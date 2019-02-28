США и КНДР не договорились

США сообщили, что соглашения с КНДР добиться не удалось.Как уже упоминалось ранее, наивно было ожидать от этого саммита существенного прогресса по вопросу северо-корейского ядерного оружия без готовности США пойти на существенные уступки в Южной Корее, особенно те, которые желает видеть Китай.Из заметных уступок, которые США были готовы сделать, было лишь согласие сократить требования по мониторингу северо-корейской ядерной программы, что могло работать лишь в рамках некой крупной сделки, которая не состоялась. Для КНДР подобные "уступки" носят несущественный характер, потому как от США ждут фактических обязательств по сокращению военного присутствия и ликвидации позиционных районов ПРО.В итоге, саммит закончился раньше завершения официальной программы, без подписания итоговой декларации (все настолько плохо). По всей видимости, по ядерному оружия никаких существенных договоренностей нет, а декларация о намерениях явно не отвечала целям администрации Трампа, которая хотела добиться хотя бы видимости международной дипломатической победы. Но как уже не раз доказывал младший Ким, он весьма жесткий переговорщик, который не делает бесплатный подарков, в чем Трамп смог еще раз на практике убедиться – Ким Чен Ын, куда как хитрее, чем он может представляться в образе добродушного толстячка.Накрытый стол для совместного обеда, который так и не состоялся.Из озвученных благопожеланий, стороны высказались за открытие посольства КНДР в Вашингтоне и посольства США в Пхеньяне, а также за продолжение дальнейших контактов.В целом, для помпезно презентуемого саммита в Ханое, очень негусто. КНДР не так зависят от итогов саммита как США, так как пока идут переговоры, мир приучается принимать действительность, где у КНДР есть ядерные боеголовки и МБР. Ведь в конечном итоге, если переговорный процесс с США провалится (что весьма вероятно) в Пхеньяне скажут – "мы хотели и пытались, но из-за США мы не договорились, а значит и причин избавляться от ядерного оружия нет". Москва и Пекин в этом сценарии конечно тоже обвинят США за их недоговороспособность, а младший Ким де-факто останется членом ядерного клуба.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4808669.html