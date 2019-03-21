Плата за Крым, отставки губернаторов, Назарбаев

В новом эфире передачи «По сути дела», в студии «Комсомольской правды» вместе с вернувшимся из отпуска Владимиром Ворсобиным обсуждали актуальную повестку дня.

Хронометраж:

00:00:36 — обсуждение инициативы В.В.Володина о том, что Украина должна заплатить за ущерб Крыму, нанесенный за время пребывания полуострова в её составе

00:11:48 — отставка Президента Казахстана и её последствия

00:35:25 — об экономической ситуации в стране

00:38:06 — про отставки губернаторов

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101909