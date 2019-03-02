День рождения Горбачёва, день смерти Алфёрова — кто для нас эти люди?

И Алфёрову, и Горбачеву 88 лет.

Оба — нобелевские лауреаты.

Один получил премию за вклад в дело прогресса человечества, другой — за предательство этих самых идей прогресса.

Один был гениального ума человек, другой — так себе умишко.

Один сегодня умер, а другой будет весело отмечать очередной день своего никчемного рождения.

Символично, нечего сказать…

Жорес Иванович учил нас оптимизму. Он любил повторять: «Россия — страна оптимистов, потому что пессимисты все уехали». Однако сложно оставаться оптимистом, наблюдая такую онтологическую несправедливость.

Некий Владислав Иноземцев, директор некоего «центра исследований постиндустриального общества» (наверняка существующего за счет грантов, сформированных за счет наших с вами налогов), на страницах «Эха Москвы» написал слащавый панегирик иудушке Горбачеву, в частности, отметив:

«Сегодня отмечает свой День рождения самый достойный человек из всех, кого Россия на протяжении последних пятисот лет называла своим руководителем… Михаил Сергеевич, место в раю Вам давно уготовлено».

Я бы не стал брать на себя функции Господа Бога и за Него принимать решение о помещении Михаил Сергеевича в ад, однако столь уверенно рассуждать о посмертной участи этих символов уходящей эпохи, как это делает некий Владислав Иноземцев, не берусь.

Однако пожелать Царствия Небесного великому ученому, который до конца своих дней оставался убежденным атеистом, — желаю.

Иван Рахметов

Читайте также: «Кульминация спектакля»: Небензя поставил США на место в Совбезе ООН (ВИДЕО)