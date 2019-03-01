Шнура — на Евровидение, а не в Комитет по культуре

В очередном прямом эфире радио КП мы обсудили «беспокойство» Запада по поводу транзита власти в России. А также истерическую реакцию западных СМИ на уровень демократии в России. И решили, что раз они такие нежные, то на Евровидение надо отправлять Сергея Шнурова.

Хронометраж:

00:00:25 – 2024 год — год возможной турбулентности

00:06:07 – демократия на марше

00:16:00 – не нагнетание, а терапия

00:20:20 – Военный потенциал России

00:27:07 – нужно союзное государство России, Белоруссии и Украины

00:33:52 – «Перформанс» о бомбардировке США

00:37:25 – Будущее страны зависит от ее руководителя

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101077