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Константин Никифоров. ТТП без США

09:30. 13 ноября 2017 Просмотров - 27 Нет комментариев Опубликовал:

Транстихоокеанское партнерство намерено существовать теперь уже  без США

http://www.dw.com/ru/транстихоокеанское-партнерство-намерено-существовать-и-без-сша/a-41336671
 “Страны, объединенные договором Транстихоокеанского партнерства (ТТП), договорились продолжить разработку соглашения о свободной торговле и после отказа США участвовать в нем. Как следует из проекта совместного соглашения, опубликованного в субботу, 11 ноября, оставшиеся в ТТП 11 стран, готовы к дальнейшим переговорам.
Целью соглашения является ликвидация тарифов на промышленные и сельскохозяйственные продукты во всем блоке из 11 стран, чей общий объем торговли в 2016 году составил 356 миллиардов долларов. В ТТП участвуют: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония.
ТТП вышло из кризиса.
“Мы преодолели самую тяжелую часть”, – сказал на пресс-конференции в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на вьетнамском курорте Дананг министр торговли и промышленности Вьетнама Чан Туан Ань. По его словам, новое соглашение, будет называться Всеобъемлющим и прогрессивным соглашением для транстихоокеанского партнерства (CPTPP).
Министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги выразил надежду на то, что реализация соглашения подвигнет США возвратиться в ряды участников договора. Токио активно лоббировал проект ТПП отчасти, чтобы противостоять растущему доминированию Китая в Азии” ( конец цитаты).

ТПП подразумевает единые правила для всех участников соглашения. Но устраивает ли такой подход США? Могут ли все в рамках соглашения оставаться равными участниками  или кто- то будет ровнее других?
Напомню, что договор о ТТП был подписан  в 2016 году. Однако Дональд Трамп, придя к власти,  почти сразу заявил о выходе из него. Оставалось непонятным, что он предложит взамен. Следуя заявленной политики  “Америка прежде всего” ( призвана спасти  рабочие места в США, Трамп предложил заключение  двусторонних договоров с каждой страной-участницей ТТП, как он счастливо выразился, ” на базе взаимного уважения и взаимной выгоды”.Определенный  смысл в этом есть.

https://www.golos-ameriki.ru/a/trump-apec-summit/4109397.html
“ДАНАНГ – Президент США Дональд Трамп высказал свою твердую позицию по вопросу о торговле на саммите АТЭС во Вьетнаме, заявив, что США больше не будут терпеть систематические злоупотребления и намерены настаивать на честных торговых правилах и равенстве.
По словам Трампа, США готовы заключить соглашение о двусторонней торговле с любой страной Индо-Тихоокеанского региона, но только на базе «взаимного уважения и взаимной выгоды».
«Отныне, когда США вступают в торговые отношения с другими странами или народами, мы будем рассчитывать, что наши партнеры будут прилежно следовать правилам», – сказал Трамп, выступая во Вьетнаме, который стал четвертой страной в его азиатском турне.

«Мы рассчитываем, что рынки будут в равной степени открыты для обеих сторон, и что инвестициями будут руководить частные инвесторы, а не правительственные планировщики», – добавил президент.
(…) Тем не менее, заявить об это гораздо легче, чем реализовать такую инициативу.

По мнению Фрейзера Хоуи, автора книги «Красный капитализм: хрупкая финансовая основа удивительного взлета Китая», Пекин не собирается играть по общепринятым в западном мире правилам.
«Китай использует нормы ВТО гораздо умнее и дальновиднее, чем американцы, – говорит он. – Американцы искренне считали, что, вступая в эту организацию, китайцы изменят свой подход и начнут действовать иначе, но Пекин и не собирался меняться».
Хоуи напомнил, что вопросы торговли и доступа к рынкам требуют последовательных решений, но пока Дональд Трамп демонстрировал, что он не любит следовать своим собственным заявлениям, как это уже было в вопросах ограничения иммиграции, строительства стены на границе с Мексикой или реформы здравоохранения.
«Да, вы говорите об ужесточении правил, но как вы это сделаете, если не будете наказывать партнеров за нарушение этих правил, – говорит Хоуи. – Как вы накажете Китай, если Си Цзиньпинь ваш лучший друг?».
Разительный контраст между подходами США и Китая стал очевидным, когда после Трампа с речью выступил лидер КНР Си Цзиньпин, назвавший глобализацию необратимой тенденцией и выступивший в поддержку многосторонних торговых соглашений.

Вероятно, в порядке конкуренции с китайской инициативой «Один пояс – один путь», Трамп заявил, что призовет Всемирный банк и Азиатский банк развития выделить финансирование для негосударственных инфраструктурных проектов ( с вложениями Китая эти возможные инвестиции и близко не стоят- К.Н.)..

По словам президента, это «обеспечит надежные альтернативы государственным инициативам, которые сопряжены с многочисленными условиями».
«Прежде всего нам нужна дружба, мы не мечтаем о господстве», – добавил он” ( конец цитаты).

Американцы постоянно ( намеренно или нет) указывают на необоснованность вмешательства государства в принятие экономических решений. Обидно, наверное, что в Китае власть командует бизнесом, а не  наоборот. Вот еще: уровень жизни, а, значит, и потребления, в регионе ниже, чем в США. Сопоставимым по этому показателю является рынок ЕС. С каждой отдельной страной проще договориться, подобрать к ней особый “ключик”. Не в этом ли логика действий американцев?

Интересный пример:  Трамп не считает торговлю с Японией честной

http://www.dw.com/ru/трамп-не-считает-торговлю-с-японией-честной/a-41248970
“Президент США в Токио подверг критике торговые отношения с Японией, а также Транстихоокеанское партнерство.
 Торговые отношения США с Японией не являются честными и открытыми, заявил президент США Дональд Трамп в понедельник, 6 ноября, выступая перед представителями бизнеса в американском посольстве в Токио. Вашингтон уже начинает переговоры на этот счет, добавил американский президент.
Он также раскритиковал Транстихоокеанское партнерство (ТТП), назвав его неправильной идеей. “Мы будем заниматься торговлей в больших объемах, чем в рамках ТТП “, – сказал Трамп” ( конец цитаты).

ТПП создавалось как противовес экономической экспансии Китая. Трамп не собирается изолировать КНР, его цель- максимально выгодно использовать двухстороннее сотрудничество. Так, китайские и американские компании подписали деловые соглашения на более чем 250 млрд долларов США

http://russian.people.com.cn/n3/2017/1109/c31518-9290783.html
” 9 ноября /Синьхуа/ — Китайские и американские компании подписали в четверг в китайской столице соглашения по сделкам в сферах торговли и инвестиций на сумму более 250 млрд. долларов США.
Такую цифру назвал председатель КНР Си Цзиньпин, засвидетельствовав подписание вышеуказанных соглашений в ходе визита президента США Д. Трампа в Китае.
По словам китайского лидера, факты показали, что у КНР и США огромный потенциал в двустороннем экономическом и торговом сотрудничестве” ( конец цитаты).

Это на перспективу. А сразу же днем ранее Китай и США заключили бизнес-сделки на сумму 9 млрд долл. США

http://russian.people.com.cn/n3/2017/1109/c31518-9290350.html
” 8 ноября /Синьхуа/ — Китай и США в среду в Пекине заключили деловые сделки на общую сумму около 9 млрд долл. США, сообщил сегодня во второй половине дня министр торговли США Уилбур Росс.
“Объем сегодняшних сделок составляют примерно 9 млрд долларов, и гораздо больше ожидается завтра”, – сказал он.” ( конец цитаты).

В сети появилось много “страшилок” по поводу того, станет ли Китай мировым лидером. Например, вот комментарий: Китай лишит США статуса супердержавы

 http://www.dw.com/ru/комментарий-китай-лишит-сша-статуса-супердержавы/a-41338035
“Дональд Трамп действует согласно девизу “Америка превыше всего”. Но в будущем место мирового лидера может занять Китай – как в экономическом, так и политическом плане, считает Миодраг Шорич.
 Как только Дональд Трамп не поносил Китай в ходе своей избирательной кампании! По его словам, Пекин уже десятилетиями “околпачивает” США и крадет американскую интеллектуальную собственность. Китай нечестным способом добивается для себя торговых преимуществ, искусственно занижая курс юаня; дешевые китайские товары заполонили Америку и грозят уничтожить рабочие места в США. Во время предвыборной гонки Трамп обещал радикально изменить курс Вашингтона в отношении КНР: он намеревался ввести на китайские товары новые таможенные пошлины, оказать на Поднебесную давление и поставить интересы американцев во главу угла.
 Трамп живет в Белом Доме уже год, однако до сих пор не претворил в жизнь ни одного из своих хвастливых обещаний. Наоборот: во время своего азиатского турне он осыпает председателя КНР Си Цзиньпина комплиментами. А тот наблюдает за попытками Трампа втереться к нему в доверие с молчаливым одобрением, позируя перед телекамерами с тонкой улыбкой.
Что же случилось с Трампом? Что заставило его изменить свою точку зрения?
Время работает в пользу Китая
Президент США, по всей видимости, столкнулся лицом к лицу с реальностью: китайская экономика стремительно развивается уже несколько десятилетий подряд. Доля Пекина в общем объеме мирового экспорта в данный момент составляет 14 процентов, и этот показатель продолжает расти. В то время как доля Соединенных Штатов не превышает 10 процентов.
Американцы живут в долг: их будущее зависит от того, продолжит ли Китай выдавать им кредиты. Пекин годами вкладывал свои экспортные доходы в американские ценные бумаги. Благодаря этому Китай стал самым крупным кредитором Америки после Федеральной резервной системы США. Китайцы могут перекрыть “денежный кран”, когда захотят, вызвав тем самым кризис в американской экономике. Разумеется, Пекин этого не сделает: этим Китай навредил бы сам себе. И все же это повышает самооценку КНР. Если китайцы и ведут переговоры с американцами, то лишь с теми, кто находится перед ними в финансовом долгу. Послу Китая в Вашингтоне уже невмоготу от собственной силы.
В то же время большинство экономистов сходятся в одном: то, что Китай догонит, а затем и сменит США в роли ведущей экономической державы, – лишь вопрос времени. Сейчас время работает на председателя КНР Си Цзиньпина. От угроз дерзкого хозяина Белого Дома ему ни жарко, ни холодно.
Китайский лидер не позволяет оказывать на себя давление и в вопросе Северной Кореи. Пекин не хочет смены режима в Пхеньяне. Да и зачем Китаю способствовать усилению влияния США в Восточной Азии? Си Цзиньпин не желает и начала войны в этом регионе, ведь это может нанести ущерб торговле. Пекин призывает американцев отказаться от угроз в адрес КНДР и заняться поиском дипломатического решения конфликта, чем вызывает аплодисменты со стороны Европы и России.
Ошибка Трампа – выход из TPP
А многочисленные ошибочные решения Трампа лишь способствуют дальнейшему усилению влияния Китая. Самое главное из них – выход США из договора о Транстихоокеанском партнерстве (TPP).
(…) Возвращение Китая на международную арену в качестве ведущей мировой державы, по всей видимости, носит долгосрочный характер. Китайские провинции, некогда находившиеся в состоянии междоусобицы, были объединены в период правления Мао Цзэдуна. После прихода к власти Дэн Сяопина в стране начался экономический подъем. Теперь же нынешний лидер КНР Си Цзиньпин хочет укрепить внешнюю и оборонную политику Китая настолько, чтобы интересы Пекина учитывались в ходе принятия глобальных политических решений.
Трамп не может этому помешать. Время США в роли супердержавы подходит к концу” ( конец цитаты).

Время супердержав давно прошло. Наступило время суперкорпораций. Да, и Китай никогда не станет мировым экономическим, а уж тем более политическим лидером ( хочет ли этого самого руководство страны, тоже интересный вопрос). Хотя бы по одной причине: Пекину предложить нечего в плане идеологии . Развитие через сотрудничество? Это ведь девиз “Нового шелкового пути”.  А чем хуже западная модель потребительского общества? Возможность неограниченного потребления разве не завораживает? И куда расти экономике? Точнее, за чей счет? Мир стал глобален. 

Источник: pravosudija.net

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