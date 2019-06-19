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Наркотики и полиция, Голунов и Чемодановка

08:29. 19 июня 2019 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали две главных темы последних дней — «дело Голунова» и конфликт в Чемодановке.

Хронометраж:
02:27 — О технологии нанесения урона правоохранительным органам России
11:46 — О дезинформации в полицейской структуре
15:25 — Кто мог подкинуть наркотики Голунову
17:52 — Об отставке высокопоставленных генералов
19:18 — О плане провокации с помощью дела Голунова
21:43 — Что последует за делом Голунова
33:21 — О конфликте с цыганами в Чемодановке
37:02 — Об информационной машине по разжиганию конфликтов

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104923

Метки: блог, Видео, комсомольская правда

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