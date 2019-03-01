Шнура — на Евровидение, а не в Комитет по культуре
В очередном прямом эфире радио КП мы обсудили «беспокойство» Запада по поводу транзита власти в России. А также истерическую реакцию западных СМИ на уровень демократии в России. И решили, что раз они такие нежные, то на Евровидение надо отправлять Сергея Шнурова.
Хронометраж:
00:00:25 – 2024 год — год возможной турбулентности
00:06:07 – демократия на марше
00:16:00 – не нагнетание, а терапия
00:20:20 – Военный потенциал России
00:27:07 – нужно союзное государство России, Белоруссии и Украины
00:33:52 – «Перформанс» о бомбардировке США
00:37:25 – Будущее страны зависит от ее руководителя
Предыдущие выпуски:
- О выступлении Путина перед Федеральным Собранием
- О странных заявлениях властей
- Янукович, как пример для Мадуро
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101077