Решение о выходе США из ДРСМД было принято в 2017 году
15:57. 2 февраля 2019 Просмотров - 118 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/4747522.html
МО РФ заявляет, что работы по модернизации завода корпорации "Райтеон" производящей ракетное вооружение и входящей в топ-10 оборонных компаний мира, начались еще летом 2017 года, когда вопрос о выходе США из договора ДРСМД еще не был вброшен в публичную плоскость.
В Вашингтоне еще за два года до публичных бездоказательных обвинений России якобы в нарушении ДРСМД не только приняли решение, но и приступили к подготовке к производству запрещенных договором ракет средней и меньшей дальности.
Так, по имеющимся у Минобороны России неопровержимым данным, уже с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон на территории штата Аризона стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей в целях создания запрещенных Договором о РСМД ракет средней и меньшей дальности.Данный завод является крупнейшим многопрофильным предприятием ракетно-космической отрасли США, выпускающим практически все типы ракетного оружия, включая крылатые ракеты средней и меньшей дальности.
В результате за два последних года площадь завода увеличилась на 44% – с 55 до 79 тысяч квадратных метров. При этом численность сотрудников предприятия, по официальным заявлениям, должна увеличиться почти на две тысячи человек.
Практически одновременно с началом расширения производственных мощностей завода американский конгресс в ноябре 2017 года выделил Пентагону первый транш в 58 миллионов долларов, прямо указывая цель – «на разработку наземной ракеты средней дальности».
Таким образом, характер и сроки проводимых работ неопровержимо свидетельствуют о том, что администрация США приняла решение о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику бездоказательные обвинения в адрес России о якобы нарушении договора.
Это можно считать официальной позицией МО РФ по выходу США из договора ДРСМД
Разумеется, оборонные подрядчики являются одними из главных выгодоприобретателей новой политики США, так как нарастающее противостояние с Россией и Китаем обеспечивает их заказами на десятилетие вперед в рамках раздувающегося оборонного бюджета.
Так же очевидно, что чтобы не заявила Россия, США и НАТО проигнорируют приводимые аргументы и объявят, что во всем виновата Россия "нарушившая договор".
Сам факт проведения подобных работ с 2017 года наглядно указывает на то, что старый договор конечно не будет сохранен, да и вероятность нового крайне маловероятна, так как выделенные на новые ракеты и исследовательские работы средства еще только предстоит освоить в полном объеме.
Стоит также отметить, что подобное развитие событий делает исчезающе маловероятной денеуклеаризацию КНДР, так как в условиях нарастающего конфликта между США и Китаем, одностороннее разоружение КНДР будет односторонней уступкой со стороны Китая, а США при текущих тенденциях, будут цепляться за развернутые системы ПРО в Южной Корее, которые создают потенциальную угрозу китайскому ракетно-ядерному потенциалу. В условиях, когда Конгресс США принимают законы направленные на ограничение возможностей Трампа по снятию санкций с РФ и выводу войск из Афганистана, не трудно представить, что в 2019-2020 годах будет продвинут законопроект запрещающий Трампу выводить системы ПРО из Восточной Европы и Южной Кореи, а также идти на компромиссы в вопросе гонки вооружений.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4748134.html
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Пока мы можем спать спокойно, но не всегда так будет. Книга Откровения предупреждает: «И вышел другой конь, огненно-красный, и всаднику, сидящему на нем, было позволено взять мир с земли, чтобы люди убивали друг друга. И ему был дан большой меч» (6:4). Что скрывается за этим символом? Иисус, говоря об этой войне, так охарактеризовал его: “φοβητρα τε και σημεια απ ουρανου μεγαλα εσται” – «Ужасающие вещи также и необычные явления с неба могучие будут» (Луки 21:11).
В некоторых древних рукописях содержатся слова Иисуса “και χειμωνες” – «и морозы».
Арамейская Пешитта: “וסתוא רורבא נהוון” – «и морозы большие будут». Сегодня мы называем это «ядерной зимой».
А в Марка 13:8 есть также слова Иисуса: “και ταραχαι” – «и беспорядки» (в смысле путаницы и хаоса).
Арамейская Пешитта: “ושגושיא” – «и путаница».
Из-за использования этого оружия будут также значительные толчки, глады и эпидемии вдоль и поперёк регионов (Луки 21:11).
Как видно, Иисус представил здесь полную картину последствий глобальной ядерной войны. Многие пытаются приладить эту подробную картину до XIX или почти всего ХХ века. Иисус предостерег против таких: “Он сказал: берегитесь быть введёнными в заблуждение. Ибо многие придут в имени моём, говоря: «Я есть» и «Назначенный час приблизился [Время близко]». Не следуйте за ними” (Луки 21:8).
“Многие ибо пpидут в имени моём, говоря: «Я есть помазанный», и многие прельстятся” (Maтфея 24:5).
Они имели неправильно интерпретировать знак Иисуса.
Все это не могло длиться более 100 лет! Все это имело быть только началом «родовых болей» (Матфея 24:7, 8).