – Великой Тартарии, дележ наследства, которой, не прекращается и по сей день.

Закончу я миниатюру словами Михаила Старикова, написавшего много интересного про этого человека. Мне кажется они скажут читателю о многом, но все же поправлю его. ВРУНОМ БАРОН НЕ БЫЛ.

«Великого вруна всех времён и народов похоронили в семейном склепе при церкви в деревне Кемнаде, недалеко от Боденвердера. В наши дни этого человека не забыли. Его помнят и любят. В доме, где жил наш герой, располагается музей. На улицах города много его памятников. Каждый год проходит праздник, посвящённый барону. Заканчивается он всегда полётом на пушечном ядре. Человек, одетый в костюм XVIII века, садится на ядро, привязанное к вертолёту и поднимается в воздух. Без вспомогательного технического средства совершить такой полёт невозможно, хотя великому выдумщику это как-то в своё время удавалось».

Источник: https://www.proza.ru/2015/09/07/101