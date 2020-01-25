Алексей Тиваненко: “Царское золото лежит на дне Байкала, и власти об этом знают”

"Золото Колчака", которое попало в Сибирь во время Гражданской войны, вот уже почти век не дает покоя историкам и кладоискателям. По сценарию, в фильме бурятского режиссера Юрия Ботоева часть золотого запаса Российской империи будет найдена. И это, возможно, недалеко от истины. У бурятского краеведа, археолога, гидронавта-исследователя озера Байкал, автора книги "Золотой клад адмирала", доктора исторических наук Алексея Васильевича Тиваненко – своя версия исчезновения золотого запаса Российской империи. Изучением этой темы он занимается с 60-х годов прошлого века.

Археолог и историАк лексей Тиваненко считается главным специалистом в истории с таинственным исчезновением части золотого запаса Российской империи.

«НИ»: Алексей Васильевич, почему находки золотых слитков в Сибири связывают именно с Вашим именем? С чего началось ваше расследование пропавшего золотого запаса Российской империи? Алексей Тиваненко: Еще в 60-х годах прошлого века, когда я создавал краеведческий музей, пришлось много ездить по нашим местам. Беседуя с местными жителями, я узнал о крушении двух поездов с белочехами в гражданскую войну. Люди рассказывали, что в тех составах перевозили золото. Тогда еще были живы очевидцы, которые вспомнили, как их заставляли нырять, искать золотые слитки. Один житель показал мне такой слиток – он спрятал его в кадке с капустой. Рассказывал потом, что его даже вызывали в ОГПУ, допрашивали… «Под водой мы увидели большое количество разбитых ящиков и золотые слитки», - рассказывали мне местные старики. Еще один из слитков золота обнаружили на чердаке дома у одного местного жителя на станции Боярская. Тогда я начал восстанавливать события, связанные с историей золотого запаса Российской империи в Сибири, в районе озера Байкал. В те времена еще были живы сторожа железной дороги, по которой адмирал Колчак перевозил золотой запас Империи. Они рассказали интереснейшие факты. Свидетельства очевидцев позволили многое восстановить, в частности, то место, где затонул состав с золотыми слитками». «НИ»: Алексей Васильевич, вы участвовали в глубоководных экспедициях , погружались на дно озера Байкал. Вы сами видели эти слитки? Ваши исследования и догадки подтвердились? Алексей Тиваненко : «Действительно, в 2008 – 2009 годах в составе экспедиции мы спустились на дно озера Байкал на аппаратах «Мир-1» и «Мир-2». Увидели разбитый поезд. Обломки вагонов, ящиков, рельсы…На глубине 800-т метров я обнаружил 2 бруска, похожих на золотые слитки. Извлечь их не удалось, они были придавлены камнями, но их фото мы сделали. На слитках видны банковские клейма. Из этого следует, что слитки были золотыми».

Фото, сделанные во время подводных погружений, позволили с большой долей вероятности предположить, что на дне Байкала находятся золотые слитки. Как их изъять из-под завалов - до сих пор вопрос.

«НИ»: Почему таинственно исчезнувший золотой запас Российской империи часто называют «золотом Колчака»? Алексей Тиваненко : «В 1914 -1917 годах, когда начались Первая мировая и гражданская война в России, царское правительство приняло решение все ценности из столичных банков перевезти в Казань, подальше от театра военных действий. Таким образом, большая часть золотого запаса оказалась в Казани. Но и там было не спокойно. В результате, более 500-т тонн царского золота захватили войска Народной армии, сформированной первым антибольшевистским правительством России – так называемым Самарским правительством. Это золото было отправлено в Самару, потом переправлено в Уфу, а в ноябре 1918 года – в Омск, где поступило в распоряжение правительства Колчака. За 2 года правительство Колчака израсходовало 11 тысяч пудов золота. На это золото, переданное в английские, китайские, американские банки , армия Колчака вооружалась и контролировала регион. Но затем началось наступление Красной Армии, которая разгромила войска Колчака. Колчак задумался, как эвакуировать золото. Ему предстояло перевезти 15 500 пудов золота. При погрузке золота один вагон таинственно исчез. Потом произошло еще одно крупное хищение: министр финансов из правительства Колчака угнал один вагон – там было 44 ящика золота. На станции в Новосибирске была попытка угнать еще 27 вагонов. Белочехи, которые также были на стороне Колчака, угнали еще 7 вагонов. Одновременно стало известно, что 22 ящика золота были похищены самими колчаковскими офицерами. Последние хищения произошли под Иркутском. Однако, состав с золотым запасом Империи был задержан Красной Армией». «НИ»: Известно, что часть «царского золота» все же досталась белочехам. Как это произошло? Алексей Тиваненко: « Колчака , по сути, погубило царское золото. Между командованием белочехов, которые поддерживали армию Колчака, и командованием Пятой Красной Армии, которая выступала от имени Совнаркома, начались переговоры. Новая советская власть пообещала белочехам 2 вагона золота за сдачу Колчака. Те согласились. В конечном счете, у России осталось от царских запасов 13 вагонов с золотыми слитками.

Адмирал Колчак, армия которого 2 года существовала и вооружалась за счет захваченного золотого запаса, стал заложником и жертвой "царского золота".

После этого Ленин отправил в Сибирь телеграмму примерно такого содержания: "Ни под каким предлогом не пускайте восточнее Байкала эшелоны с золотым запасом России! Взрывайте туннели, мосты, портите пути! Пускайте под откос паровозы, вагоны! Ни под каким видом никого не пускайте к вагонам!". Но на практике это оказалось неосуществимо. Восточнее Иркутска больших сил у Красной армии не было. К тому же произошел один инцидент, который во многом решил судьбу «царского золота». Один телеграфист узнал номера двух поездов с золотом, которые планировали захватить белочехи. Военной силы для остановки этих поездов не было, и большевики решили сделать обвалы в двух местах. Буквально каменный дождь посыпался на состав , а один камень, упавший со скалы, полностью столкнул эшелон в воду между истоком Ангары и станцией Кутулук. Второй камень ударил по эшелону посередине, произошла расцепка состава, часть поезда с золотом ушла под воду в районе станции Байкал. По моим подсчетом, всего в Байкал упали 11 вагонов с золотым запасом Российском Империи». «НИ»: Вам удалось получить свидетельства людей, которые жили неподалеку, видели крушение состава? Алексей Тиваненко: « Когда в начале 60-х я организовывал Слюдянский краеведческий музей , старики, которые жили у станции Моритуй в Иркутской области, рассказали: они видели, как поезд ушел под воду, даже показали мне это место, и я его запомнил. Рассказывают, что ящики плавали в воде, из них вываливались золотые слитки. Местных жителей заставляли нырять, чтобы эти слитки доставать. Все, что доставали – отдавали военным. Но большая часть слитков все-таки осталась в воде». «НИ»: Алексей Васильевич, интересовался ли кто-то в наше время судьбой царского золота? Предпринимались ли попытки его достать? И вообще, каково отношение к этой теме нынешних российских властей?

Глубоководное погружение на дно Байкала батискафа "Мир".

Алексей Тиваненко: « Я официально сообщил о своих исследованиях и находках, информацию передали в Кремль. После этого на дно Байкала спускались Алексей Кудрин, который в то время был в должности министра финансов. Опускался на дно Байкала и Сергей Миронов, который в ту пору возглавлял Совет Федераций. А потоми приезжал и Владимир Путин. Правда, как сообщил его пресс-секретарь, целью глубоководного спуска Владимира Владимировича были не поиски золота, а исследование чистоты и глубины озера Байкал. Но после этого Путин все же дал поручение ученым -океанологам изучить возможность разбора завалов на дне Байкала. Но ученые, насколько мне известно, ничего конкретного не предложили. Аппараты для глубоководного погружения «Мир-1» и «Мир-2» работали на дне Байкала до 2010 года, но потом их отдали режиссеру и сценаристу Джеймсу Кемэрону для съемок фильма «Титаник». Во время этих съемок аппараты, к сожалению, вышли из строя». «НИ»: Неужели после этого работы были прекращены и в России не нашлось инженеров, способных создать технику для исследования дна Байкала и поисков золотого запаса Российской империи? Алексей Тиваненко: «Ученый-океанолог Артур Чилингаров прекратил работы в 2010 году. Однако, на сегодня радары показывают большое скопление железа на дне Байкала. В России пока не на чем продолжать работу. Поступила информация, что якобы в Китае строятся более мощные аппараты для глубоководных исследований. Но более подробной информацией я не владею». «НИ»: Алексей Васильевич, что известно о судьбе той части золота Российской Империи, которое частично было разграблено, частично размещено в иностранных банках?

Алексей Тиваненко: «Очень много российского золота Колчак отдал японским банкам. Насколько я знаю, запрос на этот счет делало советское правительство, а затем к японской стороне обращалась Государственная дума. Ответ советскому правительству из Японии поступил примерно такой: «Это, дескать, не ваше золото, а золотой запас Российской империи, которая больше не существует». Потом условием передачи золотого запаса Российской империи японская сторона назвала передачу части островов Курильской гряды. Разумеется, на это советское правительство ответило отрицательно. Позже, Государственная дума в 2011 году с подачи А.Чилингарова и М.Слепенчука направляла запросы по поводу «царского золота» в Японский государственный банк. Но ответа оттуда Госдума по сей день так и не получила.

Белочехи вывезли часть золотого запаса Российской империи, оно досталось им в обмен на «сдачу» Колчака Красной Армии. Они распорядились российским золотом, можно сказать, логично. Оно было официально передано правительству страны, был образован специальный «Легион-банк». На эти деньги чехи около 18-и лет фактически содержали российскую эмиграцию».

«НИ»: Алексей Васильевич, Вас приглашали в качестве консультанта или сценариста во время работы Юрия Ботоева над кинофильмом про золото Колчака ?

Алексей Тиваненко: « Знаете, я от вас впервые узнал об этом фильме. Нет, меня никто не приглашал, хотя в Сибири меня считают большим знатоком по части поисков золотого запаса Российской империи. Возможно, воспользовались моими трудами и книгами. В 2009 году я выпустил в Чите книгу «Тайны Байкальских глубин», а в 2012 году в Улан-Удэ вышла еще одна моя книга - «Золотой клад адмирала». До этого ко мне приезжали две съемочные группы – от телеканала «Россия-1» и от «Russia Today». Ездили по местам, которые связаны с затонувшим золотом, я давал интервью… Потом эти кадры я часто видел по телевидению. В последнее время их использует ведущая РЕН ТВ Анна Чапман».

«НИ»: Алексей Васильевич, если честно, вы верите в возможность достать со дна Байкала золотые слитки? Или события последнего времени уже не оставляют надежды?