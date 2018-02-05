Загадка заброшенной зауральской деревни

ВОРОТА В СИБИРЬ

После того как в конце XVI столетия пало Сибирское ханство, дорога за Урал оказалась открыта для предприимчивых русских людей, шедших на восток в поисках золота, серебра и пушнины. Борис Годунов, человек весьма расчётливый и не лишенный ума, понимал, какую выгоду может получить Московское государство от освоения новых земель.



Поэтому, будучи фактическим правителем при болезненном и самоустранившемся от власти царе Фёдоре Иоанновиче, он добился подписания царского указа, согласно которому было начато строительство удобной дороги для путешествия из Европы в Азию. Путь этот, по фамилии человека, предложившего, а затем и осуществившего его строительство, был назван Бабиновским трактом.

Артемий Бабинов, воплотивший в жизнь собственный проект, не только проложил от Соликамска трассу длиной в 260 вёрст, но и основал на всей её протяжённости населённые пункты, которые должны были обслуживать дорогу и осуществлять защиту путешествующих по ней людей.

Одним из таких поселений стал Растесский караул, позднее — деревня Растесс, название которой восходит к устаревшей форме слова «просека», поскольку первыми жителями поселения стали лесорубы, валившие лес для прокладки Бабиновского тракта. Затем их сменили служилые люди, поддерживавшие путь в надлежащем состоянии, нёсшие вооруженную охрану обозов, привечавшие на постои скитальцев.

Около полутора столетий тракт был главным путём в Сибирь, а деревня Растесс — одним из важнейших перевалочных пунктов на нём. Через неё проезжали гонцы с царскими указами, крестьяне, ищущие лучшей доли, научные экспедиции. Лишь после строительства Сибирско-Московского тракта значение старой дороги стало падать до тех пор, пока в 1763 году она не была официально закрыта.

Тем не менее деревня Растесс не опустела, а в девятнадцатом веке даже пережила новый расцвет — после того как в её окрестностях обнаружили залежи золота и платины. Деревенские жители, по меркам того времени, стали достаточно состоятельными, а некоторые и вовсе разбогатели.









Сохранила деревня своё промышленное значение даже в советское время — до тех пор, пока в середине двадцатого века таинственным образом не опустела.



РАСТЕССНАЯ АНОМАЛИЯ

Что именно произошло в 1950-х годах, неизвестно до сих пор. Не осталось ни свидетелей, которые могли бы поведать о случившемся, ни следов, способных пролить свет на загадочное исчезновение. Лишь несколько фактов — и ещё большее количество домыслов.

Если говорить о фактах, то они таковы: однажды жители ближайшего населённого пункта, Кытлыма, находящегося в паре десятков километров от Растесса, поняли, что уже давным-давно не видели ни одного жителя соседней деревни, и даже не получали ни от кого из них весточки. Собравшись, местные мужики поехали на автомобилях выяснять, что случилось.

То, что они увидели у своих соседей, оставило сельчан в недоумении. Со стороны казалось, что в Растессе всё было как обычно. Дома стояли нетронутые, скот и домашняя птица находились на своих местах — разве что некоторые животные выглядели явно оголодавшими.

Однако стоило подойти ближе, и становилось ясно: случилось нечто странное. Во всей деревне не нашлось ни единого человека. Более того, складывалось ощущение, что все жители посёлка просто исчезли в мгновение ока. Окна в домах открыты, двери не заперты. На столах недоеденный обед (или ужин?).

На скамейке лежала раскрытая книжка с закладкой, словно её читатель решил отвлечься на минутку — да так и не вернулся. Продолжив обыск деревни и её окрестностей, люди наткнулись на ещё одну загадку: оказалось, что на местном кладбище разрыты могилы. Однако ни единой подсказки, куда могли исчезнуть обитатели Растесса, так и не нашлось.

Только вернувшись в Кытлым, ничего не понимающие мужчины стали вспоминать, что в своё время посмеивались над чудаковатыми соседями, которым то русалки причудятся, то свет в небе, то нечисть какая-то, бродящая по соседнему лесу.

Эти воспоминания не только усиливали ореол таинственности всего случившегося, но и закрепили за Растессом дурную славу. Отныне желающих добровольно оказаться в опустевшей деревне с каждым годом становилось всё меньше, несмотря на искушение присвоить себе оставленное бесхозным имущество.

Тем более что мнение о проклятии, нависшем над старинным поселением, впоследствии не раз подкреплялось множеством аномалий. По свидетельствам тех редких смельчаков, что всё же доходили по остаткам старого Бабиновского тракта до Растесса, они видели среди деревьев странные огни, световые столбы, идущие в небо, а иногда, особенно в тёмное время суток, непонятно откуда доносился шепот, от которого леденела кровь.



Судьба зауральской деревни странным образом объединяет её с исчезнувшей английской колонией Роанок, первой из основанных в Северной Америке. Заложенная в 1585 году, она всего лишь 15 лет спустя была обнаружена полностью обезлюдевшей.

При этом наблюдались те же «симптомы», что и в случае с Растессом: дома имели такой вид, словно люди решили отлучиться из них на минутку, да так и не смогли вернуться. Покинутые поселения в Северной Америке и Свердловской области объединяет и то, что тайна исчезновения людей по сей день не поддаётся разгадке.

Конечно, можно назвать великое множество версий, худо-бедно объясняющих произошедшее. От довольно реалистичных (следствие нападения индейцев или, в случае с Растессом, беглых заключённых) до мистических: похищение инопланетянами, открытие дверей в параллельное измерение, массовое помешательство, нападение чудовищ.

По одной из версий причиной, по которой опустела деревня, является вольное поселение заключённых (находившееся неподалёку), которые раскапывали могилы в надежде найти золото и грабили дома местных жителей, которые вынуждены были уходить на заработки в соседние поселения, откуда возвращались только на выходные.

Однако пока имеется слишком мало фактов, чтобы отдать предпочтение одной из гипотез. И потому совершенно неясно, станет ли когда-нибудь Растесс менее таинственным местом, чем сейчас.



ПОПЫТКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

В 2005 году была совершена первая экспедиция в Растесс путешественником-любителем. Из-за непродолжительности экспедиции и труднодоступности посёлка собранного материала оказалось недостаточно для исследования истории этой местности.

В 2011-2014 годах Растесс неоднократно посещался пермскими джиперами, в рамках проходившего в том районе мероприятия “Евразия-Трофи”. На текущий момент Растесс очень сильно зарос дикой травой, от построек остались редкие развалины деревянных срубов. В августе 2014 года на кладбище была обнаружена и выкопана еще одна надгробная чугунная плита конца XIX — начала ХХ века.

В июле 2015 года место посещалось командой квадроциклистов из Екатеринбурга на пути следования по историческому маршруту Бабиновской дороги из.д.Павда в д.Верхняя Косьва. Выяснилось, что место где находился Растесс, представляет сейчас собой заросшее поле с практически исчезнувшими остатками трех домов и единичным старым захоронением.

Источник: nashaplaneta.su