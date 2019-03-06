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Отмена больничных – скоро! Очередная реформа от “Единой России”.

21:08. 6 марта 2019 Просмотров - 373 3 коммент. Опубликовал:

scale_600

 Иногда мне кажется,  депутатский корпус совсем выжил из ума или они просто обнаглели на казённых харчах настолько, что сосем потеряли человеческий облик. А возможно этот облик стал им просто ненужен, ведь с козлиным профилем проще блеять в унисон.

Любимые слуги народа от Единой России в очередной раз показывают свое отношение к обычным гражданам страны, предложив не только отменить больничные листы, но и наказывать рублем тех работников, кто не выполняет рекомендации врачей после прохождения диспансеризации.

С таким предложением выступил Заместитель председателя комитета по охране здоровья единоросс Николай Говорин. По его мнению временная нетрудоспособность несправедливо оплачивается всем работающим гражданам страны. Он уверен, что Российские граждане заболевают из-за того, что не уделяют должного внимания своему здоровью несмотря на то, что государство создало им необходимые условия, организовав бесплатную диспансеризацию.

"Работникам следует использовать эту возможность в полной мере. Если же такого не происходит - это уже их личные проблемы. А не предмет заботы работодателей и фонда социального страхования".

Сейчас деньги за больничный выплачиваются первые три дня работодателем, а последующие дни фондом социального страхования. Размер выплаты прямо пропорционален стажу работающего. Такой порядок заведён еще со времён СССР и он всех устраивал.

Так как работодатели регулярно оплачивают взносы в ФСС, то по факту работники самостоятельно зарабатывают свою субсидию, а не получают подачку от государства. И организация бесплатной диспансеризации - совсем не одолжение от господина Говорина.

А выходит с его слов, что мы с вами, Российские граждане - неблагодарные создания, не следим за своим здоровьем и нужно отменить оплату больничных. Но взносы оставить. Ну а как еще...

В последние годы деятельность Единой России и вот таких ретивых умников у населения вызывает, мягко говоря, отторжение и нервный смех.

Почему сами депутаты, чиновники обслуживаются в спец-поликлиниках, а не стоят в очередях в обычных? Почему на лечение они едут заграницу, а не лежат в коридоре районной больницы на сломанной кровати?

Но только вот здравые законопроекты в интересах граждан, как законопроект о приравнивании зарплаты депутатов и чиновников к средней по стране и подобные, они гневно отметают.

Так и живём...

Источник: https://zen.yandex.ru/media/ippolit/otmena-bolnichnyh-skoro-ocherednaia-reforma-ot-edinoi-rossii-5c5a97d5a3a9da00ae739d6e

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3 коммент.»

  • 4968 4549
    strelez 6 марта 2019 в 21:55 Ссылка
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    https://pandoraopen.ru/2018-12-19/deputaty-predlozhili-shtrafovat-rossiyan-kotorye-ne-vyzdoravlivayut/

    Ключевое слово “работников”. Вряд ли этот термин охватывает депутатов и прочих, лечащихся бесплатно с 100% оплатой больничного, болеющих столько дней, сколько нужно с последующей полной реабилитации здоровья. И не дома, а в очень комфортабельных спецучреждениях в одноместных палатах-ВИП.

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    • 30293 15125
      Степаныч strelez 6 марта 2019 в 22:45 Ссылка
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      Ну спецполиклинники всегда были и раньше,к слову на любой работе есть такой контингент что постоянно сидит на больничном имея знакомых врачей или банально подкупая их.Особенно там где таких надо подменять добросовестным работникам увеличивая нагрузку на них,и обычно таких хитро- “болящих” не любит никто.)К слову это обычно пьющие и курящие,они то видимо больше всех и пострадают.)Сейчас на большинстве предприятий простое правило,надо отлежаться,бери за свой счет,ну а “болящие” пускай либо лечаться,либо прыгают к навальному,он им все на блюдечке принесет,надо только пострадать малость в борьбе с кровавым режимом,и восстановить потом всю инфраструктуру заново как Павка Корчагин невзирая на ранения и невыносимые условия.Правда про последнее скажут потом,когда снесут “кровавый” режим.)))

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  • 43 15
    Rerbim 6 марта 2019 в 23:36 Ссылка
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    Уже семь лет никаких больничных.
    Температура за 37, видать идёт процесс.
    Я не хочу переходить на личности.
    И в курсе мой терапевт.

    Вот уже 13 лет нет диспансеризации
    Сколько не призывай, не пойдут. Йоу!
    Негров у нас мало
    В основном народ из панелек
    Привыкли уже сами выплывать если тонем.
    А тонем часто в своих нечистотах
    Дальше ещё не сочинил. Йоу!

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