Наркотики и полиция, Голунов и Чемодановка
В новом выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали две главных темы последних дней — «дело Голунова» и конфликт в Чемодановке.
Хронометраж:
02:27 — О технологии нанесения урона правоохранительным органам России
11:46 — О дезинформации в полицейской структуре
15:25 — Кто мог подкинуть наркотики Голунову
17:52 — Об отставке высокопоставленных генералов
19:18 — О плане провокации с помощью дела Голунова
21:43 — Что последует за делом Голунова
33:21 — О конфликте с цыганами в Чемодановке
37:02 — Об информационной машине по разжиганию конфликтов
P.S. Предыдущие выпуски программы:
- Дело Голунова, Казахстан и выборы
- Фальсификаторы истории, Сталин и памятник Жукову
- Екатеринбург и инаугурация Зеленского
- Победа и Окно Овертона, Трамп и Китай, Доренко
- Трагедия в Шереметьево, Госдума и 17 млн
- Путин заговорил об общем гражданстве с Украиной
- О Ленине и итогах выборного шоу на Украине
- На Украине выбора нет и горящий Нотр-Дам
- Росстат и обувь, Казахстан и Украина
- Арест Абызова и литовское судилище над русскими офицерами
- Плата за Крым, отставки губернаторов, Назарбаев
- Катастрофы Боинга, и где наши самолёты
- А что имя Сталин значит для вас?
- Шнура — на Евровидение, а не в Комитет по культуре
- О выступлении Путина перед Федеральным Собранием
- О странных заявлениях властей
- Янукович, как пример для Мадуро
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104923