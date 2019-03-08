А что имя Сталин значит для вас?

На этот раз в студии «Комсомольской правды» речь шла о целом спектре вопросов — от геополитики до роли личности И.В. Сталина в истории нашей страны.

Хронометраж:

00:00:53 – Северный морской путь под контролем России

00:06:14 – Принадлежность экономического потенциала Арктики

00:12:11 – Кому выгодны тлеющие мировые конфликты

00:22:53 –Сталин был гарантом социальной справедливости

00:26:00 – Политика товарища Сталина

00:32:22 – Демография в России

00:38:39 – Личность Сталина не требует «обеления»

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P.S. Текстовую короткую версию эфира опубликовала газета «Комсомольская правда»:

— Мы возьмем под защиту Севморпуть — все иностранные крейсеры да эсминцы обяжут заранее сообщать о проходе и брать на борт наших лоцманов. Это наверняка вызовет возмущение Запада. И что дальше?

— А дальше мы не откажемся от своих арктических приоритетов — а будем их защищать. Первое что приходит на ум, когда слышишь эту новость — за пример взята ситуация в Керченском проливе. Там есть и свобода судоходства, и интересы национальной безопасности, когда речь идет о проходе военных кораблей иных государств. Хотите именно этим путем идти —так заранее об этом сообщите и возьмите нашего лоцмана! Он вам четко покажет безопасный путь.

— Зачем столько усилий и шума вокруг Севморпути?

- Севморпуть — это стратегическая линия. Наша линия. Что очень не нравится тем, кто хотел бы, чтобы огромный поток грузов из Азии в Европу и обратно шел не южным, а «свободным» северным путем — более коротким и потому более экономически выгодным, но контролируемым не Россией, а… нашими англо-саксонскими друзьями.

У нас же для подобного решения есть обоснования и чисто военные, и геополитические, более широкие.

— В прошлом году командующий береговой охраной США возмущался тем, что не только Россия, но и Канада берет под контроль пути вдоль своих северных морских границ…

— Американцы могут заявлять, что ни одна страна не может устанавливать правила для прохода в северных широтах — вот только на каком основании адмирал США так решил? У нас есть исторические, да и военно-политические основания считать иначе. Нам национальная безопасность важнее любых заявлений любых заокеанских адмиралов. А проводить суда по Северному морскому пути максимальное число месяцев в году можем только мы, благодаря тому, что у нас десятки ледоколов есть, в том числе суперсовременные, а у тех же США или Норвегии их раз два — и обчелся. Ну вот Китай начал строить такие…

— Среди условий, которые Россия собирается выдвинуть для кораблей зарубежных флотов, желающих пройти в Тихий океан (или в Атлантику) мимо наших северных земель, в том числе, требование по защите морской среды от загрязнения.

— Важная история. Когда так называемые «экологи» с подготовкой спецназовцев пять с половиной лет назад штурмовали нефте-платформу «Приразломную», основная идея, которая тиражировалась, была такой: Газпромнефть, которая добывает там нефтяные ресурсы — она обязательно все вокруг загрязнит, отчего белые медведи станут бурыми. А вот если там какая-нибудь совестливая ВР начнет добывать, несмотря на то, что именно она устроила коллапс в Мексиканском заливе — то белые медведи станут ещё белее. Так вот мы намекаем упертым экологам — корабли из ваших стран должны брать на себя обязательства не загрязнять акваторию при проходе по Севморпути! Будете бросать окурки в Северный Ледовитый океан, море Лаптевых наше загрязнять — заставим платить штрафы.

— Новый супер-ледокол «Лидер» и военные корабли, предназначенные для арктических широт — это же очень дорого?

— Новые, в том числе атомные ледоколы и военные суда ледового класса — это шаг к тому, чтобы Россия застолбила за собой то, что мы потеряли после крушения СССР и бегства из Арктики, а теперь должны всем всё доказывать по новой. Что эти территории — наши. И на шельф в том числе, принадлежность которого никто не оспаривал, когда мы были Советским Союзом, сейчас приходится отправлять экспедиции, в том числе подводные — и представлять доказательства, что эта гряда — кого надо гряда. И идет от континента — а, значит, принадлежит именно нам.

— Более половины разведанных запасов нефти и газа — это арктическая зона…

— Да, значительная часть природных ресурсов, которая будет разрабатываться в ближайшие десятилетия — находится именно в этой зоне, на наших северных территориях. Желающих это оспорить в ближайшие годы найдется немало. Но как только у них это не получится, пойдут опять разговоры о том, что это всё — достояние всего человечества, что это «общечеловеческая» нефть. Пусть говорят.