Наркотики и полиция, Голунов и Чемодановка

В новом выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали две главных темы последних дней — «дело Голунова» и конфликт в Чемодановке.

Хронометраж:

02:27 — О технологии нанесения урона правоохранительным органам России

11:46 — О дезинформации в полицейской структуре

15:25 — Кто мог подкинуть наркотики Голунову

17:52 — Об отставке высокопоставленных генералов

19:18 — О плане провокации с помощью дела Голунова

21:43 — Что последует за делом Голунова

33:21 — О конфликте с цыганами в Чемодановке

37:02 — Об информационной машине по разжиганию конфликтов

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P.S. Предыдущие выпуски программы:

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104923