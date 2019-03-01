Главная » Мировоззрение, Политика

Шнура — на Евровидение, а не в Комитет по культуре

09:23. 1 марта 2019 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:

В очередном прямом эфире радио КП мы обсудили «беспокойство» Запада по поводу транзита власти в России. А также истерическую реакцию западных СМИ на уровень демократии в России. И решили, что раз они такие нежные, то на Евровидение надо отправлять Сергея Шнурова.

Хронометраж:
00:00:25 – 2024 год — год возможной турбулентности
00:06:07 – демократия на марше
00:16:00 – не нагнетание, а терапия
00:20:20 – Военный потенциал России
00:27:07 – нужно союзное государство России, Белоруссии и Украины
00:33:52 – «Перформанс» о бомбардировке США
00:37:25 – Будущее страны зависит от ее руководителя

Скачать аудио
Видео ВК

Предыдущие выпуски:

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/101077

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>