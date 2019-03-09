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Умер Владимир Этуш

13:11. 9 марта 2019 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал:
Умер Владимир Этуш | Русская весна

Только что пришло печальное известие: в Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш.

Информацию о смерти Владимира Абрамовича RT подтвердила его дочь Раиса.

СМИ пишут, что 8 марта всенародно любимому артисту стало плохо, он был экстренно госпитализирован в реанимацию одной из московских больниц, однако медики не смогли его спасти.

Помимо своих ярких театральных ролей, Этуш создавал выдающиеся образы в кино. Фильмы с его участием — «Кавказская пленница», «Солярис», «Иван Васильевич меняет профессию» и многие другие по праву входят в золотой фонд отечественного кинематографа.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1552126301

Метки: Новости

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