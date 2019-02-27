В Госдуме дорабатывают законопроект о детском питании: качеству – да, фальсификатам – нет!

Высококачественные продукты для школ и детских садов, а также привлечение производителей к ответственности за фальсификат -

основные положения законопроектов о социальном питании, которые планирует рассмотреть Госдума в весеннюю сессию.

В комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию проработаны новые изменения закона о детском социальном питании. Одна из целей, по словам главы комитета Андрея Майорова, вывести закупки для школ, оздоровительных лагерей и других детских учреждений из-под действия пагубного закона о госзакупках. Закон требует, чтобы питание приобреталось по признаку наименьшей стоимости, а не по признаку качества, что для обеспечения детей недопустимо.

Один из авторов законопроекта, зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко уверен, что «необходимо усиление ответственности за продажу некачественной продукции, то есть, по сути, обман потребителей». По инициативе членов временной рабочей группы в Госдуму уже внесен ряд законопроектов о защите прав потребителей, и отзыв Правительства на них ожидается 13-15 марта. По одному из них предусматривается ввести административную ответственность за нарушение изготовителем или продавцом технических регламентов продукции, если это делается с корыстными целями. Штраф для таких недобросовестных предпринимателей достигнет до 600 тысяч рублей. Другой законопроект вводит уже уголовную ответственность за мошенничество в области нарушения технических регламентов, в частности при предоставлении потребителю ложных сведений о соответствии продукции обязательным требованиям. Тимченко отметил, что «законопроекты были разработаны экспертами временной рабочей группы, внесены мной как субъектом законодательной инициативы, а потом к числу авторов присоединились депутаты Госдумы, которые разделили эту точку зрения. Законопроект об уголовной ответственности даст повод задуматься фальсификаторам не только о своём бизнесе, но и личной свободе».

Вице-премьер России Алексей Гордеев так же разделяет и поддерживает предложение участников отрасли АПК об обязательном проведении лабораторных исследований некоторых видов продуктов с высоким риском фальсификации, которые закупаются для государственных нужд. «Особого контроля требует продукция, закупаемая для госучреждений – больниц, школ и детских садов» – уверен он. Алексей Гордеев поддержал необходимость внесения изменений в практику применения 44-го федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», чтобы сделать обязательным лабораторные исследования закупаемых товаров с высоким профилем риска фальсификации. На сегодня в Москве уже функционирует отлаженная система производства детского питания, где качество продукции ежедневно проверяется в лабораториях. Однако ситуация в регионах пока отличается от столичного благополучия.

Единый закон необходим, уверены в Совете Федерации. В некоторых регионах больше половины учеников не получают горячие обеды, что стало причиной скандалов с голодными детскими обмороками. Качество продуктов тоже не всегда подлежит должному контролю и часто оставляет желать лучшего. Парламентарии ратуют за единые правила организации школьного питания во всех регионах страны.

Тема здорового и качественного питания поддержана и всероссийской акцией «Здоровое питание – активное долголетие», которую уже хотят сделать национальной. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. «В рамках ЕАЭС через Ассамблею народов Евразии мы хотим эту акцию вывести на национальный уровень. Нужно дать возможность детям других государств принять в ней активное участие, в том числе, приехать в «Артек». Основная задача проекта – сформировать у школьников привычку в активном и здоровом образе жизни», – рассказал он.