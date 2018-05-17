КНДР – это не Ливия и не Ирак!
11:57. 17 мая 2018 Просмотров - 239 Один комментарий Опубликовал: brahman
Официальное разъяснение позиции Северной Кореи по переговорам с США.
КНДР – это не Ливия и не Ирак!
Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ге Гван 16 мая опубликовал заявление для печати
Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын принял стратегическое решение положить конец недоброй истории отношений между КНДР и США, два раза дал аудиенцию госсекретарю США Помпео, нанесшему визит в нашу страну, принял, в самом деле, важные и великодушные меры для мира и стабильности Корейского полуострова и мира.
Я положительно оценил, что президент Трамп выразил позицию по ликвидации враждебных отношений с глубоким историческим корнем и оздоровлению отношений КНДР и США. И питал надежду, что предстоящий саммит глав КНДР и США будет стать огромным шагом в стимулировании смягчения ситуации Корейского полуострова и строительстве прекрасного будущего.
Но в преддверии саммита глав КНДР и США сейчас в США грубо несут вздор, сильно раздражающий партнера переговоров. Это предельно неуместное решение дел, и тем не могу не разочароваться.
Высокопоставленные чиновники Белого дома и Госдепартамента США, в том числе помощник по национальной безопасности Белого дома Болтон, утверждают вариант «прежде отказ от ядерного оружия, после компенсация». И, не колеблясь, несут вздор о некой форме отказа ядерного оружия ливийского образца, «совершенной, подающейся проверке и необратимой денуклеаризации» и «полном аннулировании ядерного, ракетного и биохимических оружий». Это не нацелено на решение вопроса через диалог. А по сути дела, обнаружение весьма гнусного замысла принудить нашу достойную Республику к горькой судьбе Ливии и Ирака, подвергавшихся крушению, целиком отдав враждебным державам всю свою страну.
Я не могу сдерживать гнев от такого поведения США, и сомневаюсь,желают ли США настоящих улучшений отношений между КНДР и США через здоровый диалог и переговоры. Всему миру ясно, что наша Республика – не Ливия или Ирак, пришедшие к трагическому концу.
Само сопоставление Ливии, находившейся в начальном этапе ядерной разработки, с нашим государством – обладающеим ядерным оружием, является глупостью. Мы уже давно ясно отметили, кем является Болтон, и сейчас не скрываем антипатию к нему.
Если администрация Трампа забыв о прошлом, когда из-за таких элементов, как Болтона, испытали многочисленные превратности в каждый момент корейско-американского диалога, будет следовать за словами лживых «патриотов», болтающих о форме ливийского отказа от ядерного оружия, то будет ясна перспектива общих отношений между КНДР и США, в том числе предстоящего саммита глав КНДР и США.
Мы уже выразили готовность денуклеаризации Корейского полуострова и неоднократно объявили, что предпосылкой для денуклеаризации является прекращение враждебной политики против КНДР, ядерной угрозы и шантажа США.
Но сейчас США, ошибаясь в том, что наши великодушные меры – проявление слабости, пытаются приукрасить, что якобы эти меры являются результатом наступления их санкций и нажима.
США шумят, что если мы откажемся от ядерного оружия, то они будут предоставлять экономическое возмещение и привилегии, но мы никогда не занимались экономическим строительством, возлагая надежды на США, не будем и впредь вступать в такую сделку.
Администрация Трампа, заявляющая о том, что будет идти по другому пути, в отличие от предшествующих администраций, по-прежнему следует за старым проектом политики в отношении КНДР, которым уже пользовались предшествующие администрации США на стадии разработок нашего ядерного оружия. Это наивная комедия.
Если президент Трамп повторит ошибки предшественников, то вразрез с первоначальным желанием достигать лучших успехов, которых не достигли экс-президенты, останется самым неудачным президентом в истории США, потерпевшим крупнейший провал.
В случае того, если администрация Трампа с искренностью для оздоровления отношений между КНДР и США выйдет на поле саммита глав КНДР и США, заслужит наш естественный отклик. Но если она будет пытаться загонить нас в угол и принуждать нас к только отказу от ядерного оружия, мы больше не будем интересоваться таким диалогом и не можем не отозвать согласие на предстоящий саммит глав КНДР и США.
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Плюс официальный комментарий агенства ЦТАК по поводу проводящихся США и Южной Кореей военных учений.
Max Thunder 2018
Сообщение Центрального Телеграфного Агентства Кореи
С 11 мая южнокорейские власти вместе с США на всей территории Южной Кореи развернули крупномасштабные совместные воздушные боевые учения «Max Thunder 2018», нацеленные на нанесение на нас превентивного воздушного удара и взятие господства в воздухе.
Нынешние учения пройдут по инициативе американских агрессивных войск в Южной Корее и ВВС Южной Кореи до 25 мая с участием 100 с лишним разных истребителей, включая стратегический ядерный бомбардировщик «B–52» и истребитель-невидимку «F–22 Раптор».
Внутри и вне Кореи звучат голоса, что нынешние учения проводятся в самом крупном масштабе и что это является отражением неизменной позиции США и Южной Кореи продолжать «максимальное давление и санкции» в отношении нас.
Нынешние учения, проводящиеся на всей территории Южной Кореи против нас, являются откровенным вызовом Пханмунчжомской декларации и умышленной военной провокацией, идущей наперекор позитивному ходу развития ситуации на Корейском полуострове.
В недавней Пханмунчжомской декларации Север и Юг торжественно объявили, что открылась новая эпоха мира, и договорились прилагать совместные усилия для смягчения острой военной напряженности и фактической ликвидации опасности войны на Корейском полуострове. И США полностью поддержали это.
Однако южнокорейские власти и США развернули крупномасштабные совместные воздушные учения против нашей Республики, когда пока еще не обсохли чернила на тесте исторической Деклараций от 27 апреля. Этим они ответили на все наши миролюбивые усилия и добрую волю дерзкой провокацией и вызвали большую озабоченность и разочарование у корейских соотечественников и международного сообщества, желающих выполнения декларации. Было бы грубейшей ошибкой США и южнокорейских властей, если они считают, что наступающая перспектива улучшения межкорейских отношений и диалога между КНДР и США, созданная благодаря нашим инициативным и великодушным усилиям и шагам, является оправдательным условием, позволяющим им в угодное для них время разверенуть такое игрище с огнем, как нынешние учения.
В частности, южнокорейские власти договорились с нами стараться для мира, процветания и объединения Корейского полуострова, а на деле прибегают к противоречащим этому недостойным поступкам, даже закрывают глаза на то, что последние негодяи, выступая в «парламенте», открыто клевещут на наше высшее руководство и строй и Пханмунчжомскую декларацию. Мере доброй воли и предоставления шанса есть свой предел.
Историческая Пханмунчжомская декларация не может быть выполнена усилиями какой-то одной стороны. Она может принести хорошие плоды, когда обе стороны, объединив силы, создадут благоприятные для ее выполнения условия и обстановку.
В условиях создания опасной ситуации, вызванной разгуливанием в Южной Корее безрассудной военной истерики против Севера и конфронтационного сумасбродства, мы вынуждены принять меры по приостановлению межкорейских переговоров на высоком уровне, назначенных на 16 мая.
За приостановление межкорейских переговоров на высоком уровне и создание трудностей и препятствий в межкорейском процессе, сделавшем первый шаг, должны брать на себя полную ответственности власти Южной Кореи, ведущие себя неразумно.
По поводу провокационной военной шумихи, поднимаемой в сговоре с властями Южной Кореи, США тоже надо было бы задуматься над судьбой саммита между КНДР и США, поставленного в повестку дня.
Мы будем зорко следить за последующим поведением США и властей Южной Кореи.
16 мая 107 г. чучхе (2018)
https://prometej.info/blog/golos-kndr/kndr-eto-ne-liviya-ili-irak/ – перевод
В целом, несколько странно было ожидать от Северной Кореи односторонних уступок, ссылаясь на опыт уничтоженной Ливии, а также имея совсем свежий опыт разрыва ядерной сделки с Ираном.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Маленькая гордая страна понимает, что США и ее приспешники никогда не позволят соединиться народам, которые они специально разделили для облегчения давления на них, и дает пример всем странам, как следует себя вести с агрессорами, как следует блюсти честь страны и народа! Нам бы последовать этому примеру, а не служить “и вашим и нашим”; на двух стульях не усидишь!