Плата за Крым, отставки губернаторов, Назарбаев
В новом эфире передачи «По сути дела», в студии «Комсомольской правды» вместе с вернувшимся из отпуска Владимиром Ворсобиным обсуждали актуальную повестку дня.
Хронометраж:
00:00:36 — обсуждение инициативы В.В.Володина о том, что Украина должна заплатить за ущерб Крыму, нанесенный за время пребывания полуострова в её составе
00:11:48 — отставка Президента Казахстана и её последствия
00:35:25 — об экономической ситуации в стране
00:38:06 — про отставки губернаторов
P.S. Предыдущие выпуски:
- А что имя Сталин значит для вас?
- Шнура — на Евровидение, а не в Комитет по культуре
- О выступлении Путина перед Федеральным Собранием
- О странных заявлениях властей
- Янукович, как пример для Мадуро
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101909