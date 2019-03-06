Отмена больничных – скоро! Очередная реформа от “Единой России”.

Иногда мне кажется, депутатский корпус совсем выжил из ума или они просто обнаглели на казённых харчах настолько, что сосем потеряли человеческий облик. А возможно этот облик стал им просто ненужен, ведь с козлиным профилем проще блеять в унисон.

Любимые слуги народа от Единой России в очередной раз показывают свое отношение к обычным гражданам страны, предложив не только отменить больничные листы, но и наказывать рублем тех работников, кто не выполняет рекомендации врачей после прохождения диспансеризации.

С таким предложением выступил Заместитель председателя комитета по охране здоровья единоросс Николай Говорин. По его мнению временная нетрудоспособность несправедливо оплачивается всем работающим гражданам страны. Он уверен, что Российские граждане заболевают из-за того, что не уделяют должного внимания своему здоровью несмотря на то, что государство создало им необходимые условия, организовав бесплатную диспансеризацию.

"Работникам следует использовать эту возможность в полной мере. Если же такого не происходит - это уже их личные проблемы. А не предмет заботы работодателей и фонда социального страхования".

Сейчас деньги за больничный выплачиваются первые три дня работодателем, а последующие дни фондом социального страхования. Размер выплаты прямо пропорционален стажу работающего. Такой порядок заведён еще со времён СССР и он всех устраивал.

Так как работодатели регулярно оплачивают взносы в ФСС, то по факту работники самостоятельно зарабатывают свою субсидию, а не получают подачку от государства. И организация бесплатной диспансеризации - совсем не одолжение от господина Говорина.

А выходит с его слов, что мы с вами, Российские граждане - неблагодарные создания, не следим за своим здоровьем и нужно отменить оплату больничных. Но взносы оставить. Ну а как еще...

В последние годы деятельность Единой России и вот таких ретивых умников у населения вызывает, мягко говоря, отторжение и нервный смех.

Почему сами депутаты, чиновники обслуживаются в спец-поликлиниках, а не стоят в очередях в обычных? Почему на лечение они едут заграницу, а не лежат в коридоре районной больницы на сломанной кровати?

Но только вот здравые законопроекты в интересах граждан, как законопроект о приравнивании зарплаты депутатов и чиновников к средней по стране и подобные, они гневно отметают.

Так и живём...

Источник: https://zen.yandex.ru/media/ippolit/otmena-bolnichnyh-skoro-ocherednaia-reforma-ot-edinoi-rossii-5c5a97d5a3a9da00ae739d6e