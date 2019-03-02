Таинственные исчезновения людей.

Тысячи людей каждый год пропадают без вести, и случаи этих исчезновений становятся поистине обескураживающими, когда у следователей нет фактически ничего, с чем можно было бы работать - ситуации, в которых никто ничего не видел, и нет никаких разумных объяснений. Некоторые из этих людей пропадают навсегда, однако более часто пропавших без вести людей находят - мёртвыми - спустя несколько недель/месяцев после их таинственного исчезновения, причём их находят в тех местах, которые поисковые группы прочёсывали десятки раз. Официальная причина смерти либо неизвестна, либо абсурдна.



Следует признать, что во многих случаях причины исчезновения людей довольно тривиальны: от семейных и денежных проблем до серийных убийц. Таинственными являются те случаи, когда люди исчезают при очень странных обстоятельствах (буквально растворяются в воздухе; причём иногда находящиеся поблизости камеры скрытого наблюдения либо выходят временно из строя либо "случайно" смотрят "не туда") и/или когда их тела находят в необычных местах и в странном состоянии (без обуви или лишь в нижнем белье, причём в крови всегда находят аномально высокую концентрацию алкоголя). Именно эти необъяснимые случаи исчезновения людей и стали предметом изучения Дэвида Полидеса, о которых мы поговорим в дальнейшем.



Дэвид Полидес, бывший американский полицейский, закончил свою карьеру в 2008 г. и полностью посвятил себя изучению загадочных случаев исчезновения людей в США, Канаде и Европе. Он написал целую серию книг Missing 411, в которых он с детективной тщательностью рассматривает факты (и только факты), отказываясь строить необоснованные предположения. Большинство из его книг этой серии посвящены таинственным исчезновениям людей в национальных парках США и Канады. В его последней книге он рассматривает случаи исчезновения людей в городах США и Канады. Давайте рассмотрим общие признаки, присущие этим загадочным исчезновениям людей (пропавших как в национальных парках, так и в крупных городах):

Интересным фактом является то, что официальные власти и СМИ похоже стараются скрывать масштаб и детали исчезновений. Дэвид Полидес описывает в своих книгах, как он неоднократно пытался воспользоваться законом о свободе информации и получить от службы национальных парков США списки пропавших без вести. Каждый раз с него либо требовали баснословные суммы за эти списки, либо говорили, что таких списков не существует в природе! Довольно подозрительным является также тот факт, что несмотря на противоречивые факты официальной версией всегда был "несчастный случай" или "самоубийство". Кстати официальным вердиктом в случае с найденной мёртвой Элизой Лэм также был: "несчастный случай в результате утопления"! Очевидно, что власти знают намного больше, чем они признают. Но что же они пытаются от нас скрыть? Может быть природу тех сущностей, которые похищают людей и водят за нос озадаченных сыщиков? Кто играет в кошки-мышки с человеческой расой?

Множество исчезновений происходили вблизи кустов с ягодами и больших гранитных глыб.

Тела пропавших часто находили в воде (в реках, прудах, водоёмах, болотах и даже в пересохших ручьях), поэтому официальное заключение о причине смерти часто звучало как "утопление", несмотря на то, что многие другие факты, говорящие против этого.

Полное отсутствие свидетелей исчезновения. Пропавшие часто просто растворялись в воздухе в нескольких метрах от своих родителей/друзей, однако никто не видел самого момента исчезновения.

Пропавших часто находили в труднодоступных местах очень далеко от места исчезновения. Например, тела нескольких детей возрастом до 5 лет находили на склоне высоких гор, куда даже опытным альпинистам не было возможно добраться. Или вспомните известный случай исчезновения Элизы Лэм: её тело было найдено на запертой крыше отеля (на которой была установлена сигнализация и несколько камер видеонаблюдения) в закрытой (!) водоцистерне, к которой можно было добраться лишь с помощью приставной лестницы.

Жертвы, найденные замёрзшими во льду, находились в вертикальном положении (!). У некоторых жертв голова и плечи находились над поверхностью льда.

В большинстве случаев многие факты указывают на то, что жертвы не находились в течение всего периода пропажи в воде (об этом часто свидетельствует нехарактерный (минимальный) уровень разложения трупа), несмотря на то, что тела были найдены в воде. Это также противоречит официальным заключениям об "утоплении".

Присутствие алкоголя в крови. Он варьировался от аномально высокого до среднего, однако не мог быть объяснён ни количеством выпитого в вечер исчезновения алкоголя, ни стадией разложения тела (при разложении в теле образуется определённое количество алкоголя).

На основе анализа 1200 случаев в США и Канаде Дэвид Полидес идентифицировал 52 кластера пропавших людей, т.е. в определённых местах (по большому счёту в национальных парках) люди исчезают намного чаще. Несколько из крупнейших кластеров находятся вокруг Великих озёр в США.

Натренированные собаки-ищейки вдруг теряли нюх и были не в состоянии взять след пропавших людей. В день исчезновения Элизы Лэм полицейские безрезультатно обыскивали с помощью поисковых собак весь отель, в т.ч. и крышу, где было позже найдено её тело.

Потеря памяти. Оставшиеся в живых не могли вспомнить детали их исчезновения. Часто их находили в бессознательном или полубессознательном состоянии.

Потеря чувства времени. В большинстве случаев, изученных Дэвидом Полидесем, жертвы не могли вспомнить, что они делали в определённые промежутки времени.

Уровень интеллекта жертв. Во многих случаях пропавшими были либо студенты с высоким уровнем интеллекта (и многообещающим будущим), либо студенты-атлеты. В других же случаях пропавшими были, наоборот, либо тяжело (душевно) больные дети/студенты, либо инвалиды. Т.е. в обоих случаях мы имеем дело не со обычными среднестатистическими людьми.

Множество пропавших в США/Канаде имели либо наследственные немецкие корни (вплоть до многих поколений в прошлом), либо изучали немецкий язык и свободно говорили на нём.

Большинство тел жертв находили в местах, которые многократно и тщательно прочёсывались десятками поисковиков (часто с собаками-ищейками).

Потеря одежды и/или обуви. Жертв часто находили без обуви, штанов и т.д. при обстоятельствах, которые не могли объяснить эту потерю. Были также случаи, в которых ремни были необычно закреплены на штанах. Как и почему жертвы теряли свою одежду (часто при неблагоприятных погодных условиях), остаётся загадкой.

Пропажа в зданиях. Несколько детей пропадали из домов с установленной и исправной сигнализацией, которая никогда не срабатывала в момент исчезновения. Множество молодых людей исчезали в барах с установленными камерами видеонаблюдения: на камерах было видно, как они входили в бар, однако момент их выхода из бара никогда не фиксировался на камеру, несмотря на их исправность и бесперебойную работу. В других случаях вращающиеся камеры видеонаблюдения, направленные на берег рек/водоёмов фиксировали жертву, однако несколько мгновений спустя при очередном повороте камеры жертвы буквально растворялись в воздухе.

Странные и краткосрочные погодные изменения в месте пропажи. В ночь пропажи часто наблюдались внезапные ливни, штормы или снегопады. Множество исчезновений происходили перед началом страшных ураганов. Это как если бы кто-то пытался помешать поисковым командам искать пропавшего.

Большинство исчезновений происходили в ночной период: от полуночи до утренней зари.

Выход из строя мобильных телефонов. Большинство найденных мобильных телефонов были либо разбиты, либо найдены с севшими батареями. В некоторых случаях исчезновение происходило прямо во время телефонного разговора! Жертвы внезапно становились нервозными и говорили о том, что их кто-то преследует. После чего их речь становилась бессвязной и был слышен лишь свист ветра (как будто их кто-то внезапно поднимал в воздух), после чего связь обрывалась.

Иррациональное поведение. Будучи на вечеринке, молодые люди часто жаловались на внезапное плохое самочувствие или необходимость идти домой пешком, несмотря на расстояния порой в несколько километров и возможность воспользоваться такси/общественным транспортом. Родители/знакомые пропавших студентов также часто сообщали об их странном, ничем не объяснимом поведении в день исчезновения. Вспомните также историю об исчезновении тургруппы Дятлова в 1959 г. на Урале: в тот вечер они не разожгли костёр (и это при минусовых температурах!) и не приготовили ужин, а вместо этого посвятили свой вечер изготовлению стенгазеты.

Наличие удостоверяющих документов. У пропавших, которых находили в реках и тела которых, находившиеся в воде судя по стадии разложения несколько дней, должны были по идее проплыть по течению несколько километров, практически всегда находили удостоверяющие документы, несмотря на то, что из-за сильного течения у них отсутствовали некоторые части одежды и/или обувь. Как будто кто-то очень хотел, чтобы найденные были быстро опознаны!

Некоторых пропавших находили вверх по течению от места пропажи, что также противоречило официальной версии об "утоплении".

В некоторых случаях в телах жертв полностью отсутствовала кровь! Причём следователям никогда не удавалось установить, каким образом кровь была удалена из тела. Ведь для полного удаления крови из тела (если мы имеем дело с маньяком) необходимо специальное оборудование, которое всегда оставляет определённые порезы на теле. Такие порезы/следы от иглы никогда не были обнаружены. Следует также отметить, что Дэвид Полидес расследовал эти случаи как частное лицо (а не как полицейский), поэтому вся информация в его книгах базируется лишь на опубликованных фактах или свидетельствах очевидцев. В то же время некоторые детали судмедэкспертизы часто не публиковались вообще (потому что результаты могли бы шокировать общественность? Или может быть отсутствие крови делало саму судмедэкспертизу невозможной?), что говорит о том, что кровь возможно отсутствовала даже у большего количества найденных жертв. Кстати в теле Элизы Лэм также не было найдено ни капли крови!

В телах нескольких жертв была найдена гамма-оксимасляная кислота (ГОМК). ГОМК - это природная оксикислота, выполняющая важную роль в центральной нервной системе человека. ГОМК в высокой концентрации может применяться как анестетик и седативное средство (во многих странах она находится вне закона), так как она способна парализовать мышцы человека, не вызывая потерю сознания. Т.е. если жертвам была введена определённая доза ГОМК, после чего они (ещё живые) были помещены в воду, то они (полностью осознавая происходящее) были бы не в состоянии выбраться из воды и в конечном счёте тонули. Полубессознательное состояние и несвязная речь оставшихся в живых жертв также говорят о возможном использовании ГОМК.

Источник: https://ru.sott.net/article/1980-zagadochnoe-ischeznovenie-i-smert-elizy-lem-i-tysyach-drugikh-lyudey-po-vsey-planete-chto-mezhdu-nimi-obschego#