КНДР – это не Ливия и не Ирак!

Сообщение Центрального Телеграфного Агентства Кореи

Официальное разъяснение позиции Северной Кореи по переговорам с США.Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ге Гван 16 мая опубликовал заявление для печатиПредседатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын принял стратегическое решение положить конец недоброй истории отношений между КНДР и США, два раза дал аудиенцию госсекретарю США Помпео, нанесшему визит в нашу страну, принял, в самом деле, важные и великодушные меры для мира и стабильности Корейского полуострова и мира.Я положительно оценил, что президент Трамп выразил позицию по ликвидации враждебных отношений с глубоким историческим корнем и оздоровлению отношений КНДР и США. И питал надежду, что предстоящий саммит глав КНДР и США будет стать огромным шагом в стимулировании смягчения ситуации Корейского полуострова и строительстве прекрасного будущего.Я не могу сдерживать гнев от такого поведения США, и сомневаюсь,желают ли США настоящих улучшений отношений между КНДР и США через здоровый диалог и переговоры.Само сопоставление Ливии, находившейся в начальном этапе ядерной разработки, с нашим государством – обладающеим ядерным оружием, является глупостью. Мы уже давно ясно отметили, кем является Болтон, и сейчас не скрываем антипатию к нему.Если администрация Трампа забыв о прошлом, когда из-за таких элементов, как Болтона, испытали многочисленные превратности в каждый момент корейско-американского диалога, будет следовать за словами лживых «патриотов», болтающих о форме ливийского отказа от ядерного оружия, то будет ясна перспектива общих отношений между КНДР и США, в том числе предстоящего саммита глав КНДР и США.Мы уже выразили готовность денуклеаризации Корейского полуострова и неоднократно объявили, что предпосылкой для денуклеаризации является прекращение враждебной политики против КНДР, ядерной угрозы и шантажа США.Но сейчасЕсли президент Трамп повторит ошибки предшественников, то вразрез с первоначальным желанием достигать лучших успехов, которых не достигли экс-президенты, останется самым неудачным президентом в истории США, потерпевшим крупнейший провал.В случае того, если администрация Трампа с искренностью для оздоровления отношений между КНДР и США выйдет на поле саммита глав КНДР и США, заслужит наш естественный отклик. Но если она будет пытаться загонить нас в угол и принуждать нас к только отказу от ядерного оружия, мы больше не будем интересоваться таким диалогом и не можем не отозвать согласие на предстоящий саммит глав КНДР и США.* * *Плюс официальный комментарий агенства ЦТАК по поводу проводящихся США и Южной Кореей военных учений.Max Thunder 2018С 11 мая южнокорейские власти вместе с США на всей территории Южной Кореи развернули крупномасштабные совместные воздушные боевые учения «Max Thunder 2018», нацеленные на нанесение на нас превентивного воздушного удара и взятие господства в воздухе.Нынешние учения пройдут по инициативе американских агрессивных войск в Южной Корее и ВВС Южной Кореи до 25 мая с участием 100 с лишним разных истребителей, включая стратегический ядерный бомбардировщик «B–52» и истребитель-невидимку «F–22 Раптор».Внутри и вне Кореи звучат голоса, что нынешние учения проводятся в самом крупном масштабе и что это является отражением неизменной позиции США и Южной Кореи продолжать «максимальное давление и санкции» в отношении нас.В недавней Пханмунчжомской декларации Север и Юг торжественно объявили, что открылась новая эпоха мира, и договорились прилагать совместные усилия для смягчения острой военной напряженности и фактической ликвидации опасности войны на Корейском полуострове. И США полностью поддержали это.В частности,Историческая Пханмунчжомская декларация не может быть выполнена усилиями какой-то одной стороны. Она может принести хорошие плоды, когда обе стороны, объединив силы, создадут благоприятные для ее выполнения условия и обстановку.Мы будем зорко следить за последующим поведением США и властей Южной Кореи.16 мая 107 г. чучхе (2018) https://prometej.info/blog/golos-kndr/kndr-eto-ne-liviya-ili-irak/ – переводВ целом, несколько странно было ожидать от Северной Кореи односторонних уступок, ссылаясь на опыт уничтоженной Ливии, а также имея совсем свежий опыт разрыва ядерной сделки с Ираном.

Источник: colonelcassad.livejournal.com