Государственный Банк как определяющий фактор в экономике России, или ЦБ как доходное предприятие (2)

Для выдачи кредитов и размещения денег другими способами коммерческие банки используют собственные и привлечённые средства. Согласно Конституции денежную эмиссию осуществляет исключительно Центральный банк, а значит, коммерческие банки могут разместить на стороне средства, сумма которых равна только сумме их собственных и привлечённых средств за вычетом обязательных резервов. И, разумеется, активы всех банков суммарно не должны превосходить имеющуюся в стране денежную массу, выпущенную в обращение Центральным банком.

Спрашивается, искусственное создание дефицита денежного обращения в экономике, которое за последние 16 лет нанесло и продолжает наносить огромный ущерб стране — это злоупотребление Центральным банком своим монопольным положением на кредитном рынке с целью получения максимальной прибыли, или следствие некомпетентности сменявших друг друга его руководителей? Думаем, что ответ очевидный. Они придерживаются рекомендаций МВФ, а на практике исходят из максимизации прибыли, что прямо противоречит заявленным целям в статье 3 закона о Центральном банке.

Спрашивается, если Центральный банк обладает исключительным правом денежной эмиссии, то почему активы банковской системы из года в год значительно превышают денежную массу в стране?

Систематическое превышение банковскими активами денежной массы — в 2015 году на 47,19 трлн рублей или почти на 76% (строка 6 таблицы 1) — можно объяснить эмиссией фиктивных безналичных денег, которую многие годы незаконно осуществляли и продолжают осуществлять коммерческие банки, исчерпав для кредитования все собственные и привлечённые средства.



Ограничителем выдаваемых ими кредитов могли бы служить обязательные резервы, норма которых для минимизации рисков и обеспечения платёжеспособности банков должна составлять 10-20% от суммы средств на банковских депозитах.



Однако сумма обязательных резервов составляет лишь 4,5 — 5,5% в зависимости от вида долговых обязательств банков, а ЦБ не контролирует допустимое соотношение долговых обязательств и активов коммерческих банков, что могло бы существенно ограничить кредитование и предотвратить их банкротство.

«К большому сожалению, масштабы проблем, масштабы злоупотреблений руководителей и владельцев банков оказались существенными. Например, в 223 банках, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, мы обнаружили превышение обязательств над активами на общую сумму 1,2 трлн рублей. Вывод активов за рубеж недобросовестными управленцами банков продолжается.



Наши аферисты вышли на международную арену. В восьми банках мы обнаружили вывод активов на общую сумму 120 млрд рублей путём использования инструментов, связанных с иностранными активами».

Это слова заместитель председателя ЦБ Михаила Сухова, который выступил на Российском экономическом и финансовом форуме в Швейцарии 12 марта 2016 года. Он также сообщил, что из-за большого дефицита средств для страховых выплат по депозитным вкладам

«объём привлечённых Агентством по страхованию вкладов кредитов для пополнения страхового фонда и на санацию банков в ближайшее время превысит один триллион рублей».

Не менее 70% похищенных банками средств принадлежали юридическим лицам, вследствие чего закрылись многие предприятия, люди лишились работы, а государство лишилось соответствующих налогов.



Поэтому ущерб, нанесённый экономике страны и населению, учитывая также упущенную выгоду, которая могла быть получена при возврате похищенных активов и использовании соответствующих средств, намного превышает 1,2 трлн рублей.



Речь идёт о многолетнем невыполнении Центральным банком функций надзора (контроля) над деятельностью коммерческих банков, предписанных ему законодательно. Нарушения в деятельности Центрального банка, которые привели к банкротству множество банков, носят системный характер.

Лукавые сожаления заместителя председателя Центрального банка Михаила Сухова о масштабном воровстве активов в банках и демонстрация своей якобы отрешённости от этих противоправных действий проистекают из похожих друг на друга приказов Центрального банка об отзывах банковских лицензий. Это наглядно видно на примере кредитной организации ООО «Внешнеэкономический промышленный банк» — «Внешпромбанк».

Как испарились деньги клиентов «Внешпромбанка»

Согласно Приказа Банка России от 21 января 2016 года, который подписала его председатель Эльвира Набиуллина, у «Внешпромбанка» была отозвана лицензия, дающая право на осуществление банковских операций.

В сообщении пресс-службы Центрального банка от 21 января 2016 года об этом, в частности, сказано:

«Решение об отзыве лицензий на осуществлении банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Проведённый специалистами Банка России совместно с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» анализ финансового положения ООО «Внешпромбанк» установил превышение обязательств банка над его активами на сумму около 187,4 млрд рублей. На протяжении длительного времени руководством ООО «Внешпромбанк» проводились разнообразные операции по выводу активов. Представляемая в Банк России отчётность не содержала достоверной информации о качестве и величине активов и обязательств банка.



Руководством ООО «Внешпромбанк» была построена система фальсификации отчётности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов. Имеющаяся информация позволяет предположить, что выведенные из банка активы могли быть инвестированы в объекты недвижимости, дорогостоящие транспортные средства, доли участия в коммерческих предприятиях, финансовые инструменты, а также иное имущество, которое юридически может находиться под контролем лиц, формально не имеющих отношения к ООО «Внешпромбанк».



По предварительной информации, это имущество может находиться как в России, так и за рубежом, в том числе в Европе и США. Ввиду значительного дисбаланса между активами и обязательствами осуществления процедуры финансового оздоровления ООО «Внешпромбанк» с привлечением государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным.



В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. ООО «Внешпромбанк» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определённым в установленном законодательством порядке. Указанным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика».

Согласно последнему опубликованному бухгалтерскому балансу «Внешпромбанка» от 1 октября 2015 года, его долговые обязательства составляли порядка 267,718 млрд рублей. В них входили, в частности, вклады физических лиц в сумме 73,512 млрд рублей, средства на расчётных счетах организаций — 213,194 млрд рублей и кредиты Центрального банка — 21,586 млрд рублей.



Активы банка составляли 284,358 млрд рублей, к которым по правилам бухгалтерской отчётности причислены также обязательные резервы в сумме около 1,488 млрд рублей. При этом собственные средства банка составляли 16,64 млрд рублей. Таким образом, согласно последней отчётности, сумма долговых обязательств и собственных средств «Внешпромбанка» была меньше суммы привлечённых банком средств на величину обязательного резерва, что не внушало тревоги.

Однако спустя всего 1,5 месяца после того, как банк не исполнил кредитного обязательства по РЕПО — выкупа своих ценных бумаг на межбанковском рынке на сравнительно небольшую сумму — около 17 млрд рублей, 16 декабря 2015 года банк отключили от системы банковских электронных срочных платежей. После этого его вкладчики столкнулись с невозможностью получить свои средства.



Спустя 2 дня,18 декабря, Центральный банк назначил во «Внешпромбанке» временную администрацию, а 22 декабря ввёл на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Это стало основанием для наступления страхового случая — вкладчики банка могли через две недели получить выплаты в пределах страховой суммы, то есть до 1,4 млн рублей.



Меры были приняты в связи с неудовлетворением банком требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с даты наступления их удовлетворения.

Как заявили тогда в Агентстве по страхованию вкладов (ACB), согласно отчётности «Внешпромбанка» на 1 октября 2015 года, объём страховых выплат физическим лицам банка оценивался в 46,4 млрд рублей, за которыми могли обратиться примерно 74 000 вкладчиков. Количество счетов, средства на которых по состоянию на 1 октября 2015 года превышали лимит страхового возмещения, составляло 5800, и под «страховку» не попало почти 30 млрд рублей.



При этом клиенты банка, юридические лица, своих средств, превышающих 213 млрд рублей, лишились полностью, так как надежды на возврат исчезнувших активов ничтожно малы. В пресс-релизе Центрального банка недвусмысленно было сказано, что местонахождение пропавших активов неизвестно.

Поскольку «Внешпромбанк» по меркам Центрального банка формально соответствовал критериям высокой надёжности, то само ACB держало там на депозите 850 млн рублей. Держало вплоть до 10 декабря 2015 года, а через несколько дней банк отключили от системы платежей и назначили временную администрацию.



Удивляться такой прозорливости чиновников ACB и умению управлять рисками не приходится. ACB тесно связано с Центральным банком, и можно предположить, что руководители Агентства — люди хорошо осведомлённые в секретных задумках начальства банковского регулятора.



Поэтому, используя инсайдерскую информацию, ACB может спокойно и выгодно размещать свои средства в любых кредитных организациях, «надёжность» которых для ACB и ряда госкомпаний в ущерб прочим кредиторам оказывается абсолютной. Конечно же, абсолютна она и для самого Центрального банка.

Мораторий вместо отзыва лицензии у «Внешпромбанка» Центральный банк ввёл, несмотря на очевидную уже тогда невозможность его финансового оздоровления. Можно предположить, сделано это было для возврата «Внешпромбанком» кредита Центральному банку, который с процентами превысил 22 млрд рублей, что произошло в декабре 2015 года и тоже в ущерб другим кредиторам.



Краткосрочными кредитами Центральный банк прикрывает «дыры» в капиталах банков и тем самым какое-то время поддерживает их платёжеспособность. Хотя крупный кредит, выданный Центральным банком «Внешпромбанку», уже 1

октября 2015 года свидетельствовал о дисбалансе его обязательств и активов.

Как отмечалось, в приказе, подписанном председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной, о причинах банкротства «Внешпромбанка» было сказано следующее:

«На протяжении длительного времени руководством ООО «Внешпромбанк» проводились разнообразные операции по выводу активов. Представляемая в Банк России отчётность не содержала достоверной информации о качестве и величине активов и обязательств банка.



Руководством ООО «Внешпромбанк» была построена система фальсификации отчётности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов».

Излагая в приказах об отзывах лицензий почти одни и те же причины банкротств свыше 220 банков, в том числе «Внешпромбанка», руководство Центрального банка фактически признавало, что систематически не выполняет должным образом своих обязанностей по контролю и регулированию деятельности коммерческих банков, предписанных ему Конституцией РФ и Федеральным законом «О Центральном банке России».

Все межбанковские операции осуществляются расчётными центрами Центрального банка через открытые там корреспондентские счета коммерческих банков с использованием единой компьютерной системы. При этом состояние счетов и содержание операций может и должно непрерывно контролироваться программными средствами системы.

Тревожным показателем неблагополучия банка является снижение его платёжеспособности. Опасность неплатёжеспособности возникает, когда банк разместил все собственные и привлечённые средства в виде активов и использовал при этом обязательные резервы. В такой ситуации банкротство ещё можно предотвратить.



Но оно неотвратимо, когда почти все активы уводят неизвестно куда, или они обесцениваются, что произошло, в частности, во «Внешпромбанке», и оставшимся нельзя покрыть долговые обязательства. Если бы компьютерной системой Центрального банка автоматически контролировалась платёжеспособность банков и фиксировалась опасность наступления неплатёжеспособности, то банкротства можно было бы избежать.

«Внешпромбанк» был системообразующей кредитной организацией и находился под особым контролем у Центрального банка. До введения 18 декабря 2015 года временной администрации «Внешпромбанк» по результатам плановых проверок имел безупречную ежемесячную отчётность, достоверность которой всегда подтверждалась Банком России.



В отчётах говорилось о растущих активах банка, его качественном кредитном портфеле и низкой просроченной задолженности заёмщиков, о сверхнормативной достаточности капитала, высокой прибыли, а также оптимальном по рискам соотношении привлечённых банком средств юридических и физических лиц.

«Внешпромбанк» в банковской системе страны занимал 37 место по размерам активов. Он являлся уполномоченным банком Центрального банка, и в нём присутствовал постоянный уполномоченный представитель Банка России, который должен был оперативно контролировать деятельность «Внешпромбанка», в том числе достоверность его первичной отчётности. «Внешпромбанк» входил в ломбардный список Банка России, то есть его облигации оценивались как высоконадёжные и принимались Банком России в качестве залога от других банков по операциям РЕПО.

Однако, как оказалось, всё это не соответствовало действительности.

Вот такой «эффективный» надзор за коммерческими банками осуществляет мегарегулятор. Нет ни одной крупной страны, кроме России, центральный банк которой одновременно бы занимался выдачей кредитов коммерческим банкам, участием в капитале коммерческих банков и монопольно выполнял функции банковского надзора. Напомним, что с 2013 года Банк России функционирует как финансовый мегарегулятор, полномочия которого значительно расширились.



Создана хорошая почва для коррупции и злоупотреблений, что влечёт за собой огромный ущерб экономике страны. Основные цели деятельности Банка России, которые определены в законе о Центральном банке (3 статья) — пустые декларации, потому как на практике уже многие годы Центральный банк делает прямо противоположное, причём ровно по каждому пункту.



Необходимо менять саму модель банковской и финансовой системы, поскольку она порочна, а не ждать более серьёзных последствий для экономики страны в целом.



Что предложить взамен? Здесь изобретать велосипед не нужно. У нас есть уникальный опыт Госбанка в советское время. Как функционировал Государственный банк СССР, описано в первой главе. Даже если взять китайскую модель, которая предельно проста, понятна и исключает «конфликты интересов», то Россия только выиграет от этого.

Как банк «Югра» вместе со своими вкладчиками стал банкротом в результате деятельности ЦБ

Банк России 28 июля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра». Акционеры банка заявили, что будут использовать все

законные способы борьбы за актив даже после отзыва у кредитной организации лицензии.

Отношения между прокуратурой и Банком России обострились летом 2017 года, когда Генпрокуратура опротестовала решение Банка России об отзыве лицензии у коммерческого банка «Югра» и потребовала не начинать выплаты компенсаций вкладчикам банка. Протест был проигнорирован Центральным банком.



Несколько позднее, в конце июля, в рамках этой же истории с «Югрой» Генпрокуратура инициировала проведение проверки.



Для беседы были вызваны заместитель председателя Центрального банка Василий Поздышев и директор надзорного департамента Центрального банка Анна Орленко, но ни один из них в Генпрокуратуру так и не явился. Никаких комментариев по поводу этой загадочной истории не было ни со стороны Банка России, ни со стороны прокуратуры. Данная история наглядно продемонстрировала, «кто в доме хозяин».

Сразу же после отзыва лицензии руководство кредитной организации подало иск в Арбитражный суд города Москва с требованием признать решение Центрального банка Российской Федерации об отзыве лицензии незаконным.



Однако суд не согласился с доводами банка и сохранил решение регулятора в силе. Собственники банка предприняли попытку донести свою позицию в Девятом апелляционном суде, но также безуспешно. Затем была подана кассационная жалоба на решение судов обеих инстанций, которая рассматривалась в Арбитражном суде Московского округа. Сложившаяся ситуация напоминает затягивание процесса, ведь судебные тяжбы длились более года.



Очевидно, что случай с банком «Югра» не так прост, как с многими другими. И связано это в том числе с раскрытыми фактами неправомерных действий со стороны руководства Центрального банка. Например, сразу же после отзыва лицензии у кредитной организации представители Центрального банка заявили, что банк «Югра» манипулировал деньгами населения (забалансовые вклады) и злоупотреблял кредитованием компаний, аффилированных с собственниками кредитной организации.



Однако после введения временной администрации эти заявления не нашли подтверждения. Как следует из отчёта временной администрации «Югры», 15 июля 2018 года было выплачено 99,73% всех застрахованных вкладов, а достоверной информации о наличии забалансовых денежных средств так и не появилось.



Согласно ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности», после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, Банк России назначает временную администрацию. Банк, у которого отозвана лицензия и назначена временная администрация, в результате признаётся банкротом.

Таким образом, в отсутствие чётких критериев оценки признаков несостоятельности той или иной кредитной организации, решение банкротить банк или нет, фактически отдаётся на откуп Центральному банку Российской Федерации. В этом можно убедиться на примере с банком «Югра».



Банк лишился лицензии по двум основаниям: значение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) стало ниже двух процентов, а также размер собственных средств (капитала) оказался ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации банка.

Руководство «Югры» утверждает, что банк не нарушал никаких нормативов, никаких показателей, и ликвидности у банка было достаточно. Так, в июне 2017 года главный акционер «Югры» Алексей Хотин докапитализировал банк на 500 млн долларов.

И если верить заявлениям топ-менеджмента банка, в июле 2017 года в России произошёл первый случай ввода временной администрации в банк, который не нарушал каких-либо нормативов.



В ходе же судебного процесса выяснилась ещё одна особенность — 7 июля 2017 года, за три дня до ввода временной администрации, комитет банковского надзора Банка России постановил не отзывать лицензию у «Югры», но 28 июля, вопреки приказу, лицензия была отозвана без проведения надлежащей правовой процедуры по отмене приказа комитета банковского надзора.

На сайте «Союз вкладчиков России» опубликованы новые документы о нарушениях Центрального банка по делу «Югры». [ 1 ]

Общероссийский классификатор валют: что это такое, как он менялся и как функционирует сегодня

Ежедневно через коммерческие банки проходят сотни тысяч транзакций с участием граждан, которые фиксируются в электронной форме и на бумаге. Во всех документах обязательно фигурируют обозначения счёта клиента.



Согласно нормативным документам Банка России, лицевые банковские счета всех видов обозначаются в виде стандартного набора цифр, состоящего из 20, идущими под номерами 6, 7, 8. Цифры набора обозначают вид валюты.

Сегодня в России полная валютная либерализация. В некоторых банковских документах можно встретить не только доллары США и евро, но и заморские тугрики. Но всё-таки в России пока большая часть банковских счетов и транзакций привязаны к рублю. Тонкость в том, что за названием «рубль» могут скрываться разные платёжные средства, формально имеющие разную покупательную способность.

В России за последние два века проходило немало денежных реформ. После каждой из них появлялся новый рубль, а старый прекращал своё хождение. 1 января 1998 года Правительство и ЦБ провели деноминацию рубля.



Теперь один новый рубль равнялся тысяче старых. До начала реформы рубль в обозначениях счетов выражался цифровым кодом 810 RUR. В 2003 году Госстандарт и Банк России разработали новый классификатор валют, и код рубля изменился. Он стал выглядеть как 643 RUB.

Коды валют нового классификатора содержатся в международном стандарте — ИСО 4217. Там, также рубль обозначен кодом 643 RUB.

Можно предположить, что в определённый период в банковских документах могла сосуществовать старая и новая кодировка рубля. А вот с 1 января 2003 года старая кодировка должна была полностью исчезнуть. Это можно проверить на сайте «Консультант плюс» [ 2 ], где указано, что код 810 RUR исключён. Однако вот уже 15 лет в банковских документах почему-то фигурирует старая кодировка 810 RUR.

Есть информация, что валюта 643 RUB используется только во внешних торговых операциях и расчётах за пределами России. Во внутрироссийских операциях её искать бесполезно. Странно получается, нам заявляют, что рубль един, но коды почему-то разные. На Неглинную, 12 неоднократно обращались с этим вопросом.



Ответ ЦБ стандартный — легитимным считать код 643 RUB. На каком основании используется код 810 RUR, они не разъясняют. Те, кто въехал в тему валютных кодов, начинают нервничать.



Кладёшь на счёт в банке 1 млн рублей. В документах эти рубли обозначаются кодом 810 RUR. Получается, речь идёт о миллионе старых рублей, которые обращались до реформы 1998 года. Если их перевести в современные, то получится 1 тысяча рублей.

А где гарантия, что в один прекрасный день Банк России не объявит своим клиентам, что их обязательства перед вкладчиками будут пересчитаны в пропорции один к тысяче, так как вклады в старых рублях, а обязательства банка будут исполняться уже в новых?

Возникает резонный вопрос: если Госстандарт и Банк России в январе 2003 года разработали новый классификатор валют — 643 RUB, то почему в некоторых платёжках фигурирует старый — 810 RUR? При этом Банк России не считает нужным разъяснять подобные несоответствия.



Для чего разрабатывался и вводился новый классификатор валют, не понятно. Руководство Центрального банка считает, что данная информация не для простолюдинов.

Потому советуем проверить, а ваш счёт в банке какой имеет код и задать соответствующие вопросы банковским работникам, а также законно потребовать, чтобы счёт был переоформлен в коде 643 RUB, если, вдруг, окажется, что он у вас открыт в коде 810 RUR.

Суверенитет России в области экономики и финансов

Существует понятие о шести приоритетах обобщённых средств управления (ОСУ). Более детально об этом расписано в статье «Средства социального проектирования и политики».

Экономика и финансы — это четвёртый по значимости приоритет, который так и называется — экономический. Всевозможные санкции, которые вводят западные «партнёры» в отношении России, политика Центрального банка, которая по сути десуверенизирует экономику государства — это всё есть воздействие четвёртого приоритета.



В политических кругах обсуждаются вопросы экономической безопасности. Но нет серьёзной озабоченности и адекватной реакции в отношении политики Центрального банка.



Поэтому если повнимательней взглянуть на всю эту ситуацию, то становится понятно, что в политических кругах нет ясного представления о том, как обеспечить эту самую экономическую безопасность. А есть и такие индивидуумы, которым это вообще неинтересно.



Пока в экономической сфере существует колониальный статус и непонимание этой проблематики, Россию можно эксплуатировать, а её интересами торговать — вопрос лишь в цене.

Сегодня остро стоит вопрос не только в экономике государства — необходимо принятие комплекса мер и по всем приоритетам. Но, изменив ситуацию лишь в экономической жизни страны, мы не изменим её в целом.



Это надо чётко понимать. Да, очень серьёзно изменилась армия, то есть её боеспособность, а также оборонная промышленность с её военным и научным потенциалом. В этом плане безопасность государства обеспечена.

И большая заслуга в этом Президента России Владимира Путина. Но в вопросах экономики и финансах дело обстоит совсем неважно, не говоря уже о более высоких приоритетах. Каковы причины такого положения?

Экономика такая же либеральная, как и весь финансово-экономический блок Правительства РФ. Если на этом поле не переломить ситуацию, то перспективы обеспечить развитие России очень маловероятны. Можно предположить, что обстановка в стране по многим вопросам далека от нормальной, отсутствует активность и сплочённость людей, а в вопросах управления экономикой и финансами компетентны немногие люди.



Поэтому если верхи не могут, а низы не хотят, то президент идёт на всяческие уступки. Ждать от него чуда, как от Золотой рыбки, бессмысленно. Народ, в свою очередь, в вопросах управления должен разбираться и активно предлагать власти свои идеи, обосновывая их несостоятельностью нынешних.

Что же делать? Можно сформулировать некоторые конкретные предложения.

Покупательная способность доллара по электроэнергии в СССР-России за последние 10 лет (с 1994 года) осталась неизменной и равна 1 доллар за 175 кВт*час, а 1 рубль за 12 кВт*час. Реальная стоимость доллара, обеспеченного энергопотенциалом США, около 11 рублей. То есть реальная стоимость 1 доллара равна 11 рублей, а не 65,2 по нынешнему курсу (ноябрь 2018 года).



Это при условии, если нам не будут каждый раз объявлять новый курс доллара, а стоимость валюты будет жёстко привязана к энергопотенциалу страны. При этом экономические показатели будут научно обоснованы, на основе чего будет возможен прогноз и управление.

Чтобы в России запустить производство, преимущественно ориентированное на внутренний рынок, нам нужны финансово-промышленные группы (ФПГ), а не обыкновенные ростовщические конторы — паразиты на производстве и управлении.



Выступая в качестве инвестиционных фондов, главной задачей которых будет координация и сборка множества частных предприятий в устойчиво развивающуюся управляемую хозяйственную систему, банки могут обходиться без ссудного процента, сопровождающего их кредитную деятельность.

Но прежде в Конституцию должна быть введена статья в следующей редакции:



«Кредитно-финансовая система России строится на принципе наращивания покупательной способности рубля и копейки, обеспечивающимся:

опережающим ростом энергопотенциала России по отношению к денежной массе, находящейся в обращении;

кредитованием на беспроцентной основе, а также

ограничением доходов и накоплений в семьях уровнем заведомо достаточным для жизни, но не позволяющим паразитировать на чужом труде».







При перестройке законодательства о финансово-хозяйственной деятельности физических и юридических лиц в соответствии с этой конституционной нормой реальный рост производства в натуральном учёте продукции и услуг может сопровождаться только снижением номинальных цен при гарантированной занятости всего трудоспособного населения, высокой социальной защищённости нетрудоспособного; конечно в условиях грамотной государственной политики и ответственной за общественно-экологические последствия технико-технологической политики в производящих отраслях.



Для этого обществу придётся развернуть и разработать первый в истории информационно-алгоритмический комплекс природно-общественно-хозяйственного развития, проистекающий из объективных закономерностей человеческого бытия.

В рамках данного комплекса будет осуществляться анализ и построение прогноза состояния биосферы и демографии общества, выработка биосферно-экологической политики, поскольку биосфера и, прежде всего, вода в ней, является основой жизни человека.



Далее будет осуществляться выработка демографической и инфраструктурной политики в русле безопасного развития биосферы. Затем вырабатывается экономическое обеспечение реализации перечисленных политик, и осуществляется хозяйственная деятельность по реализации намеченных планов в жизнь.

Школа аналитики



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